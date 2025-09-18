Percheziții în 46 de locații în dosare de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală: grup conectat la organizația criminală „Șor”. Un suspect, reținut 72 de ore
Unica.md, 18 septembrie 2025 18:50
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger" și al subdiviziunilor teritoriale, au efectuat 46 de percheziții în mai multe localități ...
• • •
Acum 5 minute
19:10
Campania „Alegi local, alegi sustenabil!": informare publică pentru produse agro-alimentare autohtone
Campania are drept obiectiv creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor cu privire la importanța unor alegeri alimentare informate și responsabile, subliniind faptul că prin preferința pentru produse locale fiecare cetățean ...
19:10
Captură de aproape 200 000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în nordul țării
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, și polițiștii de Frontieră, anunță o captură de aproape 200000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul ...
Acum 15 minute
19:00
Dezvoltarea cooperării moldo-suedeze, colaborarea în diverse sectoare și proiectele concrete, cu impact direct asupra cetățenilor, au fost discutate de premierul Dorin Recean și noua ambasadoare a Regatului Suedez, Petra Lärke. Șeful ...
19:00
Victoria Furtună, Partidul „Moldova Mare", riscă retragerea cetățeniei române. ANC analizează dosarul; politiciana neagă
Președinta Partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, ar putea rămâne fără cetățenia română, potrivit Euronews România care citează „surse oficiale". Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) din România ar avea procedura în lucru. ...
Acum 30 minute
18:50
Percheziții în 46 de locații în dosare de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală: grup conectat la organizația criminală „Șor". Un suspect, reținut 72 de ore
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger" și al subdiviziunilor teritoriale, au efectuat 46 de percheziții în mai multe localități ...
18:50
Maia Sandu la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană": „Numai prin colaborare putem să atragem mai multe investiții"
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană" care a adunat la Chișinău peste 200 de autorități publice locale din Republica Moldova, peste 50 de ...
18:50
Realizarea acțiunilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 a fost examinată în ședința Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026, prezidată de premierul Dorin Recean. ...
18:50
Premierul Dorin Recean a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone. Discuțiile s-au axat pe consolidarea relațiilor bilaterale și sprijinul constant oferit de Italia Republicii Moldova în procesul ...
Acum o oră
18:40
Tiraspol, îngrijorat de reparațiile la șapte poduri peste Nistru. Comisia Unificată de Control: „O provocare în Zona de Securitate"
Autoritățile transnistrene își exprimă îngrijorarea față de decizia Chișinăului de a începe în septembrie–octombrie lucrări de reparație la șapte poduri peste râul Nistru, a declarat Constantin Kalinenok, copreședinte din partea ...
18:40
Comisia Europeană lansează apel pentru investiții private în Republica Moldova. Sesiune specială la Moldova Business Week 2025
Oportunități majore de investiții se deschid în Republica Moldova, după ce Comisia Europeană a lansat un apel de exprimare a interesului pentru investiții private, adresat companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul ...
18:30
CNAS și Ambasada Franței au semnat Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea acordului de securitate socială Moldova–Franța: pensii transferate fără deplasare
Directoarea generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), Elena Țîbîrnă, și ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Excelența Sa Dominique Waag, au semnat Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul ...
Acum 12 ore
09:20
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au urcat cu 26,8% în perioada ianuarie–august 2025 față de aceeași perioadă din 2024, ajungând ...
09:20
Un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital în stare gravă după ce a fost lovit de un automobil BMW, miercuri seara, în jurul orei 18:02, în apropiere ...
09:10
Zelenski: Ucraina va primi rachete Patriot și HIMARS prin mecanismul PURL finanțat de aliații NATO
Președintele Volodimir Zelenski a confirmat miercuri că Ucraina va primi rachete Patriot și HIMARS ca parte a unui nou pachet de asistență militară, finanțat de aliații NATO și livrat din ...
09:10
Grecia a suspendat extrădarea către Republica Moldova a omului de afaceri și fostului politician Vladimir Plahotniuc, vizat în dosarul „furtul secolului" din 2014, au confirmat miercuri Procuratura Generală de la ...
09:00
Modelul de dronă rusească carea a zburat în România și în Polonia, cu propulsie jet, mai rapidă și mai rezistentă la bruiaj: aproape 50 de componente străine identificate
Noile drone de atac rusești Geran-3, inspirate din modelul iranian Shahed-238, au intrat în arsenalul ofensiv al Moscovei ca o evoluție a Geran-2/Shahed-136: mai rapide, cu propulsie jet și cu ...
08:50
Președintele raionului Ocnița, Iurie Plopa (PSRM), prins băut la volan. Mașina de serviciu — ridicată; riscă amendă, arest și privarea permisului
Un președinte de raion din partea PSRM a rămas fără automobilul de serviciu după ce a fost depistat la volan în stare de ebrietate. Incidentul a avut loc aseară, în ...
08:50
Percheziții matinale ale INI, PCCOCS și BPDS „Fulger" în dosare de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger" au descins, în această dimineață, cu percheziții în mai multe locații din țară. Potrivit ...
08:40
Chișinău găzduiește Conferința Internațională „Valoarea universală excepțională a Complexului Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia"
Ministerul Culturii organizează, pe 18–19 septembrie, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Conferința Internațională „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia". Vestigii aparținând Culturii Cucuteni/Foto: TVR Moldova Reuniunea aduce ...
08:40
Trump anunță desemnarea Antifa drept „organizație teroristă" după asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă pregătește decret privind violența politică
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri noi măsuri împotriva grupurilor de stânga, declarând că mișcarea antifascistă și antirasistă Antifa va fi clasificată drept „organizație teroristă", transmite Reuters, citat de ...
Acum 24 ore
00:20
Manichiuri de toamnă 2025: eleganță lucidă, accente cromate și pasteluri „untate" care încălzesc sezonul
Toamna 2025 aduce pe unghii rafinamentul quiet luxury împletit cu note statement: sclipici cu efect de cascadă, finisaje irizate ca o bijuterie fină, nuanțe profunde lăcuite și acele tușe neașteptate ...
17 septembrie 2025
23:40
Kenyan capturat de armata ucraineană susține că a fost păcălit să semneze un contract cu armata rusă: „Mi-au luat pașaportul și telefonul"
Forțele ucrainene au capturat, în apropiere de Vovchansk (regiunea Harkov), un cetățean kenyan care lupta în rândurile armatei ruse, a anunțat pe 17 septembrie Brigada 57 Infanterie Motorizată, citată de ...
23:20
Echinocțiul de toamnă, care va avea loc pe 22 septembrie, marchează momentul în care ziua și noaptea sunt (aproape) egale ca durată, iar Soarele trece în Balanță. Este un prag ...
23:20
Fagurele cu miere – superalimentul crud al stupului. Beneficii, cum se consumă și cui nu i se potrivește
Fagurele cu miere este unul dintre cele mai pure moduri de a consuma miere: celulele de ceară sigilate (căpăcite) păstrează conținutul crud, nefiltrat și neîncălzit, împreună cu enzime, polen, propolis ...
22:40
Mihaela Bilic: „Ne întoarcem la lapte". După boomul băuturilor vegetale, laptele de vacă câștigă teren – „aliment complet, cu efect prebiotic, probiotic și postbiotic"
Medicul nutriționist Mihaela Bilic afirmă că, după ani în care laptele vegetal a fost promovat ca alternativă „sănătoasă", consumatorii revin spre laptele de vacă. Într-o postare pe Facebook, Bilic susține ...
22:10
Prada lansează pantofi de 1.150 € care seamănă cu opincile românești. Acuzații de „apropriere culturală" și reacții din zona patrimoniului
Casa de modă Prada a stârnit controverse odată cu lansarea unei perechi de pantofi de lux, prețuită la 1.150 de euro, al cărei design seamănă izbitor cu opincile tradiționale românești. ...
21:50
Premieră judiciară în România: părinți condamnați la închisoare după moartea bebelușului transportat fără scaun auto
Un caz judecat la Iași a devenit reper pentru justiția din România și un avertisment sever pentru părinți: doi soți au fost condamnați la închisoare după ce bebelușul lor, în ...
21:30
Poliția din Iași verifică o posibilă campanie electorală pro-PSRM desfășurată de cetățeni moldoveni într-un hotel. Socialiștii lui Dodon: „O invenție ieftină"
Polițiștii ieșeni au deschis verificări după o sesizare potrivit căreia mai multe persoane din Republica Moldova s-ar fi cazat într-un hotel din municipiu, de unde ar fi contactat telefonic alegători ...
21:20
Serviciul de Securitate al Letoniei a reținut un suspect acuzat că a spionat pentru Rusia: ar fi transmis plan
Un bărbat, cetățean al Letoniei, a fost arestat la Riga, fiind suspectat că a transmis serviciilor ruse de informații date sensibile despre amplasarea și funcționarea unor instalații militare, sistemele lor ... Post-ul Serviciul de Securitate al Letoniei a reținut un suspect acuzat că a spionat pentru Rusia: ar fi transmis planuri și date despre baze NATO apare prima dată în Unica.md.
21:10
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc: „Clientul meu nu a refuzat extrădarea în R. Moldova”. Procuratura confirmă suspendarea procedurii de către Grecia, fără motivare publică # Unica.md
Vladimir Plahotniuc nu a încercat să blocheze extrădarea în Republica Moldova și își menține intenția de a fi adus în țară, susține avocatul său, Lucian Rogac. Reacția vine după ce ... Post-ul Avocatul lui Vladimir Plahotniuc: „Clientul meu nu a refuzat extrădarea în R. Moldova”. Procuratura confirmă suspendarea procedurii de către Grecia, fără motivare publică apare prima dată în Unica.md.
21:00
Poluare masivă pe râul Răut în Rezervația „Orheiul Vechi”: pești, raci și amfibieni morți. Autoritățile au prelevat probe și cer populației să evite apa și pescuitul # Unica.md
Un incident grav de poluare a fost depistat pe râul Răut, în aria Rezervației Cultural‑Naturale „Orheiul Vechi”. Specialiștii rezervației, împreună cu localnici, au observat în ultimele zile semne de contaminare ... Post-ul Poluare masivă pe râul Răut în Rezervația „Orheiul Vechi”: pești, raci și amfibieni morți. Autoritățile au prelevat probe și cer populației să evite apa și pescuitul apare prima dată în Unica.md.
19:50
Mii de protestatari la Londra împotriva vizitei lui Donald Trump: „Migranții sunt bineveniți, Trump nu este” # Unica.md
Câteva mii de persoane s-au adunat miercuri în centrul Londrei pentru a protesta față de vizita de stat de două zile a președintelui SUA, Donald Trump, relatează AFP, citat de ... Post-ul Mii de protestatari la Londra împotriva vizitei lui Donald Trump: „Migranții sunt bineveniți, Trump nu este” apare prima dată în Unica.md.
19:40
O brățară prețioasă din Egiptul antic a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo, a anunțat Ministerul Turismului și Antichităților într-un comunicat publicat marți seara, citat de ... Post-ul Brățară antică din aur de 3.000 de ani, dispărută de la Muzeul Egiptean din Cairo apare prima dată în Unica.md.
19:30
Greva generală în Franța pe 18 septembrie: ambasada Moldovei avertizează asupra perturbărilor majore în transport, educație, servicii publice și sănătate # Unica.md
Ambasada Republicii Moldova în Franța avertizează cetățenii aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară că joi, 18 septembrie, este anunțată o grevă generală în Paris și ... Post-ul Greva generală în Franța pe 18 septembrie: ambasada Moldovei avertizează asupra perturbărilor majore în transport, educație, servicii publice și sănătate apare prima dată în Unica.md.
19:30
Un ucrainean de 21 de ani, expulzat după ce a ridicat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia # Unica.md
Un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în Ucraina, în urma unei decizii judiciare, după ce a încălcat legislația aeriană poloneză ridicând o dronă deasupra ... Post-ul Un ucrainean de 21 de ani, expulzat după ce a ridicat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia apare prima dată în Unica.md.
19:20
Un băiețel de 1 an și 8 luni a murit înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea unui restaurant din Timișoara, România, lipit de o creșă privată. Potrivit primelor informații, ... Post-ul Tragedie la o creșă privată din Timișoara: copil de 1 an și 8 luni a murit înecat apare prima dată în Unica.md.
19:20
Un cetățean american, căutat pentru o infracțiune cu circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania, a fost extrădat săptămâna trecută din Republica Moldova în Statele Unite, potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA ... Post-ul Un cetățean american, căutat în Philadelphia, extrădat din Republica Moldova în SUA apare prima dată în Unica.md.
19:20
Premierul Dorin Recean cere anchetă după suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc: „Instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe” # Unica.md
Premierul Dorin Recean a solicitat investigarea modului în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc ar fi reușit să împiedice extrădarea sa din Grecia în Republica Moldova, după ce Ministerul Justiției ... Post-ul Premierul Dorin Recean cere anchetă după suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc: „Instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe” apare prima dată în Unica.md.
Ieri
19:10
Grecia suspendă predarea lui Vladimir Plahotniuc: extrădarea nu va avea loc pe 25 septembrie. Procuratura Generală: motivul nu a fost indicat # Unica.md
Vladimir Plahotniuc nu va fi extrădat în Republica Moldova la 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Autoritățile elene au anunțat suspendarea predării după examinarea solicitărilor Procuraturii Generale (PG) și ... Post-ul Grecia suspendă predarea lui Vladimir Plahotniuc: extrădarea nu va avea loc pe 25 septembrie. Procuratura Generală: motivul nu a fost indicat apare prima dată în Unica.md.
19:00
Un lăstar din teiul lui Eminescu, plantat la Chișinău. Ambasadorul României: „O punte vie între Iași și Chișinău” # Unica.md
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a plantat astăzi, 17 septembrie, un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu în curtea Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău. Evenimentul a ... Post-ul Un lăstar din teiul lui Eminescu, plantat la Chișinău. Ambasadorul României: „O punte vie între Iași și Chișinău” apare prima dată în Unica.md.
19:00
Vizită de stat istorică: Regele Charles îl primește pe Donald Trump la Castelul Windsor, cu cel mai fastuos ceremonial militar din ultimele decenii # Unica.md
Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, la începutul celei de-a doua vizite de stat a acestuia în Regatul Unit — un eveniment cu fast fără precedent ... Post-ul Vizită de stat istorică: Regele Charles îl primește pe Donald Trump la Castelul Windsor, cu cel mai fastuos ceremonial militar din ultimele decenii apare prima dată în Unica.md.
18:50
Lavrov: „Europenii nu au ce căuta la masa negocierilor”. Acuză UE că vrea să transforme conflictul „în războiul lui Trump” și respinge condițiile occidentale # Unica.md
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat miercuri că liderii europeni „nu au ce căuta la masa negocierilor” privind Ucraina și a acuzat Uniunea Europeană că încearcă să convingă ... Post-ul Lavrov: „Europenii nu au ce căuta la masa negocierilor”. Acuză UE că vrea să transforme conflictul „în războiul lui Trump” și respinge condițiile occidentale apare prima dată în Unica.md.
18:40
Accident frontal la ieșirea din Bălți spre Sângerei: două persoane rănite. Șoferul Mercedesului, 57 de ani, în stare gravă # Unica.md
Un accident rutier s-a produs astăzi, la ieșirea din municipiul Bălți spre Sângerei, în urma unui impact frontal între un camion și un automobil. Două persoane au ajuns la spital. ... Post-ul Accident frontal la ieșirea din Bălți spre Sângerei: două persoane rănite. Șoferul Mercedesului, 57 de ani, în stare gravă apare prima dată în Unica.md.
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi un Cod Galben de intensificări ale vântului pe întreg teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, pe 18 septembrie, în intervalul orelor 06:00-18:00, sunt așteptate ... Post-ul Atenție, un nou Cod Galben, emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat apare prima dată în Unica.md.
14:20
Victoria Furtună, Partidul Moldova Mare, își prezintă inițiativele: desființarea consiliilor raionale, reducerea numărului de deputați și restructurarea aparatului de stat # Unica.md
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a prezentat la Chișinău un pachet de inițiative pe care formațiunea îl propune în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit acesteia, discuțiile ... Post-ul Victoria Furtună, Partidul Moldova Mare, își prezintă inițiativele: desființarea consiliilor raionale, reducerea numărului de deputați și restructurarea aparatului de stat apare prima dată în Unica.md.
14:20
Fostul portar al clubului Dinamo Kiev, Artur Rudko, reținut la tentativa de trecere ilegală a frontierei # Unica.md
Fostul portar al lui Dinamo Kiev, Șahtar, Cernomoretț, Metalist și al altor cluburi, Artur Rudko, a fost reținut în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera Ucrainei, relatează Sport Arena. ... Post-ul Fostul portar al clubului Dinamo Kiev, Artur Rudko, reținut la tentativa de trecere ilegală a frontierei apare prima dată în Unica.md.
14:10
Guvernul simplifică accesul la sprijin ODA pentru IMM-uri: un singur plan de afaceri, administrare unitară a programelor și finanțare accelerată # Unica.md
Antreprenorii vor accesa mai ușor finanțare, consultanță și alte forme de sprijin oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), după ce Guvernul a aprobat un nou Regulament care unifică administrarea ... Post-ul Guvernul simplifică accesul la sprijin ODA pentru IMM-uri: un singur plan de afaceri, administrare unitară a programelor și finanțare accelerată apare prima dată în Unica.md.
14:10
Guvernul sprijină reabilitarea râului Bîc și contribuie la reducerea presiunii asupra bugetului capitalei # Unica.md
Importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor în Chișinău” vor fi scutite de taxa pe valoare adăugată și alte plăți aferente. Regulamentul care ... Post-ul Guvernul sprijină reabilitarea râului Bîc și contribuie la reducerea presiunii asupra bugetului capitalei apare prima dată în Unica.md.
14:00
Guvernul actualizează regulamentele pentru alimente destinate sugarilor, copiilor mici și dietelor medicale speciale: aliniere la standardele UE # Unica.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 17 septembrie, actualizarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele pentru scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale ... Post-ul Guvernul actualizează regulamentele pentru alimente destinate sugarilor, copiilor mici și dietelor medicale speciale: aliniere la standardele UE apare prima dată în Unica.md.
13:50
Iulia Navalnaia spune că testele de laborator arată că soțul ei, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit înainte de moarte # Unica.md
Iulia Navalnaia, soția opozantului decedat Alexei Navalnîi, a declarat miercuri că două rezultate separate de laborator arată că soțul ei a fost otrăvit înainte de moartea sa într-o colonie penală ... Post-ul Iulia Navalnaia spune că testele de laborator arată că soțul ei, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit înainte de moarte apare prima dată în Unica.md.
