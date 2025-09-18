Percheziții în 46 de locații în dosare de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală: grup conectat la organizația criminală „Șor”. Un suspect, reținut 72 de ore

13:50

Iulia Navalnaia, soția opozantului decedat Alexei Navalnîi, a declarat miercuri că două rezultate separate de laborator arată că soțul ei a fost otrăvit înainte de moartea sa într-o colonie penală