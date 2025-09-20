CEC solicită justificări: „Inima Moldovei” ar urma să fie restricționată pentru finanțare ilegală

10:00

Dmitri Kozak, adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse și unul dintre cei mai influenți consilieri ai lui Vladimir Putin, a demisionat din funcție. Potrivit unor informații neoficiale, decizia ar fi fost una voluntară, iar Kozak ar urma să preia o nouă funcție în structura administrației de stat, în calitate de reprezentant permanent al președintelui în Districtul […] Articolul Un apropiat al lui Putin părăsește administrația prezidențială: Dmitri Kozak pleacă din funcție apare prima dată în DemocracyMD.