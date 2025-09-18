Putin susține că peste 700.000 de militari ruși sunt pe linia frontului în Ucraina. Zelenski anunță contraofensivă și localități recucerite în Donețk

18:40

Un accident rutier s-a produs astăzi, la ieșirea din municipiul Bălți spre Sângerei, în urma unui impact frontal între un camion și un automobil. Două persoane au ajuns la spital.