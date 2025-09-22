Incident grav pe aeroportul din Nisa. Două avioane de pasageri, la un pas de coliziune
Realitatea.md, 22 septembrie 2025 23:00
Un Airbus A320 al companiei Nouvel Air a fost nevoit să rateze aterizarea duminică seara pe aeroportul din Nisa, pentru a evita coliziunea cu un avion Easyjet aflat deja pe pistă. Autoritățile franceze au deschis o anchetă și au imobilizat cele două aeronave pentru verificări, scrie digi24.ro. La puţin timp după ora 23:30, un avion […] Articolul Incident grav pe aeroportul din Nisa. Două avioane de pasageri, la un pas de coliziune apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 2 ore
23:00
Incident grav pe aeroportul din Nisa. Două avioane de pasageri, la un pas de coliziune # Realitatea.md
Un Airbus A320 al companiei Nouvel Air a fost nevoit să rateze aterizarea duminică seara pe aeroportul din Nisa, pentru a evita coliziunea cu un avion Easyjet aflat deja pe pistă. Autoritățile franceze au deschis o anchetă și au imobilizat cele două aeronave pentru verificări, scrie digi24.ro. La puţin timp după ora 23:30, un avion […] Articolul Incident grav pe aeroportul din Nisa. Două avioane de pasageri, la un pas de coliziune apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Italia: Proteste și grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transportul, școlile și spitalele sunt paralizate # Realitatea.md
Manifestațiile desfășurate luni în Italia împotriva ofensivei militare israeliene în Fâșia Gaza au degenerat în confruntări între protestatari și poliție la Milano și în alte orașe, în timp ce zeci de mii de persoane au mărșăluit la Roma, iar porturi italiene au fost blocate de lucrătorii acestora, relatează agerpres.ro. Demonstrațiile au făcut parte dintr-o grevă […] Articolul Italia: Proteste și grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transportul, școlile și spitalele sunt paralizate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
22:20
Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” din Orhei investește în dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor și în activități STEM pentru elevi – un program educațional care combină știința, tehnologia, ingineria și matematica, având ca scop stimularea gândirii critice și a abilității de rezolvare a problemelor în situații reale. Investițiile sunt realizate printr-un program de granturi lansat […] Articolul Liceul „Ion Luca Caragiale” din Orhei modernizează educația prin digitalizare apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Blocul „Împreună” rămâne în cursa electorală. Gligor: „Suntem singura opțiune proeuropeană veritabilă și integră” # Realitatea.md
Blocul „Împreună” nu se va retrage din campania electorală în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Declarația a fost făcută de Ștefan Gligor, în cadrul dezbaterilor electorale de la RLIVE TV. Candidatul susține că blocul pe care îl reprezintă este singura alternativă credibilă pentru cetățenii dezamăgiți de guvernarea din ultimii patru ani, pe care o […] Articolul Blocul „Împreună” rămâne în cursa electorală. Gligor: „Suntem singura opțiune proeuropeană veritabilă și integră” apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova va beneficia de sprijinul a opt state nordice și baltice pentru consolidarea securității cibernetice și modernizarea infrastructurii de gestionare a crizelor, printr-un proiect comun. Acesta este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și urmează să fie finalizat până în 2028. Potrivit lui Valeriu Mija, secretar de stat […] Articolul Sprijin nordic-baltic pentru securitatea cibernetică a Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
20:10
Dezbateri electorale la RLIVE TV: Ce spun candidații despre administrație, finanțare și viitorul politic # Realitatea.md
Astăzi, 22 septembrie, la RLIVE TV a avut loc o nouă ediție a dezbaterii electorale moderate de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii au fost Igor Gîrlea Blocul electoral “Alternativa”, Veaceslav Burlacu (Partidul Politic Mișcarea Respect Moldova), Ștefan Gligor (Blocul Electoral “Împreună”, care au răspuns întrebărilor adresate de moderatoare pe teme de actualitate electorală. Igor Gîrlea, […] Articolul Dezbateri electorale la RLIVE TV: Ce spun candidații despre administrație, finanțare și viitorul politic apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
VIDEO Momentul în care o mașină lovește în lanț alte automobile, surprins pe camere, la Bălți # Realitatea.md
Un accident în lanț s-a produs pe strada Nicolae Testemițanu din municipiul Bălți. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale, cel puțin patru automobile ar fi fost implicate în coliziune. În secvențele video se observă cum un autoturism își schimbă banda de deplasare, iar la scurt timp lovește două mașini aflate în trafic. Impactul provoacă proiectarea […] Articolul VIDEO Momentul în care o mașină lovește în lanț alte automobile, surprins pe camere, la Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
18:10
Președinta Maia Sandu a adresat luni, 22 septembrie, un apel către cetățeni în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, avertizând că suveranitatea, independența și viitorul european al Republicii Moldova sunt puse în pericol. În mesajul transmis națiunii, șefa statului a acuzat implicarea financiară și propagandistică din partea Kremlinului, care „aruncă cu sute de milioane de […] Articolul VIDEO Maia Sandu, adresare către întreaga societate: ”Casa noastră nu e de vânzare” apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Un bărbat în vârstă de 46 de ani, cetățean al Israelului, a fost prins cu substanțe narcotice la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de trecere „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, în data de 21 septembrie 2025. Potrivit Poliției de Frontieră, pasagerul unui mijloc de transport a fost supus unui control suplimentar cu ajutorul echipei canine. În geanta sa […] Articolul Cetățean israelian, prins cu marijuana la frontiera moldo-ucraineană apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Surpriză neplăcută în parcul Dendrariu. A fost observat un șarpe care se „plimba” pe alee # Realitatea.md
Un șarpe a fost surprins luni, 22 septembrie, în timp ce se „plimba” pe o alee din parcul Dendrariu din Chișinău. Reptila, care potrivit imaginilor ar avea aproximativ un metru lungime, a fost filmată de trecători de la distanță. Redacția Realitatea.md a încercat să obțină o reacție de la directorul parcului, Ion Uzun, însă acesta […] Articolul Surpriză neplăcută în parcul Dendrariu. A fost observat un șarpe care se „plimba” pe alee apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Preotul care ar fi ucis o bătrână în nordul țării a fost demis din funcție. Ce spune Mitropolia Moldovei # Realitatea.md
Preotul care ar fi omorât o bătrână din raionul Drochia nu este preot. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții Mitropoliei Moldovei, acesta a fost oprit de la săvârșirea celor sfinte și eliberat din funcția de paroh încă din anul 2019. „Preotul Ioan Zîcu nu este parohul bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia, […] Articolul Preotul care ar fi ucis o bătrână în nordul țării a fost demis din funcție. Ce spune Mitropolia Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
VIDEO Moldoveni, duși în Serbia și învățați cum să destabilizeze. Le plăteau 400 € și îi învățau să folosească arme # Realitatea.md
Persoane cu vârste de 19-45 de ani au mers sistematic în Serbia, pentru a fi instruiți cum să organizeze destabilizări și dezordini în masă. Pentru aceste acțiuni, cetățenii vizați primeau 400 de euro. Persoanele au fost învățate cum să mânuiască echipamente speciale, inclusiv bastoane din cauciuc și arme. Oamenii legii au reținut, urmare a perchezițiilor […] Articolul VIDEO Moldoveni, duși în Serbia și învățați cum să destabilizeze. Le plăteau 400 € și îi învățau să folosească arme apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Republica Moldova a încheiat astăzi, 22 septembrie, procesul de screening bilateral, început în iulie 2024, o etapă esențială pe drumul aderării la Uniunea Europeană. Ultimul capitol analizat a fost Capitolul 33, prevederi financiare și bugetare, coordonat de Ministerul Finanțelor. Reuniunea a fost deschisă de Cristina Gherasimov, viceprim-ministră pentru Integrare Europeană și negociator-șef al Republicii Moldova, […] Articolul Republica Moldova a finalizat screeningul bilateral cu Uniunea Europeană apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Musk a numit un student de 20 de ani la conducerea echipei Grok care a concediat imediat 600 de angajați # Realitatea.md
xAI, compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, trece printr-o serie de schimbări majore, marcate de concedieri masive și decizii surprinzătoare în ceea ce privește conducerea echipelor. Diego Pasini, un tânăr de doar 20 de ani, absolvent de liceu în 2023 și student „în pauză” la Universitatea din Pennsylvania, a fost numit recent la conducerea […] Articolul Musk a numit un student de 20 de ani la conducerea echipei Grok care a concediat imediat 600 de angajați apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Sesizare la Comisia Electorală Centrală: PSDE solicită eliminarea partidului „Moldova Mare” din cursa electorală # Realitatea.md
Partidul Social-Democrat European solicită excluderea din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”, după investigația publicată de NordNews. Conform formațiunii, informațiile dezvăluite denotă abateri grave privind finanțarea campaniei electorale. Astfel, social-democrații europeni anunță că au depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală, pentru a examina acțiunile partidului „Moldova Mare” blocului „Patriotic” și blocului „Alternativa”. Comisiei Electorale […] Articolul Sesizare la Comisia Electorală Centrală: PSDE solicită eliminarea partidului „Moldova Mare” din cursa electorală apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
16:30
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a lansat un apel către cetățeni, îndemnându-i să transforme ziua alegerilor parlamentare într-un „protest democratic” prin vot. Mesajul a fost transmis astăzi în cadrul unei declarații publice. Ceban a subliniat că, în opinia sa, actuala guvernare PAS a avut patru ani la dispoziție pentru a schimba lucrurile în […] Articolul Blocul ALTERNATIVA cheamă cetățenii ”la cel mai mare protest în ziua alegerilor” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Condiții mai bune pentru pacienți! Secția terapie și geriatrie a Spitalului Raional Drochia a fost modernizată # Realitatea.md
După finalizarea lucrărilor de reparație capitală, astăzi, 22 septembrie, a fost inaugurată secția terapie și geriatrie a Spitalului Raional Drochia. Valoarea proiectului este 3,6 milioane de lei. „Această secție este unul dintre pilonii esențiali ai asistenței medicale spitalicești din raionul Drochia, deservind aproximativ 56.000 de locuitori. Modernizarea ei, prima după 30 de ani, va contribui […] Articolul Condiții mai bune pentru pacienți! Secția terapie și geriatrie a Spitalului Raional Drochia a fost modernizată apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Curtea de Apel decide marți dacă Partidul Inima Moldovei își va continua activitatea # Realitatea.md
Curtea de Apel Centru urmează să decidă dacă Partidul Politic „Partidul Republican Inima Moldovei” își va putea continua activitatea. Pe 23 septembrie, magistrații vor examina cererea depusă de Ministerul Justiției privind limitarea activității formațiunii politice conduse de Irina Vlah. În aceeași zi, instanța va analiza și contestația depusă de partid împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale, […] Articolul Curtea de Apel decide marți dacă Partidul Inima Moldovei își va continua activitatea apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va face în curând o declarație „uluitoare” despre o posibilă soluție la problema autismului. Potrivit Washington Post, care citează patru surse, administrația sa intenționează să lege riscul de autism la copii de administrarea paracetamolului (Tylenol) în timpul sarcinii. Argumentele invocate ar fi bazate pe studii efectuate la Centrul […] Articolul Donald Trump promite o declarație „istorică” privind autismul apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
VIDEO Blocul electoral „Unirea Națiunii” se retrage din cursa electorală în favoarea PAS # Realitatea.md
Blocul electoral „Unirea Națiunii” a anunțat, printr-o conferință de presă susținută alături de Igor Grosu, retragerea sa din cursa pentru alegerile parlamentare anticipate, în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost prezentată ca un pas de unitate pentru consolidarea șanselor forțelor proeuropene la scrutinul din 28 septembrie. În cadrul evenimentului, liderii celor două […] Articolul VIDEO Blocul electoral „Unirea Națiunii” se retrage din cursa electorală în favoarea PAS apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Culesul nucilor din copacii aflați lângă liniile electrice este extrem de periculos și poate duce la incidente grave, avertizează Premier Energy Distribution. Reprezentanții companiei atrag atenția că mulți nuci au fost plantați pe marginea drumurilor, în apropierea firelor de înaltă tensiune. Urcatul în copaci sau folosirea de prăjini metalice și crengi pentru scuturatul nucilor pot […] Articolul Premier Energy avertizează: Culesul nucilor lângă firele electrice poate fi fatal apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Șofer beat a dărâmat gardul unei întreprinderi din Tiraspol, după ce s-a distras cu telefonul # Realitatea.md
Un tânăr de 21 de ani a provocat un accident rutier în noaptea de 22 septembrie, într-un cartier din Tiraspol, după ce a pierdut controlul volanului. Acesta se afla în stare de ebrietate și, potrivit poliției, s-a distras folosind telefonul mobil în timp ce conducea un automobil de marca „Honda”. Potrivit presei transnistriene, mașina a […] Articolul Șofer beat a dărâmat gardul unei întreprinderi din Tiraspol, după ce s-a distras cu telefonul apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Nadia Darie: Basarabencele unesc comunitatea din România și construiesc punți spre Europa # Realitatea.md
Nadia Darie, fondatoarea Clubului Basarabencelor din România, vorbește despre rolul comunității basarabene în sprijinirea diasporei, dezvoltarea antreprenoriatului feminin și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, transmite Psnews.ro. Prin proiecte culturale, business și civice, basarabencele construiesc punți între România și Moldova, dovedind că solidaritatea și implicarea pot aduce schimbarea. Din interviu, principalele subiecte: Rolul Clubului Basarabencelor […] Articolul Nadia Darie: Basarabencele unesc comunitatea din România și construiesc punți spre Europa apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Moscova lasă deschisă „fereastra nucleară”: Putin anunță că va respecta prevederile START încă un an # Realitatea.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat astăzi, în cadrul unei ședințe cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, că Moscova este pregătită să continue să respecte prevederile tratatului ruso-american privind armele strategice ofensive (START) timp de un an după expirarea acestuia, la 5 februarie 2026. „Rusia este pregătită ca, după 5 februarie 2026, să continue […] Articolul Moscova lasă deschisă „fereastra nucleară”: Putin anunță că va respecta prevederile START încă un an apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Blocul electoral Patriotic al Comuniștilor, Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei acuză Partidul Acțiune și Solidaritate de intimidări și presiuni politice, cu scopul de a reduce la tăcere opoziția în pragul alegerilor parlamentare. Declarațiile vin în contextul perchezițiilor din această dimineață, în care ar fi vizați și membri ai Blocului din teritoriu. În replică, PAS subliniază […] Articolul Blocul Patriotic acuză intimidări politice în prag de alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Barajul lacului de acumulare din orașul Rîșcani a fost reconstruit în totalitate, pentru prima dată după mai bine de 50 de ani. Lucrările au costat peste 2,9 milioane de lei și au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene, prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. Barajul, construit în 1971, se afla […] Articolul Barajul din Rîșcani, reconstruit complet după 50 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Echipele specializate ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în după-amiaza zilei de 22 septembrie 2025 pe strada Sfântul Andrei nr. 20 din municipiul Chișinău, în sectorul Rîșcani, după ce a fost semnalat un posibil nivel crescut de radiație. Apelul de urgență a fost recepționat prin Serviciul 112, iar la fața locului […] Articolul Alertă de radiație pe o stradă din sectorul Râșcani. IGSU a intervenit de urgență apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Populația Republicii Moldova a continuat să vândă valută în numerar băncilor în luna august 2025, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Cetățenii moldoveni au vândut băncilor valută străină în sumă de 396,4 milioane dolari SUA, în ușoară scădere față de iulie (422,5 milioane dolari), dar peste nivelurile din lunile anterioare, transmite BANI.MD. […] Articolul BANI.MD: Populația a vândut de patru ori mai multă valută decât a cumpărat apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Marian Lupu, mesaj „în săptămâna patimilor politice”: ”Pe 28 septembrie vom alege între frică și respect” # Realitatea.md
Liderul Partidului Respect Moldova, Marian Lupu, a declarat că ultima săptămână din campania electorală reprezintă o „săptămână a patimilor politice”, în care guvernarea ar folosi frica și intimidarea în locul soluțiilor la problemele oamenilor. „Guvernarea PAS sperie cetățenii cu amenințarea războiului, persecută opoziția, organizează percheziții televizate și show-uri cu mascați. În loc să discute despre […] Articolul Marian Lupu, mesaj „în săptămâna patimilor politice”: ”Pe 28 septembrie vom alege între frică și respect” apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Echipele specializate ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în după-amiaza zilei de 22 septembrie 2025 pe strada Sfântul Andrei nr. 20 din municipiul Chișinău, în sectorul Rîșcani, după ce a fost semnalat un posibil nivel crescut de radiație. Apelul de urgență a fost recepționat prin Serviciul 112, iar la fața locului […] Articolul Alertă de radiație pe sectorul Râșcani din Chișinău. IGSU a intervenit de urgență apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Pelicula „Spre nord” de Mincan este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Thrillerul este inspirat din fapte reale și relatează povestea unui marinar credincios filipinez, care descoperă un pasager român urcat clandestin pe corabie. Știind că tânărul Dumitru riscă să fie aruncat peste bord dacă […] Articolul CineMADE in România: Filmul „Spre nord” de Mihai Mincan, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Au spus că nu au nimic de declarat, dar aveau sute de pachete de țigări lipite de corp # Realitatea.md
Două tentative de introducere ilegală a produselor din tutun au fost dejucate de vameși în cadrul postului vamal Otaci. Cazurile au fost înregistrate pe sensul de intrare în Republica Moldova, pe pista destinată pietonilor. Două femei, de 30 și 60 de ani, s-au prezentat la control și au declarat că nu transportă bunuri care necesită […] Articolul Au spus că nu au nimic de declarat, dar aveau sute de pachete de țigări lipite de corp apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Avocatul din oficiu al lui Plahotniuc, preluat de ambulanță la ședința privind judecarea separată a „fraudei bancare” # Realitatea.md
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară” a fost amânată pentru 26 septembrie. Potrivit lui Alexandru Cernei, procuror anticorupție, drept motiv pentru amânarea ședinței a fost că avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, s-ar fi îmbolnăvit și ar fi fost […] Articolul Avocatul din oficiu al lui Plahotniuc, preluat de ambulanță la ședința privind judecarea separată a „fraudei bancare” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest au fost confirmate de către surse IPN din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol, scrie IPN. Constantin Țuțu a fost reținut pe […] Articolul FOTO Constantin Țuțu se află în stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
5 ani de la incendiu: Ministrul Culturii discută cu arhitectul Thorsten Kock despre reconstrucția Filarmonicii # Realitatea.md
La cinci ani de la incendiul devastator care a distrus Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Ministerul Culturii reafirmă angajamentul ferm de a restaura obiectivul cultural. În cadrul Forumului internațional „Patrimoniu și Arhitectură”, ministrul Sergiu Prodan s-a întâlnit cu arhitectul german Thorsten Kock, câștigătorul concursului internațional pentru reconstrucția clădirii, pentru a discuta pașii concreți în avansarea proiectului, […] Articolul 5 ani de la incendiu: Ministrul Culturii discută cu arhitectul Thorsten Kock despre reconstrucția Filarmonicii apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Doi bărbați din Chișinău riscă până la 13 ani de închisoare, după ce au bătut și jefuit o persoană # Realitatea.md
Doi bărbați din Chișinău, de 47 și 36 de ani, au fost trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat. Potrivit anchetei, în martie 2025, aceștia ar fi pătruns forțat în locuința unei persoane, au agresat-o și amenințat-o, cerând bani sub pretextul unei datorii fictive. Victima a fost dusă într-o zonă izolată, unde i […] Articolul Doi bărbați din Chișinău riscă până la 13 ani de închisoare, după ce au bătut și jefuit o persoană apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Zece persoane au fost reținute, în urma investigației NordNews privind rețeaua „Evrazia” # Realitatea.md
Zece persoane au fost reținute în urma probelor puse la dispoziția autorităților de investigația jurnaliștilor locali NordNews.md care au documentat operațiunile ONG-ului „Evrazia” în Republica Moldova. Ancheta penală vizează persoane implicate în recrutarea, instruirea și mobilizarea tinerilor în campanii de influență electorală, iar printre reținuți figurează explicit coordonatoarea identificată drept Alina Juk. VIDEO Jurnaliștii NordNews […] Articolul VIDEO Zece persoane au fost reținute, în urma investigației NordNews privind rețeaua „Evrazia” apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
20 de ani de comerț extern: Cum s-au schimbat exporturile și importurile Republicii Moldova # Realitatea.md
Exporturile și importurile Republicii Moldova s-au schimbat considerabil în ultimii 20 de ani, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică. Dacă în 2005 țările din spațiul CSI, precum Federația Rusă și Ucraina, dominau comerțul extern al țării, în 2025 balanța s-a înclinat decisiv spre Uniunea Europeană, cu România în frunte. Exporturi: creștere constantă spre […] Articolul 20 de ani de comerț extern: Cum s-au schimbat exporturile și importurile Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
O mașină a lovit un bărbat care traversa regulamentar strada. Victima a ajuns la spital # Realitatea.md
Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni. Accidentul rutier s-a produs astăzi, 22 septembrie, pe strada Miorița din Capitală. Potrivit poliției, șoferul unui automobil de model Renault, în vârstă de 49 de ani, a tamponat un bărbat care traversa regulamentar strada la trecerea pentru pietoni. […] Articolul O mașină a lovit un bărbat care traversa regulamentar strada. Victima a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești – ințiativa PN, anunțată de Renato Usatîi # Realitatea.md
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că guvernarea apără mai des […] Articolul Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești – ințiativa PN, anunțată de Renato Usatîi apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Ambasadoarea UE a îmbrăcat ie și ne promite integrarea europeană a țării: Sunt aici pentru a construi încredere # Realitatea.md
Noua șefă a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova s-a adresat cetățenilor și a reiterat sprijinul Bruxellesului în procesul de aderare a țării noastre în UE. Îmbrăcată în ie, Iwona Piórko a menționat din centrul Chișinăului că ne aflăm la un moment crucial al istoriei. Diplomata a promis să vizitate fiecare colț al Moldovei. Totodată, […] Articolul Ambasadoarea UE a îmbrăcat ie și ne promite integrarea europeană a țării: Sunt aici pentru a construi încredere apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, urmează să facă astăzi declarații importante în cadrul unei ședințe cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a precizat că reuniunea ar urma să aibă loc după ora 14:00, însă nu a oferit alte detalii. „Așteptăm ca astăzi, la ședința operativă […] Articolul Suspans la Kremlin: Putin va face declarații „importante” astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Perchezițiile de amploare de astăzi: IGP va prezenta rezultatele operațiunii într-o conferință de presă # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că va comunica public rezultatele operațiunii masive de astăzi, 22 septembrie, în cadrul căreia au fost realizate peste 250 de percheziții în diferite localități ale țării, într-o cauză penală pornită pentru intenții de organizare a dezordinilor și destabilizărilor în Republica Moldova, preconizate pentru perioada următoare. Informația va fi prezentată […] Articolul Perchezițiile de amploare de astăzi: IGP va prezenta rezultatele operațiunii într-o conferință de presă apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Atenție, fermieri! Mai aveți timp până pe 30 septembrie să depuneți cererile pentru subvențiile complementare # Realitatea.md
Fermierii și organizațiile din domeniul agricol mai au timp până pe 30 septembrie 2025 să depună cereri de subvenționare pentru măsurile complementare, anunță Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Sprijinul financiar este destinat fermierilor, grupurilor de producători, asociațiilor de irigații, organizațiilor profesionale, centrelor de cercetare și instituțiilor de învățământ cu profil agroindustrial. Cererile […] Articolul Atenție, fermieri! Mai aveți timp până pe 30 septembrie să depuneți cererile pentru subvențiile complementare apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO 13 autorizații sanitar-veterinare, emise „eronat” rețelei de magazine „Merișor” # Realitatea.md
Timp de mai bine de trei ani, 13 autorizații sanitar-veterinare de funcționare, emise contrar legii de către subdiviziuni teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au permis rețelei de magazine sociale „Merișor”, controlată de compania Magazine Sociale și asociată cu politicianul fugar Ilan Șor, să activeze în mai multe localități din țară. Actele, semnate […] Articolul VIDEO 13 autorizații sanitar-veterinare, emise „eronat” rețelei de magazine „Merișor” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Facturi mai mici și condiții mai bune! Un bloc de locuințe din Bălți va fi renovat energetic # Realitatea.md
Locatarii unui bloc cu 53 de apartamente din municipiul Bălți vor beneficia de condiții de trai mai confortabile și facturi mai mici la energie, grație lucrărilor de reabilitare energetică care vor începe în perioada următoare. Contractul de finanțare pentru blocul de pe strada Independenței 32 a fost semnat luni, 22 septembrie, la Bălți, cu Asociația […] Articolul Facturi mai mici și condiții mai bune! Un bloc de locuințe din Bălți va fi renovat energetic apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Rupert Murdoch și fiul său, Lachlan, ar putea face parte dintr-un grup de investitori interesați să cumpere operațiunile TikTok din Statele Unite, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu pentru Fox News, difuzat duminică. Potrivit BBC, Trump a precizat că în tranzacție ar putea fi implicați și fondatorul Oracle, Larry Ellison, precum și Michael […] Articolul Trump dezvăluie cine sunt miliardarii care ar putea prelua platforma TikTok apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Un bărbat a ajuns la spital cu o plagă abdominală, după ce a fost înjunghiat de propriul frate, în urma unui conflict izbucnit în seara zilei de 21 septembrie 2025, în satul Răspopeni, raionul Șoldănești. Potrivit poliției, incidentul s-a petrecut în jurul orei 20:20, în gospodăria unei rude, unde cei doi frați s-ar fi luat […] Articolul Ceartă la cuțite între frați. Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Constantin Țuțu, anunțat în căutare. Decizia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Buiucani # Realitatea.md
Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare. Decizia a fost luată astăzi, 22 septembrie, de magistrații de la Judecătoria Buiucani, transmite protv.md. Amintim că Țuțu a fost reținut la sfârșitul lunii iulie împreună cu Vlad Plahotniuc pe aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece în Dubai. Ulterior Țuțu a fost eliberat din arest […] Articolul Constantin Țuțu, anunțat în căutare. Decizia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Buiucani apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Maia Sandu va transmite astăzi un mesaj către cetățeni, înainte de alegerile din 28 septembrie # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Adresarea șefei statului va putea fi urmărită pe postul public de televiziune Moldova 1, posturile de televiziune naționale și regionale, ascultat la Radio Moldova și vizionat pe paginile oficiale de pe Facebook […] Articolul Maia Sandu va transmite astăzi un mesaj către cetățeni, înainte de alegerile din 28 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.