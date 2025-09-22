Percheziții la patru penitenciare din țară, în cadrul unui dosar privind dezordinile coordonate din Rusia

15:30

La Taraclia, tradițiile prind viață la Etno Fest, unde cei patru lideri ai Blocului „Alternativa” au participat alături de localnici și vizitatori. Într-un video postat de Ion Ceban, aceștia pot fi văzuți discutând cu oamenii, oprindu-se la standurile meșteșugarilor și făcând fotografii cu participanții. Atmosfera festivalului este plină de culoare și energie: costume populare din […] Articolul VIDEO Liderii Blocului „Alternativa”, surprinși la un festival din Taraclia. S-au fotografiat cu vizitatorii și au discutat cu meșteșugarii apare prima dată în Realitatea.md.