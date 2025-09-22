Perchezițiile de amploare de astăzi: IGP va prezenta rezultatele operațiunii într-o conferință de presă

06:30

Detaliile noului acord dintre SUA şi China privind TikTok prevăd ca aplicaţia să fie controlată de un consiliu format din şapte membri, dintre care şase vor fi americani, iar algoritmul şi datele utilizatorilor vor fi administrate exclusiv în Statele Unite. Despre acest lucru anunță Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. ”Acest acord pune […] Articolul SUA va controla algoritmul şi datele TikTok conform unui nou acord cu China apare prima dată în Realitatea.md.