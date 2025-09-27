CEC: Peste 3400 de observatori vor monitoriza alegerile duminică
Realitatea.md, 27 septembrie 2025 19:40
Alegerile parlamentare de pe 28 septembrie vor fi monitorizate de 3423 observatori naționali și internaționali, potrivit Comisiei Electorale Centrale. Din numărul total, 2496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată, CEC a acreditat 912 observatori internaționali.
• • •
Acum 30 minute
19:40
Alegerile parlamentare de pe 28 septembrie vor fi monitorizate de 3423 observatori naționali și internaționali, potrivit Comisiei Electorale Centrale. Din numărul total, 2496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată, CEC a acreditat 912 observatori internaționali.
Acum 2 ore
18:10
VIDEO Individ reținut, bănuit că schimba criptomonede în numerar pentru Șor. A fost ridicat și un Porsche Macan # Realitatea.md
Un bărbat de 29 de ani, implicat în schemele lui Șor, a fost reținut în sectorul Botanica al Capitalei. Individul este originar din stânga Nistrului și locuiește în raionul Ialoveni. Oamenii legii au efectuat 8 percheziții la Chișinău, Ialoveni și Cimișilia, inclusiv în trei mașini de mărci Mercedes și Porsche. Au fost ridicate înscrisuri cu
Acum 4 ore
17:40
2055 de plicuri cu vot prin corespondență – recepționate. Ce fac cetățenii care nu au reușit să le expedieze la timp? # Realitatea.md
Birourile electorale ale secțiilor de votare responsabile pentru votul prin corespondență au recepționat 2055 de plicuri de la alegătorii care s-au înregistrat să voteze prin poștă. Cele mai multe dintre ele au ajuns la Washington – 1162. Secția de votare din Ottawa a recepționat 555 de plicuri, cea din Stockholm – 286, iar cea din
16:10
Poliția de Frontieră atenționează: Vânătoarea și transportarea armelor în perimetrul hotarului este interzisă duminică # Realitatea.md
Pe 28 septembrie 2025 este interzisă vânătoarea în zonele de frontieră pentru toate tipurile de vânat. De asemenea, nu se permite nici transportarea oricărui tip de arme de foc și muniție destinate vânătorii, inclusiv cele de vânătoare. Conform Poliției de Frontieră, măsura se aplică în baza unui ordine emis de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din
Acum 6 ore
15:40
Dezmințire de la Președinție: Moldova NU va mobiliza și NU va trimite trupe în Ucraina # Realitatea.md
Moldova nu va mobiliza și nu va trimite trupe în Ucraina, dezminte Președinția un fals apărut pe canale de Telegram. Conform autorilor, și la București s-ar fi planificat acțiuni similare. Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al șefei statului, a menționat că este vorba despre minciuni grosolane. Conform lui, acestea ar avea rolul de a speria
15:20
Poliția: Un preot a fost prins cum împarte ziare cu propagandă electorală enoriașilor, în timpul slujbei # Realitatea.md
Un preot a fost prins cum împarte ziare cu propagandă electorală enoriașilor, în timpul slujbei. Oamenii legii au ridicat 164 de exemplare. Conform Poliției, clericul ar fi oferit publicațiile chiar și copiilor. Materialele ar fi fost tipărite la o tipografie clandestină, deconspirată recent. „Preotul împărțea respectivele publicații și copiilor veniți la biserică. Ziarele conțin mesaje
15:10
Riga: Militarii-șefi din NATO se reunesc, pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian de către Rusia # Realitatea.md
Șefii de stat major din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice s-au reunit sâmbătă la Riga, Letonia. Oficialii discută despre încălcările recente ale spațiului aerian al NATO de către Rusia. „Astăzi, exprim solidaritate neechivocă și deplină cu toți aliații al căror spațiu aerian a fost încălcat. Răspunsul Alianței a fost solid și va continua să se
14:30
De două zile, locuitorii din Bălți nu au apă la robinete. Primarul Alexand Petkov afirmă că situația „nu este o avarie, ci o bătaie de joc" față de locuitorii orașului. Oficialul susține că a transmis o sesizare către serviciile speciale, deoarece consideră acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept „o diversiune". În următoarele ore, alimentarea
14:20
VIDEO Petkov, după ce bălțenii stau două zile fără apă la robinete: Am sesizat serviciile speciale # Realitatea.md
De două zile, locuitorii din Bălți nu au apă la robinete. Primarul Alexand Petkov afirmă că situația „nu este o avarie, ci o bătaie de joc" față de locuitorii orașului. Oficialul susține că a transmis o sesizare către serviciile speciale, deoarece consideră acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept „o diversiune". În următoarele ore, alimentarea
Acum 8 ore
14:00
Poliția: Tânăra căutată de câteva zile la Cahul a fost găsită fără suflare în pădure # Realitatea.md
Tânăra căutată de câteva zile la Cahul a fost găsită fără suflare într-o zonă împădurită din apropierea orașului. Pe corpul ei au fost găsite leziuni caracteristice strangulării. Conform oamenilor legii, asupra studentei a fost găsită geanta cu lucruri personale. Cazul este investigat, pentru a stabili alte circumstanțe ale tragediei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la
13:40
Ce urmează după alegeri nu contează? Satoshi și Guess Who lansează o piesă-oglindă a societății? # Realitatea.md
Unii au așteptat această colaborare, alții mai puțin, iar cineva chiar și-a dorit-o, în virtutea pozițiilor deseori asemănătoare ale rapperilor Satoshi și Guess Who, care pe 25.09.2025 au venit cu piesa și videoclipul „Hai Să Recunoaștem". Ca o reflecție asupra moravurilor sociale din Moldova și România contemporană, a atitudinilor vizavi de tradiție și inovație, emigrare,
12:50
Alegerile sunt live pe Realitatea: Ediții speciale, știri la minut și transmisiuni în direct de la secțiile de votare # Realitatea.md
Grupul Media Realitatea va difuza un program special în ziua alegerilor. Pe 28 septembrie, difuzăm la minut știri, intrăm în direct de la secțiile de votare, prezentăm ediții speciale și urmărim împreună cu publicul rezultatele preliminare ale scrutinului. De la 7:00 până se încheie numărarea voturilor, echipele RLIVE TV, realitatea.md, rupor.md și moldovalive.md vor informa
12:10
BANI.MD Bogații lumii fug de aglomerație: Topul locurilor pe care le preferă în vacanțe # Realitatea.md
Dacă în urmă cu un deceniu milionarii îşi planificau vacanțele pentru a fi văzuţi la mesele pline de şampanie din Saint-Tropez sau pe plajele exclusiviste din Mykonos şi Ibiza, acum trendul s-a schimbat radical. Ceea ce înseamnă statut în 2025 nu mai este o masă în primul rând de la Nammos, ci un sejur cât
Acum 12 ore
11:30
Trump s-a supărat? SUA retrag viza unui președinte. Motivul: A îndemnat soldații americani să nu respecte ordinele # Realitatea.md
Statele Unite vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro. Decizia vine după ce oficialul a îndemnat de la tribuna ONU soldații americani să nu respecte ordinele, a explicat Casa Albă. Departamentul american de stat a calificat declarațiile lui Petro drept „nesăbuite și incendiare". Conform hotnews.ro, el mai este acuza de SUA că a incitat la
10:50
VIDEO Adriana Ochișanu îndeamnă publicul să se roage, după ce Cristi a ajuns la spital: „E cu mult mai bine” # Realitatea.md
Adriana Ochișanu și-a îndemnat publicul să se roage pentru copii, după ce feciorul ei, Cristi Botgros, a ajuns în stare gravă la spital. Conform presei, tânărul ar avea probleme la ficat. Ochișanu spune, într-un video publicat pe rețelele de socializare, că tânărul se simte mult mai bine. În același timp, artista a mulțumit persoanelor care
10:30
Administrația de la Kremlin intensifică eforturile de a destabiliza Occidentul, conform unei analize publicate de Bloomberg. Conform jurnaliștilor, obiectivul final al lui Putin ar fi de a paraliza capacitatea guvernelor europene să reacționeze rapid perturbarea stabilității sociale. Publicația face referire la un oficial european de rang înalt, familiarizat cu discuțiile despre tacticile aplicate de Moscova,
10:00
Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci. Tradiții și obiceiuri în această zi # Realitatea.md
Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc înălțarea sfintei Cruci. Evenimentul comemorează descoperirea crucii lui Hristos în Golgota, în anul 326, de către împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. Conform credințelor bisericești, acest moment a adus speranță și mântuire și simbolizează victoria asupra păcatului și morții. Legenda spune că împărăteasa Elena a descoperit trei cruci
09:40
Gata cu publicitatea electorală! Ziua tăcerii înainte de alegeri: Amenzile pe care le riscă cei care vor face agitație # Realitatea.md
Sâmbăta dinaintea alegerilor este ziua tăcerii. Concurenții electorali nu mai pot face agitație electorală și să participe la emisiuni radio sau televizate. Ultima zi de promovare electorală înaintea alegerilor parlamentare a fost 26 septembrie. Conform Codului Electoral, în ziua scrutinului și cea dinaintea lui, se interzice stric agitația electorală, iar administrația publică locală și difuzorii
09:20
METEO Se face mai frig în Moldova. Înghețuri în weekend, ploi de luni și temperaturi aproape de 0 grade # Realitatea.md
Weekendul va fi răcoros, iar pentru începutul săptămânii viitoare sunt prognozate ploi slabe. Meteorologii anunță minime nocturne de +1 grad Celsius în zilele de odihnă. Termometrele nu vor arăta mai mult de +7 grade Celsius noaptea. Ziua indicele termic va oscila între +14 și +19 grade, conform prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Pentru cele mai
Acum 24 ore
23:10
Țineți întotdeauna bani cash în casă. Cât numerar trebuie să aibă o familie „la saltea” pentru situații de urgență # Realitatea.md
Autoritățile și băncile recomandă oamenilor să aibă mereu bani cash în casă, pentru orice situație de urgență, relatează știrileprotv.ro. Sumele ideale ar fi între 70 și 100 de euro pentru fiecare membru al familiei, arată cercetătorii. Gospodăriile ar trebui să păstreze niște numerar acasă pentru a putea plăti pentru lucruri esențiale în timpul crizelor, conform
22:50
Polonia verifică registrele de vaccinare ale unui număr de 100.000 de copii. Părinții riscă amenzi mari # Realitatea.md
Polonia a trecut la verificări serioase în legătură cu vaccinarea copiilor. Părinții ai căror copii nu au fost vaccinați obligatoriu riscă amenzi de până la 10.000 de zloți (2.300 de euro), care pot fi repetate până la maximum 50.000 de zloți (11.700 de euro) per copil, transmite digi24.ro. Sancțiunile vin în contextul în care Inspectoratul
22:30
Jurnalista Ioana Popescu a murit la 45 de ani. Partenerul ei: „S-a simțit rău și a mers să se interneze” # Realitatea.md
Jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Vedeta, care a activat şi ca actriță şi scriitoare, ar fi avut ceva probleme de sănătate, transmite observatornews.ro. În ultima ore de viaţă, starea ei de sănătate se înrăutățise. Jurnalista a chemat singură ambulanța, iar echipajul de salvare ajuns la fața locului a decis
22:10
FOTO Studenții Facultății de Drept a USM, mai aproape de lupta anticorupție: vizită la CNA # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a fost gazda unei vizite de studiu desfășurate în parteneriat cu Asociația Studenților în Drept din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM). Evenimentul a reunit aproximativ 25 de studenți ai Facultății de Drept, oferindu-le o oportunitate valoroasă de a înțelege mai bine activitatea CNA și de a interacționa direct cu ofițerii
21:40
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună a fost exclus din alegeri. O decizie în acest sens a fost luată, vineri seara, 26 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală. Pentru aprobarea acesteia au votat șase membri. Astfel, potrivit deciziei CEC, a fost anulată înregistrarea concurentului electoral Partidul „Moldova Mare" și a listei de candidați pentru
21:20
Ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag: „Esența Moldovei este ospitalitatea” # Realitatea.md
Într-un an de mandat la Chișinău, ambasadoarea Franței, Dominique Waag, a reușit să pună bazele unor proiecte importante în educație, economie și cultură, de la primul program de dublă diplomă Sorbona–USM până la extinderea cooperării economice și lansarea unor inițiative de patrimoniu. Într-un interviu acordat NORD NEWS, Excelența Sa vorbește despre sprijinul Franței pentru integrarea
20:30
Vineri, 26 septembrie curent, polițiștii Inspectoratului de Poliție Hîncești au descoperit într-o biserică din localitate mai multe publicații cu titlul „Sare și Lumină", similare celor identificate anterior la Bălți și tipărite la o tipografie clandestină. „În urma verificărilor, s-a stabilit că ziarele conțineau mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, instigări la ură pe criterii religioase
20:20
NATO nu-și poate permite să doboare dronele rusești cu rachete scumpe: „Nu e sustenabil. Învățăm de la ucraineni” # Realitatea.md
Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care le încalcă spațiul aerian cu rachete scumpe, a declarat, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că NATO învață rapid de la Ucraina cum să contracareze dronele rusești. „Nu este sustenabil să doborâm drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete
Ieri
19:50
La Soroca, au fost ridicate probe despre coruperea alegătorilor și materiale cu simboluri ale Partidului „ȘOR” # Realitatea.md
Polițiștii şi procurorii din Soroca au efectuat vineri, 26 septembrie curent, percheziții în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor. Oamenii legii au depistat și ridicat din patru locații probe. Astfel, s-a ridicat de la domiciliul unei femei de 54 ani – înscrisuri cu
19:20
Primarul unei localități din Dubăsari ar fi lansat un apel către sătenii să iasă la un protest suspect – DOVEZI # Realitatea.md
Inspectoratul de Poliție Dubăsari a fost sesizat despre faptul că primarul unei localități din raion ar fi lansat, pe un grup din aplicația mobilă „Telegram”, un apel către localnici și susținători de a participa la un protest planificat pentru sâmbătă, ora 12:00, în preajma bisericii din localitate. Potrivit mesajului distribuit, participanții ar urma să vină […] Articolul Primarul unei localități din Dubăsari ar fi lansat un apel către sătenii să iasă la un protest suspect – DOVEZI apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
VIDEO Igor Dodon susține că numele său apare în lista unei secții de votare din Rusia. CEC explică # Realitatea.md
Socialistul Igor Dodon de la Blocul electoral „Patriotic” susține că a verificat la ce secție de votare trebuie să voteze în duminica din 28 septembrie și pe site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC) s-a afișat că la Moscova, Rusia. Membrii CEC au venit cu precizări referitoare la asemenea cazuri în prima ședință a zilei de vineri. […] Articolul VIDEO Igor Dodon susține că numele său apare în lista unei secții de votare din Rusia. CEC explică apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
VIDEO Dosar de corupere electorală: Percheziții în Găgăuzia soldate cu reținerea a cel puțin unei persoane # Realitatea.md
Polițiștii și procurorii din UTA Găgăuzia au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar pornit pentru corupere electorală. Potrivit informațiilor acumulate, în perioada 31 august – 10 septembrie, un bărbat de 29 de ani, împreună cu alte persoane, ar fi desfășurat activități ilegale într-o localitate. Aceștia ar fi utilizat mijloace bănești sub formă de active virtuale, […] Articolul VIDEO Dosar de corupere electorală: Percheziții în Găgăuzia soldate cu reținerea a cel puțin unei persoane apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
SIS a interzis accesul în Republica Moldova a 21 de cetățeni străini care solicitau acreditare ca observatori # Realitatea.md
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini. Surse au declarat pentru IPN că ofițerii moldoveni și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Dintre cele 21 persoane […] Articolul SIS a interzis accesul în Republica Moldova a 21 de cetățeni străini care solicitau acreditare ca observatori apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Lotul național de kickboxing al Republicii Moldova s-a întors cu 14 medalii de la Campionatul European de tineret, versiunea WAKO, desfășurat în orașul Lido di Jesolo, Italia. Competiția a reunit aproape 2.400 de sportivi din 41 de țări. Trei luptători moldoveni au devenit campioni europeni în categoriile lor: Alexandru-Ahile Buhaniuc (-57 kg), Nichita Baranov (-54 […] Articolul 14 medalii pentru Moldova la Campionatul European de tineret la kickboxing apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Maia Sandu s-a întâlnit cu europarlamentarii veniți să observe alegerile de duminică. Despre ce au discutat # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi, 26 septembrie, cu un grup de membri ai Parlamentului European (PE), aflați în țara noastră pentru a monitoriza alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie. În cadrul întrevederii, șefa statului a atras atenția asupra acțiunilor persistente de influență externă care amenință procesul democratic. Maia Sandu a menționat finanțarea ilegală a […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu europarlamentarii veniți să observe alegerile de duminică. Despre ce au discutat apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Susținătorii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în frunte cu Igor Grosu, Dorin Recean, Ludmila Adamciuc, Radu Marian și alții au ieșit vineri, 26 septembrie, la marșul „Tu ce faci duminică?”. Aceștia au scandat „Moldova – Europa” și „PAS în Europa” de la Centrul Comercial UNIC și până în fața Parlamentului Republicii Moldova. Pentru cele mai […] Articolul PAS a organizat un marș în ajunul alegerilor parlamentare – „Tu ce faci duminică?” apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Un tânăr de 34 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost amendat cu 40.000 de lei, după ce a încercat să mituiască polițiștii de frontieră pentru a facilita trecerea frontierei de stat. Incidentul a avut loc pe 13 noiembrie 2024, în zona de responsabilitate a Direcției regionale Est a Poliției de Frontieră. Potrivit Poliției […] Articolul A încercat să dea mită la vamă și a fost pedepsit cu o amendă de 40.000 lei apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VIDEO Mesajul președintelui Senatului României pentru diaspora de moldoveni: „Votul este arma noastră pașnică” # Realitatea.md
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a venit cu un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, subliniind importanța participării la vot și a alegerii unui viitor european. „Este ziua în care cetățenii basarabeni hotărăsc drumul pe care vor merge în anii ce urmează. Știu că uneori pare că un singur vot […] Articolul VIDEO Mesajul președintelui Senatului României pentru diaspora de moldoveni: „Votul este arma noastră pașnică” apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Un viceprimar de Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare pentru fals în acte publice # Realitatea.md
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat șapte persoane pentru fapte de corupție și fals în acte. Printre aceștia se află și un fost viceprimar al municipiului Chișinău, care a primit 3 ani de închisoare pentru fals în acte publice și interdicția de a ocupa funcții publice timp de 7 ani. Acesta a […] Articolul Un viceprimar de Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare pentru fals în acte publice apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Incendiu puternic lângă un liceu din Chișinău. La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri # Realitatea.md
O clădire părăsită de pe strada Sprâncenoaia 1/A din cartierul Telecentru al Capitalei a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul s-a produs astăzi, 26 septembrie. La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri, care, ajunși, au stabilit că focul a cuprins acoperișul unei construcții părăsite. La moment, pompierii lucrează pentru localizarea și lichidarea incendiului. Din […] Articolul VIDEO Incendiu puternic lângă un liceu din Chișinău. La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Pregătiri pentru ziua alegerilor? Doi sârbi, reținuți că ar fi instruit moldoveni pentru proteste # Realitatea.md
Ministerul de Interne al Serbiei a reținut doi bărbați, fiind acuzați că au antrenat până la 170 de cetățeni moldoveni și români, lângă orașul sârb Loznica, înainte de scrutinul parlamentar, transmite IPN. Instruirea ar fi avut loc în perioada 16 iulie – 12 septembrie. Potrivit autorităților sârbe, cei doi indivizi, reținuți pentru 48 de ore, […] Articolul Pregătiri pentru ziua alegerilor? Doi sârbi, reținuți că ar fi instruit moldoveni pentru proteste apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Declarația Blocului Patriotic privind excluderea Partidului „Inima Moldovei” din alegeri: Atac asupra democrației # Realitatea.md
„Decizia privind excluderea din cursa electorală a Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, este o lovitură fără precedent adusă democrației și dreptului cetățenilor la un vot liber. A face acest pas în ultima zi a campaniei electorale înseamnă privarea deliberată a sute de mii de oameni de dreptul lor constituțional și subminarea gravă a […] Articolul Declarația Blocului Patriotic privind excluderea Partidului „Inima Moldovei” din alegeri: Atac asupra democrației apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Luptătoarea Alexandra Moisei a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte pe plajă, rezervat sportivelor sub 17 ani, desfășurat în orașul Katerini, Grecia. Este primul titlu mondial obținut de sportiva din Republica Moldova la această categorie. Discipola antrenorilor Petru și Andrei Chiperi a avut o evoluție remarcabilă în cadrul competiției, impunându-se categoric în […] Articolul Aur pentru Moldova! Alexandra Moisei a câștigat titlul mondial la lupte pe plajă apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Percheziții cu surprize la Cahul și Cantemir: Droguri de zeci de mii de lei și arme, ridicate # Realitatea.md
Pe parcursul lunii septembrie, oamenii legii au documentat mai multe persoane bănuite de creșterea, păstrarea și întrebuințarea drogurilor pe teritoriul raioanelor Cahul și Cantemir. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile a trei suspecți, cu vârste de 34, 43 și 44 de ani, polițiștii au depistat substanțe narcotice în valoare de circa 150 000 de lei, precum […] Articolul VIDEO Percheziții cu surprize la Cahul și Cantemir: Droguri de zeci de mii de lei și arme, ridicate apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
De la Paris și Stockholm până în Țările Baltice. Mesaje de susținere pentru Moldova europeană # Realitatea.md
La un an după votul istoric pentru parcursul european al Republicii Moldova, jurnalista de televiziune Ecaterina Covali deschide parantezele si vorbește despre impactul proiectului „Punți către Europa”, o serie de documentare cu lideri europeni decidenți la Bruxelles. Printre interlocutorii săi au fost președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Suediei, președintele Letoniei și Principele Radu al României, […] Articolul De la Paris și Stockholm până în Țările Baltice. Mesaje de susținere pentru Moldova europeană apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță că este pe deplin pregătit să recepționeze apelurile legate de eventuale incidente sau nereguli ce ar putea apărea în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Operatorii 112 vor prelua în timp real toate sesizările cu privire la încălcări ale legislației electorale și le vor redirecționa […] Articolul Serviciul 112, pregătit să intervină prompt în ziua alegerilor parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Discursul lui Benjamin Netanyahu la ONU ar urma să fie transmis în Gaza prin difuzoare plasate de armată în apropiere # Realitatea.md
Discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu de la Adunarea Generală a ONU de la New York, prevăzut pentru vineri, urmează să fie difuzat şi în Fâşia Gaza, a relatat cotidianul israelian Haaretz. Publicaţia, care citează surse militare, menţionează că sunt în desfăşurare pregătiri pentru a transmite în enclava palestiniană discursul lui Netanyahu printr-un sistem de difuzoare […] Articolul Discursul lui Benjamin Netanyahu la ONU ar urma să fie transmis în Gaza prin difuzoare plasate de armată în apropiere apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Un bărbat din Văratic, prins pescuind ilegal în zona de frontieră – prejudiciu estimat la 89.000 de lei # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, originar din satul Văratic, raionul Rîșcani, este cercetat pentru pescuit ilegal și încălcarea regimului zonei de frontieră, după ce a fost surprins de polițiștii de frontieră în timp ce desfășura activități ilegale în apropierea râului Ciuhur. Incidentul a avut loc la data de 25 septembrie 2025, în […] Articolul Un bărbat din Văratic, prins pescuind ilegal în zona de frontieră – prejudiciu estimat la 89.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Maia Sandu, către moldoveni, în ajun de alegeri: „Moldova merită salvată de fiecare dată” # Realitatea.md
În ajunul alegerilor parlamentare, președinta țării, Maia Sandu, a venit cu un mesaj către toți moldovenii. Șefa statului ne îndeamnă să mergem la vot, să susținem în continuare parcursul democratic și european al țării, subliniind că „Moldova merită salvată de fiecare dată”. „Azi vreau să vă vorbesc nu în calitate de președinte, ci în calitate […] Articolul Maia Sandu, către moldoveni, în ajun de alegeri: „Moldova merită salvată de fiecare dată” apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Chișinău devine parte din harta mondială a mobilității electrice odată cu lansarea oficială a brandului BYD (Build Your Dreams), lider global în inovație și tehnologii sustenabile. Prezența BYD în Republica Moldova marchează un pas important în integrarea țării noastre în tendințele globale de tranziție către transport sustenabil. Cu o istorie de peste 30 de ani […] Articolul Brandul de automobile BYD s-a lansat oficial în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Șeful Oficiului Teritorial Ocnița al ex-partidului „Șor”, condamnat la închisoare pentru finanțare ilegală a partidului # Realitatea.md
Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la finanțarea partidului din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, instanța l-a lipsit de dreptul de a ocupa funcții […] Articolul Șeful Oficiului Teritorial Ocnița al ex-partidului „Șor”, condamnat la închisoare pentru finanțare ilegală a partidului apare prima dată în Realitatea.md.
