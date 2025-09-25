ULTIMA ORĂ Plahotniuc ar fi urcat în avionul spre Chișinău. Aterizarea este așteptată la 09:30

14:40

Kremlinul a reacționat la declarațiile lui Donald Trump cu privire la situația economiei ruse și la faptul că războiul împotriva Ucrainei este unul fără „direcție clară”, iar Rusia este mai degrabă „un tigru de hârtie” pe câmpul de luptă. Totodată, Kremlinul a transmis că, în contextul actual, Moscova nu are altă opțiune decât să continue […] Articolul Reacția Kremlinului după ce Trump a spus că Rusia este un „tigru de hârtie” apare prima dată în Realitatea.md.