Primarul Capitalei: Alocațiile pentru tineri au fost majorate de 400 de ori

18:00

Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare […] Articolul Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare apare prima dată în DemocracyMD.