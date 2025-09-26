Țineți întotdeauna bani cash în casă. Cât numerar trebuie să aibă o familie „la saltea” pentru situații de urgență

19:20

Inspectoratul de Poliție Dubăsari a fost sesizat despre faptul că primarul unei localități din raion ar fi lansat, pe un grup din aplicația mobilă „Telegram", un apel către localnici și susținători de a participa la un protest planificat pentru sâmbătă, ora 12:00, în preajma bisericii din localitate. Potrivit mesajului distribuit, participanții ar urma să vină […]