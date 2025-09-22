CineMADE in România: Filmul „Spre nord” de Mihai Mincan, la 22:00, la RLIVE TV  

08:50

Țările europene care oferă garanții de securitate Ucrainei pentru perioada de după război vor fi pregătite să lupte cu Rusia, dacă aceasta reia ostilitățile, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-un interviu pentru The Guardian. Întrebat dacă garanții oricăror asigurări postbelice ar fi dispuși să se angajeze militar împotriva Rusiei, Stubb a răspuns: „Aceasta este ideea […] Articolul Președintele Finlandei: Țările UE care vor oferi Ucrainei garanții de securitate – să fie pregătite să lupte cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.