Surpriză neplăcută în parcul Dendrariu. A fost observat un șarpe care se „plimba” pe alee

14:50

Două tentative de introducere ilegală a produselor din tutun au fost dejucate de vameși în cadrul postului vamal Otaci. Cazurile au fost înregistrate pe sensul de intrare în Republica Moldova, pe pista destinată pietonilor. Două femei, de 30 și 60 de ani, s-au prezentat la control și au declarat că nu transportă bunuri care necesită […] Articolul Au spus că nu au nimic de declarat, dar aveau sute de pachete de țigări lipite de corp apare prima dată în Realitatea.md.