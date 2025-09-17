Mihaela Bilic: „Ne întoarcem la lapte”. După boomul băuturilor vegetale, laptele de vacă câștigă teren – „aliment complet, cu efect prebiotic, probiotic și postbiotic”

09:40

Ieri, a avut loc prima ședință de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită al fostului deputat Constantin Țuțu, după plecarea acestuia din țară la 20 iulie 2025. Inculpatul nu s-a ... Post-ul Ședință tensionată în dosarul lui Constantin Țuțu: procurorii spun că ar fi în stânga Nistrului, apărarea susține că este în Grecia apare prima dată în Unica.md.