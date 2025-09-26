Maia Sandu, către moldoveni, în ajun de alegeri: „Moldova merită salvată de fiecare dată”
În ajunul alegerilor parlamentare, președinta țării, Maia Sandu, a venit cu un mesaj către toți moldovenii. Șefa statului ne îndeamnă să mergem la vot, să susținem în continuare parcursul democratic și european al țării, subliniind că „Moldova merită salvată de fiecare dată". „Azi vreau să vă vorbesc nu în calitate de președinte, ci în calitate […]
VIDEO Percheziții cu surprize la Cahul și Cantemir: Droguri de zeci de mii de lei și arme, ridicate
Pe parcursul lunii septembrie, oamenii legii au documentat mai multe persoane bănuite de creșterea, păstrarea și întrebuințarea drogurilor pe teritoriul raioanelor Cahul și Cantemir. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile a trei suspecți, cu vârste de 34, 43 și 44 de ani, polițiștii au depistat substanțe narcotice în valoare de circa 150 000 de lei, precum […]
De la Paris și Stockholm până în Țările Baltice. Mesaje de susținere pentru Moldova europeană
La un an după votul istoric pentru parcursul european al Republicii Moldova, jurnalista de televiziune Ecaterina Covali deschide parantezele si vorbește despre impactul proiectului „Punți către Europa", o serie de documentare cu lideri europeni decidenți la Bruxelles. Printre interlocutorii săi au fost președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Suediei, președintele Letoniei și Principele Radu al României, […]
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță că este pe deplin pregătit să recepționeze apelurile legate de eventuale incidente sau nereguli ce ar putea apărea în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Operatorii 112 vor prelua în timp real toate sesizările cu privire la încălcări ale legislației electorale și le vor redirecționa […]
Discursul lui Benjamin Netanyahu la ONU ar urma să fie transmis în Gaza prin difuzoare plasate de armată în apropiere
Discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu de la Adunarea Generală a ONU de la New York, prevăzut pentru vineri, urmează să fie difuzat şi în Fâşia Gaza, a relatat cotidianul israelian Haaretz. Publicaţia, care citează surse militare, menţionează că sunt în desfăşurare pregătiri pentru a transmite în enclava palestiniană discursul lui Netanyahu printr-un sistem de difuzoare […]
Un bărbat din Văratic, prins pescuind ilegal în zona de frontieră – prejudiciu estimat la 89.000 de lei
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, originar din satul Văratic, raionul Rîșcani, este cercetat pentru pescuit ilegal și încălcarea regimului zonei de frontieră, după ce a fost surprins de polițiștii de frontieră în timp ce desfășura activități ilegale în apropierea râului Ciuhur. Incidentul a avut loc la data de 25 septembrie 2025, în […]
În ajunul alegerilor parlamentare, președinta țării, Maia Sandu, a venit cu un mesaj către toți moldovenii. Șefa statului ne îndeamnă să mergem la vot, să susținem în continuare parcursul democratic și european al țării, subliniind că „Moldova merită salvată de fiecare dată". „Azi vreau să vă vorbesc nu în calitate de președinte, ci în calitate […]
Chișinău devine parte din harta mondială a mobilității electrice odată cu lansarea oficială a brandului BYD (Build Your Dreams), lider global în inovație și tehnologii sustenabile. Prezența BYD în Republica Moldova marchează un pas important în integrarea țării noastre în tendințele globale de tranziție către transport sustenabil. Cu o istorie de peste 30 de ani […]
Șeful Oficiului Teritorial Ocnița al ex-partidului „Șor", condamnat la închisoare pentru finanțare ilegală a partidului
Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic „Șor" a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la finanțarea partidului din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, instanța l-a lipsit de dreptul de a ocupa funcții […]
Partidul „Moldova Mare" ar fi primit peste jumătate de milion de euro în trei luni de la Moscova și „Evrazia" lui Șor
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei și organizației „Evrazia". Deschide.MD a intrat în posesia mai multor date privind activitatea formațiunii, inclusiv rapoarte financiare, convorbiri cu curatorii ruși și planul de activitate pentru alegerile parlamentare. Conform bugetului prezentat de Victoria Furtună […]
Blocul ALTERNATIVA acuză autoritățile de mutarea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului
Blocul Electoral ALTERNATIVA a acuzat guvernarea PAS de „abuzuri flagrante" în organizarea scrutinului din 28 septembrie, după ce mai multe secții de votare destinate cetățenilor din stânga Nistrului au fost mutate cu doar o zi înainte de alegeri. Reacția vine după ce Comisia Electorală Centrală a anunțat că secțiile din Cocieri și Doroţcaia (raionul Dubăsari) […]
ITALIA: Mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!" Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii stabiliți în orașe […]
Dezvoltarea și modernizarea sectorului feroviar și facilitarea schimburilor comerciale în regiune sunt principalele obiective ale acordului semnat între Întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) și SA „Carpatica Feroviar România". Parteneriatul prevede organizarea transportului feroviar de mărfuri de export și import, inclusiv prin noul punct de trecere a frontierei Prut 2 – Fălciu, transmite […]
Reacția Irinei Vlah la decizia CEC de a exclude partidul „Inima Moldovei" din cursă: „Spectacol politic"
Președinta Partidului „Inima Moldovei" a venit cu o reacție la decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a exclude partidul din cursa electorală. Irina Vlah consideră această decizie „ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale cu mult timp în urmă cu scopul de a ne reduce la tăcere". „Partidul Republican „Inima Moldovei" condamnă decizia abuzivă […]
Propagandistul rus Tigran Keosaian, regizor și prezentator tv, a decedat. Despre asta a anunțat vineri, 26 septembrie curent, soția sa, propagandista Margarita Simonean, redactorul-șef al agenției și televiziunii „Россия Сегодня". „În această noapte, Tigran a plecat către Creator", a scris Simonean, rugându-și apropiații să nu o contacteze la moment. Presa rusă scrie că despre faptul […]
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) a exclus cu majoritate de voturi în ședința de vineri, 26 septembrie curent, candidații Partidului „Inima Moldovei" din lista Blocului electoral Patriotic (al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei). Fiind atestată în consecință că nu este respectată cota de gen, s-a dispus repoziționarea timp de 24 de ore începând cu […]
„Cineva îmi sună la ușă. Fuga, zvârle tot după stencă". CNA a publicat interceptări de la descinderile de astăzi
Centrul Național Anticorupție a publicat interceptări audio ale discuțiilor persoanelor vizate în cauza penală privind coruperea alegătorilor de către o formațiune politică. Vineri dimineața, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfășurat percheziții în mai multe localități din raionul Criuleni „Cineva îmi sună la ușă. – Nu știu cine…nu răspund. Fuga că trage și de ușă. […]
Trei cetățeni ucraineni, prinși încercând să mituiască polițiștii de frontieră la intrare în Moldova
Trei cetățeni ucraineni au fost surprinși în această săptămână în timp ce încercau să mituiască polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei „Mirnoe", pe sensul de intrare în Republica Moldova. Tentativele de corupere activă au fost dejucate datorită vigilenței și profesionalismului angajaților Poliției de Frontieră. Cei trei bărbați, cu vârste de 38, […]
Membrii și simpatizanții Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei protestează la Comisia Electorală Centrală, unde urmează să fie luată o decizie cu privire la participarea la alegeri a formațiunii conduse de Irina Vlah, componentă a blocului, transmite IPN. Participanții la acțiune au acuzat guvernarea că încearcă să elimine din cursa electorală […]
Tragedie la un spital din România. 6 copii au murit după ce s-ar fi infectat cu o bacterie periculoasă
Șase copii au decedat la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" după ce s-ar fi infectat cu o bacterie periculoasă. Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică, transmite G4media.ro. Totodată, despre acest caz s-a autosesizat și polițiștii. „Ca urmare a unui articol de presă apărut în mass media, în cuprinsul căruia se face […]
Judecătoria Chișinău va activa în regim special în zilele de 27 și 28 septembrie, în contextul alegerilor parlamentare
Judecătoria Chișinău informează că în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, zilele de o
Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a lansat un apel către cetățeni înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subliniind că miza scrutinului nu este doar componența viitorului Parlament, ci direcția strategică a Republicii Moldova. Astfel, Mihai Ghimpu îi îndeamnă pe cetățeni să voteze PL sau PAS. „Pe 28 septembrie nu se va face unirea, nu […] Articolul Mihai Ghimpu: ”Pe 28 septembrie, votați PL, votați PAS, votați pentru Europa!” apare prima dată în Realitatea.md.
Vladimir Andronachi a fost depistat cu avere nejustificată de peste 10 milioane de lei # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată de peste 10 milioane lei la ex-deputatul în Parlament, Vladimir Andronachi. ANI a stabilit o diferență vădită de 4 097 865,32 lei între proprietatea dobândită și veniturile obținute. De asemenea, a fost depistată o diferență substanțială de 6 049 472,52 lei între averea dobândită, veniturile […] Articolul Vladimir Andronachi a fost depistat cu avere nejustificată de peste 10 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Până la 9 mii de dolari pentru o trecere ilegală. Un bărbat arestat și plasat în arest preventiv # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 59 de ani, originar din municipiul Bălți, a fost reținut și ulterior arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat a mai multor migranți ucraineni. Cazul a fost documentat în această săptămână de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub coordonarea Procuraturii […] Articolul Până la 9 mii de dolari pentru o trecere ilegală. Un bărbat arestat și plasat în arest preventiv apare prima dată în Realitatea.md.
Din nou percheziții! 9 persoane din Criuleni, vizate într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor # Realitatea.md
În această dimineață, 26 septembrie, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfășurat percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor de către o formațiune politică declarată neconstituțională. Nouă persoane sunt vizate. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și darea de bani și bunuri în scopul determinării unor persoane să își […] Articolul Din nou percheziții! 9 persoane din Criuleni, vizate într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor apare prima dată în Realitatea.md.
COVID-19 bate în retragere! Câte cazuri au fost înregistrate în perioada 15 – 21 septembrie # Realitatea.md
În perioada 15 – 21 septembrie, au fost înregistrate 305 cazuri de COVID-19, în scădere cu 58% față de săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 99 (32%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste între 0–14 ani, transmite Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). De asemenea, specialiștii ANSP recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție: păstrarea […] Articolul COVID-19 bate în retragere! Câte cazuri au fost înregistrate în perioada 15 – 21 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
„Votați și primiți bani”. Un bărbat, arestat preventiv pentru 30 de zile pentru corupere electorală # Realitatea.md
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii luate pe 25 septembrie 2025, într-un dosar penal privind suspiciunea de corupere electorală la Bălți. Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul este bănuit că a participat la racolarea de persoane în scopul influențării votului în favoarea unui candidat la alegerile parlamentare din 28 […] Articolul „Votați și primiți bani”. Un bărbat, arestat preventiv pentru 30 de zile pentru corupere electorală apare prima dată în Realitatea.md.
Acord semnat de Moldova și Elveția: Bunurile recuperate din activități ilicite vor fi folosite pentru dezvoltarea țării # Realitatea.md
Republica Moldova și Elveția au semnat joi, 25 septembrie, un acord privind combaterea corupției și recuperarea bunurilor infracționale. Acordul are ca obiectiv îmbunătățirea rezultatelor țării noastre în lupta împotriva corupției și a crimei organizate, cu scopul de a mobiliza bunurile și veniturile recuperate din activități ilicite pentru dezvoltarea social-economică. Resursele financiare recuperate vor fi folosite […] Articolul Acord semnat de Moldova și Elveția: Bunurile recuperate din activități ilicite vor fi folosite pentru dezvoltarea țării apare prima dată în Realitatea.md.
Contestația PSRM la Curtea Constituțională pentru a proteja partenerii Blocului de scoaterea din cursa electorală # Realitatea.md
Socialistul Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, a contestat la Curtea Constituțională sintagma art. 21 alin. 8 din Legea partidelor politice care prevede posibilitatea limitării activității partidelor în campania electorală. El consideră corect că până la 14 iunie 2025 era interzisă limitarea activității partidelor politice pe perioada campaniei electorale, iar responsabil de procesul electoral era CEC. „La […] Articolul Contestația PSRM la Curtea Constituțională pentru a proteja partenerii Blocului de scoaterea din cursa electorală apare prima dată în Realitatea.md.
Alegerile parlamentare din 2025 vin într-un moment de cotitură: de la simbolismul „statutului de candidat” la mecanismele concrete ale aderării la UE. Pentru Chișinău, fiecare pas spre Europa înseamnă reziliență; pentru Moscova, costuri mai mari de constrângere, scrie carnegieendowment.org. Miza depășește Moldova. O întoarcere ar slăbi Ucraina și ar afecta credibilitatea extinderii UE. În schimb, […] Articolul Alegerile din Moldova, un test pentru influența Rusiei în Europa apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Parcul din strada Dumitru Rîşcanu – locul unde copiii învață siguranţa rutieră # Realitatea.md
După zeci de ani în care a fost lăsat în paragină, Parcul Dumitru Rîșcanu din str. Braniștii devine din nou inima sectorului Rîșcani, cu zone de agrement și spații dedicate sportului și recreerii. Modernizarea acestui parc, unul dintre cele mai mari spații verzi din Chișinău, cu o suprafață de peste 6 hectare, s-a desfășurat în […] Articolul VIDEO Parcul din strada Dumitru Rîşcanu – locul unde copiii învață siguranţa rutieră apare prima dată în Realitatea.md.
Vor fi retipărite buletinele de vot destinate secției 32/12 pentru secția de votare din Ottawa, Canada. Solicitarea a parvenit de la Ministerul Afacerilor Externe, explicând îngrijorarea că nu va ajunge lotul tipărit din cauza grevei Poștei. Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au votat cu majoritate de voturi (șase pentru; trei abțineri) în ședința de vineri, […] Articolul Pentru secția de votare din Ottawa vor fi retipărite 1000 de buletine de vot apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Droguri de aproape jumătate de milion de lei, confiscate de polițiști. Doi bălțeni – reținuți # Realitatea.md
O tânără de 21 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din Bălți, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi comercializat substanțe narcotice prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul Republicii Moldova. Tânărul primea periodic cantități mari de droguri, pe care le porționa în doze mici, destinate ascunderii […] Articolul VIDEO Droguri de aproape jumătate de milion de lei, confiscate de polițiști. Doi bălțeni – reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod Galben de înghețuripe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 27 – 29 septembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului și izolat în aer, se vor înregistra înghețuri cu intensități cuprinse între -1 […] Articolul Cod galben de înghețuri, prelungit până luni. Temperaturile vor coborî până la -3°C apare prima dată în Realitatea.md.
Încasări record la Bugetul de stat: 1,17 miliarde de lei colectați într-o singură zi # Realitatea.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că, la data de 25 septembrie 2025, încasările la Bugetul de stat au atins suma de 1,17 miliarde de lei. Potrivit autorității, aceasta reprezintă un rezultat remarcabil pentru o singură zi, care reflectă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova. Potrivit instituției, performanța reflectă atât […] Articolul Încasări record la Bugetul de stat: 1,17 miliarde de lei colectați într-o singură zi apare prima dată în Realitatea.md.
AUDIO „Nu e dorința mea, e comanda șefului”. Membrii rețelei Șor, mobilizați să voteze pentru Blocul ”Patriotic” # Realitatea.md
Gruparea criminală Șor își mobilizează rețeaua ilegală, formată pe teritoriul Republicii Moldova, în susținerea Blocului ”Patriotic”. Jurnaliștii de la Deschide.md au intrat în posesia unor înregistrări audio din grupurile închise ale membrilor rețelei, în care se relatează că, în cadrul unei ședințe de zilele trecute, Ilan Șor personal a transmis liderilor teritoriali să le spună […] Articolul AUDIO „Nu e dorința mea, e comanda șefului”. Membrii rețelei Șor, mobilizați să voteze pentru Blocul ”Patriotic” apare prima dată în Realitatea.md.
Incendiu în subsolul unui magazin de pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău. Două frigidere, distruse de flăcări # Realitatea.md
Ieri, 25 septembrie, în jurul orei 21:57, un incendiu a izbucnit într-o încăpere de producție aflată în subsolul unui magazin situat pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, focul a cuprins o cameră de producere cu o suprafață de aproximativ 30 […] Articolul Incendiu în subsolul unui magazin de pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău. Două frigidere, distruse de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
Activitatea la frontiera Cahul–Oancea, sistată temporar din cauza unei pene de curent # Realitatea.md
O pană de curent a avut loc la postul vamal de frontieră Cahul–Oancea vineri, 26 septembrie. Echipa tehnică a intervenit la fața locului pentru remedierea defecțiunii, iar pe durata lucrărilor activitatea postului este suspendată temporar. Serviciul Vamal îndeamnă călătorii să evite întârzierile și să aleagă din timp alte puncte de trecere a frontierei, cum ar […] Articolul Activitatea la frontiera Cahul–Oancea, sistată temporar din cauza unei pene de curent apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a redus prognoza de creștere a PIB-ului Republicii Moldova pentru anul 2025 de la 1,8% la 1,5%, dar a menținut la 3,8% estimarea pentru 2026, potrivit unui nou raport publicat joi, 25 septembrie, scrie BANI.MD. BERD explică revizuirea prognoei de creștere economică prin „performanța slabă a agriculturii și […] Articolul BANI.MD: BERD taie prognoza pentru Moldova. Doar 1,5% creștere în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Viorel Banaga a fost printre primii moldoveni care au plecat în Italia, la începutul anilor ’90. Acolo a studiat și a muncit în domenii dintre cele mai diverse, acumulând experiență pentru viitor. După două decenii petrecute peste hotare, a decis să revină acasă și să își construiască propria afacere. „Eram printre primii moldoveni careu au […] Articolul VIDEO După 20 de ani de muncă în diaspora, Viorel Banaga a adus Italia în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Război sfânt: Cum Rusia a recrutat preoți ortodocși pentru a influența alegătorii din Moldova # Realitatea.md
Rusia a finanțat pelerinaje la Moscova pentru mai mulți preoți ortodocși din Republica Moldova, oferindu-le la întoarcere carduri de debit încărcate cu sute de dolari. În schimb, clericii ar fi creat canale pe Telegram pentru a influența alegerile, avertizând împotriva integrării europene și promovând „valorile tradiționale” în opoziție cu ceea ce numesc „Europa gay”. Părintele […] Articolul Război sfânt: Cum Rusia a recrutat preoți ortodocși pentru a influența alegătorii din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Astăzi, în jurul orei 09:42, Poliția a fost alertată prin serviciul unic 112 despre o posibilă amenințare cu bombă la sediul Judecătoriei Buiucani din capitală, acolo unde urma să fie adus și fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de Cristina Talpă, purtătoarea de cuvânt a Poliției Capitalei. Apelul […] Articolul Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde urmează să fie adus Vlad Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la prima ședință de judecată. Explicațiile procurorului # Realitatea.md
Astăzi, la judecătoria Chișinăul cu sediul în sectorul Ciocana, a avut loc ședința de judecată, în care lui Vlad Plahotniuc urma să îi fie aduse la cunoștință mandatele de arest emise anterior. Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de jucată. Procurorul Alexandru Cernei, cel care instrumentează dosarele, a explicat că instanța a primit două […] Articolul VIDEO Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la prima ședință de judecată. Explicațiile procurorului apare prima dată în Realitatea.md.
Ion Ceban, către locuitorii capitalei: Cele mai mari investiții europene le avem anume la Chișinău # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a transmis un mesaj locuitorilor din Chișinău în care a vorbit despre activitatea sa din ultimii ani și despre planurile de viitor. El a subliniat că a fost „primarul tuturor”, atât al celor care l-au votat, cât și al celor care nu i-au acordat încrederea. Ceban a amintit că, în 2019, […] Articolul Ion Ceban, către locuitorii capitalei: Cele mai mari investiții europene le avem anume la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
O tânără de 20 de ani este căutată de polițiști după ce a dispărut joi, 25 septembrie. Ea a plecat de la Colegiul din Cahul, unde își face studiile, și nu s-a mai întors. Semnalmente: Înălțime 1,50 m, corpolență medie, păr negru și ochi căprui. În momentul plecării, aceasta purta pantaloni albaștri, maletă gri și […] Articolul Alertă la Cahul! O tânără a dispărut fără urmă după ce a plecat de la colegiu apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO „Nu știu” și „Nu am fost informat” – ce a declarat avocatul lui Plahotniuc despre clientul său # Realitatea.md
Lucian Rogac, avocatul fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, s-a prezentat joi la sediul unei instanțe de judecată, unde urmează să fie examinate aspecte din dosarele penale care îl vizează pe fostul politician. Întrebat de jurnaliști despre poziția clientului său, Rogac a oferit răspunsuri ezitante și greu de înțeles, evitând detalii clare despre apărare, […] Articolul VIDEO „Nu știu” și „Nu am fost informat” – ce a declarat avocatul lui Plahotniuc despre clientul său apare prima dată în Realitatea.md.
Duminică, 28 septembrie, Republica Moldova va fi din nou în fața unei alegeri decisive. Cetățenii sunt chemați la urne pentru a alege noul Parlament, constituit din 101 deputați. Pe buletinul de vot sunt înscriși 23 de concurenți electorali,15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Blocul BUN s-a retras oficial din cursă, însă, […] Articolul Angela Caraman, președinta CEC, invitată la emisiunea „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
Republica Moldova între fantasmele Kremlinului și destinul european. Op-Ed de Corneliu Bjola # Realitatea.md
Pe 23 septembrie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a publicat un comunicat alarmist: Bruxelles ar complota pentru falsificarea alegerilor, NATO și-ar concentra trupele la graniță, iar Transnistria ar fi scena unor provocări armate. Textul abundă în contradicții semantice – „regimuri totalitar-liberale”, „dictatură sub masca democrației” – și seamănă mai degrabă cu un pamflet propagandistic […] Articolul Republica Moldova între fantasmele Kremlinului și destinul european. Op-Ed de Corneliu Bjola apare prima dată în Realitatea.md.
Declarații la Rlive: Este un stereotip că minoritățile etnice din Moldova nu vor să cunoască limba română # Realitatea.md
Cunoașterea limbii române a devenit o prioritate pentru minoritățile etnice din Republica Moldova. Reprezentanții comunităților ucraineană, azeră și romă au declarat, în cadrul emisiunii „Consens Național” de la Rlive TV, că limba română asigură integrarea minorităților etnice în societate. Tot mai mulți azeri din Republica Moldova își înscriu copiii în școli cu predare în limba […] Articolul Declarații la Rlive: Este un stereotip că minoritățile etnice din Moldova nu vor să cunoască limba română apare prima dată în Realitatea.md.
Astăzi este ultima zi de campanie electorală pentru cele 15 partide politice, trei blocuri electorale și patru candidați independenți înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare. Începând de sâmbătă, 27 septembrie, intră în vigoare „ziua tăcerii” – perioadă în care sunt interzise toate formele de promovare electorală, atât din partea concurenților, cât și din partea susținătorilor […] Articolul Ultima zi de campanie electorală: De mâine intră în vigoare restricțiile legale apare prima dată în Realitatea.md.
Trump aprobă vânzarea TikTok: Acordul cu americanii, estimat la 14 miliarde de dolari # Realitatea.md
Donald Trump a semnat un decret prezidențial care stabilește condițiile pentru transferul proprietății companiei ce deține aplicația TikTok către o firmă americană. Trump a declarat că el și președintele Chinei, Xi Jinping, au ajuns la un acord pentru a permite TikTok să continue să funcționeze în SUA, separând platforma de socializare de proprietarul său chinez, […] Articolul Trump aprobă vânzarea TikTok: Acordul cu americanii, estimat la 14 miliarde de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
