Suspans la Kremlin: Putin va face declarații „importante” astăzi
Realitatea.md, 22 septembrie 2025 13:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, urmează să facă astăzi declarații importante în cadrul unei ședințe cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a precizat că reuniunea ar urma să aibă loc după ora 14:00, însă nu a oferit alte detalii. „Așteptăm ca astăzi, la ședința operativă […] Articolul Suspans la Kremlin: Putin va face declarații „importante” astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
13:30
O mașină a lovit un bărbat care traversa regulamentar strada. Victima a ajuns la spital # Realitatea.md
Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni. Accidentul rutier s-a produs astăzi, 22 septembrie, pe strada Miorița din Capitală. Potrivit poliției, șoferul unui automobil de model Renault, în vârstă de 49 de ani, a tamponat un bărbat care traversa regulamentar strada la trecerea pentru pietoni. […] Articolul O mașină a lovit un bărbat care traversa regulamentar strada. Victima a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești – ințiativa PN, anunțată de Renato Usatîi # Realitatea.md
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că guvernarea apără mai des […] Articolul Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești – ințiativa PN, anunțată de Renato Usatîi apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Ambasadoarea UE a îmbrăcat ie și ne promite integrarea europeană a țării: Sunt aici pentru a construi încredere # Realitatea.md
Noua șefă a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova s-a adresat cetățenilor și a reiterat sprijinul Bruxellesului în procesul de aderare a țării noastre în UE. Îmbrăcată în ie, Iwona Piórko a menționat din centrul Chișinăului că ne aflăm la un moment crucial al istoriei. Diplomata a promis să vizitate fiecare colț al Moldovei. Totodată, […] Articolul Ambasadoarea UE a îmbrăcat ie și ne promite integrarea europeană a țării: Sunt aici pentru a construi încredere apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
13:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, urmează să facă astăzi declarații importante în cadrul unei ședințe cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a precizat că reuniunea ar urma să aibă loc după ora 14:00, însă nu a oferit alte detalii. „Așteptăm ca astăzi, la ședința operativă […] Articolul Suspans la Kremlin: Putin va face declarații „importante” astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Perchezițiile de amploare de astăzi: IGP va prezenta rezultatele operațiunii într-o conferință de presă # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că va comunica public rezultatele operațiunii masive de astăzi, 22 septembrie, în cadrul căreia au fost realizate peste 250 de percheziții în diferite localități ale țării, într-o cauză penală pornită pentru intenții de organizare a dezordinilor și destabilizărilor în Republica Moldova, preconizate pentru perioada următoare. Informația va fi prezentată […] Articolul Perchezițiile de amploare de astăzi: IGP va prezenta rezultatele operațiunii într-o conferință de presă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
13:00
Atenție, fermieri! Mai aveți timp până pe 30 septembrie să depuneți cererile pentru subvențiile complementare # Realitatea.md
Fermierii și organizațiile din domeniul agricol mai au timp până pe 30 septembrie 2025 să depună cereri de subvenționare pentru măsurile complementare, anunță Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Sprijinul financiar este destinat fermierilor, grupurilor de producători, asociațiilor de irigații, organizațiilor profesionale, centrelor de cercetare și instituțiilor de învățământ cu profil agroindustrial. Cererile […] Articolul Atenție, fermieri! Mai aveți timp până pe 30 septembrie să depuneți cererile pentru subvențiile complementare apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO 13 autorizații sanitar-veterinare, emise „eronat” rețelei de magazine „Merișor” # Realitatea.md
Timp de mai bine de trei ani, 13 autorizații sanitar-veterinare de funcționare, emise contrar legii de către subdiviziuni teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au permis rețelei de magazine sociale „Merișor”, controlată de compania Magazine Sociale și asociată cu politicianul fugar Ilan Șor, să activeze în mai multe localități din țară. Actele, semnate […] Articolul VIDEO 13 autorizații sanitar-veterinare, emise „eronat” rețelei de magazine „Merișor” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Facturi mai mici și condiții mai bune! Un bloc de locuințe din Bălți va fi renovat energetic # Realitatea.md
Locatarii unui bloc cu 53 de apartamente din municipiul Bălți vor beneficia de condiții de trai mai confortabile și facturi mai mici la energie, grație lucrărilor de reabilitare energetică care vor începe în perioada următoare. Contractul de finanțare pentru blocul de pe strada Independenței 32 a fost semnat luni, 22 septembrie, la Bălți, cu Asociația […] Articolul Facturi mai mici și condiții mai bune! Un bloc de locuințe din Bălți va fi renovat energetic apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Rupert Murdoch și fiul său, Lachlan, ar putea face parte dintr-un grup de investitori interesați să cumpere operațiunile TikTok din Statele Unite, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu pentru Fox News, difuzat duminică. Potrivit BBC, Trump a precizat că în tranzacție ar putea fi implicați și fondatorul Oracle, Larry Ellison, precum și Michael […] Articolul Trump dezvăluie cine sunt miliardarii care ar putea prelua platforma TikTok apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Un bărbat a ajuns la spital cu o plagă abdominală, după ce a fost înjunghiat de propriul frate, în urma unui conflict izbucnit în seara zilei de 21 septembrie 2025, în satul Răspopeni, raionul Șoldănești. Potrivit poliției, incidentul s-a petrecut în jurul orei 20:20, în gospodăria unei rude, unde cei doi frați s-ar fi luat […] Articolul Ceartă la cuțite între frați. Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Constantin Țuțu, anunțat în căutare. Decizia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Buiucani # Realitatea.md
Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare. Decizia a fost luată astăzi, 22 septembrie, de magistrații de la Judecătoria Buiucani, transmite protv.md. Amintim că Țuțu a fost reținut la sfârșitul lunii iulie împreună cu Vlad Plahotniuc pe aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece în Dubai. Ulterior Țuțu a fost eliberat din arest […] Articolul Constantin Țuțu, anunțat în căutare. Decizia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Buiucani apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Maia Sandu va transmite astăzi un mesaj către cetățeni, înainte de alegerile din 28 septembrie # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Adresarea șefei statului va putea fi urmărită pe postul public de televiziune Moldova 1, posturile de televiziune naționale și regionale, ascultat la Radio Moldova și vizionat pe paginile oficiale de pe Facebook […] Articolul Maia Sandu va transmite astăzi un mesaj către cetățeni, înainte de alegerile din 28 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:30
Stamate: Angajații spitalului din Nisporeni nu ar fi plătiți, pentru că instituția are datorii. MS anunță controale # Realitatea.md
Unii angajați ai Spitalului Raional Nisporeni ar fi impuși să lucreze una din patru ture fără a fi plătiți, afirmă candidata independentă la parlamentare Olesea Stamate. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, politiciana a povestit că dezvăluirea a făcut-o una dintre femeile care lucrează asistentă medicală în cadrul instituției. Din spusele Olesei Stamate, cu […] Articolul Stamate: Angajații spitalului din Nisporeni nu ar fi plătiți, pentru că instituția are datorii. MS anunță controale apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Retailerul român de bricolaj Dedeman, deținut de frații Dragoș și Adrian Pavăl, anunță că își extinde operațiunile în Republica Moldova printr-o investiție strategică, scrie Economedia.ro. Decizia de a pătrunde pe piața noastră a fost luată de conducerea Dedeman, în urma unei întâlniri cu prim-ministrul Dorin Recean și alți oficiali ai Guvernului de la Chișinău. „Republica […] Articolul Retailerul român de bricolaj Dedeman se extinde în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Turismul elen a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie și a atins noi recorduri de sosiri și venituri în primele șapte luni ale anului 2025, potrivit publicațiilor To Vima și Kathimerini. Conform Agerpres, în perioada ianuarie-iulie 2025, numărul vizitatorilor străini a crescut cu 2,6% față de anul precedent, iar veniturile din turism s-au […] Articolul Turismul din Grecia, la niveluri record: iulie – cea mai bună lună din istorie apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
În doar cinci zile, între 15 și 19 septembrie 2025, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 50.000 de lei. Au fost întocmite 29 de procese-verbale contravenționale pentru nerespectarea regulilor privind declarațiile de avere și interese personale. Cei sancționați sunt: 4 conducători de organizații publice, 11 funcționari cu statut […] Articolul Zeci de funcționari amendați de ANI pentru nereguli în declarațiile de avere apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Un băiețel de 4 ani a fost spitalizat după ce a înghițit 6 pastile de bromhexină. Incidentul a avut loc în Rîbnița și a fost raportat dimineața zilei de 18 septembrie de medicii Spitalului Raional Central. Potrivit presei din regiune, copilul era bolnav, iar mama lui, de 26 de ani, îl trata cu bromhexină. „Ea […] Articolul O clipă de neatenție. Copil din Rîbnița, spitalizat după ce a înghițit 6 pastile apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Salvat de la moarte. Un bărbat de 74 de ani, resuscitat cu succes după ce a suferit un stop cardio-respirator # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, cetățean ucrainean, a fost resuscitat cu succes de echipa SAMU Botanica, după ce a suferit un stop cardio-respirator în incinta Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Incidentul a avut loc pe 19 septembrie, la ora 12:41. Apelul de urgență a fost înregistrat de Dispeceratul comun al IMSP […] Articolul Salvat de la moarte. Un bărbat de 74 de ani, resuscitat cu succes după ce a suferit un stop cardio-respirator apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Percheziții la patru penitenciare din țară, în cadrul unui dosar privind dezordinile coordonate din Rusia # Realitatea.md
Patru penitenciare din țară au fost, în dimineața zilei de luni, 22 septembrie, verificate în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept, anunță Administrația Națională a Penitenciarelor. Acțiunile s-au desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, precum și cu sprijinul Serviciului de Informații și […] Articolul Percheziții la patru penitenciare din țară, în cadrul unui dosar privind dezordinile coordonate din Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
O bătrână a murit după ce a fost agresată de o persoană. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, 20 septembrie, în satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia. Poliția a fost sesizată în jurul orei 17:45. La fața locului, grupa operativă a constatat prezența unor leziuni pe corpul victimei. Cadavrul a fost transportat la expertiza medico-legală pentru […] Articolul Crimă în nordul țării: O bătrână a murit după ce ar fi fost agresată de un preot apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării: O persoană, reținută pentru finanțare ilegală și spălare de bani # Realitatea.md
O persoană a fost reținută de ofițerii CNA, după ce în această dimineață, 22 septembrie, au fost efectuate percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, precum și în sudul țării. Reținerea are legătură cu un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. „Investigațiile vizează un grup organizat, […] Articolul Percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării: O persoană, reținută pentru finanțare ilegală și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Cazul fetei agresate repetat la o școală din Rezina: Avocatul pregătește plângere la CEDO # Realitatea.md
Un caz de violență în școli din Republica Moldova riscă să ajungă pe masa Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Avocatul Roman Zadoinov a anunțat pentru Unimedia.info că pregătește o plângere în acest sens, după ce instituțiile statului ar fi eșuat să protejeze o elevă din Rezina, agresată constant de un coleg. Potrivit relatărilor, fata […] Articolul Cazul fetei agresate repetat la o școală din Rezina: Avocatul pregătește plângere la CEDO apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Peste 5.100 de șoferi au fost sancționați de polițiști în weekend, în urma controalelor desfășurate la nivel național. Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat conducerea sub influența alcoolului, depășirea limitei legale de viteză și folosirea telefonului în timpul șofatului. Potrivit poliției, 81 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au […] Articolul Poliția, pe urmele șoferilor indisciplinați: 5.100 de abateri rutiere în două zile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:30
Moldova a obținut titlul de campioană mondială la pescuit sportiv la crap în Croația # Realitatea.md
Republica Moldova a câștigat titlul de campioană mondială la pescuit sportiv la crap, după o competiție desfășurată în Croația, la care au participat 33 de țări. Pescarii moldoveni au reușit o performanță de excepție, obținând medalii de aur. Echipa națională a Moldovei s-a impus atât în clasamentul pe echipe, cât și în competiția individuală, unde […] Articolul Moldova a obținut titlul de campioană mondială la pescuit sportiv la crap în Croația apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
VIDEO Jurnaliștii NordNews s-au infiltrat în una dintre multiplele rețele ale lui Ilan Șor. Ce au aflat despre Kremlin # Realitatea.md
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în Republica Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews.md s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat […] Articolul VIDEO Jurnaliștii NordNews s-au infiltrat în una dintre multiplele rețele ale lui Ilan Șor. Ce au aflat despre Kremlin apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Crimă în nordul țării: O bătrână a murit după ce a fost agresată. Un suspect, reținut # Realitatea.md
O bătrână a murit după ce a fost agresată de o persoană. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, 20 septembrie, în satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia. Poliția a fost sesizată în jurul orei 17:45. La fața locului, grupa operativă a constatat prezența unor leziuni pe corpul victimei. Cadavrul a fost transportat la expertiza medico-legală pentru […] Articolul Crimă în nordul țării: O bătrână a murit după ce a fost agresată. Un suspect, reținut apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Economia Moldovei este egală cu 0,01% din cea a UE. Tofan: Visul de autosuficiență e propaganda sărăciei # Realitatea.md
Investitorul Vasile Tofan a declarat, în cadrul unei emisiuni la RLive, că ideea autosuficienței Republicii Moldova este una nerealistă, chiar și pentru state mult mai mari și mai dezvoltate, transmite bani.md. „Chiar și Rusia, cu o populație de aproape 150 de milioane de oameni, nu poate fi complet autosuficientă, deși acolo este foarte populară tema […] Articolul Economia Moldovei este egală cu 0,01% din cea a UE. Tofan: Visul de autosuficiență e propaganda sărăciei apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Un Nissan furat a ajuns într-un copac la Tiraspol. La volan erau tineri în stare de ebrietate # Realitatea.md
Un grav accident s-a produs în noaptea de duminică spre luni la Tiraspol. Un grup de tineri, aflați în stare de ebrietate, au urcat la volanul unui „Nissan” care nu le aparținea și au pornit la plimbare. La un viraj, șoferul a pierdut controlul mașinii, iar automobilul s-a izbit violent într-un copac, chiar lângă comendatură. […] Articolul Un Nissan furat a ajuns într-un copac la Tiraspol. La volan erau tineri în stare de ebrietate apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Angelina Jolie, despre peisajul politic din SUA: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment” # Realitatea.md
Angelina Jolie a vorbit despre situația politică din Statele Unite în cadrul unei conferințe de presă pentru noul său film, Couture, prezentat la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, scrie Hollywood Reporter. Întrebată despre peisajul politic haotic din țara sa natală, actrița a precizat că dorește să fie prudentă în declarații. „Este o […] Articolul Angelina Jolie, despre peisajul politic din SUA: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Își va petrece următorii 15 ani după gratii! Un bărbat a abuzat sexual finuța sa și sora acesteia # Realitatea.md
Un bărbat de 56 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite asupra a două minore. Totul s-a întâmplat în toamna anului 2019. Potrivit Procuraturii Generale (PG), părinții unei minore de 9 ani l-au rugat pe învinuit, prieten de familie, […] Articolul Își va petrece următorii 15 ani după gratii! Un bărbat a abuzat sexual finuța sa și sora acesteia apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Votul unioniștilor în vremuri de alegeri existențiale pentru R. Moldova. Op-Ed de Iulian Chifu # Realitatea.md
Sunt ieșean, moldovean și român în același timp. Și țin la identitatea mea națională, regională și locală în egală măsură – chiar dacă sunt în București deja de 25 de ani. Și nu le amestec niciodată, ba chiar sunt un critic acerb al glisării spre a spune Moldova în loc de Republica Moldova – numele […] Articolul Votul unioniștilor în vremuri de alegeri existențiale pentru R. Moldova. Op-Ed de Iulian Chifu apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Chat fals între Radu Marian și Renato Usatîi: „Am auzit că ești bună tamada la concerte” # Realitatea.md
Deputatul PAS Radu Marian, candidat pentru un nou mandat la alegerile parlamentare din partea aceeași formațiuni, a publicat un video în care a explicat cât de ușor pot fi falsificate conversațiile online. Un chat fals a creat chiar el, drept exemplu, că ar fi vorbit cu liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, contracandidat. „Arăt cât de […] Articolul VIDEO Chat fals între Radu Marian și Renato Usatîi: „Am auzit că ești bună tamada la concerte” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:40
Alegeri sub presiune: anchete, bani negri și ingerințe ruse în campania din 28 septembrie # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din 28 septembrie se desfășoară într-un context dominat de suspiciuni și dovezi clare de ingerințe externe, în special venite din Federația Rusă. În timp ce cetățenii așteaptă o competiție liberă și corectă, instituțiile statului se confruntă cu cel mai mare val de anchete privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor din ultimul […] Articolul Alegeri sub presiune: anchete, bani negri și ingerințe ruse în campania din 28 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Turcia a eliminat taxele vamale suplimentare impuse unor importuri provenite din Statele Unite, potrivit unui anunț publicat luni în Gazeta Oficială și de Ministerul Transporturilor de la Ankara, transmite Reuters, citat de Agerpres. Măsura vizează o gamă variată de produse, inclusiv autoturisme, fructe, orez și tutun, dar și bunuri precum băuturile alcoolice, combustibilii solizi și […] Articolul Turcia renunță la taxele suplimentare pentru importurile din SUA apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO Ceban îndeamnă moldovenii să participe la vot: Votați echipa care poate să dezvolte și să construiască # Realitatea.md
Primarul degrevat al capitalei și unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a explicat că participarea masivă la vot este esențială pentru viitorul Republicii Moldova. El a îndemnat cetățenii moldoveni să meargă la urne, subliniind că doar printr-o prezență ridicată se poate asigura corectitudinea scrutinului. În mesajul său, Ceban a afirmat că, potrivit sondajelor, „70% […] Articolul VIDEO Ceban îndeamnă moldovenii să participe la vot: Votați echipa care poate să dezvolte și să construiască apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
A doua medalie de bronz pentru Moldova: Vitalie Eriomenco urcă pe podium la Europenele de lupte # Realitatea.md
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a adus Republicii Moldova a doua medalie de bronz de la Campionatele Europene de lupte, rezervat seniorilor. Evenimentul s-a desfășurat în orașul Zagreb, Croația. „În finala mică a categoriei de greutate de până la 63 kg, sportivul nostru la învins la limită pe ucraineanul Oleksandr Hrushyn, scor 6-5”, transmite […] Articolul A doua medalie de bronz pentru Moldova: Vitalie Eriomenco urcă pe podium la Europenele de lupte apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Președintele francez Emmanuel Macron a lansat un avertisment ferm privind recentele incidente în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian al NATO, calificându-le drept „acte deliberate de agresiune”, nu simple erori. Într-un interviu Macron a respins categoric ideea că aceste încălcări ar fi fost accidentale – o teorie atribuită, potrivit unor surse, fostului președinte american […] Articolul Macron: Rusia provoacă NATO și atacă Ucraina. Cerem acțiune colectivă apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Președintele Finlandei: Țările UE care vor oferi Ucrainei garanții de securitate – să fie pregătite să lupte cu Rusia # Realitatea.md
Țările europene care oferă garanții de securitate Ucrainei pentru perioada de după război vor fi pregătite să lupte cu Rusia, dacă aceasta reia ostilitățile, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-un interviu pentru The Guardian. Întrebat dacă garanții oricăror asigurări postbelice ar fi dispuși să se angajeze militar împotriva Rusiei, Stubb a răspuns: „Aceasta este ideea […] Articolul Președintele Finlandei: Țările UE care vor oferi Ucrainei garanții de securitate – să fie pregătite să lupte cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Dodon, despre perchezițiile în nordul țării: PAS vrea să intimideze opoziția înainte de alegeri # Realitatea.md
Igor Dodon, a lansat acuzații dure la adresa guvernării PAS și a președintei Maia Sandu, susținând că actuala putere recurge la intimidări și presiuni politice pentru a compromite procesul electoral. Într-o postare publicată în contextul perchezițiilor desfășurate la liderii organizațiilor teritoriale ale PSRM din Drochia și Rîșcani, Dodon afirmă că aceste acțiuni ar reprezenta o […] Articolul Dodon, despre perchezițiile în nordul țării: PAS vrea să intimideze opoziția înainte de alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
VIDEO Un grup de influenceri a fost „reținut”, în cadrul campaniei Poliției Naționale „Nu te juca cu votul” # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a surprins opinia publică în weekendul premergător alegerilor parlamentare printr-o acțiune inedită de comunicare. Mai mulți influenceri cunoscuți au fost „reținuți” de trupele speciale „Fulger” chiar în plină zi, lângă Grădina Botanică. Cancan.md scrie că printre cei implicați s-au numărat Emilian Crețu, Lilu, Cristina Miron, Nicolae Chicu, Gabriel Nebunu, Valeriu Rașcu, […] Articolul VIDEO Un grup de influenceri a fost „reținut”, în cadrul campaniei Poliției Naționale „Nu te juca cu votul” apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Trei persoane au murit și alte 16 au fost rănite duminică seara în Crimeea, în urma unui atac cu drone ucrainene, a declarat liderul instalat de Moscova. „Conform datelor actualizate, trei persoane au fost ucise şi şaisprezece rănite în urma unui atac cu drone în regiunea oraşului Foros”, a scris Serghei Axionov pe Telegram. El […] Articolul Trei morţi şi 16 răniţi, în urma unui atac cu drone ucrainene în Crimeea apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Luni, 22 septembrie 2025 are loc echinocțiul de toamnă, momentul astronomic care marchează trecerea oficială la toamna astronomică în emisfera nordică. De acum înainte, zilele vor deveni mai scurte decât nopțile, iar durata luminii solare va scădea constant până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Pentru pasionații de astronomie, acesta este un moment unic […] Articolul Astăzi este echinocțiul de toamnă. Ce se schimbă după fenomenul astronomic ? apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite va organiza luni o ședință de urgență pentru a aborda recentele incursiuni ale aeronavelor rusești în spațiul aerian estonian, au anunțat oficiali ai Estoniei și ai ONU. Estonia a solicitat această reuniune după ce, vineri, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au pătruns fără autorizare în spațiul său […] Articolul Consiliul de Securitate ONU discută pentru prima dată în 34 de ani cererea Estoniei apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Declarații la RLIVE: Vinul atrage turiștii în Republica Moldova, dar țara poate oferi și alte experiențe # Realitatea.md
Republica Moldova, recunoscută pentru experiențele autentice din cramele sale, trebuie să-și diversifice serviciile turistice. Invitații emisiunii „Consens Național” de la RLIVE TV au subliniat că țara dispune de numeroase oferte atractive, însă acestea sunt insuficient promovate. Nicolae OLĂRAȘU, consultant lobby și advocacy la Agenția Națională de Turism Receptor și Intern din Moldova, a afirmat că […] Articolul Declarații la RLIVE: Vinul atrage turiștii în Republica Moldova, dar țara poate oferi și alte experiențe apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
VIDEO Operațiune de amploare în această dimineață: Peste 250 de percheziții vizând o rețea coordonată din Rusia # Realitatea.md
În această dimineață, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații împreună cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au desfășurat peste 250 de percheziții la nivel național. Operațiunea vizează peste 100 de persoane din mai multe localități din țară. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze […] Articolul VIDEO Operațiune de amploare în această dimineață: Peste 250 de percheziții vizând o rețea coordonată din Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:40
VIDEO Erupție spectaculoasă a vulcanului Lewotobi Laki-Laki. Zborurile din Bali, suspendate temporar # Realitatea.md
Vulcanul Lewotobi Laki-Laki, situat pe insula Flores din Indonezia, a erupt de mai multe ori în ultimele 24 de ore, proiectând o coloană de cenușă vulcanică la kilometri în aer. Din cauza activității intense, autoritățile au ridicat nivelul de alertă la cel mai înalt grad și au suspendat zborurile în regiune. Coloană de cenușă de […] Articolul VIDEO Erupție spectaculoasă a vulcanului Lewotobi Laki-Laki. Zborurile din Bali, suspendate temporar apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Valutele internaționale continuă să crească: Dolarul, mai scump cu 15 bani în raport cu leul moldovenesc # Realitatea.md
Leul moldovenesc înregistrează o depreciere față de principalele valute internaționale, conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 22 septembrie. Astfel, cotațiile valutare sunt următoarele: Euro: 19,5507 lei, în creștere cu 0,06 lei; Dolarul american: 16,6219 lei, mai mult cu 0,15 lei; Leul românesc: 3,8523 lei, în urcare cu 0,01 lei; Hrivna […] Articolul Valutele internaționale continuă să crească: Dolarul, mai scump cu 15 bani în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astăzi 22 septembrie, vremea se menține frumoasă în toată țara, cu cer mai mult senin pe parcursul zilei. În timpul nopții și izolat, în orele dimineții, se va semnala ceață slabă, fără a afecta semnificativ condițiile meteo generale. Temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă: La Nord, maximele vor urca până la +27°C, iar minimele nocturne […] Articolul Temperaturi de până la 29°C și cer senin: Prognoza meteo pentru 22 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
06:30
Detaliile noului acord dintre SUA şi China privind TikTok prevăd ca aplicaţia să fie controlată de un consiliu format din şapte membri, dintre care şase vor fi americani, iar algoritmul şi datele utilizatorilor vor fi administrate exclusiv în Statele Unite. Despre acest lucru anunță Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. ”Acest acord pune […] Articolul SUA va controla algoritmul şi datele TikTok conform unui nou acord cu China apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
19:30
În Rusia se privește cu puțin optimism spre rezultatul alegerilor din Moldova. Până la scrutinul parlamentar din 28 septembrie a rămas doar o săptămână, însă presa de stat rusă evaluează șansele forțelor proruse drept extrem de reduse, scrie disinfo.md. Cea mai mare coaliție de protest – „Blocul Patriotic” – riscă să fie exclusă din cursă, […] Articolul Kremlinul evaluează șansele forțelor proruse la parlamentare drept extrem de reduse apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.