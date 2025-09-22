Percheziții la patru penitenciare din țară, în cadrul unui dosar privind dezordinile coordonate din Rusia
Realitatea.md, 22 septembrie 2025 11:50
Patru penitenciare din țară au fost, în dimineața zilei de luni, 22 septembrie, verificate în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept, anunță Administrația Națională a Penitenciarelor. Acțiunile s-au desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, precum și cu sprijinul Serviciului de Informații și
• • •
Acum 5 minute
12:00
Salvat de la moarte. Un bărbat de 74 de ani, resuscitat cu succes după ce a suferit un stop cardio-respirator # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, cetățean ucrainean, a fost resuscitat cu succes de echipa SAMU Botanica, după ce a suferit un stop cardio-respirator în incinta Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Incidentul a avut loc pe 19 septembrie, la ora 12:41. Apelul de urgență a fost înregistrat de Dispeceratul comun al IMSP
Acum 15 minute
11:50
Percheziții la patru penitenciare din țară, în cadrul unui dosar privind dezordinile coordonate din Rusia # Realitatea.md
Patru penitenciare din țară au fost, în dimineața zilei de luni, 22 septembrie, verificate în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept, anunță Administrația Națională a Penitenciarelor. Acțiunile s-au desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, precum și cu sprijinul Serviciului de Informații și […] Articolul Percheziții la patru penitenciare din țară, în cadrul unui dosar privind dezordinile coordonate din Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:40
O bătrână a murit după ce a fost agresată de o persoană. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, 20 septembrie, în satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia. Poliția a fost sesizată în jurul orei 17:45. La fața locului, grupa operativă a constatat prezența unor leziuni pe corpul victimei. Cadavrul a fost transportat la expertiza medico-legală pentru
11:40
Percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării: O persoană, reținută pentru finanțare ilegală și spălare de bani # Realitatea.md
O persoană a fost reținută de ofițerii CNA, după ce în această dimineață, 22 septembrie, au fost efectuate percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, precum și în sudul țării. Reținerea are legătură cu un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. „Investigațiile vizează un grup organizat,
11:40
Cazul fetei agresate repetat la o școală din Rezina: Avocatul pregătește plângere la CEDO # Realitatea.md
Un caz de violență în școli din Republica Moldova riscă să ajungă pe masa Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Avocatul Roman Zadoinov a anunțat pentru Unimedia.info că pregătește o plângere în acest sens, după ce instituțiile statului ar fi eșuat să protejeze o elevă din Rezina, agresată constant de un coleg. Potrivit relatărilor, fata
11:40
Peste 5.100 de șoferi au fost sancționați de polițiști în weekend, în urma controalelor desfășurate la nivel național. Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat conducerea sub influența alcoolului, depășirea limitei legale de viteză și folosirea telefonului în timpul șofatului. Potrivit poliției, 81 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au
Acum o oră
11:30
Moldova a obținut titlul de campioană mondială la pescuit sportiv la crap în Croația # Realitatea.md
Republica Moldova a câștigat titlul de campioană mondială la pescuit sportiv la crap, după o competiție desfășurată în Croația, la care au participat 33 de țări. Pescarii moldoveni au reușit o performanță de excepție, obținând medalii de aur. Echipa națională a Moldovei s-a impus atât în clasamentul pe echipe, cât și în competiția individuală, unde
11:10
VIDEO Jurnaliștii NordNews s-au infiltrat în una dintre multiplele rețele ale lui Ilan Șor. Ce au aflat despre Kremlin # Realitatea.md
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în Republica Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews.md s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia", controlat
11:10
Crimă în nordul țării: O bătrână a murit după ce a fost agresată. Un suspect, reținut # Realitatea.md
O bătrână a murit după ce a fost agresată de o persoană. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, 20 septembrie, în satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia. Poliția a fost sesizată în jurul orei 17:45. La fața locului, grupa operativă a constatat prezența unor leziuni pe corpul victimei. Cadavrul a fost transportat la expertiza medico-legală pentru
Acum 2 ore
11:00
Economia Moldovei este egală cu 0,01% din cea a UE. Tofan: Visul de autosuficiență e propaganda sărăciei # Realitatea.md
Investitorul Vasile Tofan a declarat, în cadrul unei emisiuni la RLive, că ideea autosuficienței Republicii Moldova este una nerealistă, chiar și pentru state mult mai mari și mai dezvoltate, transmite bani.md. „Chiar și Rusia, cu o populație de aproape 150 de milioane de oameni, nu poate fi complet autosuficientă, deși acolo este foarte populară tema
10:50
Un Nissan furat a ajuns într-un copac la Tiraspol. La volan erau tineri în stare de ebrietate # Realitatea.md
Un grav accident s-a produs în noaptea de duminică spre luni la Tiraspol. Un grup de tineri, aflați în stare de ebrietate, au urcat la volanul unui „Nissan" care nu le aparținea și au pornit la plimbare. La un viraj, șoferul a pierdut controlul mașinii, iar automobilul s-a izbit violent într-un copac, chiar lângă comendatură.
10:40
Angelina Jolie, despre peisajul politic din SUA: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment” # Realitatea.md
Angelina Jolie a vorbit despre situația politică din Statele Unite în cadrul unei conferințe de presă pentru noul său film, Couture, prezentat la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, scrie Hollywood Reporter. Întrebată despre peisajul politic haotic din țara sa natală, actrița a precizat că dorește să fie prudentă în declarații. „Este o
10:30
Își va petrece următorii 15 ani după gratii! Un bărbat a abuzat sexual finuța sa și sora acesteia # Realitatea.md
Un bărbat de 56 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite asupra a două minore. Totul s-a întâmplat în toamna anului 2019. Potrivit Procuraturii Generale (PG), părinții unei minore de 9 ani l-au rugat pe învinuit, prieten de familie,
10:30
Votul unioniștilor în vremuri de alegeri existențiale pentru R. Moldova. Op-Ed de Iulian Chifu # Realitatea.md
Sunt ieșean, moldovean și român în același timp. Și țin la identitatea mea națională, regională și locală în egală măsură – chiar dacă sunt în București deja de 25 de ani. Și nu le amestec niciodată, ba chiar sunt un critic acerb al glisării spre a spune Moldova în loc de Republica Moldova – numele
10:20
VIDEO Chat fals între Radu Marian și Renato Usatîi: „Am auzit că ești bună tamada la concerte” # Realitatea.md
Deputatul PAS Radu Marian, candidat pentru un nou mandat la alegerile parlamentare din partea aceeași formațiuni, a publicat un video în care a explicat cât de ușor pot fi falsificate conversațiile online. Un chat fals a creat chiar el, drept exemplu, că ar fi vorbit cu liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, contracandidat. „Arăt cât de
Acum 4 ore
09:40
Alegeri sub presiune: anchete, bani negri și ingerințe ruse în campania din 28 septembrie # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din 28 septembrie se desfășoară într-un context dominat de suspiciuni și dovezi clare de ingerințe externe, în special venite din Federația Rusă. În timp ce cetățenii așteaptă o competiție liberă și corectă, instituțiile statului se confruntă cu cel mai mare val de anchete privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor din ultimul
09:30
Turcia a eliminat taxele vamale suplimentare impuse unor importuri provenite din Statele Unite, potrivit unui anunț publicat luni în Gazeta Oficială și de Ministerul Transporturilor de la Ankara, transmite Reuters, citat de Agerpres. Măsura vizează o gamă variată de produse, inclusiv autoturisme, fructe, orez și tutun, dar și bunuri precum băuturile alcoolice, combustibilii solizi și
09:30
VIDEO Ceban îndeamnă moldovenii să participe la vot: Votați echipa care poate să dezvolte și să construiască # Realitatea.md
Primarul degrevat al capitalei și unul dintre liderii Blocului „Alternativa", Ion Ceban, a explicat că participarea masivă la vot este esențială pentru viitorul Republicii Moldova. El a îndemnat cetățenii moldoveni să meargă la urne, subliniind că doar printr-o prezență ridicată se poate asigura corectitudinea scrutinului. În mesajul său, Ceban a afirmat că, potrivit sondajelor, „70%
09:20
A doua medalie de bronz pentru Moldova: Vitalie Eriomenco urcă pe podium la Europenele de lupte # Realitatea.md
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a adus Republicii Moldova a doua medalie de bronz de la Campionatele Europene de lupte, rezervat seniorilor. Evenimentul s-a desfășurat în orașul Zagreb, Croația. „În finala mică a categoriei de greutate de până la 63 kg, sportivul nostru la învins la limită pe ucraineanul Oleksandr Hrushyn, scor 6-5", transmite
09:00
Președintele francez Emmanuel Macron a lansat un avertisment ferm privind recentele incidente în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian al NATO, calificându-le drept „acte deliberate de agresiune", nu simple erori. Într-un interviu Macron a respins categoric ideea că aceste încălcări ar fi fost accidentale – o teorie atribuită, potrivit unor surse, fostului președinte american
08:50
Președintele Finlandei: Țările UE care vor oferi Ucrainei garanții de securitate – să fie pregătite să lupte cu Rusia # Realitatea.md
Țările europene care oferă garanții de securitate Ucrainei pentru perioada de după război vor fi pregătite să lupte cu Rusia, dacă aceasta reia ostilitățile, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-un interviu pentru The Guardian. Întrebat dacă garanții oricăror asigurări postbelice ar fi dispuși să se angajeze militar împotriva Rusiei, Stubb a răspuns: „Aceasta este ideea
08:50
Dodon, despre perchezițiile în nordul țării: PAS vrea să intimideze opoziția înainte de alegeri # Realitatea.md
Igor Dodon, a lansat acuzații dure la adresa guvernării PAS și a președintei Maia Sandu, susținând că actuala putere recurge la intimidări și presiuni politice pentru a compromite procesul electoral. Într-o postare publicată în contextul perchezițiilor desfășurate la liderii organizațiilor teritoriale ale PSRM din Drochia și Rîșcani, Dodon afirmă că aceste acțiuni ar reprezenta o
08:40
VIDEO Un grup de influenceri a fost „reținut”, în cadrul campaniei Poliției Naționale „Nu te juca cu votul” # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a surprins opinia publică în weekendul premergător alegerilor parlamentare printr-o acțiune inedită de comunicare. Mai mulți influenceri cunoscuți au fost „reținuți" de trupele speciale „Fulger" chiar în plină zi, lângă Grădina Botanică. Cancan.md scrie că printre cei implicați s-au numărat Emilian Crețu, Lilu, Cristina Miron, Nicolae Chicu, Gabriel Nebunu, Valeriu Rașcu,
08:20
Trei persoane au murit și alte 16 au fost rănite duminică seara în Crimeea, în urma unui atac cu drone ucrainene, a declarat liderul instalat de Moscova. „Conform datelor actualizate, trei persoane au fost ucise şi şaisprezece rănite în urma unui atac cu drone în regiunea oraşului Foros", a scris Serghei Axionov pe Telegram. El
08:20
Luni, 22 septembrie 2025 are loc echinocțiul de toamnă, momentul astronomic care marchează trecerea oficială la toamna astronomică în emisfera nordică. De acum înainte, zilele vor deveni mai scurte decât nopțile, iar durata luminii solare va scădea constant până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Pentru pasionații de astronomie, acesta este un moment unic
08:10
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite va organiza luni o ședință de urgență pentru a aborda recentele incursiuni ale aeronavelor rusești în spațiul aerian estonian, au anunțat oficiali ai Estoniei și ai ONU. Estonia a solicitat această reuniune după ce, vineri, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au pătruns fără autorizare în spațiul său
Acum 6 ore
07:50
Declarații la RLIVE: Vinul atrage turiștii în Republica Moldova, dar țara poate oferi și alte experiențe # Realitatea.md
Republica Moldova, recunoscută pentru experiențele autentice din cramele sale, trebuie să-și diversifice serviciile turistice. Invitații emisiunii „Consens Național" de la RLIVE TV au subliniat că țara dispune de numeroase oferte atractive, însă acestea sunt insuficient promovate. Nicolae OLĂRAȘU, consultant lobby și advocacy la Agenția Națională de Turism Receptor și Intern din Moldova, a afirmat că
07:50
VIDEO Operațiune de amploare în această dimineață: Peste 250 de percheziții vizând o rețea coordonată din Rusia # Realitatea.md
În această dimineață, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații împreună cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger" și al angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au desfășurat peste 250 de percheziții la nivel național. Operațiunea vizează peste 100 de persoane din mai multe localități din țară. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze
07:40
VIDEO Erupție spectaculoasă a vulcanului Lewotobi Laki-Laki. Zborurile din Bali, suspendate temporar # Realitatea.md
Vulcanul Lewotobi Laki-Laki, situat pe insula Flores din Indonezia, a erupt de mai multe ori în ultimele 24 de ore, proiectând o coloană de cenușă vulcanică la kilometri în aer. Din cauza activității intense, autoritățile au ridicat nivelul de alertă la cel mai înalt grad și au suspendat zborurile în regiune. Coloană de cenușă de
07:30
Valutele internaționale continuă să crească: Dolarul, mai scump cu 15 bani în raport cu leul moldovenesc # Realitatea.md
Leul moldovenesc înregistrează o depreciere față de principalele valute internaționale, conform cursului
07:20
Astăzi 22 septembrie, vremea se menține frumoasă în toată țara, cu cer mai mult senin pe parcursul zilei. În timpul nopții și izolat, în orele dimineții, se va semnala ceață slabă, fără a afecta semnificativ condițiile meteo generale. Temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă: La Nord, maximele vor urca până la +27°C, iar minimele nocturne […] Articolul Temperaturi de până la 29°C și cer senin: Prognoza meteo pentru 22 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
06:30
Detaliile noului acord dintre SUA şi China privind TikTok prevăd ca aplicaţia să fie controlată de un consiliu format din şapte membri, dintre care şase vor fi americani, iar algoritmul şi datele utilizatorilor vor fi administrate exclusiv în Statele Unite. Despre acest lucru anunță Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. ”Acest acord pune […] Articolul SUA va controla algoritmul şi datele TikTok conform unui nou acord cu China apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
19:30
În Rusia se privește cu puțin optimism spre rezultatul alegerilor din Moldova. Până la scrutinul parlamentar din 28 septembrie a rămas doar o săptămână, însă presa de stat rusă evaluează șansele forțelor proruse drept extrem de reduse, scrie disinfo.md. Cea mai mare coaliție de protest – „Blocul Patriotic” – riscă să fie exclusă din cursă, […] Articolul Kremlinul evaluează șansele forțelor proruse la parlamentare drept extrem de reduse apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Blocul Alternativa și-a continuat campania electorală la Orhei, unde liderii formațiunii au transmis mesaje de mobilizare către cetățeni. „În cabina de vot sunteți liberi și puternici, nimeni nu vă poate dicta sau amăgi. Decizia vă aparține”, a declarat liderul blocului. „Suntem mulți, suntem puternici și uniți vom face dreptate pentru fiecare”. Ion Ceban a declarat […] Articolul Ion Ceban, la Orhei: „Suntem mai mulți, decizia ne aparține” – apel la mobilizare apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Un incendiu puternic de vegetație uscată a izbucnit duminică, 21 septembrie curent, în localitatea Coștangalia, raionul Cimișlia. Flăcările s-au extins pe o suprafață de 2 ha. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații Excepționale, Liliana Pușcașu, incendiul a fost localizat de un echipaj al pompierilor aflat la fața locului. Precizăm că nu s-au […] Articolul Incendiu de proporții la Cimișlia: focul a cuprins vegetația uscată apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
77 de mii de persoane au trecut frontiera în 24 de ore. Aeroportul Chișinău, cel mai solicitat punct de trecere # Realitatea.md
În ultimele 24 de ore, 77.657 de persoane au trecut frontiera Republicii Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, cele mai tranzitate puncte au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 24.581 treceri, PTF Leușeni – 8.980, PTF Sculeni – 8.121, PTF comun Palanca – 6.289 și PTF Otaci – 5.503. Pe sensul de intrare în R. Moldova, 26 […] Articolul 77 de mii de persoane au trecut frontiera în 24 de ore. Aeroportul Chișinău, cel mai solicitat punct de trecere apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Întrerupere totală a circulației pe str. Nicolae Costin, tronsonul Onisifor Ghibu–Liviu Deleanu # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 22 – 23 septembrie 2025, în intervalul orelor 09:00-20:00, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de asfaltare a părții carosabile (așternerea stratului de egalizare) pe […] Articolul Întrerupere totală a circulației pe str. Nicolae Costin, tronsonul Onisifor Ghibu–Liviu Deleanu apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Investigație BBC: Rețea secretă finanțată de Rusia ar încerca să influențeze alegerile din Moldova # Realitatea.md
O investigație BBC arată că o rețea clandestină, finanțată de Rusia, ar plăti cetățeni moldoveni pentru a răspândi dezinformări și a organiza un sondaj fals, cu scopul de a perturba alegerile parlamentare din 28 septembrie. Conform Digital Forensic Research Lab, rețeaua a acumulat din ianuarie peste 55 de milioane de vizualizări și 2,2 milioane de […] Articolul Investigație BBC: Rețea secretă finanțată de Rusia ar încerca să influențeze alegerile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Partidul Nostru propune un model de afaceri 50/50: cetățeanul vine cu ideea, statul finanțează și devin parteneri egali # Realitatea.md
Partidul Nostru propune un model economic revoluționar: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: și cetățeanul, și statul. Despre acest model a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la întâlnirea cu locuitorii din raionul Drochia. El a spus că ideea a fost […] Articolul Partidul Nostru propune un model de afaceri 50/50: cetățeanul vine cu ideea, statul finanțează și devin parteneri egali apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
OMC: Inteligența artificială ar putea majora cu 37% importurile și exporturile la nivel global # Realitatea.md
Inteligenţa artificială (AI) are potenţialul de a majora semnificativ schimburile comerciale, indică un raport al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), transmite digi24.ro. Introducerea AI în procesele care implică bunuri și servicii ar putea majora exporturile/importurile globale u 37% până în 2040. „Programele de inteligenţă artificială contribuie deja la îmbunătăţirea eficienţei, furnizând mai multă transparenţă în […] Articolul OMC: Inteligența artificială ar putea majora cu 37% importurile și exporturile la nivel global apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
12:00
Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale # Realitatea.md
Liderul cecen Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului. Nu este prima dată când Adam Kadîrov, deși minor, ocupă funcții cu responsabilitate înaltă în stat. El a deținut cel puțin șapte poziții oficiale în ultimii doi ani. Adolescentul a fost numit șef al echipei de securitate a tatălui său în 2023, […] Articolul Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Carabinierii, la datorie. Circa 224 de persoane, legitimate pe parcursul acestei săptămâni # Realitatea.md
Peste 1071 de carabinieri au fost implicați, în ultima săptămână, în activități de menținere și asigurare a ordinii publice, acoperind 428 de itinerare, dintre care 72 patrule mixte și 356 patrule independente. Datele au fost prezentate de Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne. În aceeași perioadă, carabinierii au asigurat ordinea la 92 de […] Articolul Carabinierii, la datorie. Circa 224 de persoane, legitimate pe parcursul acestei săptămâni apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
40 de copii din diaspora vor explora obiceiurile și tradițiile de iarnă în cadrul taberei de iarnă „DOR de Tradiții”, în perioada 24- 29 decembrie 2025. Biroul Relații cu Diaspora (BDR) a lansat cea de-a doua ediție a Programului „DOR de Tradiții”. Proiectul își propune să apropie copiii moldoveni din diaspora de valorile și tradițiile țării […] Articolul Copiii din diasporă se pot înscrie gratuit la programul de iarnă „DOR de Tradiții” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc Naşterea Maicii Domnului. Tradiții, superstiții și obiceiuri # Realitatea.md
Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi 21 septembrie, Naşterea Maicii Domnului, sărbătoare care mai este cunoscută în popor şi sub numele de Sfânta Maria Mică. În vechime, după semnele timpului din această zi, oamenii se orientau la prezicerea stării vremii în iarna ce urma și a recoltei viitoare. În tradiția creștină, Nașterea Fecioarei Maria de către drepții […] Articolul Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc Naşterea Maicii Domnului. Tradiții, superstiții și obiceiuri apare prima dată în Realitatea.md.
20 septembrie 2025
21:10
Ucraina impune sancțiuni pentru 11 politicieni și activiști din Moldova. Cine sunt aceștia # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care au fost introduse noi sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate în încălcarea drepturilor omului în Crimeea temporar ocupată, precum și împotriva ”propagandiștilor și figurilor pro-ruse din Republica Moldova”. Măsurile pun în aplicare deciziile Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Pachetul de sancțiuni vizează […] Articolul Ucraina impune sancțiuni pentru 11 politicieni și activiști din Moldova. Cine sunt aceștia apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Încă un manager de top rus a fost găsit mort, la Moscova. Este al 20-lea care își pierde viața în condiții misterioase # Realitatea.md
Directorul general al companiei „NPK Himprominjiniring”, parte a „Rosatom”, Aleksandr Tiunin, a fost găsit mort la Moscova, scrie TASS cu referire la serviciile operative. Potrivit sursei, corpul acestuia a fost descoperit lângă mașina sa, pe un drum din apropierea unei zone forestiere. Alături se afla o armă de vânătoare și un bilet în care acesta […] Articolul Încă un manager de top rus a fost găsit mort, la Moscova. Este al 20-lea care își pierde viața în condiții misterioase apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția asupra unei informații false, distribuite pe rețele sociale, potrivit căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”. Potrivit instituției, postarea invocă un așa-zis comunicat al CEC, însă linkul atașat redirecționează către o pagină clonată a site-ului oficial, cu extensia […] Articolul CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Liderii Blocului „Alternativa”, surprinși la un festival din Taraclia. S-au fotografiat cu vizitatorii și au discutat cu meșteșugarii # Realitatea.md
La Taraclia, tradițiile prind viață la Etno Fest, unde cei patru lideri ai Blocului „Alternativa” au participat alături de localnici și vizitatori. Într-un video postat de Ion Ceban, aceștia pot fi văzuți discutând cu oamenii, oprindu-se la standurile meșteșugarilor și făcând fotografii cu participanții. Atmosfera festivalului este plină de culoare și energie: costume populare din […] Articolul VIDEO Liderii Blocului „Alternativa”, surprinși la un festival din Taraclia. S-au fotografiat cu vizitatorii și au discutat cu meșteșugarii apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul partidului Renaissance, Gabriel Attal # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost prim-ministru al acestei țări, scrie IPN. Serviciul de presă al Președinției precizează că Gabriel Attal este actualul lider al partidului Renaissance, formațiune fondată de președintele Emmanuel Macron, care deține cea mai mare fracțiune în Adunarea […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul partidului Renaissance, Gabriel Attal apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Propagandistul Soloviov a deconspirat din greșeală cea mai importantă unitate rusă de drone. Unde se găsește „Rubikon” # Realitatea.md
O unitate de forțe speciale ruse, cunoscută sub numele de „Rubikon” și specializată în războiul dronelor, a fost deconspirată după ce propagandistul Vladimir Soloviov a făcut publice imagini care au permis identificarea sediului acesteia la Moscova, relatează publicația poloneză TVN24. Potrivit postului ucrainean Radio Liberty, „Rubikon” își are baza într-un pavilion al centrului „Patriot”, situat […] Articolul Propagandistul Soloviov a deconspirat din greșeală cea mai importantă unitate rusă de drone. Unde se găsește „Rubikon” apare prima dată în Realitatea.md.
