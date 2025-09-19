Trump: Rusia ar fi obligată să se retragă dacă petrolul îşi pierde valoarea
Democracy.md, 19 septembrie 2025 09:00
Donald Trump susține că Rusia ar putea fi obligată să se retragă din Ucraina dacă i se taie sursa principală de finanțare – veniturile din petrol și gaze. Potrivit fostului lider american, economia rusă nu poate susține un conflict de lungă durată fără aceste resurse. În același timp, premierul britanic a cerut o consolidare a
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 30 minute
09:00
Acum 24 ore
18:10
Dorin Recean îi mulţumeşte ambasadorului Italiei pentru sprijin în relaţiile bilaterale # Democracy.md
Prim‑ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere oficială cu ambasadorul Italiei la Chişinău, Lorenzo Tomassoni, în contextul încheierii mandatului diplomatului. Conversaţiile s‑au axat pe realizările cooperării moldo‑italiene, precum și pe perspectivele viitoare de colaborare. Recean a subliniat importanța ratificării Acordului privind securitatea socială și memorandumul de cooperare în domeniul justiţiei, actele recente care au consolidat
17:40
PAS avertizează că viitorul european al Moldovei este în joc la alegerile din 28 septembrie # Democracy.md
Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) afirmă că miza principală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie este direcția europeană a Republicii Moldova. Liderii partidului trag un semnal de alarmă asupra pericolului real ca, dacă majoritatea din Parlament devine "prorusă", Moldova să rămână izolată sau să fie din nou influențată de interese externe. Președintele PAS, Igor
16:50
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că Chișinăul devine tot mai mult un oraș al tinerilor, unde aceștia își pot dezvolta abilitățile și ideile. El a menționat că în toate sectoarele municipiului și în șase suburbii au fost deschise centre pentru tineri, în foste clădiri abandonate, unde sunt oferite gratuit cursuri, instruiri și activități educaționale.
16:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că una dintre priorități ale formațiunii sale este reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei" (CFM) și asigurarea plății salariilor angajaților la timp prin egalarea acestora cu cele ale bugetarilor. "Au găsit sute de milioane de euro pentru a fi împărțite sub formă de 'ajutoare'
16:30
Europarlamentarul Siegfried Mureșan lansează un semnal de alarmă în legătură cu ingerința Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie. Potrivit lui Mureșan, Rusia mobilizează resurse semnificative și apelează la tehnologii avansate pentru a influența rezultatele alegerilor. Printre metodele invocate se numără utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea de conţinut fals sau manipulativ,
16:10
Autorităţile din Ucraina au anunţat că vor furniza Poloniei acces la sisteme de monitorizare a dronelor care se îndreaptă spre teritoriul polonez. Iniţiativa face parte dintr‑un pachet de măsuri convenite în cadrul vizitei oficiale a ministrului polonez al Apărării la Kiev. Ca urmare a întâlnirii, cei doi miniștri au decis să înființeze un grup operativ
15:30
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, susține că Moldova este ținta unui război hibrid total din partea Rusiei, un conflict nemilos care implică instituţii, partide politice, persoane fizice și chiar membri ai Bisericii Ortodoxe subordonată Patriarhiei Moscovei. El afirmă că există o îngemănare între partidele politice și cercuri criminale, iar aceste conexiuni ar fi
14:50
Demisia adjunctului Procuraturii Anticorupție, semnal de alarmă pentru justiția moldovenească # Democracy.md
Alexandru Slusari își exprimă îngrijorarea față de situația actuală din Procuratura Republicii Moldova, în contextul demisiei procurorului Octavian Iachimovschi. Acesta afirmă că plecarea unui profesionist implicat activ în ancheta privind furtul miliardului indică probleme în sistem. Slusari susține că Iachimovschi a fost unul dintre puținii procurori care a colaborat sincer cu Comisia de anchetă parlamentară
14:20
Digitalizarea Republicii Moldova până în 2030: Viziunea Blocului Electoral ALTERNATIVA # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 18 septembrie, planul strategic pentru transformarea digitală a Republicii Moldova. Candidatul la funcția de deputat, Cornel Iațco, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Programul blocului are ca obiectiv principal modernizarea serviciilor publice, sprijinirea inovației și consolidarea economiei prin tehnologie. „Viitorul Republicii Moldova depinde de capacitatea noastră
14:00
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că va dispune desfășurarea de arme nucleare ale NATO pe teritoriul țării sale, subliniind că Polonia trebuie să participe activ la distribuția nucleară. Într-un interviu pentru postul francez de televiziune LCI, Nawrocki a menționat că își dorește ca unul dintre aliații NATO să desfășoare arme nucleare în Polonia, fără
13:40
Blocul ALTERNATIVA prezintă planul pentru sănătatea familiei și prevenția problemelor mintale # Democracy.md
În cadrul unei conferințe de presă, Ala Reajeva, candidată la funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a prezentat planul blocului pentru sănătatea familiei și prevenția problemelor mintale. „Ne dorim ca femeile să nască în siguranță și ca mortalitatea infantilă să scadă drastic. Copiii cu autism și alte tulburări de dezvoltare vor avea acces
13:10
Fostul președinte român susține că amenințarea militară rusă împotriva Moldovei e exagerată # Democracy.md
Traian Băsescu, fost președinte al României, și-a exprimat îndoiala privind posibilitatea unui atac rusesc asupra Republicii Moldova, argumentând că scenariul nu pare realist în contextul actual. Conform afirmațiilor sale, deși există tensiuni geopolitice și îngrijorări legitime legate de securitatea regională, nu există semne concrete sau indicii clare care să susțină ipoteza unei acțiuni militare iminente
12:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că situația social-economică a Republicii Moldova este una alarmantă, fiecare a treia persoană trăind astăzi la limita sărăciei. Potrivit acestuia, în ultimii ani numărul persoanelor aflate în sărăcie a crescut de la 644 de mii la peste 814 mii. „Acesta este unul dintre motivele pentru care, în ultimii patru
12:40
Dodon avertizează că retorica anti‑rusă a PAS s‑ar putea întoarce împotriva Guvernului # Democracy.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, acuză guvernarea PAS că, în lipsa unor realizări concrete, recurge la o retorică de „rusofobie" pentru a mobiliza electoratul. El susține că promisiunile guvernării rămân doar la nivel verbal, iar cetățenii nu simt îmbunătățiri palpabile în viața lor de zi cu zi. Din perspectiva lui Dodon, mesajele anti‑rusice folosite în
12:00
Procedura de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova a fost blocată temporar, ca urmare a unei noi investigații deschise de autoritățile din România. Potrivit informațiilor oficiale, Plahotniuc este cercetat pentru comiterea infracțiunii de fals în acte, acuzație apărută în contextul dosarelor sale internaționale. Ancheta vizează documente prezentate în cadrul procesului de
11:40
Rețeaua Șor acuzată de corupere electorală: anchete active în întreaga Republică Moldova # Democracy.md
În Republica Moldova au loc în această perioadă percheziții ample în zeci de localități, vizând persoane presupus afiliate rețelei oligarhului Ilan Șor. Acţiunile sunt desfășurate în cadrul unor dosare care vizează coruperea alegătorilor și spălarea de bani, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Conform experților, rețeaua este „o adevărată caracatiță", cu activitate diversificată și
11:10
SUA oferă 130 milioane de dolari pentru consolidarea securității energetice a Moldovei # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat recent sprijinul financiar acordat de Guvernul Statelor Unite pentru finalizarea liniei electrice Strășeni–Gutinaș. Această investiție de 130 de milioane de dolari va conecta Moldova la rețeaua energetică europeană, consolidând astfel securitatea energetică a țării. Noua conexiune de 190 km se adaugă altor proiecte similare, precum linia Chișinău–Vulcănești, care
11:00
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!", Olesea Sîrghi, candidată la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a vorbit despre unitate, solidaritate și nevoia de a construi o țară în care diferențele să devină un atu, nu un obstacol. „În ultimii ani, cei care ne conduc au făcut tot posibilul
10:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia sectorială de renovare a fondului de clădiri pentru perioada 2025–2050, un document de politici publice care vizează eficientizarea energetică și modernizarea imobilelor existente din țară. Strategia stabilește obiective clare și etape intermediare până în anii 2030, 2040 și 2050, concentrându-se pe reducerea consumului de energie, scăderea emisiilor de gaze
10:00
Un apropiat al lui Putin părăsește administrația prezidențială: Dmitri Kozak pleacă din funcție # Democracy.md
Dmitri Kozak, adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse și unul dintre cei mai influenți consilieri ai lui Vladimir Putin, a demisionat din funcție. Potrivit unor informații neoficiale, decizia ar fi fost una voluntară, iar Kozak ar urma să preia o nouă funcție în structura administrației de stat, în calitate de reprezentant permanent al președintelui în Districtul
09:40
Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, declară că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova nu s‑a opus vreodată ideii de a fi extrădat în Republica Moldova. Potrivit lui, Plahotniuc a semnat toate actele necesare pentru extrădare, fără condiţii, iar faptul că documentele au ajuns cu întârziere la autorităţile relevante se datorează procedurilor legale din
Ieri
09:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit o invitație oficială pentru a se întâlni la Casa Albă cu președintele american Donald Trump. Această vizită face parte din eforturile de reinstituire a relațiilor diplomatice și strategice dintre SUA și Israel. Este prima întâlnire cu un lider străin organizată de administrația Trump în cel de‑al doilea mandat, ceea
17 septembrie 2025
18:10
Guvernul promite sprijin pentru fiecare copil: Daniel Vodă vorbește despre măsuri sociale extinse # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova îşi reafirmă angajamentul ca fiecare copil să aibă acces la sprijin social adecvat, a declarat purtătorul de cuvânt Daniel Vodă. El a subliniat că acest obiectiv se traduce prin politici concrete, care să sprijine familiile vulnerabile, copii mici, precum și elevii din sistemul de învățământ. Vodă a menționat că există deja mai
18:00
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare # Democracy.md
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii "Vocile puterii" de la Exclusiv TV. "Decizia judecației, luată într-o ședință secretă, de anulare
17:40
Premierul Dorin Recean anunță că autoritățile moldovene lucrează cu parteneri internaționali pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, reținut recent în Grecia, și că acesta trebuie adus acasă în cătușe pentru a fi tras la răspundere pentru faptele sale. Recean a atras atenția că Plahotniuc deține mai multe identități și documente false, ceea ce, în opinia sa,
17:00
Serghei Lavrov acuză UE că urmărește “înfrângerea” Rusiei și îi exclude de la negocieri pentru Ucraina # Democracy.md
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Europa ar trebui exclusă de la orice discuție legată de soluționarea conflictului din Ucraina. Potrivit acestuia, statele europene și-au pierdut credibilitatea de negociatori imparțiali, susținând în schimb continuarea războiului prin sprijin militar și retorică ostilă față de Rusia. Lavrov a criticat dublul standard promovat de unele
16:40
Franța renunță la beneficiile pe viață pentru foștii prim-miniștri, de la 1 ianuarie 2026 # Democracy.md
Noul prim‑ministru al Franței, Sebastien Lecornu, a anunțat că statul va elimina o serie de beneficii acordate foștilor conducători ai guvernului începând cu data de 1 ianuarie 2026. Măsura vizează beneficiile „pe viață", considerate acum prea costisitoare în contextul în care autoritățile cer cetățenilor să facă eforturi financiare similare. Până acum, foștii prim‑miniștri beneficiau de
16:10
Într‑un pas spre transparență și digitalizare, Ministerul Finanțelor a propus, iar Guvernul a aprobat, utilizarea unor formulare electronice standardizate (eForms) în domeniul achizițiilor publice și concesiunilor. Vor fi adoptate 24 de formulare care corespund normelor europene. Această schimbare va permite ca toate anunțurile relevante – publice, sectoriale, de apărare și securitate – să fie publicate
15:40
Blocul Împreună: Moldova trebuie să refuze influenţa Kremlinului și să consolideze vectorul pro-european # Democracy.md
Blocul Electoral Împreună af
15:20
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că formațiunea sa va promova inițiativa de reducere a numărului de deputați din Parlament, argumentând că o astfel de măsură ar aduce mai multă responsabilitate și eficiență în activitatea legislativă. „Consider că deputații nu trebuie să trăiască pe banii contribuabililor. Trebuie să muncească și să câștige […] Articolul Victoria Furtună: „Mai puțini deputați — mai multă responsabilitate” apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Igor Grosu afirmă că Parlamentul Republicii Moldova este pregătit să aprofundeze colaborarea cu Uniunea Europeană, ca parte a unei strategii mai largi de dezvoltare democratică și modernizare. Într‑o întrevedere cu Iwona Piórko, el a subliniat importanța deblocării fondurilor europene, salutând primirea celor 270 de milioane de euro din Planul de Creștere. Discuțiile au inclus și […] Articolul Sprijin european și provocări politice: Grosu promite accelerarea relațiilor cu UE apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA lansează programul „Moldova Verde – teritoriu al vieții” # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul ”Moldova Verde – teritoriu al vieții”. Ana-Maria Păunescu, unul dintre candidații la funcția de deputat, a anunțat că ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma Republica Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura. „Moldova verde este o necesitate urgentă, care nu mai așteaptă […] Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA lansează programul „Moldova Verde – teritoriu al vieții” apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Guvernul Republicii Moldova a adoptat Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung (2025‑2050), un plan ambiţios care urmăreşte transformarea tuturor clădirilor existente în imobile cu consum de energie aproape egal cu zero. Documentele au fost elaborate cu sprijinul PNUD Moldova, al Secretariatului Comunităţii Energetice, Uniunii Europene şi al Guvernului Danemarcei. Strategia acoperă […] Articolul Guvernul aprobă strategia națională de renovare a clădirilor până în 2050 apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Pelaghia Țîpu, candidată la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a vorbit despre importanța adevărului, a curajului și a responsabilității în viața politică și civică din Republica Moldova. „Sunt mamă. Am crescut patru copii frumoși și deștepți. Când erau mici, una dintre bucuriile […] Articolul Pelaghia Țîpu – despre adevăr, curaj și vindecarea națiunii apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Există un risc real ca Aeroportul Internațional Chișinău să fie transformat într-un aerodrom militar, în cazul în care la conducerea țării ar ajunge un guvern loial intereselor Kremlinului. Avertismentul vine din partea reprezentanților Guvernului, care atrag atenția asupra unor posibile scenarii analizate de structurile de securitate. Autoritățile avertizează că aeroportul ar putea fi folosit pentru […] Articolul Vodă avertizează: AIC ar putea deveni aerodrom militar în cazul unui guvern prorus apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, aprobat de Maia Sandu: lupta cu propaganda, prioritate națională # Democracy.md
Președintele Maia Sandu a aprobat structura unei instituţii specializate — cunoscută sub numele StratCom — care va avea misiunea de a combate propaganda, dezinformarea și ingerințele externe care amenință securitatea informațională a Republicii Moldova. Conform proiectului de lege și reformelor adoptate, Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării va trece în subordinea directă a […] Articolul Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, aprobat de Maia Sandu: lupta cu propaganda, prioritate națională apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Reformă în sănătate propusă de Alianța „Moldovenii”: Asigurări private, transparență și servicii mai bune # Democracy.md
Alianța „Moldovenii” propune o reformă majoră în domeniul sănătății, prin deschiderea pieței asigurărilor medicale și eliminarea monopolului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Formațiunea consideră că actualul sistem limitează opțiunile pacienților, frânează dezvoltarea sectorului privat și creează vulnerabilități legate de corupție. Inițiativa prevede ca cetățenii să poată alege anual între CNAM și furnizori privați, utilizând […] Articolul Reformă în sănătate propusă de Alianța „Moldovenii”: Asigurări private, transparență și servicii mai bune apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Andrei Oțel: Modernizarea educației și sprijinirea tinerilor – priorități ale Blocului Electoral ALTERNATIVA # Democracy.md
Candidatul Blocului electoral ALTERNATIVA la funcția de deputat, Andrei Oțel, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că modernizarea educației și sprijinirea tinerilor reprezintă o prioritate pentru programul electoral al blocului.„Educația trebuie să fie la nivel european. Vom moderniza campusurile universitare și sălile de curs, iar căminele studențești vor fi reabilitate.” Un alt punct […] Articolul Andrei Oțel: Modernizarea educației și sprijinirea tinerilor – priorități ale Blocului Electoral ALTERNATIVA apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Cernăuțeanu: „Alegerile sunt tratate ca risc de securitate națională. Vrem ordine și democrație” # Democracy.md
Poliția Națională va activa în regim sporit pe întreaga perioadă electorală, inclusiv în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie și în perioada imediat următoare, pentru a garanta desfășurarea unui scrutin corect și lipsit de provocări sau corupere a alegătorilor. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a precizat că scrutinul este tratat ca un risc […] Articolul Cernăuțeanu: „Alegerile sunt tratate ca risc de securitate națională. Vrem ordine și democrație” apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Candidatul PAS la alegerile parlamentare, Lilian Carp, a lansat acuzații dure la adresa Irinei Vlah, în contextul în care aceasta a fost vizată de o interdicție de intrare pe teritoriul Lituaniei. Carp susține că această decizie ar reflecta legăturile fostei bașcane cu serviciile rusești și implicarea sa în acțiuni ce ar amenința securitatea națională. Potrivit […] Articolul Carp: „Vlah acționează în interesele Rusiei” apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu tinerii din Chișinău, discutând despre provocările și oportunitățile pentru generația tânără, investițiile în domeniul tineretului și rolul tinerilor în dezvoltarea țării. „Dacă este să vorbim de domeniul tineretului, la Chișinău, alocațiile au fost majorate, în ultimii cinci ani, de mai multe ori. […] Articolul Ion Ceban: „Blocul ALTERNATIVA promovează implicarea tinerilor în dezvoltarea țării” apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Andrei Năstase și-a lansat campania electorală ca independent cu promisiunea de a aduce în Legislativ vocea celor care nu se regăsesc în marile partide. El spune că, de prea mult timp, politica moldovenească este dominată de interesele de partid și de oligarhie, iar alegătorii sunt lăsați să voteze fără să aibă cu adevărat opțiuni. Printre […] Articolul „Vocea ta, nu a partidelor”: mesajul lui Năstase pentru alegătorii dezamăgiți apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Încurajare de la Bruxelles: antreprenorii din Moldova, invitați să construiască viitorul european # Democracy.md
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, le-a transmis antreprenorilor moldoveni că Uniunea Europeană îi primește cu deschidere și interes, dar subliniază că sprijinul va fi condiționat de implementarea unor reforme concrete. În cadrul unei întâlniri recente, ea a precizat că finanțările și granturile se vor acorda pe baza proiectelor clare, eficiente și bine gestionate.Kos a […] Articolul Încurajare de la Bruxelles: antreprenorii din Moldova, invitați să construiască viitorul european apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Cetățenii unguri pot vizita SUA fără viză: restricții ridicate după verificări de securitate # Democracy.md
Autoritățile din Statele Unite au decis să restabilească statutul complet al Ungariei în cadrul Programului Visa Waiver, permițând astfel ca cetățenii unguri să călătorească în SUA fără viză pentru perioade scurte (până la 90 de zile) pentru turism sau afaceri. Această decizie vine după ce Ungaria a rezolvat mai multe vulnerabilități de securitate identificate de […] Articolul Cetățenii unguri pot vizita SUA fără viză: restricții ridicate după verificări de securitate apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
CEC trebuie să ia în discuție plângerea privind folosirea funcției de premier — decizia Curții de Apel # Democracy.md
Curtea de Apel Chișinău a emis o hotărâre prin care obligă Comisia Electorală Centrală (CEC) să examineze sesizarea depusă de Irina Vlah, liderul partidului “Inima Moldovei”, împotriva premierului Dorin Recean. Vlah îl acuză pe Recean că a folosit funcția sa publică pentru a-i afecta drepturile electorale într-un mod care nu respectă principiile egalității și neutralității […] Articolul CEC trebuie să ia în discuție plângerea privind folosirea funcției de premier — decizia Curții de Apel apare prima dată în DemocracyMD.
16 septembrie 2025
18:10
Politicianul Petru Zastavnitchii a făcut un apel către tinerii din Republica Moldova să participe activ la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe care le descrie drept un moment decisiv pentru generația lor. Potrivit declarațiilor sale, aceste alegeri oferă o oportunitate unică de a alege între continuitate sau schimbare, între stagnare și progres. Zastavnitchii subliniază că […] Articolul Zastavnitchii: Alegerile din 28 septembrie sunt cruciale pentru generația tânără apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
Din octombrie, toate importurile din India trebuie testate de Ucraina pentru componente din petrolul rusesc # Democracy.md
Ucraina va impune restricții asupra importurilor de motorină din India, începând cu 1 octombrie, din cauza îngrijorărilor că anumite loturi ar putea conține componente obținute din petrol rusesc. Autoritățile ucrainene solicită ca toate transporturile de motorină de origine indiană să fie supuse testelor de laborator pentru a detecta prezența unor astfel de componente. Decizia a […] Articolul Din octombrie, toate importurile din India trebuie testate de Ucraina pentru componente din petrolul rusesc apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Alegerile prezidențiale din România, anulate din cauza unui atac hibrid orchestrat din exterior # Democracy.md
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost determinată de o serie de atacuri cibernetice coordonate și de o amplă campanie de manipulare online, care au afectat grav integritatea procesului electoral. Potrivit acestuia, operațiunea face parte dintr-un război hibrid desfășurat cu scopul de a destabiliza țara și […] Articolul Alegerile prezidențiale din România, anulate din cauza unui atac hibrid orchestrat din exterior apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Fostul viceprim‑ministru Muravschi: programul „MOLDOVENII” oferă soluții concrete, nu lozinci electorale # Democracy.md
Alexandr Muravschi, fost viceprim‑ministru și ex‑ministru al Economiei al Republicii Moldova, a susținut public programul politic al Alianței „MOLDOVENII”, spunând că este probabil singurul participant la alegerile parlamentare care are propuneri detaliate pentru aproape fiecare sector al economiei, al sferei sociale și al securității. Muravschi a apreciat faptul că toate propunerile partidului sunt însoțite de […] Articolul Fostul viceprim‑ministru Muravschi: programul „MOLDOVENII” oferă soluții concrete, nu lozinci electorale apare prima dată în DemocracyMD.
