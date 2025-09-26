SIS a interzis accesul în Republica Moldova a 21 de cetățeni străini care solicitau acreditare ca observatori

10:50

Ieri, 25 septembrie, în jurul orei 21:57, un incendiu a izbucnit într-o încăpere de producție aflată în subsolul unui magazin situat pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, focul a cuprins o cameră de producere cu o suprafață de aproximativ 30 […]