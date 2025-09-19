Dodon cere justiţie: va acţiona în instanţă pe Grosu pentru afirmaţii neadevărate

09:00

Donald Trump susține că Rusia ar putea fi obligată să se retragă din Ucraina dacă i se taie sursa principală de finanțare – veniturile din petrol și gaze. Potrivit fostului lider american, economia rusă nu poate susține un conflict de lungă durată fără aceste resurse. În același timp, premierul britanic a cerut o consolidare a […] Articolul Trump: Rusia ar fi obligată să se retragă dacă petrolul îşi pierde valoarea apare prima dată în DemocracyMD.