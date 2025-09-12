Spălătorie socială inaugurată în Cobîlea pentru sprijinul persoanelor vulnerabile

10:10

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc se desfășoară „în strictă conformitate cu normele internaționale" și nu are legătură cu politica, chiar dacă ar putea avea loc în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Nu este un subiect politic. Au fost respectați toți termenii. Poliția își desfășoară