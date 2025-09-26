SIS a interzis accesul în Republica Moldova a 21 de cetățeni străini care solicitau acreditare ca observatori
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini. Surse au declarat pentru IPN că ofițerii moldoveni și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Dintre cele 21 persoane
VIDEO Dosar de corupere electorală: Percheziții în Găgăuzia soldate cu reținerea a cel puțin unei persoane
Polițiștii și procurorii din UTA Găgăuzia au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar pornit pentru corupere electorală. Potrivit informațiilor acumulate, în perioada 31 august – 10 septembrie, un bărbat de 29 de ani, împreună cu alte persoane, ar fi desfășurat activități ilegale într-o localitate. Aceștia ar fi utilizat mijloace bănești sub formă de active virtuale,
14 medalii pentru Moldova la Campionatul European de tineret la kickboxing

Lotul național de kickboxing al Republicii Moldova s-a întors cu 14 medalii de la Campionatul European de tineret, versiunea WAKO, desfășurat în orașul Lido di Jesolo, Italia. Competiția a reunit aproape 2.400 de sportivi din 41 de țări. Trei luptători moldoveni au devenit campioni europeni în categoriile lor: Alexandru-Ahile Buhaniuc (-57 kg), Nichita Baranov (-54
Maia Sandu s-a întâlnit cu europarlamentarii veniți să observe alegerile de duminică. Despre ce au discutat
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi, 26 septembrie, cu un grup de membri ai Parlamentului European (PE), aflați în țara noastră pentru a monitoriza alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie. În cadrul întrevederii, șefa statului a atras atenția asupra acțiunilor persistente de influență externă care amenință procesul democratic. Maia Sandu a menționat finanțarea ilegală a
PAS a organizat un marș în ajunul alegerilor parlamentare – „Tu ce faci duminică?"

Susținătorii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în frunte cu Igor Grosu, Dorin Recean, Ludmila Adamciuc, Radu Marian și alții au ieșit vineri, 26 septembrie, la marșul „Tu ce faci duminică?". Aceștia au scandat „Moldova – Europa" și „PAS în Europa" de la Centrul Comercial UNIC și până în fața Parlamentului Republicii Moldova. Pentru cele mai
A încercat să dea mită la vamă și a fost pedepsit cu o amendă de 40.000 lei

Un tânăr de 34 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost amendat cu 40.000 de lei, după ce a încercat să mituiască polițiștii de frontieră pentru a facilita trecerea frontierei de stat. Incidentul a avut loc pe 13 noiembrie 2024, în zona de responsabilitate a Direcției regionale Est a Poliției de Frontieră. Potrivit Poliției
VIDEO Mesajul președintelui Senatului României pentru diaspora de moldoveni: „Votul este arma noastră pașnică"
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a venit cu un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, subliniind importanța participării la vot și a alegerii unui viitor european. „Este ziua în care cetățenii basarabeni hotărăsc drumul pe care vor merge în anii ce urmează. Știu că uneori pare că un singur vot
Un viceprimar de Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare pentru fals în acte publice
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat șapte persoane pentru fapte de corupție și fals în acte. Printre aceștia se află și un fost viceprimar al municipiului Chișinău, care a primit 3 ani de închisoare pentru fals în acte publice și interdicția de a ocupa funcții publice timp de 7 ani. Acesta a
VIDEO Incendiu puternic lângă un liceu din Chișinău. La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri
O clădire părăsită de pe strada Sprâncenoaia 1/A din cartierul Telecentru al Capitalei a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul s-a produs astăzi, 26 septembrie. La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri, care, ajunși, au stabilit că focul a cuprins acoperișul unei construcții părăsite. La moment, pompierii lucrează pentru localizarea și lichidarea incendiului. Din
Pregătiri pentru ziua alegerilor? Doi sârbi, reținuți că ar fi instruit moldoveni pentru proteste
Ministerul de Interne al Serbiei a reținut doi bărbați, fiind acuzați că au antrenat până la 170 de cetățeni moldoveni și români, lângă orașul sârb Loznica, înainte de scrutinul parlamentar, transmite IPN. Instruirea ar fi avut loc în perioada 16 iulie – 12 septembrie. Potrivit autorităților sârbe, cei doi indivizi, reținuți pentru 48 de ore,
Declarația Blocului Patriotic privind excluderea Partidului „Inima Moldovei" din alegeri: Atac asupra democrației
„Decizia privind excluderea din cursa electorală a Partidului „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, este o lovitură fără precedent adusă democrației și dreptului cetățenilor la un vot liber. A face acest pas în ultima zi a campaniei electorale înseamnă privarea deliberată a sute de mii de oameni de dreptul lor constituțional și subminarea gravă a
Aur pentru Moldova! Alexandra Moisei a câștigat titlul mondial la lupte pe plajă

Luptătoarea Alexandra Moisei a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte pe plajă, rezervat sportivelor sub 17 ani, desfășurat în orașul Katerini, Grecia. Este primul titlu mondial obținut de sportiva din Republica Moldova la această categorie. Discipola antrenorilor Petru și Andrei Chiperi a avut o evoluție remarcabilă în cadrul competiției, impunându-se categoric în
VIDEO Percheziții cu surprize la Cahul și Cantemir: Droguri de zeci de mii de lei și arme, ridicate
Pe parcursul lunii septembrie, oamenii legii au documentat mai multe persoane bănuite de creșterea, păstrarea și întrebuințarea drogurilor pe teritoriul raioanelor Cahul și Cantemir. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile a trei suspecți, cu vârste de 34, 43 și 44 de ani, polițiștii au depistat substanțe narcotice în valoare de circa 150 000 de lei, precum
De la Paris și Stockholm până în Țările Baltice. Mesaje de susținere pentru Moldova europeană
La un an după votul istoric pentru parcursul european al Republicii Moldova, jurnalista de televiziune Ecaterina Covali deschide parantezele si vorbește despre impactul proiectului „Punți către Europa", o serie de documentare cu lideri europeni decidenți la Bruxelles. Printre interlocutorii săi au fost președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Suediei, președintele Letoniei și Principele Radu al României,
Serviciul 112, pregătit să intervină prompt în ziua alegerilor parlamentare

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță că este pe deplin pregătit să recepționeze apelurile legate de eventuale incidente sau nereguli ce ar putea apărea în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Operatorii 112 vor prelua în timp real toate sesizările cu privire la încălcări ale legislației electorale și le vor redirecționa
Discursul lui Benjamin Netanyahu la ONU ar urma să fie transmis în Gaza prin difuzoare plasate de armată în apropiere
Discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu de la Adunarea Generală a ONU de la New York, prevăzut pentru vineri, urmează să fie difuzat şi în Fâşia Gaza, a relatat cotidianul israelian Haaretz. Publicaţia, care citează surse militare, menţionează că sunt în desfăşurare pregătiri pentru a transmite în enclava palestiniană discursul lui Netanyahu printr-un sistem de difuzoare
Un bărbat din Văratic, prins pescuind ilegal în zona de frontieră – prejudiciu estimat la 89.000 de lei
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, originar din satul Văratic, raionul Rîșcani, este cercetat pentru pescuit ilegal și încălcarea regimului zonei de frontieră, după ce a fost surprins de polițiștii de frontieră în timp ce desfășura activități ilegale în apropierea râului Ciuhur. Incidentul a avut loc la data de 25 septembrie 2025, în
Maia Sandu, către moldoveni, în ajun de alegeri: „Moldova merită salvată de fiecare dată"
În ajunul alegerilor parlamentare, președinta țării, Maia Sandu, a venit cu un mesaj către toți moldovenii. Șefa statului ne îndeamnă să mergem la vot, să susținem în continuare parcursul democratic și european al țării, subliniind că „Moldova merită salvată de fiecare dată". „Azi vreau să vă vorbesc nu în calitate de președinte, ci în calitate
Brandul de automobile BYD s-a lansat oficial în Republica Moldova

Chișinău devine parte din harta mondială a mobilității electrice odată cu lansarea oficială a brandului BYD (Build Your Dreams), lider global în inovație și tehnologii sustenabile. Prezența BYD în Republica Moldova marchează un pas important în integrarea țării noastre în tendințele globale de tranziție către transport sustenabil. Cu o istorie de peste 30 de ani
Șeful Oficiului Teritorial Ocnița al ex-partidului „Șor", condamnat la închisoare pentru finanțare ilegală a partidului
Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic „Șor" a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la finanțarea partidului din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, instanța l-a lipsit de dreptul de a ocupa funcții
Partidul „Moldova Mare" ar fi primit peste jumătate de milion de euro în trei luni de la Moscova și „Evrazia" lui Șor
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat
Blocul ALTERNATIVA acuză autoritățile de mutarea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # Realitatea.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a acuzat guvernarea PAS de „abuzuri flagrante” în organizarea scrutinului din 28 septembrie, după ce mai multe secții de votare destinate cetățenilor din stânga Nistrului au fost mutate cu doar o zi înainte de alegeri. Reacția vine după ce Comisia Electorală Centrală a anunțat că secțiile din Cocieri și Doroţcaia (raionul Dubăsari) […] Articolul Blocul ALTERNATIVA acuză autoritățile de mutarea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
ITALIA: Mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi # Realitatea.md
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!” Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii stabiliți în orașe […] Articolul ITALIA: Mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi apare prima dată în Realitatea.md.
Dezvoltarea și modernizarea sectorului feroviar și facilitarea schimburilor comerciale în regiune sunt principalele obiective ale acordului semnat între Întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și SA „Carpatica Feroviar România”. Parteneriatul prevede organizarea transportului feroviar de mărfuri de export și import, inclusiv prin noul punct de trecere a frontierei Prut 2 – Fălciu, transmite […] Articolul Parteneriat feroviar România – Moldova pentru transporturi de mărfuri apare prima dată în Realitatea.md.
Reacția Irinei Vlah la decizia CEC de a exclude partidul „Inima Moldovei” din cursă: „Spectacol politic” # Realitatea.md
Președinta Partidului „Inima Moldovei” a venit cu o reacție la decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a exclude partidul din cursa electorală. Irina Vlah consideră această decizie „ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale cu mult timp în urmă cu scopul de a ne reduce la tăcere”. „Partidul Republican „Inima Moldovei” condamnă decizia abuzivă […] Articolul Reacția Irinei Vlah la decizia CEC de a exclude partidul „Inima Moldovei” din cursă: „Spectacol politic” apare prima dată în Realitatea.md.
Propagandistul rus Tigran Keosaian, regizor și prezentator tv, a decedat. Despre asta a anunțat vineri, 26 septembrie curent, soția sa, propagandista Margarita Simonean, redactorul-șef al agenției și televiziunii „Россия Сегодня”. „În această noapte, Tigran a plecat către Creator”, a scris Simonean, rugându-și apropiații să nu o contacteze la moment. Presa rusă scrie că despre faptul […] Articolul A decedat propagandistul rus Tigran Keosaian apare prima dată în Realitatea.md.
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) a exclus cu majoritate de voturi în ședința de vineri, 26 septembrie curent, candidații Partidului „Inima Moldovei” din lista Blocului electoral Patriotic (al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei). Fiind atestată în consecință că nu este respectată cota de gen, s-a dispus repoziționarea timp de 24 de ore începând cu […] Articolul CEC a exclus candidații Partidului „Inima Moldovei” din lista Blocului Patriotic apare prima dată în Realitatea.md.
„Cineva îmi sună la ușă. Fuga, zvârle tot după stencă”. CNA a publicat interceptări de la descinderile de astăzi # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție a publicat interceptări audio ale discuțiilor persoanelor vizate în cauza penală privind coruperea alegătorilor de către o formațiune politică. Vineri dimineața, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfășurat percheziții în mai multe localități din raionul Criuleni „Cineva îmi sună la ușă. – Nu știu cine…nu răspund. Fuga că trage și de ușă. […] Articolul „Cineva îmi sună la ușă. Fuga, zvârle tot după stencă”. CNA a publicat interceptări de la descinderile de astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
Trei cetățeni ucraineni, prinși încercând să mituiască polițiștii de frontieră la intrare în Moldova # Realitatea.md
Trei cetățeni ucraineni au fost surprinși în această săptămână în timp ce încercau să mituiască polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei „Mirnoe”, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Tentativele de corupere activă au fost dejucate datorită vigilenței și profesionalismului angajaților Poliției de Frontieră. Cei trei bărbați, cu vârste de 38, […] Articolul Trei cetățeni ucraineni, prinși încercând să mituiască polițiștii de frontieră la intrare în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Membrii și simpatizanții Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei protestează la Comisia Electorală Centrală, unde urmează să fie luată o decizie cu privire la participarea la alegeri a formațiunii conduse de Irina Vlah, componentă a blocului, transmite IPN. Participanții la acțiune au acuzat guvernarea că încearcă să elimine din cursa electorală […] Articolul VIDEO Simpatizanții Blocului Patriotic protestează la CEC în susținerea Irinei Vlah apare prima dată în Realitatea.md.
Tragedie la un spital din România. 6 copii au murit după ce s-ar fi infectat cu o bacterie periculoasă # Realitatea.md
Șase copii au decedat la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” după ce s-ar fi infectat cu o bacterie periculoasă. Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică, transmite G4media.ro. Totodată, despre acest caz s-a autosesizat și polițiștii. „Ca urmare a unui articol de presă apărut în mass media, în cuprinsul căruia se face […] Articolul Tragedie la un spital din România. 6 copii au murit după ce s-ar fi infectat cu o bacterie periculoasă apare prima dată în Realitatea.md.
Judecătoria Chișinău va activa în regim special în zilele de 27 și 28 septembrie, în contextul alegerilor parlamentare # Realitatea.md
Judecătoria Chișinău informează că în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, zilele de odihnă 27–28 septembrie au fost declarate lucrătoare pentru personalul implicat în examinarea cauzelor electorale. Decizia a fost luată în baza dispoziției Consiliului Superior al Magistraturii nr. 85 din 25 august 2025 și prevede implicarea judecătorilor specializați în contencios administrativ, asistenților judiciari, […] Articolul Judecătoria Chișinău va activa în regim special în zilele de 27 și 28 septembrie, în contextul alegerilor parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a lansat un apel către cetățeni înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subliniind că miza scrutinului nu este doar componența viitorului Parlament, ci direcția strategică a Republicii Moldova. Astfel, Mihai Ghimpu îi îndeamnă pe cetățeni să voteze PL sau PAS. „Pe 28 septembrie nu se va face unirea, nu […] Articolul Mihai Ghimpu: ”Pe 28 septembrie, votați PL, votați PAS, votați pentru Europa!” apare prima dată în Realitatea.md.
Vladimir Andronachi a fost depistat cu avere nejustificată de peste 10 milioane de lei # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată de peste 10 milioane lei la ex-deputatul în Parlament, Vladimir Andronachi. ANI a stabilit o diferență vădită de 4 097 865,32 lei între proprietatea dobândită și veniturile obținute. De asemenea, a fost depistată o diferență substanțială de 6 049 472,52 lei între averea dobândită, veniturile […] Articolul Vladimir Andronachi a fost depistat cu avere nejustificată de peste 10 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Până la 9 mii de dolari pentru o trecere ilegală. Un bărbat arestat și plasat în arest preventiv # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 59 de ani, originar din municipiul Bălți, a fost reținut și ulterior arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat a mai multor migranți ucraineni. Cazul a fost documentat în această săptămână de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub coordonarea Procuraturii […] Articolul Până la 9 mii de dolari pentru o trecere ilegală. Un bărbat arestat și plasat în arest preventiv apare prima dată în Realitatea.md.
Din nou percheziții! 9 persoane din Criuleni, vizate într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor # Realitatea.md
În această dimineață, 26 septembrie, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfășurat percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor de către o formațiune politică declarată neconstituțională. Nouă persoane sunt vizate. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și darea de bani și bunuri în scopul determinării unor persoane să își […] Articolul Din nou percheziții! 9 persoane din Criuleni, vizate într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor apare prima dată în Realitatea.md.
COVID-19 bate în retragere! Câte cazuri au fost înregistrate în perioada 15 – 21 septembrie # Realitatea.md
În perioada 15 – 21 septembrie, au fost înregistrate 305 cazuri de COVID-19, în scădere cu 58% față de săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 99 (32%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste între 0–14 ani, transmite Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). De asemenea, specialiștii ANSP recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție: păstrarea […] Articolul COVID-19 bate în retragere! Câte cazuri au fost înregistrate în perioada 15 – 21 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
„Votați și primiți bani”. Un bărbat, arestat preventiv pentru 30 de zile pentru corupere electorală # Realitatea.md
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii luate pe 25 septembrie 2025, într-un dosar penal privind suspiciunea de corupere electorală la Bălți. Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul este bănuit că a participat la racolarea de persoane în scopul influențării votului în favoarea unui candidat la alegerile parlamentare din 28 […] Articolul „Votați și primiți bani”. Un bărbat, arestat preventiv pentru 30 de zile pentru corupere electorală apare prima dată în Realitatea.md.
Acord semnat de Moldova și Elveția: Bunurile recuperate din activități ilicite vor fi folosite pentru dezvoltarea țării # Realitatea.md
Republica Moldova și Elveția au semnat joi, 25 septembrie, un acord privind combaterea corupției și recuperarea bunurilor infracționale. Acordul are ca obiectiv îmbunătățirea rezultatelor țării noastre în lupta împotriva corupției și a crimei organizate, cu scopul de a mobiliza bunurile și veniturile recuperate din activități ilicite pentru dezvoltarea social-economică. Resursele financiare recuperate vor fi folosite […] Articolul Acord semnat de Moldova și Elveția: Bunurile recuperate din activități ilicite vor fi folosite pentru dezvoltarea țării apare prima dată în Realitatea.md.
Contestația PSRM la Curtea Constituțională pentru a proteja partenerii Blocului de scoaterea din cursa electorală # Realitatea.md
Socialistul Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, a contestat la Curtea Constituțională sintagma art. 21 alin. 8 din Legea partidelor politice care prevede posibilitatea limitării activității partidelor în campania electorală. El consideră corect că până la 14 iunie 2025 era interzisă limitarea activității partidelor politice pe perioada campaniei electorale, iar responsabil de procesul electoral era CEC. „La […] Articolul Contestația PSRM la Curtea Constituțională pentru a proteja partenerii Blocului de scoaterea din cursa electorală apare prima dată în Realitatea.md.
Alegerile parlamentare din 2025 vin într-un moment de cotitură: de la simbolismul „statutului de candidat” la mecanismele concrete ale aderării la UE. Pentru Chișinău, fiecare pas spre Europa înseamnă reziliență; pentru Moscova, costuri mai mari de constrângere, scrie carnegieendowment.org. Miza depășește Moldova. O întoarcere ar slăbi Ucraina și ar afecta credibilitatea extinderii UE. În schimb, […] Articolul Alegerile din Moldova, un test pentru influența Rusiei în Europa apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Parcul din strada Dumitru Rîşcanu – locul unde copiii învață siguranţa rutieră # Realitatea.md
După zeci de ani în care a fost lăsat în paragină, Parcul Dumitru Rîșcanu din str. Braniștii devine din nou inima sectorului Rîșcani, cu zone de agrement și spații dedicate sportului și recreerii. Modernizarea acestui parc, unul dintre cele mai mari spații verzi din Chișinău, cu o suprafață de peste 6 hectare, s-a desfășurat în […] Articolul VIDEO Parcul din strada Dumitru Rîşcanu – locul unde copiii învață siguranţa rutieră apare prima dată în Realitatea.md.
Vor fi retipărite buletinele de vot destinate secției 32/12 pentru secția de votare din Ottawa, Canada. Solicitarea a parvenit de la Ministerul Afacerilor Externe, explicând îngrijorarea că nu va ajunge lotul tipărit din cauza grevei Poștei. Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au votat cu majoritate de voturi (șase pentru; trei abțineri) în ședința de vineri, […] Articolul Pentru secția de votare din Ottawa vor fi retipărite 1000 de buletine de vot apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Droguri de aproape jumătate de milion de lei, confiscate de polițiști. Doi bălțeni – reținuți # Realitatea.md
O tânără de 21 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din Bălți, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi comercializat substanțe narcotice prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul Republicii Moldova. Tânărul primea periodic cantități mari de droguri, pe care le porționa în doze mici, destinate ascunderii […] Articolul VIDEO Droguri de aproape jumătate de milion de lei, confiscate de polițiști. Doi bălțeni – reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod Galben de înghețuripe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 27 – 29 septembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului și izolat în aer, se vor înregistra înghețuri cu intensități cuprinse între -1 […] Articolul Cod galben de înghețuri, prelungit până luni. Temperaturile vor coborî până la -3°C apare prima dată în Realitatea.md.
Încasări record la Bugetul de stat: 1,17 miliarde de lei colectați într-o singură zi # Realitatea.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că, la data de 25 septembrie 2025, încasările la Bugetul de stat au atins suma de 1,17 miliarde de lei. Potrivit autorității, aceasta reprezintă un rezultat remarcabil pentru o singură zi, care reflectă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova. Potrivit instituției, performanța reflectă atât […] Articolul Încasări record la Bugetul de stat: 1,17 miliarde de lei colectați într-o singură zi apare prima dată în Realitatea.md.
AUDIO „Nu e dorința mea, e comanda șefului”. Membrii rețelei Șor, mobilizați să voteze pentru Blocul ”Patriotic” # Realitatea.md
Gruparea criminală Șor își mobilizează rețeaua ilegală, formată pe teritoriul Republicii Moldova, în susținerea Blocului ”Patriotic”. Jurnaliștii de la Deschide.md au intrat în posesia unor înregistrări audio din grupurile închise ale membrilor rețelei, în care se relatează că, în cadrul unei ședințe de zilele trecute, Ilan Șor personal a transmis liderilor teritoriali să le spună […] Articolul AUDIO „Nu e dorința mea, e comanda șefului”. Membrii rețelei Șor, mobilizați să voteze pentru Blocul ”Patriotic” apare prima dată în Realitatea.md.
Incendiu în subsolul unui magazin de pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău. Două frigidere, distruse de flăcări # Realitatea.md
Ieri, 25 septembrie, în jurul orei 21:57, un incendiu a izbucnit într-o încăpere de producție aflată în subsolul unui magazin situat pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, focul a cuprins o cameră de producere cu o suprafață de aproximativ 30 […] Articolul Incendiu în subsolul unui magazin de pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău. Două frigidere, distruse de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
Activitatea la frontiera Cahul–Oancea, sistată temporar din cauza unei pene de curent # Realitatea.md
O pană de curent a avut loc la postul vamal de frontieră Cahul–Oancea vineri, 26 septembrie. Echipa tehnică a intervenit la fața locului pentru remedierea defecțiunii, iar pe durata lucrărilor activitatea postului este suspendată temporar. Serviciul Vamal îndeamnă călătorii să evite întârzierile și să aleagă din timp alte puncte de trecere a frontierei, cum ar […] Articolul Activitatea la frontiera Cahul–Oancea, sistată temporar din cauza unei pene de curent apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a redus prognoza de creștere a PIB-ului Republicii Moldova pentru anul 2025 de la 1,8% la 1,5%, dar a menținut la 3,8% estimarea pentru 2026, potrivit unui nou raport publicat joi, 25 septembrie, scrie BANI.MD. BERD explică revizuirea prognoei de creștere economică prin „performanța slabă a agriculturii și […] Articolul BANI.MD: BERD taie prognoza pentru Moldova. Doar 1,5% creștere în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
