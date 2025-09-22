Au spus că nu au nimic de declarat, dar aveau sute de pachete de țigări lipite de corp
Două tentative de introducere ilegală a produselor din tutun au fost dejucate de vameși în cadrul postului vamal Otaci. Cazurile au fost înregistrate pe sensul de intrare în Republica Moldova, pe pista destinată pietonilor. Două femei, de 30 și 60 de ani, s-au prezentat la control și au declarat că nu transportă bunuri care necesită
Echipele specializate ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în după-amiaza zilei de 22 septembrie 2025 pe strada Sfântul Andrei nr. 20 din municipiul Chișinău, în sectorul Rîșcani, după ce a fost semnalat un posibil nivel crescut de radiație. Apelul de urgență a fost recepționat prin Serviciul 112, iar la fața locului
Pelicula „Spre nord" de Mincan este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Thrillerul este inspirat din fapte reale și relatează povestea unui marinar credincios filipinez, care descoperă un pasager român urcat clandestin pe corabie. Știind că tânărul Dumitru riscă să fie aruncat peste bord dacă
Avocatul din oficiu al lui Plahotniuc, preluat de ambulanță la ședința privind judecarea separată a „fraudei bancare"
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară" a fost amânată pentru 26 septembrie. Potrivit lui Alexandru Cernei, procuror anticorupție, drept motiv pentru amânarea ședinței a fost că avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, s-ar fi îmbolnăvit și ar fi fost
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest au fost confirmate de către surse IPN din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol, scrie IPN. Constantin Țuțu a fost reținut pe
5 ani de la incendiu: Ministrul Culturii discută cu arhitectul Thorsten Kock despre reconstrucția Filarmonicii
La cinci ani de la incendiul devastator care a distrus Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici", Ministerul Culturii reafirmă angajamentul ferm de a restaura obiectivul cultural. În cadrul Forumului internațional „Patrimoniu și Arhitectură", ministrul Sergiu Prodan s-a întâlnit cu arhitectul german Thorsten Kock, câștigătorul concursului internațional pentru reconstrucția clădirii, pentru a discuta pașii concreți în avansarea proiectului,
Doi bărbați din Chișinău riscă până la 13 ani de închisoare, după ce au bătut și jefuit o persoană
Doi bărbați din Chișinău, de 47 și 36 de ani, au fost trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat. Potrivit anchetei, în martie 2025, aceștia ar fi pătruns forțat în locuința unei persoane, au agresat-o și amenințat-o, cerând bani sub pretextul unei datorii fictive. Victima a fost dusă într-o zonă izolată, unde i
VIDEO Zece persoane au fost reținute, în urma investigației NordNews privind rețeaua „Evrazia"
Zece persoane au fost reținute în urma probelor puse la dispoziția autorităților de investigația jurnaliștilor locali NordNews.md care au documentat operațiunile ONG-ului „Evrazia" în Republica Moldova. Ancheta penală vizează persoane implicate în recrutarea, instruirea și mobilizarea tinerilor în campanii de influență electorală, iar printre reținuți figurează explicit coordonatoarea identificată drept Alina Juk. VIDEO Jurnaliștii NordNews
20 de ani de comerț extern: Cum s-au schimbat exporturile și importurile Republicii Moldova
Exporturile și importurile Republicii Moldova s-au schimbat considerabil în ultimii 20 de ani, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică. Dacă în 2005 țările din spațiul CSI, precum Federația Rusă și Ucraina, dominau comerțul extern al țării, în 2025 balanța s-a înclinat decisiv spre Uniunea Europeană, cu România în frunte. Exporturi: creștere constantă spre
O mașină a lovit un bărbat care traversa regulamentar strada. Victima a ajuns la spital
Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni. Accidentul rutier s-a produs astăzi, 22 septembrie, pe strada Miorița din Capitală. Potrivit poliției, șoferul unui automobil de model Renault, în vârstă de 49 de ani, a tamponat un bărbat care traversa regulamentar strada la trecerea pentru pietoni.
Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești – ințiativa PN, anunțată de Renato Usatîi
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că guvernarea apără mai des
Ambasadoarea UE a îmbrăcat ie și ne promite integrarea europeană a țării: Sunt aici pentru a construi încredere
Noua șefă a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova s-a adresat cetățenilor și a reiterat sprijinul Bruxellesului în procesul de aderare a țării noastre în UE. Îmbrăcată în ie, Iwona Piórko a menționat din centrul Chișinăului că ne aflăm la un moment crucial al istoriei. Diplomata a promis să vizitate fiecare colț al Moldovei. Totodată,
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, urmează să facă astăzi declarații importante în cadrul unei ședințe cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a precizat că reuniunea ar urma să aibă loc după ora 14:00, însă nu a oferit alte detalii. „Așteptăm ca astăzi, la ședința operativă
Perchezițiile de amploare de astăzi: IGP va prezenta rezultatele operațiunii într-o conferință de presă
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că va comunica public rezultatele operațiunii masive de astăzi, 22 septembrie, în cadrul căreia au fost realizate peste 250 de percheziții în diferite localități ale țării, într-o cauză penală pornită pentru intenții de organizare a dezordinilor și destabilizărilor în Republica Moldova, preconizate pentru perioada următoare. Informația va fi prezentată
Atenție, fermieri! Mai aveți timp până pe 30 septembrie să depuneți cererile pentru subvențiile complementare
Fermierii și organizațiile din domeniul agricol mai au timp până pe 30 septembrie 2025 să depună cereri de subvenționare pentru măsurile complementare, anunță Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Sprijinul financiar este destinat fermierilor, grupurilor de producători, asociațiilor de irigații, organizațiilor profesionale, centrelor de cercetare și instituțiilor de învățământ cu profil agroindustrial. Cererile
VIDEO 13 autorizații sanitar-veterinare, emise „eronat" rețelei de magazine „Merișor"
Timp de mai bine de trei ani, 13 autorizații sanitar-veterinare de funcționare, emise contrar legii de către subdiviziuni teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au permis rețelei de magazine sociale „Merișor", controlată de compania Magazine Sociale și asociată cu politicianul fugar Ilan Șor, să activeze în mai multe localități din țară. Actele, semnate
Facturi mai mici și condiții mai bune! Un bloc de locuințe din Bălți va fi renovat energetic
Locatarii unui bloc cu 53 de apartamente din municipiul Bălți vor beneficia de condiții de trai mai confortabile și facturi mai mici la energie, grație lucrărilor de reabilitare energetică care vor începe în perioada următoare. Contractul de finanțare pentru blocul de pe strada Independenței 32 a fost semnat luni, 22 septembrie, la Bălți, cu Asociația
Rupert Murdoch și fiul său, Lachlan, ar putea face parte dintr-un grup de investitori interesați să cumpere operațiunile TikTok din Statele Unite, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu pentru Fox News, difuzat duminică. Potrivit BBC, Trump a precizat că în tranzacție ar putea fi implicați și fondatorul Oracle, Larry Ellison, precum și Michael
Un bărbat a ajuns la spital cu o plagă abdominală, după ce a fost înjunghiat de propriul frate, în urma unui conflict izbucnit în seara zilei de 21 septembrie 2025, în satul Răspopeni, raionul Șoldănești. Potrivit poliției, incidentul s-a petrecut în jurul orei 20:20, în gospodăria unei rude, unde cei doi frați s-ar fi luat
Constantin Țuțu, anunțat în căutare. Decizia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Buiucani
Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare. Decizia a fost luată astăzi, 22 septembrie, de magistrații de la Judecătoria Buiucani, transmite protv.md. Amintim că Țuțu a fost reținut la sfârșitul lunii iulie împreună cu Vlad Plahotniuc pe aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece în Dubai. Ulterior Țuțu a fost eliberat din arest
Maia Sandu va transmite astăzi un mesaj către cetățeni, înainte de alegerile din 28 septembrie
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Adresarea șefei statului va putea fi urmărită pe postul public de televiziune Moldova 1, posturile de televiziune naționale și regionale, ascultat la Radio Moldova și vizionat pe paginile oficiale de pe Facebook
Stamate: Angajații spitalului din Nisporeni nu ar fi plătiți, pentru că instituția are datorii. MS anunță controale
Unii angajați ai Spitalului Raional Nisporeni ar fi impuși să lucreze una din patru ture fără a fi plătiți, afirmă candidata independentă la parlamentare Olesea Stamate. Într-un video publicat pe
Retailerul român de bricolaj Dedeman, deținut de frații Dragoș și Adrian Pavăl, anunță că își extinde operațiunile în Republica Moldova printr-o investiție strategică, scrie Economedia.ro. Decizia de a pătrunde pe piața noastră a fost luată de conducerea Dedeman, în urma unei întâlniri cu prim-ministrul Dorin Recean și alți oficiali ai Guvernului de la Chișinău. „Republica […] Articolul Retailerul român de bricolaj Dedeman se extinde în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Turismul elen a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie și a atins noi recorduri de sosiri și venituri în primele șapte luni ale anului 2025, potrivit publicațiilor To Vima și Kathimerini. Conform Agerpres, în perioada ianuarie-iulie 2025, numărul vizitatorilor străini a crescut cu 2,6% față de anul precedent, iar veniturile din turism s-au […] Articolul Turismul din Grecia, la niveluri record: iulie – cea mai bună lună din istorie apare prima dată în Realitatea.md.
În doar cinci zile, între 15 și 19 septembrie 2025, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 50.000 de lei. Au fost întocmite 29 de procese-verbale contravenționale pentru nerespectarea regulilor privind declarațiile de avere și interese personale. Cei sancționați sunt: 4 conducători de organizații publice, 11 funcționari cu statut […] Articolul Zeci de funcționari amendați de ANI pentru nereguli în declarațiile de avere apare prima dată în Realitatea.md.
Un băiețel de 4 ani a fost spitalizat după ce a înghițit 6 pastile de bromhexină. Incidentul a avut loc în Rîbnița și a fost raportat dimineața zilei de 18 septembrie de medicii Spitalului Raional Central. Potrivit presei din regiune, copilul era bolnav, iar mama lui, de 26 de ani, îl trata cu bromhexină. „Ea […] Articolul O clipă de neatenție. Copil din Rîbnița, spitalizat după ce a înghițit 6 pastile apare prima dată în Realitatea.md.
Salvat de la moarte. Un bărbat de 74 de ani, resuscitat cu succes după ce a suferit un stop cardio-respirator # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, cetățean ucrainean, a fost resuscitat cu succes de echipa SAMU Botanica, după ce a suferit un stop cardio-respirator în incinta Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Incidentul a avut loc pe 19 septembrie, la ora 12:41. Apelul de urgență a fost înregistrat de Dispeceratul comun al IMSP […] Articolul Salvat de la moarte. Un bărbat de 74 de ani, resuscitat cu succes după ce a suferit un stop cardio-respirator apare prima dată în Realitatea.md.
Percheziții la patru penitenciare din țară, în cadrul unui dosar privind dezordinile coordonate din Rusia # Realitatea.md
Patru penitenciare din țară au fost, în dimineața zilei de luni, 22 septembrie, verificate în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept, anunță Administrația Națională a Penitenciarelor. Acțiunile s-au desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, precum și cu sprijinul Serviciului de Informații și […] Articolul Percheziții la patru penitenciare din țară, în cadrul unui dosar privind dezordinile coordonate din Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
O bătrână a murit după ce a fost agresată de o persoană. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, 20 septembrie, în satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia. Poliția a fost sesizată în jurul orei 17:45. La fața locului, grupa operativă a constatat prezența unor leziuni pe corpul victimei. Cadavrul a fost transportat la expertiza medico-legală pentru […] Articolul Crimă în nordul țării: O bătrână a murit după ce ar fi fost agresată de un preot apare prima dată în Realitatea.md.
Percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării: O persoană, reținută pentru finanțare ilegală și spălare de bani # Realitatea.md
O persoană a fost reținută de ofițerii CNA, după ce în această dimineață, 22 septembrie, au fost efectuate percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, precum și în sudul țării. Reținerea are legătură cu un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. „Investigațiile vizează un grup organizat, […] Articolul Percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării: O persoană, reținută pentru finanțare ilegală și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
Cazul fetei agresate repetat la o școală din Rezina: Avocatul pregătește plângere la CEDO # Realitatea.md
Un caz de violență în școli din Republica Moldova riscă să ajungă pe masa Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Avocatul Roman Zadoinov a anunțat pentru Unimedia.info că pregătește o plângere în acest sens, după ce instituțiile statului ar fi eșuat să protejeze o elevă din Rezina, agresată constant de un coleg. Potrivit relatărilor, fata […] Articolul Cazul fetei agresate repetat la o școală din Rezina: Avocatul pregătește plângere la CEDO apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 5.100 de șoferi au fost sancționați de polițiști în weekend, în urma controalelor desfășurate la nivel național. Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat conducerea sub influența alcoolului, depășirea limitei legale de viteză și folosirea telefonului în timpul șofatului. Potrivit poliției, 81 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au […] Articolul Poliția, pe urmele șoferilor indisciplinați: 5.100 de abateri rutiere în două zile apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova a obținut titlul de campioană mondială la pescuit sportiv la crap în Croația # Realitatea.md
Republica Moldova a câștigat titlul de campioană mondială la pescuit sportiv la crap, după o competiție desfășurată în Croația, la care au participat 33 de țări. Pescarii moldoveni au reușit o performanță de excepție, obținând medalii de aur. Echipa națională a Moldovei s-a impus atât în clasamentul pe echipe, cât și în competiția individuală, unde […] Articolul Moldova a obținut titlul de campioană mondială la pescuit sportiv la crap în Croația apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Jurnaliștii NordNews s-au infiltrat în una dintre multiplele rețele ale lui Ilan Șor. Ce au aflat despre Kremlin # Realitatea.md
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în Republica Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews.md s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat […] Articolul VIDEO Jurnaliștii NordNews s-au infiltrat în una dintre multiplele rețele ale lui Ilan Șor. Ce au aflat despre Kremlin apare prima dată în Realitatea.md.
Crimă în nordul țării: O bătrână a murit după ce a fost agresată. Un suspect, reținut # Realitatea.md
O bătrână a murit după ce a fost agresată de o persoană. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, 20 septembrie, în satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia. Poliția a fost sesizată în jurul orei 17:45. La fața locului, grupa operativă a constatat prezența unor leziuni pe corpul victimei. Cadavrul a fost transportat la expertiza medico-legală pentru […] Articolul Crimă în nordul țării: O bătrână a murit după ce a fost agresată. Un suspect, reținut apare prima dată în Realitatea.md.
Economia Moldovei este egală cu 0,01% din cea a UE. Tofan: Visul de autosuficiență e propaganda sărăciei # Realitatea.md
Investitorul Vasile Tofan a declarat, în cadrul unei emisiuni la RLive, că ideea autosuficienței Republicii Moldova este una nerealistă, chiar și pentru state mult mai mari și mai dezvoltate, transmite bani.md. „Chiar și Rusia, cu o populație de aproape 150 de milioane de oameni, nu poate fi complet autosuficientă, deși acolo este foarte populară tema […] Articolul Economia Moldovei este egală cu 0,01% din cea a UE. Tofan: Visul de autosuficiență e propaganda sărăciei apare prima dată în Realitatea.md.
Un Nissan furat a ajuns într-un copac la Tiraspol. La volan erau tineri în stare de ebrietate # Realitatea.md
Un grav accident s-a produs în noaptea de duminică spre luni la Tiraspol. Un grup de tineri, aflați în stare de ebrietate, au urcat la volanul unui „Nissan” care nu le aparținea și au pornit la plimbare. La un viraj, șoferul a pierdut controlul mașinii, iar automobilul s-a izbit violent într-un copac, chiar lângă comendatură. […] Articolul Un Nissan furat a ajuns într-un copac la Tiraspol. La volan erau tineri în stare de ebrietate apare prima dată în Realitatea.md.
Angelina Jolie, despre peisajul politic din SUA: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment” # Realitatea.md
Angelina Jolie a vorbit despre situația politică din Statele Unite în cadrul unei conferințe de presă pentru noul său film, Couture, prezentat la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, scrie Hollywood Reporter. Întrebată despre peisajul politic haotic din țara sa natală, actrița a precizat că dorește să fie prudentă în declarații. „Este o […] Articolul Angelina Jolie, despre peisajul politic din SUA: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment” apare prima dată în Realitatea.md.
Își va petrece următorii 15 ani după gratii! Un bărbat a abuzat sexual finuța sa și sora acesteia # Realitatea.md
Un bărbat de 56 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite asupra a două minore. Totul s-a întâmplat în toamna anului 2019. Potrivit Procuraturii Generale (PG), părinții unei minore de 9 ani l-au rugat pe învinuit, prieten de familie, […] Articolul Își va petrece următorii 15 ani după gratii! Un bărbat a abuzat sexual finuța sa și sora acesteia apare prima dată în Realitatea.md.
Votul unioniștilor în vremuri de alegeri existențiale pentru R. Moldova. Op-Ed de Iulian Chifu # Realitatea.md
Sunt ieșean, moldovean și român în același timp. Și țin la identitatea mea națională, regională și locală în egală măsură – chiar dacă sunt în București deja de 25 de ani. Și nu le amestec niciodată, ba chiar sunt un critic acerb al glisării spre a spune Moldova în loc de Republica Moldova – numele […] Articolul Votul unioniștilor în vremuri de alegeri existențiale pentru R. Moldova. Op-Ed de Iulian Chifu apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Chat fals între Radu Marian și Renato Usatîi: „Am auzit că ești bună tamada la concerte” # Realitatea.md
Deputatul PAS Radu Marian, candidat pentru un nou mandat la alegerile parlamentare din partea aceeași formațiuni, a publicat un video în care a explicat cât de ușor pot fi falsificate conversațiile online. Un chat fals a creat chiar el, drept exemplu, că ar fi vorbit cu liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, contracandidat. „Arăt cât de […] Articolul VIDEO Chat fals între Radu Marian și Renato Usatîi: „Am auzit că ești bună tamada la concerte” apare prima dată în Realitatea.md.
Alegeri sub presiune: anchete, bani negri și ingerințe ruse în campania din 28 septembrie # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din 28 septembrie se desfășoară într-un context dominat de suspiciuni și dovezi clare de ingerințe externe, în special venite din Federația Rusă. În timp ce cetățenii așteaptă o competiție liberă și corectă, instituțiile statului se confruntă cu cel mai mare val de anchete privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor din ultimul […] Articolul Alegeri sub presiune: anchete, bani negri și ingerințe ruse în campania din 28 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Turcia a eliminat taxele vamale suplimentare impuse unor importuri provenite din Statele Unite, potrivit unui anunț publicat luni în Gazeta Oficială și de Ministerul Transporturilor de la Ankara, transmite Reuters, citat de Agerpres. Măsura vizează o gamă variată de produse, inclusiv autoturisme, fructe, orez și tutun, dar și bunuri precum băuturile alcoolice, combustibilii solizi și […] Articolul Turcia renunță la taxele suplimentare pentru importurile din SUA apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Ceban îndeamnă moldovenii să participe la vot: Votați echipa care poate să dezvolte și să construiască # Realitatea.md
Primarul degrevat al capitalei și unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a explicat că participarea masivă la vot este esențială pentru viitorul Republicii Moldova. El a îndemnat cetățenii moldoveni să meargă la urne, subliniind că doar printr-o prezență ridicată se poate asigura corectitudinea scrutinului. În mesajul său, Ceban a afirmat că, potrivit sondajelor, „70% […] Articolul VIDEO Ceban îndeamnă moldovenii să participe la vot: Votați echipa care poate să dezvolte și să construiască apare prima dată în Realitatea.md.
A doua medalie de bronz pentru Moldova: Vitalie Eriomenco urcă pe podium la Europenele de lupte # Realitatea.md
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a adus Republicii Moldova a doua medalie de bronz de la Campionatele Europene de lupte, rezervat seniorilor. Evenimentul s-a desfășurat în orașul Zagreb, Croația. „În finala mică a categoriei de greutate de până la 63 kg, sportivul nostru la învins la limită pe ucraineanul Oleksandr Hrushyn, scor 6-5”, transmite […] Articolul A doua medalie de bronz pentru Moldova: Vitalie Eriomenco urcă pe podium la Europenele de lupte apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele francez Emmanuel Macron a lansat un avertisment ferm privind recentele incidente în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian al NATO, calificându-le drept „acte deliberate de agresiune”, nu simple erori. Într-un interviu Macron a respins categoric ideea că aceste încălcări ar fi fost accidentale – o teorie atribuită, potrivit unor surse, fostului președinte american […] Articolul Macron: Rusia provoacă NATO și atacă Ucraina. Cerem acțiune colectivă apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele Finlandei: Țările UE care vor oferi Ucrainei garanții de securitate – să fie pregătite să lupte cu Rusia # Realitatea.md
Țările europene care oferă garanții de securitate Ucrainei pentru perioada de după război vor fi pregătite să lupte cu Rusia, dacă aceasta reia ostilitățile, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-un interviu pentru The Guardian. Întrebat dacă garanții oricăror asigurări postbelice ar fi dispuși să se angajeze militar împotriva Rusiei, Stubb a răspuns: „Aceasta este ideea […] Articolul Președintele Finlandei: Țările UE care vor oferi Ucrainei garanții de securitate – să fie pregătite să lupte cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Dodon, despre perchezițiile în nordul țării: PAS vrea să intimideze opoziția înainte de alegeri # Realitatea.md
Igor Dodon, a lansat acuzații dure la adresa guvernării PAS și a președintei Maia Sandu, susținând că actuala putere recurge la intimidări și presiuni politice pentru a compromite procesul electoral. Într-o postare publicată în contextul perchezițiilor desfășurate la liderii organizațiilor teritoriale ale PSRM din Drochia și Rîșcani, Dodon afirmă că aceste acțiuni ar reprezenta o […] Articolul Dodon, despre perchezițiile în nordul țării: PAS vrea să intimideze opoziția înainte de alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Un grup de influenceri a fost „reținut”, în cadrul campaniei Poliției Naționale „Nu te juca cu votul” # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a surprins opinia publică în weekendul premergător alegerilor parlamentare printr-o acțiune inedită de comunicare. Mai mulți influenceri cunoscuți au fost „reținuți” de trupele speciale „Fulger” chiar în plină zi, lângă Grădina Botanică. Cancan.md scrie că printre cei implicați s-au numărat Emilian Crețu, Lilu, Cristina Miron, Nicolae Chicu, Gabriel Nebunu, Valeriu Rașcu, […] Articolul VIDEO Un grup de influenceri a fost „reținut”, în cadrul campaniei Poliției Naționale „Nu te juca cu votul” apare prima dată în Realitatea.md.
Trei persoane au murit și alte 16 au fost rănite duminică seara în Crimeea, în urma unui atac cu drone ucrainene, a declarat liderul instalat de Moscova. „Conform datelor actualizate, trei persoane au fost ucise şi şaisprezece rănite în urma unui atac cu drone în regiunea oraşului Foros”, a scris Serghei Axionov pe Telegram. El […] Articolul Trei morţi şi 16 răniţi, în urma unui atac cu drone ucrainene în Crimeea apare prima dată în Realitatea.md.
