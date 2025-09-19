Tineri, UE și reconstrucția Ucrainei – cele trei avantaje pe care le are Moldova, spune ambasadorul japonez

16:40

Noul prim‑ministru al Franței, Sebastien Lecornu, a anunțat că statul va elimina o serie de beneficii acordate foștilor conducători ai guvernului începând cu data de 1 ianuarie 2026. Măsura vizează beneficiile „pe viață", considerate acum prea costisitoare în contextul în care autoritățile cer cetățenilor să facă eforturi financiare similare. Până acum, foștii prim‑miniștri beneficiau de […]