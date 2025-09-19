Trump: Rusia ar fi obligată să se retragă dacă petrolul îşi pierde valoarea

17:50

Ucraina va impune restricții asupra importurilor de motorină din India, începând cu 1 octombrie, din cauza îngrijorărilor că anumite loturi ar putea conține componente obținute din petrol rusesc. Autoritățile ucrainene solicită ca toate transporturile de motorină de origine indiană să fie supuse testelor de laborator pentru a detecta prezența unor astfel de componente.