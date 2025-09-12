Noi detalii despre moldoveanca care intenționa să intre în Parlamentul României cu șase cuțite
Realitatea.md, 12 septembrie 2025 15:00
Moldoveanca prinsă cu șase cuțite la filtrul de securitate de la intrarea în Parlamentul României se numește Lavric Diana și are vârsta de 35 de ani. Aceasta a declarat că obișnuiește să poarte cuțitele permanent în geantă și a uitat că le are la ea, transmite G4media.ro. De asemenea, ea a spus că nu și-a
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
15:10
Reacția spitalului la cazul Urschi: Starea pacientului permite transferul, însă familia blochează demersul # Realitatea.md
Starea actorului Gheorghe Urschi permite transferul către o secție de profil sau chiar externarea. Cu toate acestea, demersul ar fi amânat din cauza refuzului zilnic exprimat de rude, din diverse motive. Informația a fost oferită de comunicatoarea Institutului de Medicină Urgentă, Dorina Arsene, pentru Realitatea.md. Actorul a fost internat pe 26 august 2025 cu o
Acum 30 minute
15:00
14:50
Încălcări în campania electorală: Conflict la Căușeni, bani neraportați și utilizarea resursei administrative # Realitatea.md
Membrii blocului Patriotic au avut un conflict cu veteranii de pe Nistru la Căușeni, fiind necesară intervenția Poliției, PAS a folosit resursa administrativă în campania electorală, iar mai multe partide nu au raportat se arată în cel de-al treilea raport de monitorizare al Promo-LEX. Observările au fost făcute în perioada 29 august – 10 septembrie
Acum o oră
14:20
Trump a enervat Polonia. Replica lui Tusk, după ce președintele SUA a sugerat că dronele rusești au intrat „dintr-o eroare” # Realitatea.md
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a respins ideea că dronele rusești care au încălcat spațiul aerian polonez ar fi intrat „din greșeală", contrazicând afirmațiile președintelui american Donald Trump, transmite Antena 3 CNN. „Ne-am dori şi noi ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o eroare. Dar nu a fost. Şi ştim asta", a declarat
14:20
Mai multe colegii și universități afro-americane din SUA – în stare de alertă după amenințări teroriste # Realitatea.md
Mai multe colegii și universități afro-americane din Statele Unite (HBCUs – Historically Black Colleges and Universities) au fost plasate în stare de alertă joi, după ce au primit amenințări considerate cu potențial terorist. Cursurile și activitățile academice au fost suspendate temporar, iar mii de studenți au fost nevoiți să se adăpostească în cămine sau să
Acum 2 ore
13:50
Marian Brînza este noul director general al S.A. „CET-Nord". Anunțul a fost făcut de Agenția Proprietăți Publice (APP). „În baza deciziei Comisiei de concurs din 10 septembrie 2025, a fost declarat învingător a Concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „CET-Nord" dl Brînza Marian (punctajul total acumulat de candidat: 9,54 din 10.
13:50
Kremlinul anunță o „pauză” în negocierile dintre Rusia și Ucraina, menținând canalele de comunicare deschise # Realitatea.md
Kremlinul a declarat că negocierile dintre Rusia și Ucraina se află momentan într-o „pauză", deși canalele de comunicare dintre grupurile de negociere rămân active. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, și a fost preluat de mai multe agenții de presă rusești, scrie Rbc.ua. Peskov a subliniat că nu
Acum 4 ore
13:10
Vedeta Festivalului Strugurelui de la Cimișlia a fost cea din imagine – aflați cu cât s-a vândut # Realitatea.md
Anul acesta, vedeta festivalului de la Cimișlia dedicat strugurilor a fost un strugure-gigant de 4,775 kg, din soiul Chișmiș Veles, crescut în satul Burlacu, raionul Cahul, în podgoriile „Tera Vitis". Pentru a cumpăra acest strugure-gigant a fost o licitație acerbă printre vizitatori, iar cumpărătorul final a achitat pentru acest strugure suma de 3000 de lei.
13:00
FOTO Vandalism într-un parc din Chișinău! Niște persoane necunoscute au distrus mai multe bunuri # Realitatea.md
În Parcul-pădure Rîșcani din Capitală, astăzi dimineața, 12 septembrie, au fost comise mai multe acte de vandalism. Persoane necunoscute au deteriorat o bancă și coșuri de gunoi și au demontat mai multe lespezi din pavajul unei alei. Primăria Chișinău condamnă ferm aceste acțiuni și atenționează că distrugerea intenționată a bunurilor publice atrage sancțiuni contravenționale. „Menționăm
13:00
Un fotbalist moldovean, transferat la o echipă din Kiev, amenințat cu moartea. I-au găsit postări pro-ruse # Realitatea.md
Fotbalistul moldovean Vladislav Blănuță, recent transferat de la Craiova la Dinamo Kiev, se află în centrul unui scandal major în Ucraina. Ultrașii echipei Dinamo Kiev au postat pe rețelele sociale un videoclip de amenințare după ce au descoperit mesaje pro-ruse distribuite anterior de fotbalist. Printre acestea se numără și clipuri pe TikTok cu Vladimir Soloviov,
12:40
VIDEO Maia Sandu, primită la Vatican: Discuții cu Papa Leon al XIV-lea despre pace și valori creștine # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a sosit la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea, în urma vizitei sale în Italia. Agenda discuțiilor vizează promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine, într-un context internațional marcat de tensiuni. Totodată, Maia Sandu va avea și o întâlnire cu cardinalul Pietro Parolin, Secretarul de Stat
12:40
IDIOT! Așa se va numi concertul Satoshi de pe 4 Octombrie la BRMG. De ce Idiot? Pentru că, după spusele interpretului: „câțiva bărbați vor cânta piese de dragoste la chitară acustică, ca niște idioți îndrăgostiți sub ferestrei". Se așteaptă un program neobișnuit, fără energia explozivă obișnuită de la concertele Satoshi, deoarece interpretul va prezenta materialul
12:30
Albania are un ministru nou al Anticorupției generat de inteligența artificială – FOTO # Realitatea.md
Un nou ministru din Albania, responsabil cu gestionarea achizițiilor publice, va fi imun la orice formă de corupție. Asta pentru că Diella, așa cum se numește, este un bot generat prin inteligență artificială, scrie Reuters. Conform premierului Albaniei, Edi Rama, Diella va gestiona și va atribui toate licitațiile publice prin care guvernul contractează companii private pentru
12:10
Investigație Cu Sens: O treime din banii statului alocați pentru presă au ajuns la televiziuni afiliate politic # Realitatea.md
Primul concurs de proiecte finanțate din Fondul pentru subvenționarea mass-mediei, lansat în aprilie 2025, a stârnit controverse. Din totalul de 4,5 milioane de lei distribuiți, aproape o treime a ajuns la instituții de presă afiliate politic sau asupra cărora planează suspiciuni de nerespectare a Codului deontologic al jurnalistului, se arată într-o investigație Cu Sens. Fondul
12:10
Strategia energetică 2050, lansată fix înainte de alegeri! Promisiuni de facturi mici și energie verde # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat lansarea Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în 2050, prezentată ca un plan pentru viitorul energetic al țării. Documentul prevede investiții masive în eficiență energetică, regenerabile și infrastructură, dar și măsuri sociale pentru protejarea celor mai vulnerabili, scrie bani.md. Până în anul 2050, autoritățile își propun ca peste 80%
11:40
Incident la Parlamentul României! O moldoveancă, prinsă cu cuțite înainte de a participa la o activitate AUR # Realitatea.md
O moldoveancă de 25 de ani, care intenționa să participe la o activitate a Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a fost prinsă la filtrul de securitate de la intrarea în Parlamentul României cu șase cuțite, transmite G4media.ro. Inițial, se menționa că tânăra figura pe lista suplimentară a partidului la activitatea „Forumul Economic". Ulterior, AUR
11:30
Cine moștenește imperiul lui Giorgio Armani: două testamente sigilate, scrise de mână, au fost deschise în prezența notarului # Realitatea.md
Viitorul casei de modă Giorgio Armani va fi gestionat de Fundaţia Armani, care va prelua 100% din acţiuni, conform testamentului creatorului italian, decedat pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Potrivit cotidianului La Stampa, Armani a lăsat două testamente scrise de mână, datate 15 martie şi 5 aprilie, păstrate în plicuri sigilate. Ambele
11:30
Gheorghe Urschi, în stare gravă la terapie intensivă. Familia actorului cere ajutorul ministrei Nemerenco # Realitatea.md
Familia actorului Gheorghe Urschi a lansat un apel public pe Facebook, cu speranța că va ajunge la ministra Ala Nemerenco, solicitând transferul urgent al acestuia din Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău către o altă terapie intensivă. Aceasta vine după ce actorul a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru ocluzie intestinală pe 26 august 2025.
11:20
Un șofer de 40 de ani, aflat la volanul unui Ford, a intrat astăzi dimineață, 12 septembrie, într-un semafor din Strășeni. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul ar fi încercat să evite coliziunea cu un alt vehicul, însă a pierdut controlul direcției. Poliția transmite că conducătorul auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Din fericire, nimeni
Acum 6 ore
11:00
Olesea Stamate amintește cazul Estoniei: Un candidat independent s-a clasat pe locul 2 după cel mai mare partid # Realitatea.md
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, afirmă că un candidat independent are șanse reale să ajungă în Parlament și să aducă schimbări, dacă se bucură de sprijinul cetățenilor. Stamate a amintit exemplul Estoniei, unde în 2009 politicianul Indrek Tarand, candidat independent, a reușit să obțină peste 100.000 de voturi la alegerile
11:00
CineMADE in Romania: Filmul „Lumea e a mea” de Nicolae Constantin Tănase, la 22:00, la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „Lumea e a mea" de Nicolae Constantin Tănase este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Pelicula relatează drama generației anilor 2000, care vor influență, bani, valoare și popularitate. Protagonista este o adolescentă pe nume Larisa care se îndrăgostește și este gata să facă totul pentru
10:50
Caz șocant la Cahul. Două persoane au fost ucise cu sânge rece de o altă persoană cu care consumaseră băuturi alcoolice. După miezul nopții, poliția a fost sesizată că un bărbat a fost găsit inconștient pe o stradă. La fața locului, oamenii legii au constatat decesul acestuia, cu semne vizibile de moarte violentă. Ulterior, într-o
10:30
Moldova care ne unește: Povestea antrenorului ucrainean, devenit mentor pentru campionii din Bălți # Realitatea.md
Antrenorul din Donețk Artiom Driga a fugit din calea războiului și a găsit o nouă casă la Bălți. Aici și-a continuat activitatea sportivă și pregătește campioni la kickboxing. Bărbatul povestește că în Ucraina a devenit prea periculos să se afle împreună cu copiii, iar casa lui se află acolo unde îi este familia. Aici i
10:30
Circulația rutieră va fi suspendată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin, în perioada 13 septembrie, ora 01:10 – 14 septembrie, ora 19:00. Transportul va fi redirecționat pe străzile adiacente. Totodată, pe 14 septembrie, între orele 02:00 și 17:00, traficul rutier va fi restricționat pe
10:20
Descinderi la Călărași! Reprezentanți afiliați unei formațiuni politice, bănuiți că ofereau bani alegătorilor # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere electorală. Mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar fi recrutat alegători, oferindu-le bani, bunuri sau servicii în schimbul susținerii unei formațiuni și exercitării votului într-un anumit
10:20
Primul interviu al Allei Pugaciova de când a părăsit Rusia: Să-i spui patriei că greșește – asta înseamnă patriotism # Realitatea.md
Renumita artistă rusă Alla Pugaciova a oferit un amplu interviu jurnalistei Katerina Gordeeva publicat la 10 septembrie 2025. Materialul video, cu o durată de peste trei ore și jumătate, marchează prima apariție de acest fel a artistei în ultimii șapte ani, după interviul acordat actorului Oleg Menșikov. În discuția cu Gordeeva, Pugaciova a abordat subiecte delicate,
10:20
Pe 28 septembrie, cetățenii R. Moldova
10:10
Șefa de la MAI despre extrădarea lui Plahotniuc în ajunul alegerilor: ”Nu este un subiect politic” # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc se desfășoară „în strictă conformitate cu normele internaționale” și nu are legătură cu politica, chiar dacă ar putea avea loc în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Nu este un subiect politic. Au fost respectați toți termenii. Poliția își desfășoară […] Articolul Șefa de la MAI despre extrădarea lui Plahotniuc în ajunul alegerilor: ”Nu este un subiect politic” apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. Promite sprijin pentru reabilitarea militarilor ucraineni # Realitatea.md
Prinţul Harry a sosit la Kiev într-o vizită neanunţată, la invitaţia guvernului ucrainean, unde a promis sprijin pentru reabilitarea miilor de militari răniţi în războiul declanşat de Rusia în urmă cu peste trei ani. Ducele de Sussex a venit însoţit de o echipă a Fundaţiei Invictus Games, care urmează să lanseze o serie de iniţiative […] Articolul Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. Promite sprijin pentru reabilitarea militarilor ucraineni apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Sancţiuni UE împotriva Rusiei: Germania cere reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen # Realitatea.md
Germania solicită înăsprirea regulilor privind eliberarea vizelor Schengen pentru cetăţenii ruşi, ca parte a unui nou pachet de sancţiuni pe care Uniunea Europeană îl pregăteşte împotriva Moscovei, relatează dpa, citată de Agerpres. Un document de poziţie al guvernului german, obţinut de agenţia de presă, cere implementarea completă a liniilor directoare adoptate în 2022 de Comisia […] Articolul Sancţiuni UE împotriva Rusiei: Germania cere reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare are 59 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc funcționari publici, medici, profesori, ingineri, oameni de afaceri, dar și pensionari. Slogan: Ține minte 3 cuvinte – Du Moldova înainte Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Primii 10 […] Articolul Dosarul Candidatului: Coaliția pentru Unitate și Bunăstare apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Sancţiuni Uniunii Europene împotriva Rusiei: Germania cere reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen # Realitatea.md
Germania solicită înăsprirea regulilor privind eliberarea vizelor Schengen pentru cetăţenii ruşi, ca parte a unui nou pachet de sancţiuni pe care Uniunea Europeană îl pregăteşte împotriva Moscovei, relatează dpa, citată de Agerpres. Un document de poziţie al guvernului german, obţinut de agenţia de presă, cere implementarea completă a liniilor directoare adoptate în 2022 de Comisia […] Articolul Sancţiuni Uniunii Europene împotriva Rusiei: Germania cere reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Alegeri și neutralitate: Mitropolia Basarabiei reafirmă neimplicarea clerului în politică # Realitatea.md
Pe 10 septembrie 2025, la reședința Mitropoliei Basarabiei a avut loc o ședință extinsă a Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Chișinăului, prezidată de Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolit al Basarabiei. Un subiect central al discuțiilor a vizat hotărârile recente ale Sinodului Mitropolitan, în special recomandarea fermă privind neimplicarea clerului în campania electorală și în politică. Mitropolitul Petru […] Articolul Alegeri și neutralitate: Mitropolia Basarabiei reafirmă neimplicarea clerului în politică apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
O persoană a fost rănită într-un accident rutier produs astăzi dimineața, 12 septembrie, în apropiere de orașul Sîngera, municipiul Chișinău. În coliziune au fost implicate trei automobile, iar traficul în zonă a fost îngreunat, transmite IPN. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Renault a fost lovit din spate de un Ford și proiectat pe […] Articolul FOTO Impact violent lângă Chișinău: Un șofer a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
VIDEO Ministra de Interne: Salariile angajaților MAI trebuie majorate; un proiect va fi discutat la Guvern # Realitatea.md
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin a recunoscut că salariul angajaților din subordinea sa trebuie majorat, pentru că „nu e proporțional cu munca”. În acest sens, a dezvăluit la emisiunea „Rezoomat” de la RLIVE TV, ediția din 11 septembrie curent, că există un proiect care urmează să fie discutat la Guvern, după care la Parlament. Potrivit […] Articolul VIDEO Ministra de Interne: Salariile angajaților MAI trebuie majorate; un proiect va fi discutat la Guvern apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:10
Scandal în Parlamentul European, după ce a fost refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea eurodeputaților de dreapta de a ține un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley, relatează POLITICO. Inițiativa a fost înaintată de Charlie Weimers, europarlamentar din partea Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), […] Articolul Scandal în Parlamentul European, după ce a fost refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
VIDEO „O greșeală” – Trump vine cu o nouă declarație, după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, dar și-a exprimat nemulțumirea față de situație. „Ar fi putut fi o greșeală. Dar, indiferent de asta, nu sunt mulțumit de nimic legat de întreaga situație. Dar sper că se va […] Articolul VIDEO „O greșeală” – Trump vine cu o nouă declarație, după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Rusia și Belarus încep vineri exerciții militare comune de amploare, în contextul intensificării tensiunilor în regiune, relatează AFP, citată de News.ro. Manevrele, denumite „Zapad”, se desfășoară la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova că i-a încălcat spațiul aerian cu drone de atac. Potrivit autorităților de la Minsk, exercițiile vor avea loc în apropiere […] Articolul NATO, în alertă: Rusia și Belarus au început exercițiile militare „Zapad” apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
RLIVE CEC tipărește buletinele de vot pentru secțiile de votare la parlamentare în diaspora # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că vineri, 12 septembrie curent, la ora 10:00, la Î.S.F.E.-P. „Tipografia Centrală”, va începe tipărirea buletinelor de vot ce vor fi utilizate în secțiile de votare din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În conformitate cu prevederile Codului electoral, reprezentanții concurenților electorali, mass-media și observatorii acreditați pot să […] Articolul RLIVE CEC tipărește buletinele de vot pentru secțiile de votare la parlamentare în diaspora apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 12 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Conferința privind prezentarea Strategiei Energetice a Republicii Moldova 2050 09:00 Blocul electoral ALTERNATIVA prezentă programul pe domeniul sănătății 09:00 Conferință de presă cu genericul: „Apel către cetățenii Republicii Moldova în urma primei jumătăți a campaniei electorale” 10:00 Tipărirea […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Ex-preşedintele brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27,3 ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Realitatea.md
Fostul președinte al Braziliei Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani și trei luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de complot pentru organizarea unei lovituri de stat militare, în ciuda presiunilor intense exercitate de preşedintele american, Donald Trump, în favoarea sa. Un complet format din cinci judecători ai Curții Supreme a […] Articolul Ex-preşedintele brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27,3 ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Forțe impresionante de polițiști și agenți FBI îl caută în continuare pe principalul suspect în cazul asasinării lui Charlie Kirk, un cunoscut activist conservator și susținător fervent al fostului președinte Donald Trump. Autoritățile au oferit o recompensă de 10.000 de dolari pentru informații care ar putea duce la identificarea și capturarea atacatorului. Poliția a făcut […] Articolul Ucigașul lui Charlie Kirk, de negăsit. FBI oferă 10.000 de dolari recompensă apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Ambasadorul Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, demis din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein # Realitatea.md
Ambasadorul Marii Britanii la Washington, Peter Mandelson, a fost retras din funcție în urma apariției unor e-mailuri care dezvăluie natura extinsă a relației sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein. Decizia a fost anunțată joi de Ministerul de Externe de la Londra, cu doar câteva zile înaintea vizitei de stat a președintelui american Donald Trump […] Articolul Ambasadorul Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, demis din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Mai mulți membri ai NATO trimit trupe, artilerie și sisteme de apărare aeriană pentru a întări flancul estic al Alianței, în urma unui incident grav semnalat de Polonia: o incursiune fără precedent a dronelor rusești în spațiul său aerian. În dimineața zilei de miercuri, trei drone rusești au fost doborâte după ce au pătruns în […] Articolul NATO reacționează după incursiunea dronelor rusești în Polonia apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
„Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi”, Mihai Sava, antreprenor # Realitatea.md
Mihai Sava este un antreprenor originar din Republica Moldova, stabilit de mai mulți ani la Chicago care crede că parcursul european al țării înseamnă șanse reale pentru oameni și comunități. Antreprenorul afirmă, că prin activitatea pe care o desfășoară atât la Chicago, cât și la Chișinău, reușește mereu să rămână conectat cu țara natală și […] Articolul „Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi”, Mihai Sava, antreprenor apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Cât valorează un euro și un dolar? Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 12 septembrie # Realitatea.md
La finalul săptămânii de lucru, leul moldovenesc a înregistrat o ușoară apreciere față de euro și s-a întărit și față de dolar. Pe parcursul unei singure zile, moneda națională a câștigat aproape 3,5 bani în raport cu euro și 0,48 bani în raport cu dolarul american. Banca Națională a Moldovei a anunțat pentru 12 septembrie […] Articolul Cât valorează un euro și un dolar? Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 12 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
SUA: Un copil a decedat din cauza unei complicaţii rare apărute după rujeolă contractată în copilărie # Realitatea.md
Un copil școlar a decedat din cauza unei complicații rare a rujeolei, boală pe care a contractat-o în perioada când era bebeluș, au anunțat oficialii din sănătate din districtul Los Angeles. Copilul, care era prea mic pentru a fi vaccinat în momentul infectării, a murit din cauza panencefalitei sclerozante subacute, conform Departamentului de sănătate al […] Articolul SUA: Un copil a decedat din cauza unei complicaţii rare apărute după rujeolă contractată în copilărie apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Mașină de lux cumpărată de un magazin sătesc pentru șeful Comisiei de Apărare- o afacere controversată în Gorj # Realitatea.md
Un magazin sătesc din județul Gorj a achiziționat un Mercedes AMG GLE 53, în valoare de aproximativ 140.000 de euro, pentru Mihai Weber, deputat PSD și președinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților. Mașina a fost cumpărată în leasing de firma Blenbondy 81 SRL, în care Weber deține 95% din acțiuni. Firma a raportat […] Articolul Mașină de lux cumpărată de un magazin sătesc pentru șeful Comisiei de Apărare- o afacere controversată în Gorj apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
06:50
Astăzi, 12 septembrie 2025, vom avea parte de o zi de toamnă autentică, caracterizată prin temperaturi scăzute pentru această perioadă a anului și ploi în mai multe regiuni ale țării. În nordul republicii, vremea se menține mohorâtă, cu temperaturi ce vor oscila între +15 și +17 grade Celsius. În Capitală și i în centrul țării […] Articolul Ploi și temperaturi scăzute în toată Moldova. Câte grade vor fi? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal, Medalia Libertății, cea mai înaltă distincție SUA # Realitatea.md
Oficiali ai guvernului american şi preşedintele Donald Trump le-au adus joi, 11 septembrie curent, omagii activistului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal miercuri la o universitate din statul Utah, şi victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, relatează g4media.ro. Influencerul Charlie Kirk, unul dintre aliaţii politici fideli ai preşedintelui Trump, a fost un „gigant al […] Articolul Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal, Medalia Libertății, cea mai înaltă distincție SUA apare prima dată în Realitatea.md.
