Ion Ceban: „Fiecare a treia persoană din Moldova trăiește la limita sărăciei”

12:40

La Spitalul Raional Nisporeni, asistentele medicale și infirmierele se plâng că sunt obligate să semneze că sunt de acord să lucreze ture suplimentare fără remunerare. Se spune că una din patru ture nu este salarizată, iar personalul medical este informat că este opțional, deși condițiile sugerează că refuzul ar putea avea consecințe serioase, inclusiv riscul […]