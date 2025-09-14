UE restricţionează accesul ruşilor: Germania înăspreşte vizele, Spania le suspendă
Realitatea.md, 14 septembrie 2025 18:00
Germania a înăsprit criteriile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși, atât pentru vizele naționale, cât și pentru cele din spațiul Schengen. Acest lucru a fost relatat de serviciul de presă al Ambasadei Germaniei la Moscova, ca răspuns la solicitarea RTVI de a comenta informațiile agenției dpa, conform cărora Berlinul ar încerca să înăsprească regimul […] Articolul UE restricţionează accesul ruşilor: Germania înăspreşte vizele, Spania le suspendă apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
18:00
Germania a înăsprit criteriile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși, atât pentru vizele naționale, cât și pentru cele din spațiul Schengen. Acest lucru a fost relatat de serviciul de presă al Ambasadei Germaniei la Moscova, ca răspuns la solicitarea RTVI de a comenta informațiile agenției dpa, conform cărora Berlinul ar încerca să înăsprească regimul […] Articolul UE restricţionează accesul ruşilor: Germania înăspreşte vizele, Spania le suspendă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
17:20
Blocul Alternativa critică închiderea școlilor: satul Dolna, raionul Strășeni, a rămas fără școală # Realitatea.md
Blocul Alternativa se declară împotriva închiderii școlilor din mediul rural și atrage atenția asupra situației grave din satul Dolna, raionul Strășeni, care a rămas în acest an fără instituție de învățământ. Liderul formațiunii susține că închiderea școlilor afectează direct comunitățile locale, obligând copiii să parcurgă distanțe mai mari pentru a ajunge la ore și contribuie […] Articolul Blocul Alternativa critică închiderea școlilor: satul Dolna, raionul Strășeni, a rămas fără școală apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
15:40
INVESTIGAȚIE La chemarea inimii partidului au falsificat semnăturile, iar din modestie se plimbă pe Porsche Panamera # Realitatea.md
Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral Patriotic, condus de fosta guvernatoare a autonomiei găgăuze, Irina Vlah, a transmis pe 4 septembrie un apel către Parlament, Ministerul Educației și Procuratură. În document, semnatarii solicită reparația școlii din satul Constantinovca, raionul Edineț, precum și a drumului de acces spre instituția de învățământ, transmite nordnews.md. […] Articolul INVESTIGAȚIE La chemarea inimii partidului au falsificat semnăturile, iar din modestie se plimbă pe Porsche Panamera apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Poliția de Frontieră: documentele digitale nu înlocuiesc actele originale la trecerea graniței # Realitatea.md
Legislația Republicii Moldova nu permite înlocuirea actelor originale necesare pentru trecerea legală a frontierei de stat cu documente în format digital. Astfel, traversarea graniței de către persoane și mijloace de transport nu este permisă pe baza documentelor electronice generate prin aplicația guvernamentală EVO, anunță Poliția de frontieră. Potrivit autorităților responsabile, trecerea frontierei este posibilă doar […] Articolul Poliția de Frontieră: documentele digitale nu înlocuiesc actele originale la trecerea graniței apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
România, noul pol de putere militară al Europei: drone, pulbere și tancuri produse la Brașov și Satu Mare # Realitatea.md
România își reînvie industria de apărare cu sprijinul Statelor Unite și al Germaniei, transformându-se rapid într-un hub strategic pentru NATO pe flancul estic. Țara construiește fabrici de drone și de pulberi în Brașov, extinde producția de vehicule blindate și pregătește lansarea asamblării tancurilor Leopard la Satu Mare, potrivit Radio Free Europe România, notează bani.md. Ministerul […] Articolul România, noul pol de putere militară al Europei: drone, pulbere și tancuri produse la Brașov și Satu Mare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
13:40
Rusia a lansat, în noaptea de 13 spre 14 septembrie, un atac masiv asupra Ucrainei. În jurul orei 21.00, rușii au folosit o rachetă balistică „Iskander”-M/KN-23 și 58 de drone de tip Shahed, „Gerbera” și altele. Informația a fost confirmată de Forțele Aeriene ucrainene, transmite adevărul.ro. Dronele au fost lansate din regiunile rusești Kursk, Briansk, […] Articolul Teroare aeriană în Ucraina. Pasagerii unui tren internațional, evacuați lângă Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Republica Moldova își consolidează capacitatea de intervenție în situații de urgență, cu sprijin european. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a obținut finanțare de aproximativ 2,7 milioane de euro pentru implementarea a șase proiecte, prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Potrivit IGSU, fondurile urmează a fi redirecționate preponderent către achiziții de autospeciale, vehicule […] Articolul Proiecte europene pentru dotarea și instruirea salvatorilor din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
12:00
Traficul de droguri ia amploare în Republica Moldova. Șefa MAI: „E din cauza războiului din Ucraina” # Realitatea.md
Fenomenul traficului de droguri se accentuează în Republica Moldova, a recunoscut ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV. Șefa MAI a explicat că această creștere are la bază atât contextul regional, cât și acțiunile tot mai intense ale oamenilor legii. „Avem o creștere a numărului de cauze penale pe tot […] Articolul Traficul de droguri ia amploare în Republica Moldova. Șefa MAI: „E din cauza războiului din Ucraina” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Oferă-le oamenilor prezumția de nevinovăție. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 14 septembrie 2025, potrivit gândul.ro. Berbec În sfârșit, lumea începe să vadă lucrurile în felul tău. Fii tu însuți și nu fi reticent să le spui oamenilor exact cum stau lucrurile. Gândirea ta este clară și concentrată. Folosește-ți mintea pătrunzătoare pentru […] Articolul Horoscop 14 septembrie 2025. VĂRSĂTORII își gestionează bine emoțiile apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Cheltuielile familiei Sandu la Vatican, acoperite din surse proprii – precizările Președinției # Realitatea.md
Familia președintei Maia Sandu și-a acoperit din resurse proprii cheltuielile legate de vizita la Vatican. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, care a respins speculațiile false apărute în mediul online pe această temă. Potrivit Președinției, informațiile au scop manipulator. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți în privința surselor din […] Articolul Cheltuielile familiei Sandu la Vatican, acoperite din surse proprii – precizările Președinției apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Ora micului-dejun, posibil indicator al sănătății la vârsta a treia, arată un nou studiu # Realitatea.md
Un nou studiu sugerează că ora la care luăm mesele, în special micul-dejun, poate fi un indicator important al stării de sănătate și al riscului de deces la persoanele vârstnice. Cercetarea, publicată recent în revista Communications Medicine, arată că modificările în programul meselor la vârsta a treia pot oferi informații valoroase despre sănătatea generală, relatează […] Articolul Ora micului-dejun, posibil indicator al sănătății la vârsta a treia, arată un nou studiu apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Duminică, 14 septembrie, la Reședința Prezidențială din Condrița are loc Festivalul Pădurilor, un eveniment dedicat protecției mediului, educației ecologice și bucuriei de a trăi în armonie cu natura. Toți doritorii sunt așteptați începând cu ora 11:00, iar pentru a evita formarea ambuteiajelor, poliția îndeamnă vizitatorii să utilizeze transportul organizat, pus la dispoziție gratuit, pe parcursul […] Articolul Festivalul Pădurilor la Condrița. Poliția recomandă transportul organizat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
18:30
VIDEO Vasile Advahov și Satoshi pregătesc un nou hit! A fost prea frumos de Ziua Independenței, ca să se oprească # Realitatea.md
De Ziua Independenței Republicii Moldova, reprezentații a două generații de artiști ne-au surprins cu o colaborare neașteptată. Satoshi și Vasile Advahov cu feciorii săi au dat tonul sărbătorii cu piesa „Asta-i țara mea”, o combinație dintre rap și vioară, cu un mesaj autentic puternic. Artiștii au povestit cum au ajuns să colaboreze și ce-i leagă […] Articolul VIDEO Vasile Advahov și Satoshi pregătesc un nou hit! A fost prea frumos de Ziua Independenței, ca să se oprească apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
17:00
Renato Usatîi propune crearea unui sistem de plăți prin „Poșta Moldovei” pentru cetățenii aflați în Rusia # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță intenția de a crea, pe baza Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, un sistem propriu de plată care să permită cetățenilor Republicii Moldova aflați în Federația Rusă să efectueze transferuri către rudele lor din țară. În cadrul întrevederilor cu cetățenii, Renato Usatîi a explicat că măsura ar veni să înlocuiască […] Articolul Renato Usatîi propune crearea unui sistem de plăți prin „Poșta Moldovei” pentru cetățenii aflați în Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Dezbatere electorală la Drochia: candidați și cetățeni au discutat despre alegeri și angajamente publice # Realitatea.md
Cea de-a treia dezbatere publică organizată în cadrul proiectului „Societatea civilă pentru alegeri conștiente” a avut loc la Centrul de Tineret Drochia, reunind cetățeni, reprezentanți ai societății civile și concurenți electorali. Evenimentul a constituit o platformă de dialog deschis și transparent, menit să consolideze responsabilitatea candidaților față de alegători și să faciliteze o mai bună înțelegere […] Articolul Dezbatere electorală la Drochia: candidați și cetățeni au discutat despre alegeri și angajamente publice apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Republica Moldova nu se va confrunta în acest an cu o nouă criză a gazelor, asigură ministrul Energiei # Realitatea.md
Republica Moldova nu se va confrunta în acest an cu o nouă criză a gazelor, dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că țara noastră importă în prezent tot volumul necesar de gaze din România sau prin România, după ce gazoductul Iași–Ungheni a pus bazele independenței energetice. Junghietu a […] Articolul Republica Moldova nu se va confrunta în acest an cu o nouă criză a gazelor, asigură ministrul Energiei apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Putin a modificat regulile în programul de repatriere pentru cetățenii Republicii Moldova și alte trei state # Realitatea.md
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret care modifică regulile programului de repatriere pentru „compatrioții” din fostul spațiu sovietic. Una dintre cele mai semnificative schimbări vizează cetățenii Republicii Moldova, care nu vor mai fi obligați să demonstreze cunoașterea limbii ruse pentru a putea participa la acest program, scrie Rbc.ru. Noua prevedere se aplică […] Articolul Putin a modificat regulile în programul de repatriere pentru cetățenii Republicii Moldova și alte trei state apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
VIDEO Maia Sandu: Italia ne sprijină pe drumul european și ne ajută cu recunoașterea permiselor și pensiile # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj video după vizita oficială în Italia, în care a evidențiat progresele recente în relațiile bilaterale dintre cele două țări. Potrivit șefei statului, dialogul politic dintre Chișinău și Roma s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii patru ani. În mesajul său, Maia Sandu a subliniat importanța comunității moldovenești din […] Articolul VIDEO Maia Sandu: Italia ne sprijină pe drumul european și ne ajută cu recunoașterea permiselor și pensiile apare prima dată în Realitatea.md.
12 septembrie 2025
22:40
Tragedie în Indonezia: 23 de persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor din Bali și Flores # Realitatea.md
Bilanțul inundațiilor de pe insulele turistice indoneziene Bali și Flores s-a agravat vineri, 12 septembrie curent, numărul morților crescând de la 19 la 23, au anunțat serviciile de salvare, care au raportat de asemenea cinci persoane date dispărute, informează agerpres.ro. După ploile torențiale care s-au abătut la începutul săptămânii, provocând inundații și alunecări de teren […] Articolul Tragedie în Indonezia: 23 de persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor din Bali și Flores apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Tradiționalele spectacole muzicale pentru seniori, pe 13 și 14 septembrie în capitală # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanele de vârsta a treia în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, sâmbătă și duminică, 13 și 14 septembrie 2025, orele 15:00-19:00, la o nouă ediție a spectacolelor muzicale în aer liber, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”. „Locuitorii și oaspeții capitalei se vor delecta cu […] Articolul Tradiționalele spectacole muzicale pentru seniori, pe 13 și 14 septembrie în capitală apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL), și-au început misiunea în Liban. În cadrul unei ceremonii a transferului de autoritate, desfășurată în Baza multinațională „Sector West HQ UNP 2-3”, din localitatea Shama, aceștia au preluat atribuțiile pacificatorilor letoni care au făcut parte din contingentul italian. „Participarea Republicii Moldova la această operațiune multinațională este posibilă datorită efortului […] Articolul Al treilea contingent UNIFIL din Moldova și-a început misiunea în Liban apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Municipiul Botoșani a donat orașului Bălți un patinoar mobil complet echipat. Anunțul a fost făcut de primarul Alexandr Petkov, care a menționat că „Botoșanii ne-au dăruit un patinoar mobil cu tot echipamentul necesar”, subliniind că parteneriatul dintre cele două orașe „prinde viață prin fapte concrete”. Primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov, a apreciat gestul generos al […] Articolul La Bălți va apărea un patinoar mobil, dăruit de orașul înfrățit Botoșani apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Persoanele vulnerabile din satul Cobîlea, raionul Șoldănești, au acum acces la un nou serviciu social gratuit. Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, aici a fost deschisă o spălătorie socială, unde peste 150 de persoane vulnerabile din localitate își vor putea spăla și usca rufele în condiții decente. Spălătoria este dotată cu mașini de spălat, uscătoare […] Articolul Spălătorie socială inaugurată în Cobîlea pentru sprijinul persoanelor vulnerabile apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Programul EcoVoucher sprijină alte 5.802 familii să înlocuiască electrocasnicele vechi cu altele eficiente energetic, în sesiunea din septembrie. Voucherele au fost distribuite în cadrul celei de-a 5-a sesiuni din acest an, care a început vineri, 12 septembrie curent, și se va desfășura până pe 29 septembrie. Voucherele sunt repartizate automat beneficiarilor, pe baza criteriilor de […] Articolul EcoVoucher continuă: Electrocasnice eficiente pentru alte 6000 de gospodării apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Poliția a oferit detalii despre bătaia de la Sadîc. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco, a declarat pentru Realitatea că Poliția a fost solicitată pentru aplanarea unui conflict în localitatea Sadîc din raionul Cantemir. ”Precizăm ca apelurile au parvenit de la ambele părți implicate în conflict. Poliția a intervenit și […] Articolul Ce spune poliția despre bătaia din Sadîc, cu implicarea primarului apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
OFICIAL! Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc # Realitatea.md
Ministerul Justiției a anunțat astăzi, 12 septembrie, că a recepționat, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia autorităților elene privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Setul de acte necesar a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, instituție responsabilă de preluarea persoanei vizate. Potrivit autorităților, MAI a inițiat deja procedurile pentru aducerea fostului politician din custodia Greciei. […] Articolul OFICIAL! Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Procurorii din Cahul au venit cu noi detalii în dosarul penal care vizează doi viceprimari de Comrat, o candidată la funcția de deputat și doi activiști de partid, reținuți recent pentru presupuse fapte de corupție și abuzuri. Potrivit informațiilor, judecătorul de instrucție a dispus aplicarea arestului preventiv în penitenciar pentru 30 de zile în privința […] Articolul Noi decizii în dosarul viceprimarilor de Comrat și al altor persoane reținute apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că, în urma negocierilor desfășurate la ședința Comisiei Mixte moldo-poloneze din 22 iulie curent, a fost recepționat un contingent suplimentar de 150 autorizații pentru efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri în/din țări terțe. Autorizațiile expediate de către autoritățile poloneze sunt valabile până la 31 ianuarie 2026 și pot fi […] Articolul ANTA a primit o cotă suplimentară de 150 autorizații de la autoritățile poloneze apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Irina Vlah: Dosarele fabricat împotriva membrilor INIMA MOLDOVEI se destramă unul după altul # Realitatea.md
Curtea de Apel Cahul a respins azi, 12 septembrie, cererile procurorilor de a aresta activiștii partidului INIMA MOLDOVEI. Despre aceasta a anunțat liderul formațiunii, Irina Vlah, pe Facebook. ”Vocea poporului Moldovei este arma principală de care se tem bandiții galbeni și care îi va înlătura definitiv de la putere”, a scris Vlah. Săptămâna trecută oamenii […] Articolul Irina Vlah: Dosarele fabricat împotriva membrilor INIMA MOLDOVEI se destramă unul după altul apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Un incident violent petrecut în comuna Sadîc, raionul Cantemir, a provocat reacții puternice în spațiul public. Primarul localității, Ilie Porumbescu, a fost surprins pe cameră în timp ce lovea o femeie, în replică, și femeia l-a lovit. Momentul a fost filmat de o a treia persoană, iar imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale, stârnind […] Articolul VIDEO Primarul din Sadîc, Ilie Porumbescu, surprins lovind o femeie apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
VIDEO La un pas de tragedie. Două persoane au ajuns la spital cu arsuri după ce le-a explodat aparatul de țuică # Realitatea.md
Un bărbat și o femeie au ajuns la terapie intensivă după ce a explodat aparatul de țuică. Incidentul a avut loc în după amiaza zilei de vineri, 12 septembrie, în localitatea Tîrnauca din Stînga Nistrului. Stăpâna casei, o femeie de 63 de ani, împreună cu un cunoscut de-al său, în vârstă de 64 de ani, […] Articolul VIDEO La un pas de tragedie. Două persoane au ajuns la spital cu arsuri după ce le-a explodat aparatul de țuică apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Pregătirile pentru cel mai aşteptat eveniment cultural al toamnei – Festivalul Internaţional de Muzică Clasică VinOpera sunt pe ultima sută de metri la Castel Mimi. Scena şi sistemul de sunet şi iluminat au fost instalate, iar muncitorii pregătesc zona pentru public. Sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 19:00 sunteţi aşteptaţi să trăiţi o seară desăvârşită […] Articolul VinOpera vă aşteaptă la a VIII-a ediţie, la Castel Mimi apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Zeci de jurnaliști, bloggeri și turiști italieni au sosit la noi cu o cursă-surpriză. Nu știau că vor explora Moldova # Realitatea.md
La Aeroportul Internațional Chișinău a aterizat vineri, 12 septembrie curent, o cursă specială, operată în parteneriat cu Wizz Air, care a adus în Republica Moldova 135 de cetățeni italieni – jurnaliști, bloggeri și turiști. Aceștia au câștigat o excursie de trei zile într-o destinație secretă, iar abia după aterizare au aflat că vor explora Moldova. […] Articolul Zeci de jurnaliști, bloggeri și turiști italieni au sosit la noi cu o cursă-surpriză. Nu știau că vor explora Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
ANALIZĂ: Mitul „jumătate de milion de moldoveni în Rusia” se prăbușește în fața cifrelor reale # Realitatea.md
În pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, revine în atenție tema participării diasporei la vot, cu accent pe Federația Rusă. Oficialii de la Moscova, inclusiv purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, invocă frecvent cifra de „până la jumătate de milion de moldoveni” stabiliți în Rusia, prezentând-o drept argument în relațiile politice cu Chișinăul. […] Articolul ANALIZĂ: Mitul „jumătate de milion de moldoveni în Rusia” se prăbușește în fața cifrelor reale apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
STOP CADRU Mitropolitul Vladimir, la Tighina, depune flori alături de Ozerov. L-a îmbrățișat și pe Krasnoselski # Realitatea.md
Mitropolitul Moldovei Vladimir a participat la un eveniment organizat în Tighina, Bender, dedicat cneazului Alexandr Nevski, canonizat în Rusia. Clericul s-a îmbrățișat cu liderul separatist Vadim Krasnoselski și a depus flori la bustul personalității istorice, alături de reprezentanți ai ambasadei ruse, printre care și șeful agreat al misiunii diplomatice, Oleg Ozerov. Conform administrației autoproclamate, pe […] Articolul STOP CADRU Mitropolitul Vladimir, la Tighina, depune flori alături de Ozerov. L-a îmbrățișat și pe Krasnoselski apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat vineri, 12 septembrie curent, rezultatul verificării integrității procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție. În Raportul de evaluare emis, Comisia propune ca subiectul să nu promoveze evaluarea externă. „Procesul de evaluare a relevat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023. […] Articolul VIDEO Comisia de evaluare nu-l promovează pe procurorul anticorupție Andrei Balan apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
FOTO Cutremur cu magnitudinea de 8 grade și distrugeri masive: IGSU a desfășurat aplicații tactice la Ungheni # Realitatea.md
Vineri, 12 septembrie, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat în raionul Ungheni aplicații tactice de amploare în domeniul protecției civile, pe baza unui scenariu care a simulat producerea unui cutremur major pe teritoriul țării. Potrivit scenariului, un cutremur cu magnitudinea de 8 grade pe scara de 12, cu epicentrul în zona […] Articolul FOTO Cutremur cu magnitudinea de 8 grade și distrugeri masive: IGSU a desfășurat aplicații tactice la Ungheni apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Trump anunță arestarea ucigașului lui Charlie Kirk: „Cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat vineri dimineață, la Fox News, că autoritățile l-au găsit și arestat pe ucigașul lui Charlie Kirk, relatează BBC. „Cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, a afirmat liderul de la Casa Albă. Trump a precizat că „cineva foarte apropiat de el l-a dat pe mâna autorităților” […] Articolul Trump anunță arestarea ucigașului lui Charlie Kirk: „Cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Șoferul Daciei implicate în accidentul de pe traseul Orhei a decedat la spital. Cine era Radu Malcic # Realitatea.md
Bilanțul tragic al accidentului rutier produs pe 11 septembrie pe traseul Orhei–Rezina–Rîbnița a ajuns la două victime. Șoferul automobilului Dacia, un bărbat de 39 de ani din Chișinău, a murit în noaptea de joi spre vineri la spital, unde fusese internat în stare gravă. Potrivit unei postări pe Facebook a Federației De Judo din Moldova, […] Articolul Șoferul Daciei implicate în accidentul de pe traseul Orhei a decedat la spital. Cine era Radu Malcic apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Doi bărbați din Edineț și Strășeni, trimiși în judecată pentru omor și viol. Riscă închisoare pe viață # Realitatea.md
Doi bărbați din Edineț și Strășeni, cu vârste de 30 și 39 de ani, au fost trimiși în judecată pentru omor și viol. Aceștia locuiau într-un subsol din Chișinău, împreună cu victima, pe care au bătut-o mortal, precum și cu tânăra care a fost ulterior violată de principalul învinuit care anterior a fost judecat pentru […] Articolul Doi bărbați din Edineț și Strășeni, trimiși în judecată pentru omor și viol. Riscă închisoare pe viață apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Unele experiențe sunt atât de speciale încât devin povești pentru o viață. Cu maib și Visa, fiecare plată poate fi primul pas către o aventură memorabilă – o călătorie magică în Laponia, o escapadă prin Alpii elvețieni sau o plimbare autentică cu Mocănița în inima Maramureșului. În perioada 10 septembrie – 10 decembrie 2025, maib […] Articolul Visuri care merită trăite: câștigă o călătorie de poveste cu maib și Visa apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Vineri, 12 septembrie 2025, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită în audiență de papa Leon al XIV-lea la Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului. După întrevederea cu Suveranul Pontif, Maia Sandu a avut o întâlnire și cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele […] Articolul FOTO cu președinta Republicii Moldova, față în față cu papa Leon al XIV-lea apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Reacția spitalului la cazul Urschi: Starea pacientului permite transferul, însă familia blochează demersul # Realitatea.md
Starea actorului Gheorghe Urschi permite transferul către o secție de profil sau chiar externarea. Cu toate acestea, demersul ar fi amânat din cauza refuzului zilnic exprimat de rude, din diverse motive. Informația a fost oferită de comunicatoarea Institutului de Medicină Urgentă, Dorina Arsene, pentru Realitatea.md. Actorul a fost internat pe 26 august 2025 cu o […] Articolul Reacția spitalului la cazul Urschi: Starea pacientului permite transferul, însă familia blochează demersul apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Noi detalii despre moldoveanca care intenționa să intre în Parlamentul României cu șase cuțite # Realitatea.md
Moldoveanca prinsă cu șase cuțite la filtrul de securitate de la intrarea în Parlamentul României se numește Lavric Diana și are vârsta de 35 de ani. Aceasta a declarat că obișnuiește să poarte cuțitele permanent în geantă și a uitat că le are la ea, transmite G4media.ro. De asemenea, ea a spus că nu și-a […] Articolul Noi detalii despre moldoveanca care intenționa să intre în Parlamentul României cu șase cuțite apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Încălcări în campania electorală: Conflict la Căușeni, bani neraportați și utilizarea resursei administrative # Realitatea.md
Membrii blocului Patriotic au avut un conflict cu veteranii de pe Nistru la Căușeni, fiind necesară intervenția Poliției, PAS a folosit resursa administrativă în campania electorală, iar mai multe partide nu au raportat se arată în cel de-al treilea raport de monitorizare al Promo-LEX. Observările au fost făcute în perioada 29 august – 10 septembrie […] Articolul Încălcări în campania electorală: Conflict la Căușeni, bani neraportați și utilizarea resursei administrative apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Trump a enervat Polonia. Replica lui Tusk, după ce președintele SUA a sugerat că dronele rusești au intrat „dintr-o eroare” # Realitatea.md
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a respins ideea că dronele rusești care au încălcat spațiul aerian polonez ar fi intrat „din greșeală”, contrazicând afirmațiile președintelui american Donald Trump, transmite Antena 3 CNN. „Ne-am dori şi noi ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o eroare. Dar nu a fost. Şi ştim asta”, a declarat […] Articolul Trump a enervat Polonia. Replica lui Tusk, după ce președintele SUA a sugerat că dronele rusești au intrat „dintr-o eroare” apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Mai multe colegii și universități afro-americane din SUA – în stare de alertă după amenințări teroriste # Realitatea.md
Mai multe colegii și universități afro-americane din Statele Unite (HBCUs – Historically Black Colleges and Universities) au fost plasate în stare de alertă joi, după ce au primit amenințări considerate cu potențial terorist. Cursurile și activitățile academice au fost suspendate temporar, iar mii de studenți au fost nevoiți să se adăpostească în cămine sau să […] Articolul Mai multe colegii și universități afro-americane din SUA – în stare de alertă după amenințări teroriste apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Marian Brînza este noul director general al S.A. „CET-Nord”. Anunțul a fost făcut de Agenția Proprietăți Publice (APP). „În baza deciziei Comisiei de concurs din 10 septembrie 2025, a fost declarat învingător a Concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „CET-Nord” dl Brînza Marian (punctajul total acumulat de candidat: 9,54 din 10. […] Articolul CET-Nord are un nou director general. Cine este acesta? apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Kremlinul anunță o „pauză” în negocierile dintre Rusia și Ucraina, menținând canalele de comunicare deschise # Realitatea.md
Kremlinul a declarat că negocierile dintre Rusia și Ucraina se află momentan într-o „pauză”, deși canalele de comunicare dintre grupurile de negociere rămân active. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, și a fost preluat de mai multe agenții de presă rusești, scrie Rbc.ua. Peskov a subliniat că nu […] Articolul Kremlinul anunță o „pauză” în negocierile dintre Rusia și Ucraina, menținând canalele de comunicare deschise apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Vedeta Festivalului Strugurelui de la Cimișlia a fost cea din imagine – aflați cu cât s-a vândut # Realitatea.md
Anul acesta, vedeta festivalului de la Cimișlia dedicat strugurilor a fost un strugure-gigant de 4,775 kg, din soiul Chișmiș Veles, crescut în satul Burlacu, raionul Cahul, în podgoriile „Tera Vitis”. Pentru a cumpăra acest strugure-gigant a fost o licitație acerbă printre vizitatori, iar cumpărătorul final a achitat pentru acest strugure suma de 3000 de lei. […] Articolul Vedeta Festivalului Strugurelui de la Cimișlia a fost cea din imagine – aflați cu cât s-a vândut apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.