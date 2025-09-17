Echinocțiul de toamnă: pragul dintre lumină și întuneric. Ce aduce pentru fiecare zodie

09:50

Exporturile de grâu ale Republicii Moldova au atins în iulie și august cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, cu un avans de 14% față de 2024 și peste ... Post-ul Exporturi record de grâu în iulie–august: +14% față de 2024 și +55% față de 2023. Experți: performanța vine din climă favorabilă, nu din politici apare prima dată în Unica.md.