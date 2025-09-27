2055 de plicuri cu vot prin corespondență – recepționate. Ce fac cetățenii care nu au reușit să le expedieze la timp?

Birourile electorale ale secțiilor de votare responsabile pentru votul prin corespondență au recepționat 2055 de plicuri de la alegătorii care s-au înregistrat să voteze prin poștă. Cele mai multe dintre ele au ajuns la Washington – 1162. Secția de votare din Ottawa a recepționat 555 de plicuri, cea din Stockholm – 286, iar cea din […] Articolul 2055 de plicuri cu vot prin corespondență – recepționate. Ce fac cetățenii care nu au reușit să le expedieze la timp? apare prima dată în Realitatea.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea.md