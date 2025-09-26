NATO nu-și poate permite să doboare dronele rusești cu rachete scumpe: „Nu e sustenabil. Învățăm de la ucraineni”

11:20

O tânără de 21 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din Bălți, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi comercializat substanțe narcotice prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul Republicii Moldova. Tânărul primea periodic cantități mari de droguri, pe care le porționa în doze mici, destinate ascunderii […] Articolul VIDEO Droguri de aproape jumătate de milion de lei, confiscate de polițiști. Doi bălțeni – reținuți apare prima dată în Realitatea.md.