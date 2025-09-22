Liceul „Ion Luca Caragiale” din Orhei modernizează educația prin digitalizare

12:30

Unii angajați ai Spitalului Raional Nisporeni ar fi impuși să lucreze una din patru ture fără a fi plătiți, afirmă candidata independentă la parlamentare Olesea Stamate. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, politiciana a povestit că dezvăluirea a făcut-o una dintre femeile care lucrează asistentă medicală în cadrul instituției. Din spusele Olesei Stamate, cu […] Articolul Stamate: Angajații spitalului din Nisporeni nu ar fi plătiți, pentru că instituția are datorii. MS anunță controale apare prima dată în Realitatea.md.