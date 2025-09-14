UE restricţionează accesul ruşilor: Germania înăspreşte vizele, Spania le suspendă

17:20

Un bărbat și o femeie au ajuns la terapie intensivă după ce a explodat aparatul de țuică. Incidentul a avut loc în după amiaza zilei de vineri, 12 septembrie, în localitatea Tîrnauca din Stînga Nistrului. Stăpâna casei, o femeie de 63 de ani, împreună cu un cunoscut de-al său, în vârstă de 64 de ani, […]