Poluare masivă pe râul Răut în Rezervația „Orheiul Vechi”: pești, raci și amfibieni morți. Autoritățile au prelevat probe și cer populației să evite apa și pescuitul

08:10

Un grup de activiști a proiectat marți seara imagini cu președintele american Donald Trump și infractorul sexual Jeffrey Epstein pe unul dintre turnurile Castelului Windsor, unde liderul SUA urmează să ... Post-ul Imagini cu Donald Trump și Jeffrey Epstein proiectate pe un turn al Castelului Windsor, înainte de vizita președintelui SUA la Londra apare prima dată în Unica.md.