ULTIMA ORĂ Plahotniuc ar fi urcat în avionul spre Chișinău. Aterizarea este așteptată la 09:30
Realitatea.md, 25 septembrie 2025 08:10
Vlad Plahotniuc ar fi urcat, escortat, în avionul care decolează din Atena și urmează să ajungă la Chișinău la ora 09:30 (ora locală), potrivit Agora.md. Publicația notează că inculpatul a fost așezat pe ultimul rând al aeronavei, fiind înconjurat de mascați și oameni ai legii îmbrăcați în civil. La bord au fost zăriți și reprezentanți
• • •
Acum 5 minute
08:40
Adriana Ochișanu, mesaj dureros și rugăciuni pentru fiul său Cristi Botgros: Dacă ar fi să îți spun un singur lucru…
Cristian Botgros, fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, se află internat în stare gravă la spital. Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, Adriana Ochișanu și-a exprimat dragostea necondiționată și speranța că va depăși acest moment critic. Mesajul s-a încheiat cu o declarație de iubire profundă, în care
Acum 15 minute
08:30
Xi Jinping anunță un nou obiectiv climatic: China va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu până la 10%
Preşedintele chinez Xi Jinping a anunţat personal miercuri noul angajament climatic al ţării sale, și anume reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră cu 7 până la 10% până în 2035, relatează AFP. „China îşi va reduce emisiile nete de gaz cu efect de seră la nivelul întregii economii cu 7 până la 10%
Acum o oră
08:10
ULTIMA ORĂ Plahotniuc ar fi urcat în avionul spre Chișinău. Aterizarea este așteptată la 09:30
Vlad Plahotniuc ar fi urcat, escortat, în avionul care decolează din Atena și urmează să ajungă la Chișinău la ora 09:30 (ora locală), potrivit Agora.md. Publicația notează că inculpatul a fost așezat pe ultimul rând al aeronavei, fiind înconjurat de mascați și oameni ai legii îmbrăcați în civil. La bord au fost zăriți și reprezentanți
08:00
Vlad Plahotniuc ar fi urcat, escortat, în avionul care decolează din Atena și urmează să ajungă la Chișinău la ora 09:30 (ora locală), potrivit Agora.md. Publicația notează că inculpatul a fost așezat pe ultimul rând al aeronavei, fiind înconjurat de mascați și oameni ai legii îmbrăcați în civil. La bord au fost zăriți și reprezentanți
07:50
Fără curent electric în capitală și în alte localități din țară: programul deconectărilor și lista adreselor afectate
Premier Energy va efectua astăzi, 25 septembrie, lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice în mai multe sectoare și localități din țară. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Bariera Sculeni str-la 1/1, 4, Calea Ieşilor 1/4, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 20, 22, 999, Mesager 1, 2 în intervalul de timp între 09:10-16:00 pentru lucrări
Acum 2 ore
07:20
Lavrov acuză Ucraina și Europa de prelungirea conflictului, în cadrul unei întâlniri la ONU
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat în cadrul unei întâlniri cu secretarul de stat american Marco Rubio, că Ucraina și mai multe state europene poartă responsabilitatea pentru prelungirea conflictului din Ucraina, potrivit unui comunicat al Ministerului rus de Externe. Întâlnirea a avut loc pe 24 septembrie, în marja Adunării Generale a ONU de
Acum 4 ore
06:40
Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore, a indicat poliţia, scrie AFP. Dronele au fost reperate în apropierea aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest) şi Sonderborg (sud) şi a bazei aeriene din Skrydstrup (sud), înainte
Acum 12 ore
23:10
Ursula von der Leyen propune o vârstă minimă pentru accesul la rețelele sociale: „Vârsta digitală de majorat"
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat sprijinul pentru introducerea unei vârste minime de acces la rețelele sociale, în contextul unei preocupări tot mai mari față de siguranța copiilor în mediul online, transmite știrileprotv.ro. „Multe state din Uniunea Europeană consideră că a venit momentul să stabilim o „vârstă digitală de majorat" pentru accesul
22:40
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie după atacul cibernetic care a paralizat mai multe aeroporturi europene
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic care a perturbat zborurile pe aeroportul Heathrow din Londra și pe mai multe alte aeroporturi europene weekendul trecut, relatează hotnews.ro. Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității (NCA) a anunțat că a arestat un bărbat de aproximativ 40 de ani, în West Sussex, în
22:20
VIDEO Nicușor Dan îndeamnă basarabenii din România să voteze la alegerile parlamentare: reprezintă un moment crucial
Președintele României, Nicușor Dan, îi îndeamnă pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară, subliniind că scrutinul din 28 septembrie reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor Republicii Moldova, transmite adevărul.ro. „Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică –
21:30
Un pas spre viitor: mii de oportunități de angajare la Târgul Locurilor de Muncă din Chișinău
Miercuri, 24 septembrie 2025, la Palatul Republicii din Chișinău, s-a desfășurat Târgul Locurilor de Muncă, organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin implicarea Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă Chișinău, în parteneriat cu GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) GmbH, HEKS/EPER Moldova și HELVETAS Moldova. Evenimentul a reunit 50 de angajatori de top din diverse ramuri ale economiei
21:10
Victima unei farse? Dragalin, contactată de Vovan și Lexus sub identitatea unor jurnaliști ucraineni
Veronica Dragalin, fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, a devenit victima farsorilor ruși Vovan și Lexus, celebri pentru farsele telefonice în care au reușit să păcălească numeroși politicieni europeni. Fosta procuroare era convinsă că discută cu jurnaliști ucraineni, scrie newsmaker.md. Drăgălin a vorbit despre motivele demisiei sale, menționând că președinta Maia Sandu i-ar fi cerut personal
20:40
„Catalizatorul viitorului industrial al Moldovei". CCI lansează a doua ediției a Conferinței DIALOG PRO-INDUSTRIE
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a lansat oficial cea de-a II-a ediție a Conferinței anuale „DIALOG PRO-INDUSTRIE: Catalizatorul Viitorului Industrial al Moldovei", care va avea loc pe 3 octombrie 2025, la Palatul Republicii. Evenimentul reprezintă un reper important pentru mediul industrial, antreprenorial și instituțional din țară. Conferința va reuni antreprenori, autorități publice, asociații
20:10
Merele discordiei între Dodon și Catlabuga. Socialistul – acuzat de fake news, după ce ar fi intrat fără voie în livadă
Merele dintr-o livadă din Soroca au devenit motiv de a filma videouri pentru candidații la parlamentare Igor Dodon și Ludmila Catlabuga. Fructele se aflau pe u câmp și urmau a fi duse la procesare, înainte să devină vedete pe rețelele de socializare. Liderul socialiștilor a publicat duminică un video de la Soroca și afirma că
Acum 24 ore
19:40
Dezbateri la RLIVE TV: Alianța „Moldovenii" vrea să transforme Moldova într-un „magazin mare"
Denis Roșca din Alianța „Moldovenii" susține că formațiunea sa vrea să transforme Moldova într-un „magazin mare". Mai exact, conform lui, dacă partidul din care face parte va accede în Parlament, va dezvolta relațiile bilaterale cu alte state și va insista să existe consuli responsabili de comerț. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru
18:50
Un nou incident în aer. Avionul în care se afla ministra spaniolă a Apărării, bruiat în apropiere de Kaliningrad
Semnalul unui avion militar spaniol la bordul căruia se afla ministra Apărării Margarita Robles ar fi fost bruiat în apropiere de Kaliningrad. Incidentul s-a produs miercuri dimineață, în timp ce aparatul de zbor se deplasa spre Lituania. În avion se afla Robles și rude ale piloților spanioli care fac parte din misiunea NATO de apărare
18:20
Partidul Democrat Modern: Ministerul Justiției a cerut instanței să restricționeze activitatea formațiunii
Ministerul Justiției a depus o cerere la Curtea de Apel Centru, prin care solicită restricționarea activității Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) pe întreaga durată a procesului aflat pe rol, până la pronunțarea unei decizii finale, transmite IPN. Demersul completează o solicitare anterioară, privind suspendarea activității formațiunii. Serviciul de presă al Partidului Democrat Modern a
18:00
Europa nu își poate permite să lasă Moldova sub influență rusească, a declarat liderul ucrainean Vladimir Zelenski, la ONU. În opinia oficialului, țara noastre trece actualmente printr-o perioadă dificilă, iar UE nu a reușit anterior să salveze Georgia și Belarus din mâinile Kremlinului. Totodată, președintele țării vecine consideră că, dacă Europa nu ajută Republica Moldova,
17:50
Un crater de mari dimensiuni s-a format în Bangkok, Tailanda, după ce o șosea s-a prăbușit, cel mai probabil din cauza lucrărilor la o stație de metrou. Alimentarea cu apă și energie electrică în cartierul respectiv a fost oprită, iar zona a fost evacuată. Din fericire, autoritățile au anunțat că nu s-au înregistrat victime,
17:40
Înscrie-ți școala la #SuperCoders 2025 – programul care aduce AI și siguranța online în fiecare clasă din Moldova
Fundația Orange Moldova, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Moldova și cu suportul TEKEDU lansează ediția 2025 a programului național #SuperCoders, unul dintre cele mai importante proiecte de educație digitală din țară. Acesta aduce în prim-plan două dintre cele mai actuale și necesare teme: inteligența artificială generativă și siguranța online. Proiectul
17:40
Avocatul Radu Jigău, candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, a intrat în procedura de vetting. Comisia de Evaluare a Judecătorilor l-a notificat astăzi despre începerea verificării externe a integrității. Candidatul trebuie să prezinte, în termen de 10 zile, declarația de avere și interese pentru ultimii cinci ani, cheltuielile aferente, Chestionarul de
17:30
PAMU Risipeni, inaugurat după construcție din temelie: Mii de locuitori vor avea acces la asistență medicală
Miercuri, 24 septembrie, a fost inaugurat noul edificiu al Punctului
17:30
La un pas de catastrofă pe aeroportul din Nice! Două avioane au evitat coliziunea la 3 metri distanță # Realitatea.md
Două avioane au evitat la limita de trei metri o coliziune pe Aeroportul din Nice, Franța. Incidentul a avut loc pe 21 septembrie, seara, când un Airbus al companiei aeriene tunisiene Nouvelair trebuia să aterizeze pe pista 4 stânga, dar s-a aliniat pe 4 dreapta. Aparatul de zbor era cât pe ce să se izbească […] Articolul La un pas de catastrofă pe aeroportul din Nice! Două avioane au evitat coliziunea la 3 metri distanță apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Noi drumuri spre Europa: trenuri mai rapide și comerț facilitat prin Cantemir–Fălciu # Realitatea.md
Cetățenii, agenții economici și vizitatorii Republicii Moldova vor beneficia de mai multe oportunități de călătorie, după ce Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea Acordului cu România privind controlul coordonat la punctul feroviar Cantemir–Fălciu. Documentul marchează relansarea unei legături feroviare importante între sudul țării și rețeaua europeană de transport. Potrivit MAI, autoritățile ambelor state vor […] Articolul Noi drumuri spre Europa: trenuri mai rapide și comerț facilitat prin Cantemir–Fălciu apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
VIDEO Polițiștii au percheziționat o nouă tipografie: Materiale ilegale cu conținut denigrator și persoane reținute # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova anunță că a fost identificată și destructurată o tipografie clandestină din Chișinău, implicată în producerea și distribuirea de materiale ilegale cu conținut instigator. Aceasta era echipată cu sisteme de securitate și limitare a accesului. La tipografie erau produse publicații cu mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, instigare la ură pe criterii religioase […] Articolul VIDEO Polițiștii au percheziționat o nouă tipografie: Materiale ilegale cu conținut denigrator și persoane reținute apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Elevii Liceului Teoretic „Ștefan Vodă” au acum un loc unde pot să învețe și să creeze cu ajutorul celor mai noi tehnologii. În instituție a fost inaugurat primul Laborator FabLab, un spațiu modern dedicat dezvoltării competențelor STEAM – științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică. Laboratorul este dotat cu imprimante 3D, roboți, tăietoare cu laser, drone […] Articolul Laborator modern cu tehnologie de ultimă oră, deschis la Liceul „Ștefan Vodă” apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a reacționat la declarațiile președintelui Statelor Unite, afirmând că paracetamolul poate fi folosit în siguranță de femeile însărcinate pentru a atenua durerea și a scădea febra. Donald Trump promite o declarație „istorică” privind autismul Potrivit EMA, studiile au arătat că nu poate fi stabilită nicio legătură între expunerea la paracetamol […] Articolul EMA: Paracetamolul poate fi folosit în siguranță de femeile însărcinate apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
FOTO Un bărbat a fost prins drogat și fără permis la volanul unei mașini. Ce s-a întâmplat apoi? # Realitatea.md
Un bărbat de 30 de ani, aflat la volanul unei Toyota, a fost surprins de polițiști circulând haotic pe strada Ciprian Porumbescu din Capitală. „În urma verificărilor în baza de date s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere. Conducătorul auto a fost escortat la Dispensarul Republican de Narcologie pentru testare, rezultatul expertizei confirmând […] Articolul FOTO Un bărbat a fost prins drogat și fără permis la volanul unei mașini. Ce s-a întâmplat apoi? apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
MAE, după convocarea ambasadorului Darii: Acreditarea observatorilor la alegeri se face conform legislației naționale # Realitatea.md
Acreditarea observatorilor la alegeri se face conform legislației naționale și angajamentelor internaționale, punctează Ministerul Afacerilor Externe, după convocarea ambasadorului Moldovei în Rusia, Lilian Darii. Diplomatului i s-a înmânat o notă de protest, după ce autoritățile de la Chișinău nu au permis unor funcționari ruși să monitorizeze alegerile parlamentare. „Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirmă […] Articolul MAE, după convocarea ambasadorului Darii: Acreditarea observatorilor la alegeri se face conform legislației naționale apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
PAS explică cum puteau fi utilizate buletinele model ale Alternativei la alegeri. CEC: Tipografia a sesizat # Realitatea.md
În opinia reprezentanților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), buletinele model comandate de blocul alternativa și descoperite la o tipografia din Chișinău, puteau fi utilizate la secții mici, din regiuni pro-ruse, de exemplu din Găgăuzia. Opinia a fost expusă pe rețelele de socializare de către candidatul la parlamentare Dan Perciun și distribuită pe pagina oficială a […] Articolul PAS explică cum puteau fi utilizate buletinele model ale Alternativei la alegeri. CEC: Tipografia a sesizat apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Un tânăr de 31 de ani a rămas fără mașina de lux, după ce a fost oprit de Echipele mobile ale Serviciului Vamal pe traseul Chișinău – Ștefan Vodă. În interiorul BMW-ului X5, vameșii au descoperit că habitaclul și portbagajul erau burdușite cu articole vestimentare în cantități comerciale. Șoferul nu a putut prezenta documente de […] Articolul VIDEO Un tânăr a rămas fără BMW. Ce au depistat polițiștii de frontieră în mașină apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
AUDIO Ilan Șor, plan pentru anticipatele din Moldova: Vrea partide pro-Moscova la guvernare # Realitatea.md
Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în R. Moldova partide loiale Moscovei, care să declanșeze în următoarele luni alegeri parlamentare anticipate. Sursele Deschide.MD din cadrul blocului „Pobeda” au furnizat un mesaj audio în care oligarhul explică simpatizaților săi despre planurile sale pentru perioada următoare. În discursul rostit, Șor spune că echipa sa […] Articolul AUDIO Ilan Șor, plan pentru anticipatele din Moldova: Vrea partide pro-Moscova la guvernare apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Bulgaria intenționează să pună capăt tranzitului gazelor rusești pe teritoriul său, către Serbia și Ungaria, în 2026, a declarat marți premierul bulgar Rosen Jelyazkov, ca răspuns la apelul președintelui american Donald Trump către Europa de a înceta să mai cumpere energie rusească, scrie Agerpres. Premierul Bulgariei, Rosen Jelyazkov, a anunțat la New York, în cadrul […] Articolul Bulgaria renunță treptat la gazul rusesc. Termenul limită, 2028 apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Parlamentare 2025: RLIVE TV, printre puținele televiziuni care au oferit vizibilitate crescută candidatelor în campanie # Realitatea.md
Postul de televiziune RLIVE TV se remarcă pozitiv în cadrul monitorizării media realizate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) privind reflectarea alegerilor parlamentare din 2025, fiind una dintre puținele instituții media care au oferit o vizibilitate semnificativă candidatelor. Conform raportului, deși femeile au fost mai puțin prezente în dezbateri electorale la nivel general – reprezentând […] Articolul Parlamentare 2025: RLIVE TV, printre puținele televiziuni care au oferit vizibilitate crescută candidatelor în campanie apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
VIDEO Ilan Șor, plan pentru anticipatele din Moldova: Vrea partide pro-Moscova la guvernare # Realitatea.md
Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în R. Moldova partide loiale Moscovei, care să declanșeze în următoarele luni alegeri parlamentare anticipate. Sursele Deschide.MD din cadrul blocului „Pobeda” ne-au furnizat un mesaj audio în care oligarhul explică simpatizaților săi despre planurile sale pentru perioada următoare. În discursul rostit, Șor spune că echipa sa […] Articolul VIDEO Ilan Șor, plan pentru anticipatele din Moldova: Vrea partide pro-Moscova la guvernare apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Kremlinul insistă să ne monitorizeze alegerile! Ambasadorul Moldovei la Moscova, convocat de ministerul rus de externe # Realitatea.md
Moscova insistă că vrea să monitorizeze alegerile din Moldova. Ambasadorul țării noastre, Lilian Darii, a fost convocat de ministerul de externe al Rusiei, după ce nu au fost acreditați observatori ai Kremlinului la scrutinul de pe 28 septembrie, anunță diplomația rusă. Conform notei informative publicate de către autoritatea de la Moscova, autoritățile de la Chișinău […] Articolul Kremlinul insistă să ne monitorizeze alegerile! Ambasadorul Moldovei la Moscova, convocat de ministerul rus de externe apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
„Trenul Literaturii” pornește la drum: FILIT Chișinău – CHILL Edition ajunge la Castel Mimi. Află detalii # Realitatea.md
Unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT) Chișinău – CHILL Edition se pregătește să transforme o simplă călătorie feroviară într-o adevărată aventură culturală. Este vorba despre „Trenul Literaturii”, care va pleca vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00, din Gara Chișinău, având ca destinație exclusivă Castel Mimi Wine […] Articolul „Trenul Literaturii” pornește la drum: FILIT Chișinău – CHILL Edition ajunge la Castel Mimi. Află detalii apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost piratate în această dimineață, a declarat pentru IPN și publicația franceză Le Figaro șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, atacul are ca scop utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare de duminică, atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii Comisiei […] Articolul Mii de routere Wi-Fi sparte și folosite în atacuri cibernetice asupra CEC și IGP apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Percheziții în toată țara: dosar de finanțare ilegală a unui partid de către un grup criminal organizat # Realitatea.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au desfășurat în această dimineață mai multe percheziții în diferite locații din țară, într-un dosar ce vizează acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic de către un grup criminal organizat. În urma acțiunilor, au fost ridicate documente, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și sume de bani, considerate […] Articolul Percheziții în toată țara: dosar de finanțare ilegală a unui partid de către un grup criminal organizat apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Un lot de hrișcă marca ORA, produs în Ucraina, a fost scos de pe piața din Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în produs s-au găsit urme de pesticid glifosat peste nivelul permis. Cei care au cumpărat acest produs cu data fabricării pe 24 iulie sau 4 august, sunt rugați să nu îl […] Articolul Consumatorii, îndemnați să returneze la magazine hrișca marca ORA apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Judecător de la Curtea de Apel Sud nu a promovat evaluarea integrității: dubii financiare și etice # Realitatea.md
Judecătorul Dmitrii Fujenco, de la Curtea de Apel Sud, nu a trecut evaluarea externă a integrității, potrivit deciziei Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. Raportul, transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), recomandă ca magistratul să nu promoveze testul de integritate, invocând dubii serioase de ordin financiar și etic. Evaluarea a vizat posibile discrepanțe în declarațiile de […] Articolul Judecător de la Curtea de Apel Sud nu a promovat evaluarea integrității: dubii financiare și etice apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Popescu, după încheierea screeningului bilateral: Un semnal că UE ne așteaptă, ne dorește și ne va ajuta să aderăm # Realitatea.md
„Republica Moldova și Uniunea Europeană au încheiat procesul de screening. Este una dintre cele mai importante etape pe drumul de aderare și un semnal clar că UE ne așteaptă, ne vrea alături și ne va sprijini să aderăm. Acum ține de noi să nu dăm cu piciorul acestei șanse. Pe 28 septembrie votăm PAS, echipa […] Articolul Popescu, după încheierea screeningului bilateral: Un semnal că UE ne așteaptă, ne dorește și ne va ajuta să aderăm apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Începând cu 24 decembrie 2025, Republica Moldova va aplica o nouă lege a cetățeniei, menită să prevină fraudele și să consolideze siguranța statului. Actul a fost promulgat, publicat în Monitorul Oficial și aduce schimbări importante pentru cei care solicită cetățenia. De acum înainte, cererile vor fi depuse doar personal, fără intermediari sau procuri. În plus, […] Articolul Reguli mai stricte pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Mesajele României cu relevanță pentru R. Moldova, la reuniunea miniștrilor de Externe ai UE la New York # Realitatea.md
Ministrul afacerilor externe a României, Oana Țoiu, a participat, la New York, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, desfășurată în contextul săptămânii la nivel înalt a celei de a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În actualul context de securitate, marcat de provocări și amenințări multiple, reuniunea a […] Articolul Mesajele României cu relevanță pentru R. Moldova, la reuniunea miniștrilor de Externe ai UE la New York apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Spionul din Republica Moldova, Alexandru Balan, reținut recent și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în România, fiind suspectat de trădare, a cerut să fie eliberat. Magistrații au respins, considerând nefondată, contestația inculpatului față de plasarea în arest preventiv. Decizia de astăzi este definitivă. Procurorii DIICOT îl acuză pe Alexandru Bălan, în vârstă […] Articolul Alexandru Bălan rămâne în arest până pe 10 octombrie, deși a cerut eliberarea apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
VIDEO Rețea de trafic de droguri, anihilată de polițiști: Arme, carduri bancare și mii de euro, ridicate # Realitatea.md
Oamenii legii au destructurat activitatea ilegală a unui grup de persoane suspectate de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în nordul țării. Suspecții, cu vârste între 20 și 32 de ani, cumpărau droguri din Chișinău, pe care le distribuiau ulterior consumatorilor din raionul Glodeni și în regiunea de nord. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliile și […] Articolul VIDEO Rețea de trafic de droguri, anihilată de polițiști: Arme, carduri bancare și mii de euro, ridicate apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Maia Sandu mulțumește funcționarilor: „Am încheiat screeningul de două ori mai repede decât alte state candidate” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit ieri, la Președinție, cu funcționarii publici care au contribuit la finalizarea procesului de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, cunoscut sub denumirea de screening. Șefa statului le-a mulțumit echipelor din toate instituțiile implicate pentru munca depusă în ultimele 15 luni și pentru faptul că au reușit […] Articolul Maia Sandu mulțumește funcționarilor: „Am încheiat screeningul de două ori mai repede decât alte state candidate” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Kremlinul a reacționat la declarațiile lui Donald Trump cu privire la situația economiei ruse și la faptul că războiul împotriva Ucrainei este unul fără „direcție clară”, iar Rusia este mai degrabă „un tigru de hârtie” pe câmpul de luptă. Totodată, Kremlinul a transmis că, în contextul actual, Moscova nu are altă opțiune decât să continue […] Articolul Reacția Kremlinului după ce Trump a spus că Rusia este un „tigru de hârtie” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VIDEO BEP, manifestație în fața Guvernului cu lozinci despre neutralitate: NATO nu ne trebuie # Realitatea.md
Reprezentanții și manifestanții Blocului Electoral Patriotic (BEP) au organizat o manifestație în fața Guvernului, la care au transmis mesaje despre neutralitatea țării și lozinci contra NATO și guvernării. Conform lor, evenimentul s-a desfășurat pentru „susținerea păcii”. Participanții la protest au declarat că PAS „timp de patru ani au semănat frică și ură în societate, în […] Articolul VIDEO BEP, manifestație în fața Guvernului cu lozinci despre neutralitate: NATO nu ne trebuie apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Pachete cu mâncare, în schimbul votului la referendum: Cinci persoane, trimise în judecată # Realitatea.md
Cinci persoane au fost trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor la Dondușeni. Aceștia sunt învinuiți că ar fi oferit bunuri pentru a determina susținătorii să își exercite drepturile electorale într-un anumit mod. Potrivit Procuraturii Generale (PG), pe 19 septembrie 2024, susținătorii unui bloc politic au adunat circa 250 de persoane și le-au influențat prin discursuri […] Articolul Pachete cu mâncare, în schimbul votului la referendum: Cinci persoane, trimise în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
