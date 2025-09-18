SUA oferă 130 milioane de dolari pentru consolidarea securității energetice a Moldovei

10:30

Andrei Năstase și-a lansat campania electorală ca independent cu promisiunea de a aduce în Legislativ vocea celor care nu se regăsesc în marile partide. El spune că, de prea mult timp, politica moldovenească este dominată de interesele de partid și de oligarhie, iar alegătorii sunt lăsați să voteze fără să aibă cu adevărat opțiuni. Printre […]