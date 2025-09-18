Trump susține că a cerut excluderea primarului Londrei, Sadiq Khan, de la evenimentele vizitei sale în Marea Britanie: „Nu l-am vrut prezent”
Unica.md, 18 septembrie 2025 23:50
Președintele american Donald Trump a declarat joi, într-o discuție cu jurnaliștii la bordul aeronavei Air Force One, că a cerut ca primarul Londrei, Sadiq Khan, să nu participe la evenimentele ...
Acum o oră
00:40
Rusia și Ucraina au schimbat peste 1.000 de trupuri ale soldaților căzuți. Kievul a început identificarea # Unica.md
Rusia și Ucraina au efectuat joi un nou schimb al trupurilor militarilor uciși în război, au anunțat oficiali din ambele țări. Potrivit deputatului rus Șamsail Saraliev (Duma de Stat), citat ...
00:30
Doi tineri, inculpați pentru atacul cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra # Unica.md
Doi tineri de 18 și 19 ani au fost arestați în Regatul Unit și trimiși în fața instanței, fiind suspectați că au coordonat un atac cibernetic atribuit grupării Scattered Spider, ...
Acum 2 ore
00:20
Amenințare de tsunami în Kamceatka după un cutremur de magnitudine 7,2. Serviciile de urgență, în alertă sporită pe coasta estică # Unica.md
Autoritățile din Kamceatka au emis joi o alertă de tsunami după un seism puternic, cu magnitudinea 7,2, înregistrat în largul coastelor peninsulei, a anunțat guvernatorul regiunii, Vladimir Solodov. Toate serviciile ...
00:10
Elicopterul lui Donald și Melania Trump a aterizat de urgență din cauza unei probleme hidraulice minore în Marea Britanie. Cuplul prezidențial, preluat în siguranță # Unica.md
Elicopterul cu care se deplasau președintele american Donald Trump și prima doamnă, Melania Trump, a efectuat miercuri o aterizare precaută pe un aerodrom local din Marea Britanie, din cauza unei ...
00:00
Lukașenko susține că opozantul Mikola Statkevici a refuzat exilul și s-ar afla din nou în închisoare: „Va muri în curând” # Unica.md
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat joi că opozantul Mikola Statkevici, eliberat săptămâna trecută în urma unor negocieri cu Statele Unite, ar fi refuzat să părăsească țara și s-ar afla ...
18 septembrie 2025
23:50
Trump susține că a cerut excluderea primarului Londrei, Sadiq Khan, de la evenimentele vizitei sale în Marea Britanie: „Nu l-am vrut prezent” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat joi, într-o discuție cu jurnaliștii la bordul aeronavei Air Force One, că a cerut ca primarul Londrei, Sadiq Khan, să nu participe la evenimentele ...
Acum 4 ore
21:30
Trump spune că Putin „l-a dezamăgit”, recunoscând că războiul din Ucraina este mai greu de rezolvat decât credea # Unica.md
Președintele american Donald Trump a discutat joi cu prim-ministrul britanic Keir Starmer la reședința rurală a acestuia de la Chequers, în a doua zi a vizitei sale în Regatul Unit, ...
Acum 6 ore
20:20
Putin susține că peste 700.000 de militari ruși sunt pe linia frontului în Ucraina. Zelenski anunță contraofensivă și localități recucerite în Donețk # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, într-o întâlnire televizată cu liderii grupurilor parlamentare din Duma de Stat, că „peste 700.000 de soldați" ruși sunt desfășurați pe linia de contact ...
20:10
Republica Moldova, laureată la „Oscarurile Folclorului” la Festivalul Internațional din Turcia. Maestrul Marin Bunea primește IGF Gold Star 2025 # Unica.md
În perioada 4–7 septembrie 2025, la Izmit, Turcia, s-a desfășurat cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică și Dans Pişmaniye, în cadrul căruia au fost decernate premiile „Oscar ...
20:00
Inaugurarea Centrului Municipal de Somnologie, dedicat diagnosticării și monitorizării tulburărilor de somn # Unica.md
În premieră, la Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail" a fost inaugurat Centrul Municipal de Somnologie, dedicat diagnosticării și monitorizării tulburărilor de somn. Cu sprijinul companiei Cidelec, Centrul va utiliza aparatul ...
20:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că duminică, 21 septembrie 2025, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt" se va desfășura Festivalul Etniilor, ediția a XXIV-a „Unitate prin diversitate", eveniment organizat de ...
19:40
Andra, apariție uluitoare după ce a slăbit: „Arăți incredibil!”. Cum a reușit artista să scape de kilogramele în plus # Unica.md
Andra, în vârstă de 39 de ani, își surprinde fanii cu cel mai nou videoclip, „Numai din iubirea ta", o poveste vizuală în care apare și soțul ei, Cătălin Măruță. ...
Acum 8 ore
19:20
Michelle Obama este în România. Sala de aproape 1.000 de persoane, plină, prețurile biletelor variind între 350 și 600 de euro # Unica.md
Fosta primă-doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, a fost joi speaker principal la Impact Bucharest, eveniment de business și tehnologie organizat la București. Apariția sa a atras un public numeros ...
19:10
Campania „Alegi local, alegi sustenabil!”: informare publică pentru produse agro-alimentare autohtone # Unica.md
Campania are drept obiectiv creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor cu privire la importanța unor alegeri alimentare informate și responsabile, subliniind faptul că prin preferința pentru produse locale fiecare cetățean ...
19:10
Captură de aproape 200 000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în nordul țării # Unica.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, și polițiștii de Frontieră, anunță o captură de aproape 200000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul ...
19:00
Dezvoltarea cooperării moldo-suedeze, colaborarea în diverse sectoare și proiectele concrete, cu impact direct asupra cetățenilor, au fost discutate de premierul Dorin Recean și noua ambasadoare a Regatului Suedez, Petra Lärke. Șeful ...
19:00
Victoria Furtună, Partidul „Moldova Mare”, riscă retragerea cetățeniei române. ANC analizează dosarul; politiciana neagă # Unica.md
Președinta Partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, ar putea rămâne fără cetățenia română, potrivit Euronews România care citează „surse oficiale". Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) din România ar avea procedura în lucru. ...
18:50
Percheziții în 46 de locații în dosare de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală: grup conectat la organizația criminală „Șor”. Un suspect, reținut 72 de ore # Unica.md
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger" și al subdiviziunilor teritoriale, au efectuat 46 de percheziții în mai multe localități ...
18:50
Maia Sandu la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”: „Numai prin colaborare putem să atragem mai multe investiții” # Unica.md
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană" care a adunat la Chișinău peste 200 de autorități publice locale din Republica Moldova, peste 50 de ...
18:50
Realizarea acțiunilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 a fost examinată în ședința Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026, prezidată de premierul Dorin Recean. ...
18:50
Premierul Dorin Recean a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone # Unica.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone. Discuțiile s-au axat pe consolidarea relațiilor bilaterale și sprijinul constant oferit de Italia Republicii Moldova în procesul ...
18:40
Tiraspol, îngrijorat de reparațiile la șapte poduri peste Nistru. Comisia Unificată de Control: „O provocare în Zona de Securitate” # Unica.md
Autoritățile transnistrene își exprimă îngrijorarea față de decizia Chișinăului de a începe în septembrie–octombrie lucrări de reparație la șapte poduri peste râul Nistru, a declarat Constantin Kalinenok, copreședinte din partea ...
18:40
Comisia Europeană lansează apel pentru investiții private în Republica Moldova. Sesiune specială la Moldova Business Week 2025 # Unica.md
Oportunități majore de investiții se deschid în Republica Moldova, după ce Comisia Europeană a lansat un apel de exprimare a interesului pentru investiții private, adresat companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul ...
18:30
CNAS și Ambasada Franței au semnat Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea acordului de securitate socială Moldova–Franța: pensii transferate fără deplasare # Unica.md
Directoarea generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), Elena Țîbîrnă, și ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Excelența Sa Dominique Waag, au semnat Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul ...
Acum 24 ore
09:20
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au urcat cu 26,8% în perioada ianuarie–august 2025 față de aceeași perioadă din 2024, ajungând ...
09:20
Un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital în stare gravă după ce a fost lovit de un automobil BMW, miercuri seara, în jurul orei 18:02, în apropiere ...
09:10
Zelenski: Ucraina va primi rachete Patriot și HIMARS prin mecanismul PURL finanțat de aliații NATO # Unica.md
Președintele Volodimir Zelenski a confirmat miercuri că Ucraina va primi rachete Patriot și HIMARS ca parte a unui nou pachet de asistență militară, finanțat de aliații NATO și livrat din ...
09:10
Grecia a suspendat extrădarea către Republica Moldova a omului de afaceri și fostului politician Vladimir Plahotniuc, vizat în dosarul „furtul secolului" din 2014, au confirmat miercuri Procuratura Generală de la ...
09:00
Modelul de dronă rusească carea a zburat în România și în Polonia, cu propulsie jet, mai rapidă și mai rezistentă la bruiaj: aproape 50 de componente străine identificate # Unica.md
Noile drone de atac rusești Geran-3, inspirate din modelul iranian Shahed-238, au intrat în arsenalul ofensiv al Moscovei ca o evoluție a Geran-2/Shahed-136: mai rapide, cu propulsie jet și cu ...
08:50
Președintele raionului Ocnița, Iurie Plopa (PSRM), prins băut la volan. Mașina de serviciu — ridicată; riscă amendă, arest și privarea permisului # Unica.md
Un președinte de raion din partea PSRM a rămas fără automobilul de serviciu după ce a fost depistat la volan în stare de ebrietate. Incidentul a avut loc aseară, în ...
08:50
Percheziții matinale ale INI, PCCOCS și BPDS „Fulger” în dosare de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani # Unica.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger" au descins, în această dimineață, cu percheziții în mai multe locații din țară. Potrivit ...
08:40
Chișinău găzduiește Conferința Internațională „Valoarea universală excepțională a Complexului Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia” # Unica.md
Ministerul Culturii organizează, pe 18–19 septembrie, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Conferința Internațională „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia". Vestigii aparținând Culturii Cucuteni/Foto: TVR Moldova Reuniunea aduce ...
08:40
Trump anunță desemnarea Antifa drept „organizație teroristă” după asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă pregătește decret privind violența politică # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri noi măsuri împotriva grupurilor de stânga, declarând că mișcarea antifascistă și antirasistă Antifa va fi clasificată drept „organizație teroristă", transmite Reuters, citat de ...
Ieri
00:20
Manichiuri de toamnă 2025: eleganță lucidă, accente cromate și pasteluri „untate” care încălzesc sezonul # Unica.md
Toamna 2025 aduce pe unghii rafinamentul quiet luxury împletit cu note statement: sclipici cu efect de cascadă, finisaje irizate ca o bijuterie fină, nuanțe profunde lăcuite și acele tușe neașteptate ...
17 septembrie 2025
23:40
Kenyan capturat de armata ucraineană susține că a fost păcălit să semneze un contract cu armata rusă: „Mi-au luat pașaportul și telefonul” # Unica.md
Forțele ucrainene au capturat, în apropiere de Vovchansk (regiunea Harkov), un cetățean kenyan care lupta în rândurile armatei ruse, a anunțat pe 17 septembrie Brigada 57 Infanterie Motorizată, citată de ...
23:20
Echinocțiul de toamnă, care va avea loc pe 22 septembrie, marchează momentul în care ziua și noaptea sunt (aproape) egale ca durată, iar Soarele trece în Balanță. Este un prag ...
23:20
Fagurele cu miere – superalimentul crud al stupului. Beneficii, cum se consumă și cui nu i se potrivește # Unica.md
Fagurele cu miere este unul dintre cele mai pure moduri de a consuma miere: celulele de ceară sigilate (căpăcite) păstrează conținutul crud, nefiltrat și neîncălzit, împreună cu enzime, polen, propolis ...
22:40
Mihaela Bilic: „Ne întoarcem la lapte”. După boomul băuturilor vegetale, laptele de vacă câștigă teren – „aliment complet, cu efect prebiotic, probiotic și postbiotic” # Unica.md
Medicul nutriționist Mihaela Bilic afirmă că, după ani în care laptele vegetal a fost promovat ca alternativă „sănătoasă", consumatorii revin spre laptele de vacă. Într-o postare pe Facebook, Bilic susține ...
22:10
Prada lansează pantofi de 1.150 € care seamănă cu opincile românești. Acuzații de „apropriere culturală” și reacții din zona patrimoniului # Unica.md
Casa de modă Prada a stârnit controverse odată cu lansarea unei perechi de pantofi de lux, prețuită la 1.150 de euro, al cărei design seamănă izbitor cu opincile tradiționale românești. ...
21:50
Premieră judiciară în România: părinți condamnați la închisoare după moartea bebelușului transportat fără scaun auto # Unica.md
Un caz judecat la Iași a devenit reper pentru justiția din România și un avertisment sever pentru părinți: doi soți au fost condamnați la închisoare după ce bebelușul lor, în ...
21:30
Poliția din Iași verifică o posibilă campanie electorală pro-PSRM desfășurată de cetățeni moldoveni într-un hotel. Socialiștii lui Dodon: „O invenție ieftină” # Unica.md
Polițiștii ieșeni au deschis verificări după o sesizare potrivit căreia mai multe persoane din Republica Moldova s-ar fi cazat într-un hotel din municipiu, de unde ar fi contactat telefonic alegători ...
21:20
Serviciul de Securitate al Letoniei a reținut un suspect acuzat că a spionat pentru Rusia: ar fi transmis planuri și date despre baze NATO # Unica.md
Un bărbat, cetățean al Letoniei, a fost arestat la Riga, fiind suspectat că a transmis serviciilor ruse de informații date sensibile despre amplasarea și funcționarea unor instalații militare, sistemele lor ...
21:10
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc: „Clientul meu nu a refuzat extrădarea în R. Moldova”. Procuratura confirmă suspendarea procedurii de către Grecia, fără motivare publică # Unica.md
Vladimir Plahotniuc nu a încercat să blocheze extrădarea în Republica Moldova și își menține intenția de a fi adus în țară, susține avocatul său, Lucian Rogac. Reacția vine după ce ...
21:00
Poluare masivă pe râul Răut în Rezervația „Orheiul Vechi”: pești, raci și amfibieni morți. Autoritățile au prelevat probe și cer populației să evite apa și pescuitul # Unica.md
Un incident grav de poluare a fost depistat pe râul Răut, în aria Rezervației Cultural‑Naturale „Orheiul Vechi". Specialiștii rezervației, împreună cu localnici, au observat în ultimele zile semne de contaminare ...
19:50
Mii de protestatari la Londra împotriva vizitei lui Donald Trump: „Migranții sunt bineveniți, Trump nu este” # Unica.md
Câteva mii de persoane s-au adunat miercuri în centrul Londrei pentru a protesta față de vizita de stat de două zile a președintelui SUA, Donald Trump, relatează AFP, citat de ...
19:40
O brățară prețioasă din Egiptul antic a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo, a anunțat Ministerul Turismului și Antichităților într-
19:30
Greva generală în Franța pe 18 septembrie: ambasada Moldovei avertizează asupra perturbărilor majore în transport, educație, servicii publice și sănătate # Unica.md
Ambasada Republicii Moldova în Franța avertizează cetățenii aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară că joi, 18 septembrie, este anunțată o grevă generală în Paris și ... Post-ul Greva generală în Franța pe 18 septembrie: ambasada Moldovei avertizează asupra perturbărilor majore în transport, educație, servicii publice și sănătate apare prima dată în Unica.md.
19:30
Un ucrainean de 21 de ani, expulzat după ce a ridicat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia # Unica.md
Un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în Ucraina, în urma unei decizii judiciare, după ce a încălcat legislația aeriană poloneză ridicând o dronă deasupra ... Post-ul Un ucrainean de 21 de ani, expulzat după ce a ridicat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia apare prima dată în Unica.md.
19:20
Un băiețel de 1 an și 8 luni a murit înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea unui restaurant din Timișoara, România, lipit de o creșă privată. Potrivit primelor informații, ... Post-ul Tragedie la o creșă privată din Timișoara: copil de 1 an și 8 luni a murit înecat apare prima dată în Unica.md.
19:20
Un cetățean american, căutat pentru o infracțiune cu circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania, a fost extrădat săptămâna trecută din Republica Moldova în Statele Unite, potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA ... Post-ul Un cetățean american, căutat în Philadelphia, extrădat din Republica Moldova în SUA apare prima dată în Unica.md.
