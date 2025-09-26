Un bărbat din Văratic, prins pescuind ilegal în zona de frontieră – prejudiciu estimat la 89.000 de lei

08:30

Astăzi este ultima zi de campanie electorală pentru cele 15 partide politice, trei blocuri electorale și patru candidați independenți înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare. Începând de sâmbătă, 27 septembrie, intră în vigoare „ziua tăcerii” – perioadă în care sunt interzise toate formele de promovare electorală, atât din partea concurenților, cât și din partea susținătorilor […] Articolul Ultima zi de campanie electorală: De mâine intră în vigoare restricțiile legale apare prima dată în Realitatea.md.