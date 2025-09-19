Tineri, UE și reconstrucția Ucrainei – cele trei avantaje pe care le are Moldova, spune ambasadorul japonez
Democracy.md, 19 septembrie 2025 16:40
Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yamada Yoichiro, consideră că Republica Moldova are un potențial semnificativ pentru atragerea investițiilor japoneze, cu condiția continuării reformelor și aprofundării integrării europene. Într-un interviu recent, diplomatul a subliniat trei puncte forte care pot cântări decisiv: procesul de aderare la Uniunea Europeană, implicarea în reconstrucția Ucrainei și capitalul uman – tinerii talentați
Acum 30 minute
16:40
Tineri, UE și reconstrucția Ucrainei – cele trei avantaje pe care le are Moldova, spune ambasadorul japonez # Democracy.md
Acum o oră
16:10
Pas major spre integrare: Chișinăul încheie screeningul bilateral cu Uniunea Europeană # Democracy.md
Republica Moldova se află pe ultima sută de metri a procesului de screening bilateral cu Uniunea Europeană – o etapă crucială în parcursul de aderare la blocul comunitar. Potrivit vicepremierului pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, procedura va fi finalizată săptămâna viitoare, după acoperirea ultimului capitol din clusterul 5, dedicat bugetului și resurselor. Procesul de screening,
Acum 2 ore
15:10
Un grup de opt foști ambasadori ai Statelor Unite și-au exprimat sprijinul ferm pentru Republica Moldova, într-o declarație comună în care subliniază că țara se află pe „prima linie a unei înfruntări istorice: apărarea democrației în fața războiului hibrid". Ei salută alegerea poporului moldovean pentru direcția democrației, integrării europene și suveranității reale, și își manifeste
Acum 4 ore
14:40
Liderii americani și britanici au pus în prim plan nevoia urgentă de intervenție umanitară în Gaza, exprimând îngrijorări majore privind foametea care afectează populația civilă. Donald Trump a recunoscut condițiile dramatice în care se află locuitorii din enclava afectată de conflict și a insistat ca toate hainele de ajutor alimentar și medicamentele să ajungă efectiv
14:00
Oana Țoiu, ministra de externe a României, va conduce delegația oficială a țării la sesiunea din acest an a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, unde va susține și discursul național în plen. Intervenția este programată pentru 29 septembrie și va reflecta principalele priorități ale României în actualul context geopolitic, dar și angajamentele asumate pe
13:30
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media" că actuala guvernare a folosit toate pârghiile statului capturat, iar acest fapt s-a răsfrânt direct asupra sistemului de justiție.„Oamenii care au urmărit și persecutat oameni de afaceri, inclusiv pe mine, astăzi sunt activează în continuare și chiar sunt apreciați. Acești
Acum 6 ore
13:00
Sprijinul Japoniei pentru parcursul european și oportunitățile investiționale în R. Moldova # Democracy.md
Relațiile dintre Japonia și Republica Moldova se dezvoltă într-un ritm constant și promițător. În ultimii ani, au fost realizate progrese importante în domenii precum comerțul, educația, cultura și investițiile. Vinurile moldovenești încep să fie tot mai apreciate în Japonia, în timp ce universitățile din ambele țări deschid uși către schimburi academice valoroase. Companii japoneze investesc
12:50
În cadrul emisiunii „Gonța Media", liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat că Blocul Alternativ este constant ținta criticilor din partea PAS și a presei afiliate acestuia. „Din dimineață până seara, toate atacurile sunt îndreptate spre Blocul Alternativ. Unde nu te uiți, reprezentanții structurilor guvernării sau presa lor au ceva de spus împotriva noastră",
12:40
Vladimir Plahotniuc nu va fi extrădat în Republica Moldova pentru moment. Ministerul Justiției din Grecia a decis să suspende procedura de extrădare, fără a anunța public motivele concrete ale acestei decizii. Fostul lider politic se află în custodia autorităților din Grecia, unde a fost reținut în luna iulie. Moldova a emis mai multe solicitări oficiale
12:10
Igor Dodon a anunţat că intenţionează să îl dea în judecată pe Igor Grosu, acuzându‑l de răspândirea unor afirmaţii false și de defăimare care i‑ar prejudicia reputaţia. Dodon susține că declarațiile lansate recent de Grosu nu corespund realității și au fost folosite ca instrument politic împotriva sa. Fostul președinte spune că aceste acuzaţii îi sunt
11:30
Premierul României, Ilie Bolojan, a afirmat recent că România nu își dorește să controleze sau să impună guvernarea Republicii Moldova printr-un „proxy". Liderul guvernului de la București a subliniat încrederea în votul cetățenilor moldoveni și în dreptul lor de a decide cine îi va conduce. Bolojan a precizat că relația dintre România și Moldova trebuie
Acum 8 ore
11:00
Republica Moldova și Franța au semnat un Aranjament Administrativ menit să faciliteze aplicarea unui acord bilateral de securitate socială între cele două țări. Inițiativa este rezultatul colaborării dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Moldovei (CNAS) și Ambasada Franței la Chișinău. Documentul a fost parafat de către Elena Țîbîrnă, directorul general al CNAS, și ambasadorul Franței în
10:50
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la întrebarea adresată de un localnic în cadrul întâlnirii cu cetățenii din raionul Basarabeasca. „Da, trebuie să recunoaștem că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice
10:40
Fostul președinte american Donald Trump a declarat că Vladimir Putin l-a dezamăgit profund în contextul războiului din Ucraina. Trump a mărturisit că se aștepta ca relația sa personală cu liderul de la Kremlin să faciliteze o soluție diplomatică rapidă la conflictul din regiune, însă realitatea a fost mult diferită. Potrivit acestuia, a existat o speranță
10:40
PAS a adus Republica Moldova într-o situație financiară extrem de dificilă, acumulând datorii de zeci de miliarde de lei și majorând semnificativ aparatul birocratic al statului. Despre aceasta a vorbit unul dintre liderii blocului ALTERNATVA, Ion Chicu, în cadrul emisiunii "Gonța Media". (https://youtu.be/UcU8gJPrxYU?si=5Xwfz8sSPEK-vRQH) „PAS pierde puterea, să fie foarte clar, pentru că nimeni dintre noi
10:10
Președintele Alianței „Moldovenii", Denis Roșca, susține că alegerile din 28 septembrie nu trebuie percepute ca o competiție între Est și Vest, ci ca luptă între trecut și viitor. El consideră că disputele politice actuale sunt alimentate de lupta pentru portofolii, nu de preocuparea pentru binele cetățenilor. Formațiunea condusă de Roșca propune o „a treia opțiune"
09:40
O specialistă în cititul pe buze susține că Regele Charles ar fi spus, în discuția cu Donald Trump, că acesta este „foarte deștept în ultima vreme". Conversaţia pare să fi avut loc la despărțire, la Castelul Windsor, în preajma plecării lui Trump. În replică, Trump i‑ar fi spus regelui că şi‑ar dori să fie apreciat
Acum 12 ore
09:00
Donald Trump susține că Rusia ar putea fi obligată să se retragă din Ucraina dacă i se taie sursa principală de finanțare – veniturile din petrol și gaze. Potrivit fostului lider american, economia rusă nu poate susține un conflict de lungă durată fără aceste resurse. În același timp, premierul britanic a cerut o consolidare a
Acum 24 ore
18:10
Dorin Recean îi mulţumeşte ambasadorului Italiei pentru sprijin în relaţiile bilaterale # Democracy.md
Prim‑ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere oficială cu ambasadorul Italiei la Chişinău, Lorenzo Tomassoni, în contextul încheierii mandatului diplomatului. Conversaţiile s‑au axat pe realizările cooperării moldo‑italiene, precum și pe perspectivele viitoare de colaborare. Recean a subliniat importanța ratificării Acordului privind securitatea socială și memorandumul de cooperare în domeniul justiţiei, actele recente care au consolidat
17:40
PAS avertizează că viitorul european al Moldovei este în joc la alegerile din 28 septembrie # Democracy.md
Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) afirmă că miza principală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie este direcția europeană a Republicii Moldova. Liderii partidului trag un semnal de alarmă asupra pericolului real ca, dacă majoritatea din Parlament devine "prorusă", Moldova să rămână izolată sau să fie din nou influențată de interese externe. Președintele PAS, Igor
Ieri
16:50
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că Chișinăul devine tot mai mult un oraș al tinerilor, unde aceștia își pot dezvolta abilitățile și ideile. El a menționat că în toate sectoarele municipiului și în șase suburbii au fost deschise centre pentru tineri, în foste clădiri abandonate, unde sunt oferite gratuit cursuri, instruiri și activități educaționale.
16:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că una dintre priorități ale formațiunii sale este reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei" (CFM) și asigurarea plății salariilor angajaților la timp prin egalarea acestora cu cele ale bugetarilor. "Au găsit sute de milioane de euro pentru a fi împărțite sub formă de 'ajutoare'
16:30
Europarlamentarul Siegfried Mureșan lansează un semnal de alarmă în legătură cu ingerința Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie. Potrivit lui Mureșan, Rusia mobilizează resurse semnificative și apelează la tehnologii avansate pentru a influența rezultatele alegerilor. Printre metodele invocate se numără utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea de conţinut fals sau manipulativ,
16:10
Autorităţile din Ucraina au anunţat că vor furniza Poloniei acces la sisteme de monitorizare a dronelor care se îndreaptă spre teritoriul polonez. Iniţiativa face parte dintr‑un pachet de măsuri convenite în cadrul vizitei oficiale a ministrului polonez al Apărării la Kiev. Ca urmare a întâlnirii, cei doi miniștri au decis să înființeze un grup operativ
15:30
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, susține că Moldova este ținta unui război hibrid total din partea Rusiei, un conflict nemilos care implică instituţii, partide politice, persoane fizice și chiar membri ai Bisericii Ortodoxe subordonată Patriarhiei Moscovei. El afirmă că există o îngemănare între partidele politice și cercuri criminale, iar aceste conexiuni ar fi
14:50
Demisia adjunctului Procuraturii Anticorupție, semnal de alarmă pentru justiția moldovenească # Democracy.md
Alexandru Slusari își exprimă îngrijorarea față de situația actuală din Procuratura Republicii Moldova, în contextul demisiei procurorului Octavian Iachimovschi. Acesta afirmă că plecarea unui profesionist implicat activ în ancheta privind furtul miliardului indică probleme în sistem. Slusari susține că Iachimovschi a fost unul dintre puținii procurori care a colaborat sincer cu Comisia de anchetă parlamentară
14:20
Digitalizarea Republicii Moldova până în 2030: Viziunea Blocului Electoral ALTERNATIVA # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 18 septembrie, planul strategic pentru transformarea digitală a Republicii Moldova. Candidatul la funcția de deputat, Cornel Iațco, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Programul blocului are ca obiectiv principal modernizarea serviciilor publice, sprijinirea inovației și consolidarea economiei prin tehnologie. „Viitorul Republicii Moldova depinde de capacitatea noastră
14:00
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că va dispune desfășurarea de arme nucleare ale NATO pe teritoriul țării sale, subliniind că Polonia trebuie să participe activ la distribuția nucleară. Într-un interviu pentru postul francez de televiziune LCI, Nawrocki a menționat că își dorește ca unul dintre aliații NATO să desfășoare arme nucleare în Polonia, fără
13:40
Blocul ALTERNATIVA prezintă planul pentru sănătatea familiei și prevenția problemelor mintale # Democracy.md
În cadrul unei conferințe de presă, Ala Reajeva, candidată la funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a prezentat planul blocului pentru sănătatea familiei și prevenția problemelor mintale. „Ne dorim ca femeile să nască în siguranță și ca mortalitatea infantilă să scadă drastic. Copiii cu autism și alte tulburări de dezvoltare vor avea acces
13:10
Fostul președinte român susține că amenințarea militară rusă împotriva Moldovei e exagerată # Democracy.md
Traian Băsescu, fost președinte al României, și-a exprimat îndoiala privind posibilitatea unui atac rus
12:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că situația social-economică a Republicii Moldova este una alarmantă, fiecare a treia persoană trăind astăzi la limita sărăciei. Potrivit acestuia, în ultimii ani numărul persoanelor aflate în sărăcie a crescut de la 644 de mii la peste 814 mii. „Acesta este unul dintre motivele pentru care, în ultimii patru […] Articolul Ion Ceban: „Fiecare a treia persoană din Moldova trăiește la limita sărăciei” apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Dodon avertizează că retorica anti‑rusă a PAS s‑ar putea întoarce împotriva Guvernului # Democracy.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, acuză guvernarea PAS că, în lipsa unor realizări concrete, recurge la o retorică de „rusofobie” pentru a mobiliza electoratul. El susține că promisiunile guvernării rămân doar la nivel verbal, iar cetățenii nu simt îmbunătățiri palpabile în viața lor de zi cu zi. Din perspectiva lui Dodon, mesajele anti‑rusice folosite în […] Articolul Dodon avertizează că retorica anti‑rusă a PAS s‑ar putea întoarce împotriva Guvernului apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Procedura de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova a fost blocată temporar, ca urmare a unei noi investigații deschise de autoritățile din România. Potrivit informațiilor oficiale, Plahotniuc este cercetat pentru comiterea infracțiunii de fals în acte, acuzație apărută în contextul dosarelor sale internaționale. Ancheta vizează documente prezentate în cadrul procesului de […] Articolul Extradarea lui Plahotniuc blocată: România îl investighează pentru fals apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Rețeaua Șor acuzată de corupere electorală: anchete active în întreaga Republică Moldova # Democracy.md
În Republica Moldova au loc în această perioadă percheziții ample în zeci de localități, vizând persoane presupus afiliate rețelei oligarhului Ilan Șor. Acţiunile sunt desfășurate în cadrul unor dosare care vizează coruperea alegătorilor și spălarea de bani, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Conform experților, rețeaua este „o adevărată caracatiță”, cu activitate diversificată și […] Articolul Rețeaua Șor acuzată de corupere electorală: anchete active în întreaga Republică Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
SUA oferă 130 milioane de dolari pentru consolidarea securității energetice a Moldovei # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat recent sprijinul financiar acordat de Guvernul Statelor Unite pentru finalizarea liniei electrice Strășeni–Gutinaș. Această investiție de 130 de milioane de dolari va conecta Moldova la rețeaua energetică europeană, consolidând astfel securitatea energetică a țării. Noua conexiune de 190 km se adaugă altor proiecte similare, precum linia Chișinău–Vulcănești, care […] Articolul SUA oferă 130 milioane de dolari pentru consolidarea securității energetice a Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Olesea Sîrghi, candidată la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a vorbit despre unitate, solidaritate și nevoia de a construi o țară în care diferențele să devină un atu, nu un obstacol. „În ultimii ani, cei care ne conduc au făcut tot posibilul […] Articolul Mesaj de unitate de la Olesea Sîrghi: „Toți suntem parte din aceeași țară” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia sectorială de renovare a fondului de clădiri pentru perioada 2025–2050, un document de politici publice care vizează eficientizarea energetică și modernizarea imobilelor existente din țară. Strategia stabilește obiective clare și etape intermediare până în anii 2030, 2040 și 2050, concentrându-se pe reducerea consumului de energie, scăderea emisiilor de gaze […] Articolul Guvernul aprobă Strategia de renovare a clădirilor pentru 2025‑2050 apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Un apropiat al lui Putin părăsește administrația prezidențială: Dmitri Kozak pleacă din funcție # Democracy.md
Dmitri Kozak, adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse și unul dintre cei mai influenți consilieri ai lui Vladimir Putin, a demisionat din funcție. Potrivit unor informații neoficiale, decizia ar fi fost una voluntară, iar Kozak ar urma să preia o nouă funcție în structura administrației de stat, în calitate de reprezentant permanent al președintelui în Districtul […] Articolul Un apropiat al lui Putin părăsește administrația prezidențială: Dmitri Kozak pleacă din funcție apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, declară că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova nu s‑a opus vreodată ideii de a fi extrădat în Republica Moldova. Potrivit lui, Plahotniuc a semnat toate actele necesare pentru extrădare, fără condiţii, iar faptul că documentele au ajuns cu întârziere la autorităţile relevante se datorează procedurilor legale din […] Articolul Avocatul Lucian Rogac: Vlad Plahotniuc nu a refuzat niciodată extrădarea apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit o invitație oficială pentru a se întâlni la Casa Albă cu președintele american Donald Trump. Această vizită face parte din eforturile de reinstituire a relațiilor diplomatice și strategice dintre SUA și Israel. Este prima întâlnire cu un lider străin organizată de administrația Trump în cel de‑al doilea mandat, ceea […] Articolul Premierul Netanyahu va fi primit la Casa Albă de președintele Donald Trump apare prima dată în DemocracyMD.
17 septembrie 2025
18:10
Guvernul promite sprijin pentru fiecare copil: Daniel Vodă vorbește despre măsuri sociale extinse # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova îşi reafirmă angajamentul ca fiecare copil să aibă acces la sprijin social adecvat, a declarat purtătorul de cuvânt Daniel Vodă. El a subliniat că acest obiectiv se traduce prin politici concrete, care să sprijine familiile vulnerabile, copii mici, precum și elevii din sistemul de învățământ. Vodă a menționat că există deja mai […] Articolul Guvernul promite sprijin pentru fiecare copil: Daniel Vodă vorbește despre măsuri sociale extinse apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare # Democracy.md
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare […] Articolul Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Premierul Dorin Recean anunță că autoritățile moldovene lucrează cu parteneri internaționali pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, reținut recent în Grecia, și că acesta trebuie adus acasă în cătușe pentru a fi tras la răspundere pentru faptele sale. Recean a atras atenția că Plahotniuc deține mai multe identități și documente false, ceea ce, în opinia sa, […] Articolul Recean: „Plahotniuc trebuie să vină acasă în cătușe și să-și ispășească pedeapsa” apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Serghei Lavrov acuză UE că urmărește “înfrângerea” Rusiei și îi exclude de la negocieri pentru Ucraina # Democracy.md
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Europa ar trebui exclusă de la orice discuție legată de soluționarea conflictului din Ucraina. Potrivit acestuia, statele europene și-au pierdut credibilitatea de negociatori imparțiali, susținând în schimb continuarea războiului prin sprijin militar și retorică ostilă față de Rusia. Lavrov a criticat dublul standard promovat de unele […] Articolul Serghei Lavrov acuză UE că urmărește “înfrângerea” Rusiei și îi exclude de la negocieri pentru Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Franța renunță la beneficiile pe viață pentru foștii prim-miniștri, de la 1 ianuarie 2026 # Democracy.md
Noul prim‑ministru al Franței, Sebastien Lecornu, a anunțat că statul va elimina o serie de beneficii acordate foștilor conducători ai guvernului începând cu data de 1 ianuarie 2026. Măsura vizează beneficiile „pe viață”, considerate acum prea costisitoare în contextul în care autoritățile cer cetățenilor să facă eforturi financiare similare. Până acum, foștii prim‑miniștri beneficiau de […] Articolul Franța renunță la beneficiile pe viață pentru foștii prim-miniștri, de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Într‑un pas spre transparență și digitalizare, Ministerul Finanțelor a propus, iar Guvernul a aprobat, utilizarea unor formulare electronice standardizate (eForms) în domeniul achizițiilor publice și concesiunilor. Vor fi adoptate 24 de formulare care corespund normelor europene. Această schimbare va permite ca toate anunțurile relevante – publice, sectoriale, de apărare și securitate – să fie publicate […] Articolul eForms din 2027: achizițiile publice din Moldova se aliniază modelului UE apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Blocul Împreună: Moldova trebuie să refuze influenţa Kremlinului și să consolideze vectorul pro-european # Democracy.md
Blocul Electoral Împreună afirmă că salvarea parcursului european al Republicii Moldova depinde de evitarea oricărei majorităţi parlamentare ce ar fi sub influenţa Kremlinului. Liderii alianţei susţin că doar o echipă de profesioniști în domenii strategice poate accelera și eficientiza procesul de aderare la UE. Sergiu Tofilat, lider al Blocului, a criticat guvernarea PAS pentru că […] Articolul Blocul Împreună: Moldova trebuie să refuze influenţa Kremlinului și să consolideze vectorul pro-european apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că formațiunea sa va promova inițiativa de reducere a numărului de deputați din Parlament, argumentând că o astfel de măsură ar aduce mai multă responsabilitate și eficiență în activitatea legislativă. „Consider că deputații nu trebuie să trăiască pe banii contribuabililor. Trebuie să muncească și să câștige […] Articolul Victoria Furtună: „Mai puțini deputați — mai multă responsabilitate” apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Igor Grosu afirmă că Parlamentul Republicii Moldova este pregătit să aprofundeze colaborarea cu Uniunea Europeană, ca parte a unei strategii mai largi de dezvoltare democratică și modernizare. Într‑o întrevedere cu Iwona Piórko, el a subliniat importanța deblocării fondurilor europene, salutând primirea celor 270 de milioane de euro din Planul de Creștere. Discuțiile au inclus și […] Articolul Sprijin european și provocări politice: Grosu promite accelerarea relațiilor cu UE apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA lansează programul „Moldova Verde – teritoriu al vieții” # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul ”Moldova Verde – teritoriu al vieții”. Ana-Maria Păunescu, unul dintre candidații la funcția de deputat, a anunțat că ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma Republica Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura. „Moldova verde este o necesitate urgentă, care nu mai așteaptă […] Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA lansează programul „Moldova Verde – teritoriu al vieții” apare prima dată în DemocracyMD.
