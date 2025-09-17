Tragedie la o creșă privată din Timișoara: copil de 1 an și 8 luni a murit înecat
Unica.md, 17 septembrie 2025 19:20
Un băiețel de 1 an și 8 luni a murit înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea unui restaurant din Timișoara, România, lipit de o creșă privată. Potrivit primelor informații,
• • •
Acum 10 minute
19:40
O brățară prețioasă din Egiptul antic a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo, a anunțat Ministerul Turismului și Antichităților într-un comunicat publicat marți seara, citat de
Acum 30 minute
19:30
Greva generală în Franța pe 18 septembrie: ambasada Moldovei avertizează asupra perturbărilor majore în transport, educație, servicii publice și sănătate # Unica.md
Ambasada Republicii Moldova în Franța avertizează cetățenii aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară că joi, 18 septembrie, este anunțată o grevă generală în Paris și
19:30
Un ucrainean de 21 de ani, expulzat după ce a ridicat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia # Unica.md
Un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în Ucraina, în urma unei decizii judiciare, după ce a încălcat legislația aeriană poloneză ridicând o dronă deasupra
19:20
Un băiețel de 1 an și 8 luni a murit înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea unui restaurant din Timișoara, România, lipit de o creșă privată. Potrivit primelor informații,
19:20
Un cetățean american, căutat pentru o infracțiune cu circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania, a fost extrădat săptămâna trecută din Republica Moldova în Statele Unite, potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA
19:20
Premierul Dorin Recean cere anchetă după suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc: „Instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe” # Unica.md
Premierul Dorin Recean a solicitat investigarea modului în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc ar fi reușit să împiedice extrădarea sa din Grecia în Republica Moldova, după ce Ministerul Justiției
Acum o oră
19:10
Grecia suspendă predarea lui Vladimir Plahotniuc: extrădarea nu va avea loc pe 25 septembrie. Procuratura Generală: motivul nu a fost indicat # Unica.md
Vladimir Plahotniuc nu va fi extrădat în Republica Moldova la 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Autoritățile elene au anunțat suspendarea predării după examinarea solicitărilor Procuraturii Generale (PG) și
19:00
Un lăstar din teiul lui Eminescu, plantat la Chișinău. Ambasadorul României: „O punte vie între Iași și Chișinău” # Unica.md
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a plantat astăzi, 17 septembrie, un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu în curtea Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău. Evenimentul a
19:00
Vizită de stat istorică: Regele Charles îl primește pe Donald Trump la Castelul Windsor, cu cel mai fastuos ceremonial militar din ultimele decenii # Unica.md
Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, la începutul celei de-a doua vizite de stat a acestuia în Regatul Unit — un eveniment cu fast fără precedent
18:50
Lavrov: „Europenii nu au ce căuta la masa negocierilor”. Acuză UE că vrea să transforme conflictul „în războiul lui Trump” și respinge condițiile occidentale # Unica.md
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat miercuri că liderii europeni „nu au ce căuta la masa negocierilor" privind Ucraina și a acuzat Uniunea Europeană că încearcă să convingă
Acum 2 ore
18:40
Accident frontal la ieșirea din Bălți spre Sângerei: două persoane rănite. Șoferul Mercedesului, 57 de ani, în stare gravă # Unica.md
Un accident rutier s-a produs astăzi, la ieșirea din municipiul Bălți spre Sângerei, în urma unui impact frontal între un camion și un automobil. Două persoane au ajuns la spital.
Acum 6 ore
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi un Cod Galben de intensificări ale vântului pe întreg teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, pe 18 septembrie, în intervalul orelor 06:00-18:00, sunt așteptate
14:20
Victoria Furtună, Partidul Moldova Mare, își prezintă inițiativele: desființarea consiliilor raionale, reducerea numărului de deputați și restructurarea aparatului de stat # Unica.md
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a prezentat la Chișinău un pachet de inițiative pe care formațiunea îl propune în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit acesteia, discuțiile
14:20
Fostul portar al clubului Dinamo Kiev, Artur Rudko, reținut la tentativa de trecere ilegală a frontierei # Unica.md
Fostul portar al lui Dinamo Kiev, Șahtar, Cernomoretț, Metalist și al altor cluburi, Artur Rudko, a fost reținut în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera Ucrainei, relatează Sport Arena.
14:10
Guvernul simplifică accesul la sprijin ODA pentru IMM-uri: un singur plan de afaceri, administrare unitară a programelor și finanțare accelerată # Unica.md
Antreprenorii vor accesa mai ușor finanțare, consultanță și alte forme de sprijin oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), după ce Guvernul a aprobat un nou Regulament care unifică administrarea
14:10
Guvernul sprijină reabilitarea râului Bîc și contribuie la reducerea presiunii asupra bugetului capitalei # Unica.md
Importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor în Chișinău" vor fi scutite de taxa pe valoare adăugată și alte plăți aferente. Regulamentul care
14:00
Guvernul actualizează regulamentele pentru alimente destinate sugarilor, copiilor mici și dietelor medicale speciale: aliniere la standardele UE # Unica.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 17 septembrie, actualizarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele pentru scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale
13:50
Iulia Navalnaia spune că testele de laborator arată că soțul ei, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit înainte de moarte # Unica.md
Iulia Navalnaia, soția opozantului decedat Alexei Navalnîi, a declarat miercuri că două rezultate separate de laborator arată că soțul ei a fost otrăvit înainte de moartea sa într-o colonie penală
13:50
Femeie de 84 de ani dispărută în Ialoveni. Poliția cere ajutorul publicului pentru găsirea ei # Unica.md
O femeie în vârstă de 84 de ani din Ialoveni a plecat de la domiciliu în după-amiaza zilei de 13 septembrie, într-o direcție necunoscută, și nu s-a mai întors. Până
13:50
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, își dă demisia. Procurorul a instrumentat dosarul „Frauda bancară” # Unica.md
Adjunctul Procuraturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi, a depus cerere de demisie cu data de 1 octombrie, decizie confirmată pentru TV8. Magistratul nu a precizat motivele concrete: „Este alegerea mea de
Acum 8 ore
13:40
Guvernul lansează Strategia 2025–2050 pentru renovarea clădirilor din întreaga țară, scopul este eficientizarea energetică # Unica.md
Guvernul a aprobat Strategia sectorială pe termen lung (2025–2050) pentru renovarea fondului imobiliar național, un cadru care deschide calea mobilizării investițiilor în eficiența energetică a clădirilor din întreaga țară. Documentul
13:40
Premierul Recean: Informații operative indică intenția lui Constantin Țuțu de a ajunge în stânga Nistrului. Procurorii cer arest preventiv; demersul se examinează pe 22 septembrie # Unica.md
Premierul Dorin Recean a declarat că există informații operative potrivit cărora fostul deputat democrat Constantin Țuțu ar intenționa să ajungă în regiunea transnistreană, unde ar putea desfășura „anumite acțiuni", fără
13:30
Un moldovean stabilit de zece ani la Berlin a trăit un moment inedit la bordul unui avion, unde a observat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, așezată la câteva scaune
13:30
CNA și Procuratura Bălți: peste 70 de percheziții în dosarul de finanțare ilegală a partidelor. Sume în valută și probe ridicate; linii de raportare activate # Unica.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară în această dimineață peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui
13:20
Un bărbat de 61 de ani, originar din Chișinău, bănuit de comiterea mai multor pungășii în transportul public, a fost reținut de Poliție pentru 72 de ore. Potrivit oamenilor legii,
13:20
Executivul a aprobat un pachet de modificări legislative pentru a facilita dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei electrice și a elimina blocajele procedurale din proiectul strategic „Linia Independenței Energetice" de
Acum 12 ore
10:10
Momente emoționante: Prima apariție pe TV a Melindei-Ioana, fetița de 4 luni a Victoriei Roșca # Unica.md
În emisiunea „Iubește Viața" de la TV8, Melinda-Ioana, fetița de doar 4 luni a actriței Victoria Roșca, a apărut pentru prima dată pe micile ecrane, cucerind imediat publicul din platou.
10:00
Reținut pentru trafic de influență: ar fi cerut 60.000 de euro ca să „oprească” dosare penale; 25.000 de euro ar fi fost deja încasați # Unica.md
Un bărbat bănuit de trafic de influență a fost reținut miercuri dimineața de procurorii anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi pretins 60.000
10:00
Transneft avertizează producătorii ruși: posibile reduceri de producție după lovituri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor și porturilor de export # Unica.md
Compania rusă de conducte Transneft a avertizat producătorii de petrol că ar putea fi nevoită să reducă volumele preluate în sistem dacă infrastructura suferă noi avarii, pe fondul atacurilor repetate
10:00
Ursula von der Leyen anunță, după o discuție cu Donald Trump, intensificarea sancțiunilor contra Rusiei: al 19-lea pachet UE vizează cripto, bănci și energie # Unica.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, despre măsuri suplimentare pentru întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, cu scopul de a
10:00
Suplimente alimentare nedeclarate, depistate la Vama Palanca: 95 de cutii reținute, șofer documentat # Unica.md
Un lot comercial de suplimente alimentare nedeclarate a fost descoperit la punctul vamal Palanca, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Cazul a fost depistat la controlul unui microbuz Mercedes-Benz
09:50
ANRE retrage licența Nord Gaz-Sângerei și revocă obligația de serviciu public. Energocom preia furnizarea # Unica.md
Consiliul de Administrație al ANRE a retras licența de furnizare a gazelor naturale a Nord Gaz-Sângerei SRL și a revocat obligația de serviciu public a întreprinderii, ca urmare a cererii
09:50
Watchdog.md: Media din Transnistria a promovat în vară narative anti-Moldova și pro-Kremlin – „stat eșuat”, „alegeri fraudate”, „popor moldovenesc separat” # Unica.md
În perioada iunie–august 2025, principalele subiecte promovate în mass-media din regiunea transnistreană au fost criza și „corupția" din Republica Moldova, acuzațiile privind fraudarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și
09:50
Accident mortal la Costești, Ialoveni: un șofer de 62 de ani a murit după ce i s-a făcut rău la volan. Două pasagere, rănite # Unica.md
Un bărbat și-a pierdut viața, iar două femei au fost rănite într-un accident rutier produs marți dimineața, în localitatea Costești, raionul Ialoveni. Potrivit Poliției, șoferul, în vârstă de 62 de
09:50
Exporturi record de grâu în iulie–august: +14% față de 2024 și +55% față de 2023. Experți: performanța vine din climă favorabilă, nu din politici # Unica.md
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova au atins în iulie și august cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, cu un avans de 14% față de 2024 și peste
09:50
Poliția Națională intră în regim sporit pentru alegerile din 28 septembrie: focus pe prevenire, securitate și combaterea coruperii electorale # Unica.md
Poliția Națională va activa în regim sporit pe întreaga perioadă electorală și după alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru a garanta un scrutin corect, fără corupere și fără provocări, a
09:40
Ședință tensionată în dosarul lui Constantin Țuțu: procurorii spun că ar fi în stânga Nistrului, apărarea susține că este în Grecia # Unica.md
Ieri, a avut loc prima ședință de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită al fostului deputat Constantin Țuțu, după plecarea acestuia din țară la 20 iulie 2025. Inculpatul nu s-a
09:40
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, avansat la gradul special de chestor prin decret prezidențial # Unica.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a fost decorat cu gradul special de chestor, potrivit unui decret al președintei Republicii Moldova, transmite Știri.md. Gradul de chestor este
09:40
Mii de slovaci au ieșit în stradă împotriva austerității lui Robert Fico: „Ajunge! Ne-am săturat!” Proteste în 16 orașe, apeluri la grevă generală # Unica.md
Mii de oameni au protestat marți în Slovacia față de pachetul de austeritate propus de guvernul premierului naționalist Robert Fico. În Bratislava, mulțimea s-a adunat în fața sediului guvernului scandând
08:20
Putin, în ținută de camuflaj la finalul „Zapad-2025”: 100.000 de militari implicați, „inamicul a fost înfânt” # Unica.md
Vladimir Putin a apărut într-o rară ținută militară de camuflaj la închiderea exercițiilor strategice „Zapad-2025", desfășurate în Rusia și Belarus, potrivit unei înregistrări video difuzate marți de Kremlin, relatează Antena
08:10
Imagini cu Donald Trump și Jeffrey Epstein proiectate pe un turn al Castelului Windsor, înainte de vizita președintelui SUA la Londra # Unica.md
Un grup de activiști a proiectat marți seara imagini cu președintele american Donald Trump și infractorul sexual Jeffrey Epstein pe unul dintre turnurile Castelului Windsor, unde liderul SUA urmează să
07:20
Buiucani: Bărbat reținut, după ce și-a transformat apartamentul în „casă” pentru narcomani # Unica.md
Polițiștii Inspectoratului din sectorul Buiucani, în colaborare cu Direcția de Poliție Chișinău, au reținut pentru 72 de ore un bărbat de 42 de ani, bănuit că ar fi organizat și
07:10
Peru evacuează 1.400 de turiști din gara Machu Picchu; circa 900 rămân blocați după noi blocaje pe calea ferată # Unica.md
Autoritățile din Peru au evacuat peste noapte aproximativ 1.400 de turiști din gara care deservește cetatea incașă Machu Picchu, însă marți încă circa 900 de persoane au rămas blocate după
07:00
Horoscopul zilei – Miercuri, 17 septembrie 2025: claritate în obiective, curaj în decizii și grijă pentru ritmul propriu # Unica.md
Zi cu energie lucidă și ritm susținut, favorabilă pentru a seta obiective clare, a face alegeri ferme și a elimina ce nu mai servește. Comunicarea este eficientă dacă e concisă;
Acum 24 ore
21:20
Judocanii Republicii Moldova au strălucit la Campionatul Balcanic desfășurat în Kosovo, revenind acasă cu opt medalii, dintre care trei de aur. Oxana Diacenco, Ciprian Gribineț și Mihail Latîșev au urcat
20:50
Un bărbat de 37 de ani, din satul Zastînca, raionul Soroca, a fost ucis cu o cruzime extremă, iar trupul i-a fost ascuns într-o pădure din apropierea localității Ocolina. Crima
20:40
Guvernul suedez va interzice utilizarea telefoanelor mobile în toate școlile și cluburile after‑school începând din toamna lui 2026, într‑un efort de a crește siguranța și calitatea procesului de învățare, scrie The
20:10
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham, supranumită „Beckjam", a cucerit internetul și se anunță trend global la micul dejun. Fostul star al lui Manchester United transformă recolta
19:50
Un iaht cu pânze s-a scufun
Ieri
19:30
Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, finanțat printr o schemă complexă de spălare de bani, vizat în perchezițiile de astǎzi # Unica.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu antifrauda Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul BPDS „Fulger”, au efectuat astăzi, 16 septembrie, o serie de percheziții într-o cauză ... Post-ul Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, finanțat printr o schemă complexă de spălare de bani, vizat în perchezițiile de astǎzi apare prima dată în Unica.md.
