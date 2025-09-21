Ceban: „Nu mai e nevoie de ură și dezbinare, ci de construcție”
Democracy.md, 21 septembrie 2025 22:30
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a continuat campania electorală în sectorul Rîșcani, prezentat drept un exemplu de reușită în administrația locală. Liderii formațiunii susțin că modelul aplicat aici – un sector curat, bine îngrijit și prietenos pentru familii – poate fi extins la nivelul întregii țări, dacă pe 28 septembrie cetățenii aleg o echipă de profesioniști.
• • •
Acum 2 ore
22:30
Acum 12 ore
12:50
Mii de oameni au fost evacuați din casele lor din Hong Kong peste noapte, pentru ca experții să poată dezamorsa o bombă mare fabricată în SUA, rămasă din al Doilea Război Mondial, care a fost descoperită pe un șantier de construcții. Poliția a declarat că bomba avea 1.5 metri lungime și cântărea aproximativ 450 de […]
12:40
Nina Cereteu: „Partidul Nostru are experiență și specialiști pregătiți să conducă țara” # Democracy.md
Partidul Nostru a fost exclus din alegerile parlamentare din 2014 pentru că reprezenta o forță reală, dar a reușit să câștige încrederea cetățenilor prin primarii săi, care au adus schimbări vizibile în multe orașe și sate. Partidul Nostru își propune să ducă această experiență în Parlament, la o scară mai largă, promovând politici care să […]
12:30
Reprezentanții Blocului Electoral ALTERNATIVA au anunțat că, doar în ultimele două zile, echipele formațiunii au mers în 180 de localități din întreaga țară pentru a discuta cu cetățenii. „Suntem alături de oameni. Știm ce așteptări au și putem să facem ca lucrurile să se miște în toată țara. Pe 28 septembrie ieșim cu toții la […]
Ieri
18:10
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media" că nu va admite disponibilizări pe criterii politice, așa cum s-ar temea unii funcționari. El a subliniat că în cei șase ani de mandat la Primăria Chișinău nu a concediat masiv angajați, decât în cazuri de corupție sau încălcări clare. „Noi nu facem vânătoare […]
18:00
Partidul Nostru anunță deschiderea centrelor regionale de consultanță gratuită pentru investiții # Democracy.md
Deschiderea centrelor regionale de consultanță gratuită pentru cetățenii care doresc să investească în țară reprezintă unul dintre obiectivele Partidului Nostru. Roman Ciubaciuc, candidat la funcția de deputat, a declarat în cadrul dezbaterilor că tinerilor trebuie să li se creeze condiții pentru a se putea realiza acasă. Pentru a-și lansa propria afacere — oricât de mică […]
16:10
CEC solicită justificări: „Inima Moldovei” ar urma să fie restricționată pentru finanțare ilegală # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală a decis să sesizeze Ministerul Justiției cu privire la posibila limitare a activității partidului „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah. Măsura survine după ce CEC a constatat suspiciuni legate de finanțarea ilegală a partidului în campania electorală. Formațiunea face parte din Blocul Electoral Patriotic și participă la alegerile parlamentare programate pentru 28 […]
15:10
Ministerul Apărării din Rusia a negat acuzaţiile Estoniei privind încălcarea spaţiului aerian NATO de către avioane militare ruse. Cele trei MiG‑31 implicate ar fi efectuat un zbor planificat din Karelia spre Kaliningrad, respectând reglementările internaţionale şi itinerariul convenit, susţin autorităţile ruse. Potrivit Moscovei, aeronavele nu s‑au apropiat nepermis de insula Vaindloo din Estonia, ruta de […]
14:50
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat într-o vizită la piețele din Cahul că majoritatea locuitorilor cu care a discutat sunt nemulțumiți de situația social-economică din țară. Potrivit acestuia, oamenii au semnalat creșterea prețurilor, nivelul mic al salariilor și pensiilor, dar și lipsa de susținere pentru producătorii locali. „80-90% dintre cei cu care am vorbit sunt […]
14:10
Ambasadorul Japoniei în Moldova subliniază că ţara noastră are avantaje semnificative, precum tinerii calificați din IT și digitalizare, care au experiență în Uniunea Europeană și ar putea reveni pentru a contribui la reconstrucția regiunii. Se arată că Moldova nu trebuie să aspire să fie un hub în toate domeniile, ci să-şi identifice nişele competitive și […]
14:00
Usatîi lansează un plan economic revoluționar: ideea ta, banii de la stat, profit împărțit # Democracy.md
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 – câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara! Partidul Nostru propune un model economic revoluționar: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: […]
13:00
Zelenski: Armata ucraineană provoacă pierderi semnificative Rusiei în contraofensiva din est # Democracy.md
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că armata ucraineană provoacă pierderi semnificative forțelor ruse în estul țării, în special în zonele Pokrovsk și Dobropillia. Potrivit acestuia, planurile Moscovei de a transforma Pokrovsk într-un punct logistic cheie au fost blocate. Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că trupele au reușit să avanseze între 3 și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Liderul Partidului Nostru: „Am refuzat coaliții cu Plahotniuc, le refuz și acum cu Maia Sandu” # Democracy.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe […]
18:40
În municipiul Bălți, începând cu 19 septembrie, a fost lansată o nouă rută – nr. 5. Aceasta leagă direct „Cartierul 8" de Gara de Nord, traversând Bulevardul Victoriei și centrul orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Bălți din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov. „Deocamdată pe traseu circulă două troleibuze, însă timp de […]
18:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că susținerea tinerilor este o prioritate, deoarece aceștia reprezintă prezentul și viitorul țării. El a subliniat importanța asigurării unor condiții decente pentru ca tinerii să își poată construi viitorul acasă – prin locuri de muncă bine plătite, acces la locuințe și sprijin în lansarea afacerilor. „Cel mai important […]
18:10
Fostul președinte al Curții Constituționale din Moldova, implicat într-un proiect internațional pentru reconcilierea peninsulei coreene # Democracy.md
Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției și președinte al Curții Constituționale din Republica Moldova, a fost cooptat în Comitetul Pregătitor pentru Cooperare Globală în vederea Unificării Pașnice a Coreei de Sud și Coreei de Nord. Aflat în prezent la Seul, avocatul moldovean se implică într-un proiect ambițios inițiat de societatea civilă coreeană și sprijinit de […]
17:40
„Transnistria face parte din Moldova”: Dodon cere implicare şi acţiuni din partea locuitorilor # Democracy.md
Igor Dodon le transmite locuitorilor din Transnistria un mesaj clar: nu trebuie să accepte nici independenţa regiunii, nici separarea de Republica Moldova. El afirmă că Transnistria reprezintă o componentă indispensabilă a statului nostru, că locuitorii de pe malul stâng al Nistrului fac parte din Moldova, cu drepturi şi responsabilităţi egale. În contextul crizei energetice actuale, […]
17:10
Scutiri fiscale și simplificare administrativă: soluție pentru ecosistemul verde din Republica Moldova # Democracy.md
Alianța „MOLDOVENII" a înaintat un proiect de lege vizând stimularea producției locale de echipamente energetice verzi și utilaje pentru reciclare, printr-un sistem de scutiri fiscale. Propunerea prevede ca firmele care produc tehnologii ecologice și folosesc materii prime din Republica Moldova să beneficieze de impozit pe venit în cotă zero, ceea ce ar putea reduce semnificativ […]
16:40
Tineri, UE și reconstrucția Ucrainei – cele trei avantaje pe care le are Moldova, spune ambasadorul japonez # Democracy.md
Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yamada Yoichiro, consideră că Republica Moldova are un potențial semnificativ pentru atragerea investițiilor japoneze, cu condiția continuării reformelor și aprofundării integrării europene. Într-un interviu recent, diplomatul a subliniat trei puncte forte care pot cântări decisiv: procesul de aderare la Uniunea Europeană, implicarea în reconstrucția Ucrainei și capitalul uman – tinerii talentați […]
16:10
Pas major spre integrare: Chișinăul încheie screeningul bilateral cu Uniunea Europeană # Democracy.md
Republica Moldova se află pe ultima sută de metri a procesului de screening bilateral cu Uniunea Europeană – o etapă crucială în parcursul de aderare la blocul comunitar. Potrivit vicepremierului pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, procedura va fi finalizată săptămâna viitoare, după acoperirea ultimului capitol din clusterul 5, dedicat bugetului și resurselor. Procesul de screening, […]
15:10
Un grup de opt foști ambasadori ai Statelor Unite și-au exprimat sprijinul ferm pentru Republica Moldova, într-o declarație comună în care subliniază că țara se află pe „prima linie a unei înfruntări istorice: apărarea democrației în fața războiului hibrid". Ei salută alegerea poporului moldovean pentru direcția democrației, integrării europene și suveranității reale, și își manifeste […]
14:40
Liderii americani și britanici au pus în prim plan nevoia urgentă de intervenție umanitară în Gaza, exprimând îngrijorări majore privind foametea care afectează populația civilă. Donald Trump a recunoscut condițiile dramatice în care se află locuitorii din enclava afectată de conflict și a insistat ca toate hainele de ajutor alimentar și medicamentele să ajungă efectiv […]
14:00
Oana Țoiu, ministra de externe a României, va conduce delegația oficială a țării la sesiunea din acest an a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, unde va susține și discursul național în plen. Intervenția este programată pentru 29 septembrie și va reflecta principalele priorități ale României în actualul context geopolitic, dar și angajamentele asumate pe […]
13:30
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media" că actuala guvernare a folosit toate pârghiile statului capturat, iar acest fapt s-a răsfrânt direct asupra sistemului de justiție.„Oamenii care au urmărit și persecutat oameni de afaceri, inclusiv pe mine, astăzi sunt activează în continuare și chiar sunt apreciați. Acești […]
13:00
Sprijinul Japoniei pentru parcursul european și oportunitățile investiționale în R. Moldova # Democracy.md
Relațiile dintre Japonia și Republica Moldova se dezvoltă într-un ritm constant și promițător. În ultimii ani, au fost realizate progrese importante în domenii precum comerțul, educația, cultura și investițiile. Vinurile moldovenești încep să fie tot mai apreciate în Japonia, în timp ce universitățile din ambele țări deschid uși către schimburi academice valoroase. Companii japoneze investesc […]
12:50
În cadrul emisiunii „Gonța Media", liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat că Blocul Alternativ este constant ținta criticilor din partea PAS și a presei afiliate acestuia. „Din dimineață până seara, toate atacurile sunt îndreptate spre Blocul Alternativ. Unde nu te uiți, reprezentanții structurilor guvernării sau presa lor au ceva de spus împotriva noastră", […]
12:40
Vladimir Plahotniuc nu va fi extrădat în Republica Moldova pentru moment. Ministerul Justiției din Grecia a decis să suspende procedura de extrădare, fără a anunța public motivele concrete ale acestei decizii. Fostul lider politic se află în custodia autorităților din Grecia, unde a fost reținut în luna iulie. Moldova a emis mai multe solicitări oficiale […]
12:10
Igor Dodon a anunţat că intenţionează să îl dea în judecată pe Igor Grosu, acuzându‑l de răspândirea unor afirmaţii false și de defăimare care i‑ar prejudicia reputaţia. Dodon susține că declarațiile lansate recent de Grosu nu corespund realității și au fost folosite ca instrument politic împotriva sa. Fostul președinte spune că aceste acuzaţii îi sunt […]
11:30
Premierul României, Ilie Bolojan, a afirmat recent că România nu își dorește să controleze sau să impună guvernarea Republicii Moldova printr-un „proxy". Liderul guvernului de la București a subliniat încrederea în votul cetățenilor moldoveni și în dreptul lor de a decide cine îi va conduce. Bolojan
11:00
Republica Moldova și Franța au semnat un Aranjament Administrativ menit să faciliteze aplicarea unui acord bilateral de securitate socială între cele două țări. Inițiativa este rezultatul colaborării dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Moldovei (CNAS) și Ambasada Franței la Chișinău. Documentul a fost parafat de către Elena Țîbîrnă, directorul general al CNAS, și ambasadorul Franței în […] Articolul Cetățenii moldoveni din Franța își vor putea primi pensiile fără piedici apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la întrebarea adresată de un localnic în cadrul întâlnirii cu cetățenii din raionul Basarabeasca. „Da, trebuie să recunoaștem că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice […] Articolul Renato Usatîi: „Vom revizui toate contractele de arendă a lacurilor din Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Fostul președinte american Donald Trump a declarat că Vladimir Putin l-a dezamăgit profund în contextul războiului din Ucraina. Trump a mărturisit că se aștepta ca relația sa personală cu liderul de la Kremlin să faciliteze o soluție diplomatică rapidă la conflictul din regiune, însă realitatea a fost mult diferită. Potrivit acestuia, a existat o speranță […] Articolul Trump: Putin m-a dezamăgit profund în privința Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
PAS a adus Republica Moldova într-o situație financiară extrem de dificilă, acumulând datorii de zeci de miliarde de lei și majorând semnificativ aparatul birocratic al statului. Despre aceasta a vorbit unul dintre liderii blocului ALTERNATVA, Ion Chicu, în cadrul emisiunii ”Gonța Media”. (https://youtu.be/UcU8gJPrxYU?si=5Xwfz8sSPEK-vRQH) „PAS pierde puterea, să fie foarte clar, pentru că nimeni dintre noi […] Articolul Fostul premier acuză: „PAS a crescut birocrația și a îndatorat grav țara” apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Președintele Alianței „Moldovenii”, Denis Roșca, susține că alegerile din 28 septembrie nu trebuie percepute ca o competiție între Est și Vest, ci ca luptă între trecut și viitor. El consideră că disputele politice actuale sunt alimentate de lupta pentru portofolii, nu de preocuparea pentru binele cetățenilor. Formațiunea condusă de Roșca propune o „a treia opțiune” […] Articolul R. Moldova: Alternative la polarizare politică, prezentate de Denis Roșca apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
O specialistă în cititul pe buze susține că Regele Charles ar fi spus, în discuția cu Donald Trump, că acesta este „foarte deștept în ultima vreme”. Conversaţia pare să fi avut loc la despărțire, la Castelul Windsor, în preajma plecării lui Trump. În replică, Trump i‑ar fi spus regelui că şi‑ar dori să fie apreciat […] Articolul Regele Charles: „Eşti foarte deştept în ultima vreme” – ce ar fi discutat cu Trump apare prima dată în DemocracyMD.
09:00
Donald Trump susține că Rusia ar putea fi obligată să se retragă din Ucraina dacă i se taie sursa principală de finanțare – veniturile din petrol și gaze. Potrivit fostului lider american, economia rusă nu poate susține un conflict de lungă durată fără aceste resurse. În același timp, premierul britanic a cerut o consolidare a […] Articolul Trump: Rusia ar fi obligată să se retragă dacă petrolul îşi pierde valoarea apare prima dată în DemocracyMD.
18 septembrie 2025
18:10
Dorin Recean îi mulţumeşte ambasadorului Italiei pentru sprijin în relaţiile bilaterale # Democracy.md
Prim‑ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere oficială cu ambasadorul Italiei la Chişinău, Lorenzo Tomassoni, în contextul încheierii mandatului diplomatului. Conversaţiile s‑au axat pe realizările cooperării moldo‑italiene, precum și pe perspectivele viitoare de colaborare. Recean a subliniat importanța ratificării Acordului privind securitatea socială și memorandumul de cooperare în domeniul justiţiei, actele recente care au consolidat […] Articolul Dorin Recean îi mulţumeşte ambasadorului Italiei pentru sprijin în relaţiile bilaterale apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
PAS avertizează că viitorul european al Moldovei este în joc la alegerile din 28 septembrie # Democracy.md
Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) afirmă că miza principală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie este direcția europeană a Republicii Moldova. Liderii partidului trag un semnal de alarmă asupra pericolului real ca, dacă majoritatea din Parlament devine “prorusă”, Moldova să rămână izolată sau să fie din nou influențată de interese externe. Președintele PAS, Igor […] Articolul PAS avertizează că viitorul european al Moldovei este în joc la alegerile din 28 septembrie apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că Chișinăul devine tot mai mult un oraș al tinerilor, unde aceștia își pot dezvolta abilitățile și ideile. El a menționat că în toate sectoarele municipiului și în șase suburbii au fost deschise centre pentru tineri, în foste clădiri abandonate, unde sunt oferite gratuit cursuri, instruiri și activități educaționale. […] Articolul Ion Ceban: „Chișinău devine oraș al tinerilor și al oportunităților” apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că una dintre priorități ale formațiunii sale este reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) și asigurarea plății salariilor angajaților la timp prin egalarea acestora cu cele ale bugetarilor. ”Au găsit sute de milioane de euro pentru a fi împărțite sub formă de ‘ajutoare’ […] Articolul Partidul Nostru promite salarii egale pentru ceferiști și bugetari apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Europarlamentarul Siegfried Mureșan lansează un semnal de alarmă în legătură cu ingerința Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie. Potrivit lui Mureșan, Rusia mobilizează resurse semnificative și apelează la tehnologii avansate pentru a influența rezultatele alegerilor. Printre metodele invocate se numără utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea de conţinut fals sau manipulativ, […] Articolul Ingerința Rusiei în alegerile din Moldova – avertisment din Parlamentul European apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Autorităţile din Ucraina au anunţat că vor furniza Poloniei acces la sisteme de monitorizare a dronelor care se îndreaptă spre teritoriul polonez. Iniţiativa face parte dintr‑un pachet de măsuri convenite în cadrul vizitei oficiale a ministrului polonez al Apărării la Kiev. Ca urmare a întâlnirii, cei doi miniștri au decis să înființeze un grup operativ […] Articolul Ucraina va informa Polonia despre dronele rusești: cooperare militară sporită apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, susține că Moldova este ținta unui război hibrid total din partea Rusiei, un conflict nemilos care implică instituţii, partide politice, persoane fizice și chiar membri ai Bisericii Ortodoxe subordonată Patriarhiei Moscovei. El afirmă că există o îngemănare între partidele politice și cercuri criminale, iar aceste conexiuni ar fi […] Articolul Declarația ambasadorului privind războiul hibrid al Rusiei apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Demisia adjunctului Procuraturii Anticorupție, semnal de alarmă pentru justiția moldovenească # Democracy.md
Alexandru Slusari își exprimă îngrijorarea față de situația actuală din Procuratura Republicii Moldova, în contextul demisiei procurorului Octavian Iachimovschi. Acesta afirmă că plecarea unui profesionist implicat activ în ancheta privind furtul miliardului indică probleme în sistem. Slusari susține că Iachimovschi a fost unul dintre puținii procurori care a colaborat sincer cu Comisia de anchetă parlamentară […] Articolul Demisia adjunctului Procuraturii Anticorupție, semnal de alarmă pentru justiția moldovenească apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Digitalizarea Republicii Moldova până în 2030: Viziunea Blocului Electoral ALTERNATIVA # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 18 septembrie, planul strategic pentru transformarea digitală a Republicii Moldova. Candidatul la funcția de deputat, Cornel Iațco, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Programul blocului are ca obiectiv principal modernizarea serviciilor publice, sprijinirea inovației și consolidarea economiei prin tehnologie. „Viitorul Republicii Moldova depinde de capacitatea noastră […] Articolul Digitalizarea Republicii Moldova până în 2030: Viziunea Blocului Electoral ALTERNATIVA apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că va dispune desfășurarea de arme nucleare ale NATO pe teritoriul țării sale, subliniind că Polonia trebuie să participe activ la distribuția nucleară. Într-un interviu pentru postul francez de televiziune LCI, Nawrocki a menționat că își dorește ca unul dintre aliații NATO să desfășoare arme nucleare în Polonia, fără […] Articolul Nawrocki susține desfășurarea armelor nucleare NATO în Polonia apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Blocul ALTERNATIVA prezintă planul pentru sănătatea familiei și prevenția problemelor mintale # Democracy.md
În cadrul unei conferințe de presă, Ala Reajeva, candidată la funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a prezentat planul blocului pentru sănătatea familiei și prevenția problemelor mintale. „Ne dorim ca femeile să nască în siguranță și ca mortalitatea infantilă să scadă drastic. Copiii cu autism și alte tulburări de dezvoltare vor avea acces […] Articolul Blocul ALTERNATIVA prezintă planul pentru sănătatea familiei și prevenția problemelor mintale apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Fostul președinte român susține că amenințarea militară rusă împotriva Moldovei e exagerată # Democracy.md
Traian Băsescu, fost președinte al României, și-a exprimat îndoiala privind posibilitatea unui atac rusesc asupra Republicii Moldova, argumentând că scenariul nu pare realist în contextul actual. Conform afirmațiilor sale, deși există tensiuni geopolitice și îngrijorări legitime legate de securitatea regională, nu există semne concrete sau indicii clare care să susțină ipoteza unei acțiuni militare iminente […] Articolul Fostul președinte român susține că amenințarea militară rusă împotriva Moldovei e exagerată apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că situația social-economică a Republicii Moldova este una alarmantă, fiecare a treia persoană trăind astăzi la limita sărăciei. Potrivit acestuia, în ultimii ani numărul persoanelor aflate în sărăcie a crescut de la 644 de mii la peste 814 mii. „Acesta este unul dintre motivele pentru care, în ultimii patru […] Articolul Ion Ceban: „Fiecare a treia persoană din Moldova trăiește la limita sărăciei” apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Dodon avertizează că retorica anti‑rusă a PAS s‑ar putea întoarce împotriva Guvernului # Democracy.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, acuză guvernarea PAS că, în lipsa unor realizări concrete, recurge la o retorică de „rusofobie” pentru a mobiliza electoratul. El susține că promisiunile guvernării rămân doar la nivel verbal, iar cetățenii nu simt îmbunătățiri palpabile în viața lor de zi cu zi. Din perspectiva lui Dodon, mesajele anti‑rusice folosite în […] Articolul Dodon avertizează că retorica anti‑rusă a PAS s‑ar putea întoarce împotriva Guvernului apare prima dată în DemocracyMD.
