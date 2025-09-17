Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare
Democracy.md, 17 septembrie 2025 18:00
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare […] Articolul Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 10 minute
18:10
Guvernul promite sprijin pentru fiecare copil: Daniel Vodă vorbește despre măsuri sociale extinse # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova îşi reafirmă angajamentul ca fiecare copil să aibă acces la sprijin social adecvat, a declarat purtătorul de cuvânt Daniel Vodă. El a subliniat că acest obiectiv se traduce prin politici concrete, care să sprijine familiile vulnerabile, copii mici, precum și elevii din sistemul de învățământ. Vodă a menționat că există deja mai […] Articolul Guvernul promite sprijin pentru fiecare copil: Daniel Vodă vorbește despre măsuri sociale extinse apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 30 minute
18:00
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare # Democracy.md
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare […] Articolul Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
17:40
Premierul Dorin Recean anunță că autoritățile moldovene lucrează cu parteneri internaționali pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, reținut recent în Grecia, și că acesta trebuie adus acasă în cătușe pentru a fi tras la răspundere pentru faptele sale. Recean a atras atenția că Plahotniuc deține mai multe identități și documente false, ceea ce, în opinia sa, […] Articolul Recean: „Plahotniuc trebuie să vină acasă în cătușe și să-și ispășească pedeapsa” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
17:00
Serghei Lavrov acuză UE că urmărește “înfrângerea” Rusiei și îi exclude de la negocieri pentru Ucraina # Democracy.md
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Europa ar trebui exclusă de la orice discuție legată de soluționarea conflictului din Ucraina. Potrivit acestuia, statele europene și-au pierdut credibilitatea de negociatori imparțiali, susținând în schimb continuarea războiului prin sprijin militar și retorică ostilă față de Rusia. Lavrov a criticat dublul standard promovat de unele […] Articolul Serghei Lavrov acuză UE că urmărește “înfrângerea” Rusiei și îi exclude de la negocieri pentru Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Franța renunță la beneficiile pe viață pentru foștii prim-miniștri, de la 1 ianuarie 2026 # Democracy.md
Noul prim‑ministru al Franței, Sebastien Lecornu, a anunțat că statul va elimina o serie de beneficii acordate foștilor conducători ai guvernului începând cu data de 1 ianuarie 2026. Măsura vizează beneficiile „pe viață”, considerate acum prea costisitoare în contextul în care autoritățile cer cetățenilor să facă eforturi financiare similare. Până acum, foștii prim‑miniștri beneficiau de […] Articolul Franța renunță la beneficiile pe viață pentru foștii prim-miniștri, de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
16:10
Într‑un pas spre transparență și digitalizare, Ministerul Finanțelor a propus, iar Guvernul a aprobat, utilizarea unor formulare electronice standardizate (eForms) în domeniul achizițiilor publice și concesiunilor. Vor fi adoptate 24 de formulare care corespund normelor europene. Această schimbare va permite ca toate anunțurile relevante – publice, sectoriale, de apărare și securitate – să fie publicate […] Articolul eForms din 2027: achizițiile publice din Moldova se aliniază modelului UE apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Blocul Împreună: Moldova trebuie să refuze influenţa Kremlinului și să consolideze vectorul pro-european # Democracy.md
Blocul Electoral Împreună afirmă că salvarea parcursului european al Republicii Moldova depinde de evitarea oricărei majorităţi parlamentare ce ar fi sub influenţa Kremlinului. Liderii alianţei susţin că doar o echipă de profesioniști în domenii strategice poate accelera și eficientiza procesul de aderare la UE. Sergiu Tofilat, lider al Blocului, a criticat guvernarea PAS pentru că […] Articolul Blocul Împreună: Moldova trebuie să refuze influenţa Kremlinului și să consolideze vectorul pro-european apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că formațiunea sa va promova inițiativa de reducere a numărului de deputați din Parlament, argumentând că o astfel de măsură ar aduce mai multă responsabilitate și eficiență în activitatea legislativă. „Consider că deputații nu trebuie să trăiască pe banii contribuabililor. Trebuie să muncească și să câștige […] Articolul Victoria Furtună: „Mai puțini deputați — mai multă responsabilitate” apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Igor Grosu afirmă că Parlamentul Republicii Moldova este pregătit să aprofundeze colaborarea cu Uniunea Europeană, ca parte a unei strategii mai largi de dezvoltare democratică și modernizare. Într‑o întrevedere cu Iwona Piórko, el a subliniat importanța deblocării fondurilor europene, salutând primirea celor 270 de milioane de euro din Planul de Creștere. Discuțiile au inclus și […] Articolul Sprijin european și provocări politice: Grosu promite accelerarea relațiilor cu UE apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA lansează programul „Moldova Verde – teritoriu al vieții” # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul ”Moldova Verde – teritoriu al vieții”. Ana-Maria Păunescu, unul dintre candidații la funcția de deputat, a anunțat că ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma Republica Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura. „Moldova verde este o necesitate urgentă, care nu mai așteaptă […] Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA lansează programul „Moldova Verde – teritoriu al vieții” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
14:10
Guvernul Republicii Moldova a adoptat Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung (2025‑2050), un plan ambiţios care urmăreşte transformarea tuturor clădirilor existente în imobile cu consum de energie aproape egal cu zero. Documentele au fost elaborate cu sprijinul PNUD Moldova, al Secretariatului Comunităţii Energetice, Uniunii Europene şi al Guvernului Danemarcei. Strategia acoperă […] Articolul Guvernul aprobă strategia națională de renovare a clădirilor până în 2050 apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Pelaghia Țîpu, candidată la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a vorbit despre importanța adevărului, a curajului și a responsabilității în viața politică și civică din Republica Moldova. „Sunt mamă. Am crescut patru copii frumoși și deștepți. Când erau mici, una dintre bucuriile […] Articolul Pelaghia Țîpu – despre adevăr, curaj și vindecarea națiunii apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Există un risc real ca Aeroportul Internațional Chișinău să fie transformat într-un aerodrom militar, în cazul în care la conducerea țării ar ajunge un guvern loial intereselor Kremlinului. Avertismentul vine din partea reprezentanților Guvernului, care atrag atenția asupra unor posibile scenarii analizate de structurile de securitate. Autoritățile avertizează că aeroportul ar putea fi folosit pentru […] Articolul Vodă avertizează: AIC ar putea deveni aerodrom militar în cazul unui guvern prorus apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, aprobat de Maia Sandu: lupta cu propaganda, prioritate națională # Democracy.md
Președintele Maia Sandu a aprobat structura unei instituţii specializate — cunoscută sub numele StratCom — care va avea misiunea de a combate propaganda, dezinformarea și ingerințele externe care amenință securitatea informațională a Republicii Moldova. Conform proiectului de lege și reformelor adoptate, Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării va trece în subordinea directă a […] Articolul Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, aprobat de Maia Sandu: lupta cu propaganda, prioritate națională apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 8 ore
12:10
Reformă în sănătate propusă de Alianța „Moldovenii”: Asigurări private, transparență și servicii mai bune # Democracy.md
Alianța „Moldovenii” propune o reformă majoră în domeniul sănătății, prin deschiderea pieței asigurărilor medicale și eliminarea monopolului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Formațiunea consideră că actualul sistem limitează opțiunile pacienților, frânează dezvoltarea sectorului privat și creează vulnerabilități legate de corupție. Inițiativa prevede ca cetățenii să poată alege anual între CNAM și furnizori privați, utilizând […] Articolul Reformă în sănătate propusă de Alianța „Moldovenii”: Asigurări private, transparență și servicii mai bune apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Andrei Oțel: Modernizarea educației și sprijinirea tinerilor – priorități ale Blocului Electoral ALTERNATIVA # Democracy.md
Candidatul Blocului electoral ALTERNATIVA la funcția de deputat, Andrei Oțel, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că modernizarea educației și sprijinirea tinerilor reprezintă o prioritate pentru programul electoral al blocului.„Educația trebuie să fie la nivel european. Vom moderniza campusurile universitare și sălile de curs, iar căminele studențești vor fi reabilitate.” Un alt punct […] Articolul Andrei Oțel: Modernizarea educației și sprijinirea tinerilor – priorități ale Blocului Electoral ALTERNATIVA apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Cernăuțeanu: „Alegerile sunt tratate ca risc de securitate națională. Vrem ordine și democrație” # Democracy.md
Poliția Națională va activa în regim sporit pe întreaga perioadă electorală, inclusiv în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie și în perioada imediat următoare, pentru a garanta desfășurarea unui scrutin corect și lipsit de provocări sau corupere a alegătorilor. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a precizat că scrutinul este tratat ca un risc […] Articolul Cernăuțeanu: „Alegerile sunt tratate ca risc de securitate națională. Vrem ordine și democrație” apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Candidatul PAS la alegerile parlamentare, Lilian Carp, a lansat acuzații dure la adresa Irinei Vlah, în contextul în care aceasta a fost vizată de o interdicție de intrare pe teritoriul Lituaniei. Carp susține că această decizie ar reflecta legăturile fostei bașcane cu serviciile rusești și implicarea sa în acțiuni ce ar amenința securitatea națională. Potrivit […] Articolul Carp: „Vlah acționează în interesele Rusiei” apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu tinerii din Chișinău, discutând despre provocările și oportunitățile pentru generația tânără, investițiile în domeniul tineretului și rolul tinerilor în dezvoltarea țării. „Dacă este să vorbim de domeniul tineretului, la Chișinău, alocațiile au fost majorate, în ultimii cinci ani, de mai multe ori. […] Articolul Ion Ceban: „Blocul ALTERNATIVA promovează implicarea tinerilor în dezvoltarea țării” apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Andrei Năstase și-a lansat campania electorală ca independent cu promisiunea de a aduce în Legislativ vocea celor care nu se regăsesc în marile partide. El spune că, de prea mult timp, politica moldovenească este dominată de interesele de partid și de oligarhie, iar alegătorii sunt lăsați să voteze fără să aibă cu adevărat opțiuni. Printre […] Articolul „Vocea ta, nu a partidelor”: mesajul lui Năstase pentru alegătorii dezamăgiți apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 12 ore
10:10
Încurajare de la Bruxelles: antreprenorii din Moldova, invitați să construiască viitorul european # Democracy.md
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, le-a transmis antreprenorilor moldoveni că Uniunea Europeană îi primește cu deschidere și interes, dar subliniază că sprijinul va fi condiționat de implementarea unor reforme concrete. În cadrul unei întâlniri recente, ea a precizat că finanțările și granturile se vor acorda pe baza proiectelor clare, eficiente și bine gestionate.Kos a […] Articolul Încurajare de la Bruxelles: antreprenorii din Moldova, invitați să construiască viitorul european apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Cetățenii unguri pot vizita SUA fără viză: restricții ridicate după verificări de securitate # Democracy.md
Autoritățile din Statele Unite au decis să restabilească statutul complet al Ungariei în cadrul Programului Visa Waiver, permițând astfel ca cetățenii unguri să călătorească în SUA fără viză pentru perioade scurte (până la 90 de zile) pentru turism sau afaceri. Această decizie vine după ce Ungaria a rezolvat mai multe vulnerabilități de securitate identificate de […] Articolul Cetățenii unguri pot vizita SUA fără viză: restricții ridicate după verificări de securitate apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
CEC trebuie să ia în discuție plângerea privind folosirea funcției de premier — decizia Curții de Apel # Democracy.md
Curtea de Apel Chișinău a emis o hotărâre prin care obligă Comisia Electorală Centrală (CEC) să examineze sesizarea depusă de Irina Vlah, liderul partidului “Inima Moldovei”, împotriva premierului Dorin Recean. Vlah îl acuză pe Recean că a folosit funcția sa publică pentru a-i afecta drepturile electorale într-un mod care nu respectă principiile egalității și neutralității […] Articolul CEC trebuie să ia în discuție plângerea privind folosirea funcției de premier — decizia Curții de Apel apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
18:10
Politicianul Petru Zastavnitchii a făcut un apel către tinerii din Republica Moldova să participe activ la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe care le descrie drept un moment decisiv pentru generația lor. Potrivit declarațiilor sale, aceste alegeri oferă o oportunitate unică de a alege între continuitate sau schimbare, între stagnare și progres. Zastavnitchii subliniază că […] Articolul Zastavnitchii: Alegerile din 28 septembrie sunt cruciale pentru generația tânără apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
Din octombrie, toate importurile din India trebuie testate de Ucraina pentru componente din petrolul rusesc # Democracy.md
Ucraina va impune restricții asupra importurilor de motorină din India, începând cu 1 octombrie, din cauza îngrijorărilor că anumite loturi ar putea conține componente obținute din petrol rusesc. Autoritățile ucrainene solicită ca toate transporturile de motorină de origine indiană să fie supuse testelor de laborator pentru a detecta prezența unor astfel de componente. Decizia a […] Articolul Din octombrie, toate importurile din India trebuie testate de Ucraina pentru componente din petrolul rusesc apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Alegerile prezidențiale din România, anulate din cauza unui atac hibrid orchestrat din exterior # Democracy.md
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost determinată de o serie de atacuri cibernetice coordonate și de o amplă campanie de manipulare online, care au afectat grav integritatea procesului electoral. Potrivit acestuia, operațiunea face parte dintr-un război hibrid desfășurat cu scopul de a destabiliza țara și […] Articolul Alegerile prezidențiale din România, anulate din cauza unui atac hibrid orchestrat din exterior apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Fostul viceprim‑ministru Muravschi: programul „MOLDOVENII” oferă soluții concrete, nu lozinci electorale # Democracy.md
Alexandr Muravschi, fost viceprim‑ministru și ex‑ministru al Economiei al Republicii Moldova, a susținut public programul politic al Alianței „MOLDOVENII”, spunând că este probabil singurul participant la alegerile parlamentare care are propuneri detaliate pentru aproape fiecare sector al economiei, al sferei sociale și al securității. Muravschi a apreciat faptul că toate propunerile partidului sunt însoțite de […] Articolul Fostul viceprim‑ministru Muravschi: programul „MOLDOVENII” oferă soluții concrete, nu lozinci electorale apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Mesaj ferm de la ALTERNATIVA: Europa nu e o lozincă, e singura direcție pentru Moldova # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 16 septembrie, programul ”Moldova Europeană”. Candidatul la funcția de deputat din partea blocului, Olga Ursu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că integrarea europeană trebuie tratată ca un proiect național real, nu ca un instrument de propagandă electorală. „Republica Moldova se află în fața unei etape cruciale […] Articolul Mesaj ferm de la ALTERNATIVA: Europa nu e o lozincă, e singura direcție pentru Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Ghimpu: „N‑am semnat pentru Plahotniuc și nu voi semna” la candidatura pentru premier # Democracy.md
Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, a declarat că nu va susține candidatura lui Vladimir Plahotniuc pentru funcția de premier al Republicii Moldova. Întrebat dacă s-ar alătura din nou unei majorități care l‑ar propune pe Plahotniuc, Ghimpu a afirmat clar că nu a semnat și nu intenționează să semneze pentru o asemenea susținere. Ghimpu a spus […] Articolul Ghimpu: „N‑am semnat pentru Plahotniuc și nu voi semna” la candidatura pentru premier apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat lucrările de reabilitare realizate la Grădinița nr. 54 din capitală. Clădirea, care anterior era abandonată, a fost reconstruită și transformată într-un bloc modern, cu săli și dormitoare amenajate pentru copii. „Astăzi avem condiții noi și moderne, inclusiv un centru medical, un centru de resurse și spații pentru logopezi. […] Articolul Ion Ceban: „Chișinăul este singura entitate unde se construiesc grădinițe” apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – prioritate a Partidului Nostru! # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei”, un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor, să sporească exporturile și să stimuleze turismul. „Toate țările bogate, China, SUA, toți împrumută bani. Diferența este că atunci când împrumuți, o parte trebuie să […] Articolul Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – prioritate a Partidului Nostru! apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Bancă de stat: soluția Partidului Nostru pentru controlarea capitalului străin din Moldova # Democracy.md
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a propus crearea unei bănci de stat ca parte din agenda sa electorală și programul pentru viitorul Parlament. Conform formațiunii, o astfel de instituție ar funcționa cu scopul de a oferi credite mai accesibile atât populației, cât și agenților economici, și de a reduce dependența sistemului bancar moldovenesc de capitalul străin. În prezent, […] Articolul Bancă de stat: soluția Partidului Nostru pentru controlarea capitalului străin din Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Nicușor Dan: Alegerile parlamentare din Moldova reprezintă o alegere între Est și Vest # Democracy.md
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că alegerile parlamentare care urmează în Republica Moldova reprezintă o adevărată dispută între două direcții: una pro‑occidentală și alta care ar înclina spre apropierea de Rusia. Potrivit lui, cetățenii moldoveni sunt confruntați cu o decizie esențială, care va defini orientarea politică, economică și geopolitică a țării pentru următorii ani. […] Articolul Nicușor Dan: Alegerile parlamentare din Moldova reprezintă o alegere între Est și Vest apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Alegeri decisive, spune Plahotniuc: „Continuăm sărăcia sau alegem libertatea și bunăstarea” # Democracy.md
„După patru ani, le propun cetățenilor să-i întrebe pe cei de la PAS: în afară de teroare și dictatură, ce au construit ei?”. Este una dintre întrebările care se regăsesc într-un nou mesaj al lui Vlad Plahotniuc transmis din Grecia. Fostul lider al Partidului Democrat a venit cu o scurtă analiză a situației economice și […] Articolul Alegeri decisive, spune Plahotniuc: „Continuăm sărăcia sau alegem libertatea și bunăstarea” apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Presiune la Spitalul din Nisporeni: personal medical forțat să accepte muncă neremunerată # Democracy.md
La Spitalul Raional Nisporeni, asistentele medicale și infirmierele se plâng că sunt obligate să semneze că sunt de acord să lucreze ture suplimentare fără remunerare. Se spune că una din patru ture nu este salarizată, iar personalul medical este informat că este opțional, deși condițiile sugerează că refuzul ar putea avea consecințe serioase, inclusiv riscul […] Articolul Presiune la Spitalul din Nisporeni: personal medical forțat să accepte muncă neremunerată apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Tudor Ulianovschi a răspuns recent acuzațiilor potrivit cărora ar fi implicat în finanțare ilegală, calificând aceste afirmații drept un „fals absolut”. Potrivit lui, nu există niciun temei real pentru acuzațiile lansate, ele fiind motivate politic și menite să-l discrediteze în campania electorală. El a declarat că toate finanțările campaniei sale au fost efectuate în conformitate […] Articolul Finanțarea ilegală? Ulianovschi spune că acuzațiile sunt nefondate și politice apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Discuții aprinse despre gazul rusesc în campania electorală: promisiuni și scepticism # Democracy.md
Blocul Patriotic a făcut o promisiune răsunătoare în campania electorală, afirmând că va aduce gazul rusesc la un preț mult redus, între 6 și 8 lei pe metru cub. Potrivit reprezentanților blocului, acest lucru ar fi posibil prin negocieri directe cu Gazprom, eliminând intermediarii care, în prezent, cresc costurile pentru consumatori. De asemenea, Blocul Patriotic […] Articolul Discuții aprinse despre gazul rusesc în campania electorală: promisiuni și scepticism apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Moldova și Ucraina lansează un model inovator de colaborare în învățământul profesional tehnic # Democracy.md
Republica Moldova și Ucraina au lansat un nou model de colaborare în învățământul profesional tehnic, vizând consolidarea legăturii dintre educație și piața muncii. Începând cu anul 2025, 18 instituții de învățământ din ambele țări vor implementa acest proiect, care include introducerea rolului de „coordonator de afaceri” în școlile profesionale, colegii și centrele de excelență. Acești […] Articolul Moldova și Ucraina lansează un model inovator de colaborare în învățământul profesional tehnic apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Serghei Afanasenco, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a subliniat că fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să aibă acces la o viață demnă. „Astăzi suntem împreună, aici, în parc, lângă copii, bunici și părinți. Aici respirăm liber, fără bariere și fără ziduri. […] Articolul Serghei Afanasenco: Schimbarea începe cu respectul față de oameni apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei vede țara ca un model de dezvoltare europeană # Democracy.md
Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, a declarat recent că țara noastră dispune de toate caracteristicile necesare pentru a deveni „copilul minune al Europei”. Aceasta a subliniat stabilitatea sectorului bancar, progresul în digitalizare și integrarea în sistemele financiare europene, precum aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Dragu a evidențiat importanța dezvoltării […] Articolul Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei vede țara ca un model de dezvoltare europeană apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Autoritățile moldovenești continuă demersurile pentru extrădarea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, reținut recent în Grecia. Surse apropiate cazului susțin că procedura de extrădare ar putea fi finalizată în jurul datei de 18 septembrie, însă această informație nu a fost confirmată oficial. Plahotniuc este cercetat pentru acuzații grave, printre care crearea și conducerea unei […] Articolul Extradarea lui Vladimir Plahotniuc ar putea avea loc pe 18 septembrie apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Serviciul Rus de Informaţii Externe (SVR) afirmă că Uniunea Europeană se află în spatele protestelor din Serbia, pregătind un “Maidan” – adică o mișcare de stradă care să schimbe conducerea prin presiune publică și mobilizare populară. Potrivit comunicatului SVR, Bruxelles‑ul ar finanța ONG-uri și mass‑media locale pentru a amplifica nemulțumirile sociale și a încuraja tineretul […] Articolul Rusia acuză UE că orchestrează un „Maidan” în Serbia: protestele ar fi subversive apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, avertizează că Federația Rusă urmărește să atragă Republica Moldova în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit acestuia, Moscova nu mai are răbdare să aștepte schimbări politice prin alegeri și încearcă să forțeze controlul asupra țării prin alte metode. „Rusia nu-și mai poate permite jocul de-a democrația. Nu va aștepta patru ani […] Articolul Avertisment: Moldova, ținta planurilor Rusiei de destabilizare și militarizare apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Propunere legislativă: pensionarii trebuie să primească compensații majore pentru pierderile financiare # Democracy.md
Andrei Năstase a propus ca statul să aloce zece miliarde de lei pentru despăgubirea pensionarilor, ca formă de compensare pentru pierderile suferite din cauza neindexării pensiilor în perioada guvernării actuale. El consideră că această sumă ar reflecta corect diferențele dintre inflație și indexările anuale insuficiente. Năstase a subliniat că în ultimii trei ani, pensiile au […] Articolul Propunere legislativă: pensionarii trebuie să primească compensații majore pentru pierderile financiare apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Republica Moldova va deţine preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei în noiembrie 2025 ‒ mai 2026 # Democracy.md
Republica Moldova se pregătește să preia președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei începând cu luna noiembrie 2025. Mandatul se va întinde până în mai 2026 și va marca o etapă importantă în consolidarea rolului Moldovei în structurile europene. În această perioadă, autoritățile moldovenești vor coordona activitatea principalului organ decizional al Consiliului Europei, contribuind la promovarea […] Articolul Republica Moldova va deţine preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei în noiembrie 2025 ‒ mai 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Ministerul Afacerilor Externe transmite că Republica Moldova este pregătită să susțină un dialog constructiv cu Uniunea Europeană, în spiritul cooperării și al integrării continue. Oficialii afirmă că statele membre UE și instituțiile europene primesc atenabil progresul țării noastre în alinierea la standardele europene și la cerințele pentru aderare. În contextul acestui angajament, autorităţile de la […] Articolul MAE anunță angajament ferm pentru dialog constructiv cu Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Moldova pe drumul integrării globale: Recean promite reforme și investiții pentru o economie modernă # Democracy.md
Republica Moldova avansează constant spre integrarea în economia globală, datorită reformelor structurale, parteneriatelor internaționale și sprijinului din partea instituțiilor externe. Premierul Dorin Recean afirmă că acest proces este vizibil în toate domeniile-cheie: infrastructură, digitalizare, investiții și comerț. Guvernul urmărește modernizarea instituțiilor statului și crearea unui mediu economic predictibil, favorabil afacerilor și investițiilor. Reforma administrației publice, […] Articolul Moldova pe drumul integrării globale: Recean promite reforme și investiții pentru o economie modernă apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Viceprim‑ministrul ucrainean pentru integrare europeană, Taras Kachka, a declarat că Moldova este pe cale să finalizeze procesul tehnic de screening în negocierile cu Uniunea Europeană într‑un ritm mai accelerat decât Ucraina. El a subliniat progresele semnificative făcute de Chișinău în ceea ce privește conformitatea cu cerințele UE, inclusiv în domeniile legislativ, instituțional și de reglementare. […] Articolul Kachka spune că Moldova va încheia tehnic screening‑ul mai rapid decât Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Blocul Electoral ALTERNATIVA atenționează opinia publică, misiunile de observare și propriii membri din teritoriu asupra unor provocări îndreptate împotriva sa. Potrivit formațiunii, în ultimele zile au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute s-au apropiat de corturile de campanie, pretinzând că sunt reprezentanți ai blocului și discutând despre sume de bani sau recompense. De asemenea, […] Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA denunță provocări și tentative de manipulare electorală apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Chișinăul transmite calm și vigilență: „Suntem pregătiți pentru orice scenariu din Transnistria” # Democracy.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova declară că autoritățile urmăresc cu atenție evoluțiile din regiunea Transnistria și nu exclud niciun scenariu, oricât ar fi de grav. Oficialii afirmă că statul este pregătit să răspundă inclusiv situațiilor de criză, dacă acestea se materializează, pentru a proteja integritatea teritorială, siguranța cetățenilor și securitatea națională. Potrivit declarației, nu […] Articolul Chișinăul transmite calm și vigilență: „Suntem pregătiți pentru orice scenariu din Transnistria” apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.