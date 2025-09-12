Tragedie în Indonezia: 23 de persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor din Bali și Flores
Realitatea.md, 12 septembrie 2025 22:40
Bilanțul inundațiilor de pe insulele turistice indoneziene Bali și Flores s-a agravat vineri, 12 septembrie curent, numărul morților crescând de la 19 la 23, au anunțat serviciile de salvare, care au raportat de asemenea cinci persoane date dispărute, informează agerpres.ro. După ploile torențiale care s-au abătut la începutul săptămânii, provocând inundații și alunecări de teren
Tradiționalele spectacole muzicale pentru seniori, pe 13 și 14 septembrie în capitală
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanele de vârsta a treia în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt", sâmbătă și duminică, 13 și 14 septembrie 2025, orele 15:00-19:00, la o nouă ediție a spectacolelor muzicale în aer liber, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații". „Locuitorii și oaspeții capitalei se vor delecta cu
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL), și-au început misiunea în Liban. În cadrul unei ceremonii a transferului de autoritate, desfășurată în Baza multinațională „Sector West HQ UNP 2-3", din localitatea Shama, aceștia au preluat atribuțiile pacificatorilor letoni care au făcut parte din contingentul italian. „Participarea Republicii Moldova la această operațiune multinațională este posibilă datorită efortului
Municipiul Botoșani a donat orașului Bălți un patinoar mobil complet echipat. Anunțul a fost făcut de primarul Alexandr Petkov, care a menționat că „Botoșanii ne-au dăruit un patinoar mobil cu tot echipamentul necesar", subliniind că parteneriatul dintre cele două orașe „prinde viață prin fapte concrete". Primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov, a apreciat gestul generos al
Persoanele vulnerabile din satul Cobîlea, raionul Șoldănești, au acum acces la un nou serviciu social gratuit. Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, aici a fost deschisă o spălătorie socială, unde peste 150 de persoane vulnerabile din localitate își vor putea spăla și usca rufele în condiții decente. Spălătoria este dotată cu mașini de spălat, uscătoare
Programul EcoVoucher sprijină alte 5.802 familii să înlocuiască electrocasnicele vechi cu altele eficiente energetic, în sesiunea din septembrie. Voucherele au fost distribuite în cadrul celei de-a 5-a sesiuni din acest an, care a început vineri, 12 septembrie curent, și se va desfășura până pe 29 septembrie. Voucherele sunt repartizate automat beneficiarilor, pe baza criteriilor de
Poliția a oferit detalii despre bătaia de la Sadîc. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco, a declarat pentru Realitatea că Poliția a fost solicitată pentru aplanarea unui conflict în localitatea Sadîc din raionul Cantemir. "Precizăm ca apelurile au parvenit de la ambele părți implicate în conflict. Poliția a intervenit și
OFICIAL! Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc
Ministerul Justiției a anunțat astăzi, 12 septembrie, că a recepționat, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia autorităților elene privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Setul de acte necesar a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, instituție responsabilă de preluarea persoanei vizate. Potrivit autorităților, MAI a inițiat deja procedurile pentru aducerea fostului politician din custodia Greciei.
Procurorii din Cahul au venit cu noi detalii în dosarul penal care vizează doi viceprimari de Comrat, o candidată la funcția de deputat și doi activiști de partid, reținuți recent pentru presupuse fapte de corupție și abuzuri. Potrivit informațiilor, judecătorul de instrucție a dispus aplicarea arestului preventiv în penitenciar pentru 30 de zile în privința
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că, în urma negocierilor desfășurate la ședința Comisiei Mixte moldo-poloneze din 22 iulie curent, a fost recepționat un contingent suplimentar de 150 autorizații pentru efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri în/din țări terțe. Autorizațiile expediate de către autoritățile poloneze sunt valabile până la 31 ianuarie 2026 și pot fi
Irina Vlah: Dosarele fabricat împotriva membrilor INIMA MOLDOVEI se destramă unul după altul
Curtea de Apel Cahul a respins azi, 12 septembrie, cererile procurorilor de a aresta activiștii partidului INIMA MOLDOVEI. Despre aceasta a anunțat liderul formațiunii, Irina Vlah, pe Facebook. "Vocea poporului Moldovei este arma principală de care se tem bandiții galbeni și care îi va înlătura definitiv de la putere", a scris Vlah. Săptămâna trecută oamenii
Un incident violent petrecut în comuna Sadîc, raionul Cantemir, a provocat reacții puternice în spațiul public. Primarul localității, Ilie Porumbescu, a fost surprins pe cameră în timp ce lovea o femeie, în replică, și femeia l-a lovit. Momentul a fost filmat de o a treia persoană, iar imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale, stârnind
VIDEO La un pas de tragedie. Două persoane au ajuns la spital cu arsuri după ce le-a explodat aparatul de țuică
Un bărbat și o femeie au ajuns la terapie intensivă după ce a explodat aparatul de țuică. Incidentul a avut loc în după amiaza zilei de vineri, 12 septembrie, în localitatea Tîrnauca din Stînga Nistrului. Stăpâna casei, o femeie de 63 de ani, împreună cu un cunoscut de-al său, în vârstă de 64 de ani,
Pregătirile pentru cel mai aşteptat eveniment cultural al toamnei – Festivalul Internaţional de Muzică Clasică VinOpera sunt pe ultima sută de metri la Castel Mimi. Scena şi sistemul de sunet şi iluminat au fost instalate, iar muncitorii pregătesc zona pentru public. Sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 19:00 sunteţi aşteptaţi să trăiţi o seară desăvârşită
Zeci de jurnaliști, bloggeri și turiști italieni au sosit la noi cu o cursă-surpriză. Nu știau că vor explora Moldova
La Aeroportul Internațional Chișinău a aterizat vineri, 12 septembrie curent, o cursă specială, operată în parteneriat cu Wizz Air, care a adus în Republica Moldova 135 de cetățeni italieni – jurnaliști, bloggeri și turiști. Aceștia au câștigat o excursie de trei zile într-o destinație secretă, iar abia după aterizare au aflat că vor explora Moldova.
ANALIZĂ: Mitul „jumătate de milion de moldoveni în Rusia" se prăbușește în fața cifrelor reale
În pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, revine în atenție tema participării diasporei la vot, cu accent pe Federația Rusă. Oficialii de la Moscova, inclusiv purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, invocă frecvent cifra de „până la jumătate de milion de moldoveni" stabiliți în Rusia, prezentând-o drept argument în relațiile politice cu Chișinăul.
STOP CADRU Mitropolitul Vladimir, la Tighina, depune flori alături de Ozerov. L-a îmbrățișat și pe Krasnoselski
Mitropolitul Moldovei Vladimir a participat la un eveniment organizat în Tighina, Bender, dedicat cneazului Alexandr Nevski, canonizat în Rusia. Clericul s-a îmbrățișat cu liderul separatist Vadim Krasnoselski și a depus flori la bustul personalității istorice, alături de reprezentanți ai ambasadei ruse, printre care și șeful agreat al misiunii diplomatice, Oleg Ozerov. Conform administrației autoproclamate, pe
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat vineri, 12 septembrie curent, rezultatul verificării integrității procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție. În Raportul de evaluare emis, Comisia propune ca subiectul să nu promoveze evaluarea externă. „Procesul de evaluare a relevat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023.
FOTO Cutremur cu magnitudinea de 8 grade și distrugeri masive: IGSU a desfășurat aplicații tactice la Ungheni
Vineri, 12 septembrie, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat în raionul Ungheni aplicații tactice de amploare în domeniul protecției civile, pe baza unui scenariu care a simulat producerea unui cutremur major pe teritoriul țării. Potrivit scenariului, un cutremur cu magnitudinea de 8 grade pe scara de 12, cu epicentrul în zona
Trump anunță arestarea ucigașului lui Charlie Kirk: „Cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie"
Președintele american Donald Trump a declarat vineri dimineață, la Fox News, că autoritățile l-au găsit și arestat pe ucigașul lui Charlie Kirk, relatează BBC. „Cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie", a afirmat liderul de la Casa Albă. Trump a precizat că „cineva foarte apropiat de el l-a dat pe mâna autorităților"
Șoferul Daciei implicate în accidentul de pe traseul Orhei a decedat la spital. Cine era Radu Malcic
Bilanțul tragic al accidentului rutier produs pe 11 septembrie pe traseul Orhei–Rezina–Rîbnița a ajuns la două victime. Șoferul automobilului Dacia, un bărbat de 39 de ani din Chișinău, a murit în noaptea de joi spre vineri la spital, unde fusese internat în stare gravă. Potrivit unei postări pe Facebook a Federației De Judo din Moldova,
Doi bărbați din Edineț și Strășeni, trimiși în judecată pentru omor și viol. Riscă închisoare pe viață
Doi bărbați din Edineț și Strășeni, cu vârste de 30 și 39 de ani, au fost trimiși în judecată pentru omor și
Unele experiențe sunt atât de speciale încât devin povești pentru o viață. Cu maib și Visa, fiecare plată poate fi primul pas către o aventură memorabilă – o călătorie magică în Laponia, o escapadă prin Alpii elvețieni sau o plimbare autentică cu Mocănița în inima Maramureșului. În perioada 10 septembrie – 10 decembrie 2025, maib […] Articolul Visuri care merită trăite: câștigă o călătorie de poveste cu maib și Visa apare prima dată în Realitatea.md.
Vineri, 12 septembrie 2025, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită în audiență de papa Leon al XIV-lea la Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului. După întrevederea cu Suveranul Pontif, Maia Sandu a avut o întâlnire și cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele […] Articolul FOTO cu președinta Republicii Moldova, față în față cu papa Leon al XIV-lea apare prima dată în Realitatea.md.
Reacția spitalului la cazul Urschi: Starea pacientului permite transferul, însă familia blochează demersul # Realitatea.md
Starea actorului Gheorghe Urschi permite transferul către o secție de profil sau chiar externarea. Cu toate acestea, demersul ar fi amânat din cauza refuzului zilnic exprimat de rude, din diverse motive. Informația a fost oferită de comunicatoarea Institutului de Medicină Urgentă, Dorina Arsene, pentru Realitatea.md. Actorul a fost internat pe 26 august 2025 cu o […] Articolul Reacția spitalului la cazul Urschi: Starea pacientului permite transferul, însă familia blochează demersul apare prima dată în Realitatea.md.
Noi detalii despre moldoveanca care intenționa să intre în Parlamentul României cu șase cuțite # Realitatea.md
Moldoveanca prinsă cu șase cuțite la filtrul de securitate de la intrarea în Parlamentul României se numește Lavric Diana și are vârsta de 35 de ani. Aceasta a declarat că obișnuiește să poarte cuțitele permanent în geantă și a uitat că le are la ea, transmite G4media.ro. De asemenea, ea a spus că nu și-a […] Articolul Noi detalii despre moldoveanca care intenționa să intre în Parlamentul României cu șase cuțite apare prima dată în Realitatea.md.
Încălcări în campania electorală: Conflict la Căușeni, bani neraportați și utilizarea resursei administrative # Realitatea.md
Membrii blocului Patriotic au avut un conflict cu veteranii de pe Nistru la Căușeni, fiind necesară intervenția Poliției, PAS a folosit resursa administrativă în campania electorală, iar mai multe partide nu au raportat se arată în cel de-al treilea raport de monitorizare al Promo-LEX. Observările au fost făcute în perioada 29 august – 10 septembrie […] Articolul Încălcări în campania electorală: Conflict la Căușeni, bani neraportați și utilizarea resursei administrative apare prima dată în Realitatea.md.
Trump a enervat Polonia. Replica lui Tusk, după ce președintele SUA a sugerat că dronele rusești au intrat „dintr-o eroare” # Realitatea.md
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a respins ideea că dronele rusești care au încălcat spațiul aerian polonez ar fi intrat „din greșeală”, contrazicând afirmațiile președintelui american Donald Trump, transmite Antena 3 CNN. „Ne-am dori şi noi ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o eroare. Dar nu a fost. Şi ştim asta”, a declarat […] Articolul Trump a enervat Polonia. Replica lui Tusk, după ce președintele SUA a sugerat că dronele rusești au intrat „dintr-o eroare” apare prima dată în Realitatea.md.
Mai multe colegii și universități afro-americane din SUA – în stare de alertă după amenințări teroriste # Realitatea.md
Mai multe colegii și universități afro-americane din Statele Unite (HBCUs – Historically Black Colleges and Universities) au fost plasate în stare de alertă joi, după ce au primit amenințări considerate cu potențial terorist. Cursurile și activitățile academice au fost suspendate temporar, iar mii de studenți au fost nevoiți să se adăpostească în cămine sau să […] Articolul Mai multe colegii și universități afro-americane din SUA – în stare de alertă după amenințări teroriste apare prima dată în Realitatea.md.
Marian Brînza este noul director general al S.A. „CET-Nord”. Anunțul a fost făcut de Agenția Proprietăți Publice (APP). „În baza deciziei Comisiei de concurs din 10 septembrie 2025, a fost declarat învingător a Concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „CET-Nord” dl Brînza Marian (punctajul total acumulat de candidat: 9,54 din 10. […] Articolul CET-Nord are un nou director general. Cine este acesta? apare prima dată în Realitatea.md.
Kremlinul anunță o „pauză” în negocierile dintre Rusia și Ucraina, menținând canalele de comunicare deschise # Realitatea.md
Kremlinul a declarat că negocierile dintre Rusia și Ucraina se află momentan într-o „pauză”, deși canalele de comunicare dintre grupurile de negociere rămân active. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, și a fost preluat de mai multe agenții de presă rusești, scrie Rbc.ua. Peskov a subliniat că nu […] Articolul Kremlinul anunță o „pauză” în negocierile dintre Rusia și Ucraina, menținând canalele de comunicare deschise apare prima dată în Realitatea.md.
Vedeta Festivalului Strugurelui de la Cimișlia a fost cea din imagine – aflați cu cât s-a vândut # Realitatea.md
Anul acesta, vedeta festivalului de la Cimișlia dedicat strugurilor a fost un strugure-gigant de 4,775 kg, din soiul Chișmiș Veles, crescut în satul Burlacu, raionul Cahul, în podgoriile „Tera Vitis”. Pentru a cumpăra acest strugure-gigant a fost o licitație acerbă printre vizitatori, iar cumpărătorul final a achitat pentru acest strugure suma de 3000 de lei. […] Articolul Vedeta Festivalului Strugurelui de la Cimișlia a fost cea din imagine – aflați cu cât s-a vândut apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Vandalism într-un parc din Chișinău! Niște persoane necunoscute au distrus mai multe bunuri # Realitatea.md
În Parcul-pădure Rîșcani din Capitală, astăzi dimineața, 12 septembrie, au fost comise mai multe acte de vandalism. Persoane necunoscute au deteriorat o bancă și coșuri de gunoi și au demontat mai multe lespezi din pavajul unei alei. Primăria Chișinău condamnă ferm aceste acțiuni și atenționează că distrugerea intenționată a bunurilor publice atrage sancțiuni contravenționale. „Menționăm […] Articolul FOTO Vandalism într-un parc din Chișinău! Niște persoane necunoscute au distrus mai multe bunuri apare prima dată în Realitatea.md.
Un fotbalist moldovean, transferat la o echipă din Kiev, amenințat cu moartea. I-au găsit postări pro-ruse # Realitatea.md
Fotbalistul moldovean Vladislav Blănuță, recent transferat de la Craiova la Dinamo Kiev, se află în centrul unui scandal major în Ucraina. Ultrașii echipei Dinamo Kiev au postat pe rețelele sociale un videoclip de amenințare după ce au descoperit mesaje pro-ruse distribuite anterior de fotbalist. Printre acestea se numără și clipuri pe TikTok cu Vladimir Soloviov, […] Articolul Un fotbalist moldovean, transferat la o echipă din Kiev, amenințat cu moartea. I-au găsit postări pro-ruse apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Maia Sandu, primită la Vatican: Discuții cu Papa Leon al XIV-lea despre pace și valori creștine # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a sosit la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea, în urma vizitei sale în Italia. Agenda discuțiilor vizează promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine, într-un context internațional marcat de tensiuni. Totodată, Maia Sandu va avea și o întâlnire cu cardinalul Pietro Parolin, Secretarul de Stat […] Articolul VIDEO Maia Sandu, primită la Vatican: Discuții cu Papa Leon al XIV-lea despre pace și valori creștine apare prima dată în Realitatea.md.
IDIOT! Așa se va numi concertul Satoshi de pe 4 Octombrie la BRMG. De ce Idiot? Pentru că, după spusele interpretului: „câțiva bărbați vor cânta piese de dragoste la chitară acustică, ca niște idioți îndrăgostiți sub ferestrei”. Se așteaptă un program neobișnuit, fără energia explozivă obișnuită de la concertele Satoshi, deoarece interpretul va prezenta materialul […] Articolul SATOSHI – Concert acustic la Chișinău pe 4 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
Albania are un ministru nou al Anticorupției generat de inteligența artificială – FOTO # Realitatea.md
Un nou ministru din Albania, responsabil cu gestionarea achizițiilor publice, va fi imun la orice formă de corupție. Asta pentru că Diella, așa cum se numește, este un bot generat prin inteligență artificială, scrie Reuters. Conform premierului Albaniei, Edi Rama, Diella va gestiona și va atribui toate licitațiile publice prin care guvernul contractează companii private pentru […] Articolul Albania are un ministru nou al Anticorupției generat de inteligența artificială – FOTO apare prima dată în Realitatea.md.
Investigație Cu Sens: O treime din banii statului alocați pentru presă au ajuns la televiziuni afiliate politic # Realitatea.md
Primul concurs de proiecte finanțate din Fondul pentru subvenționarea mass-mediei, lansat în aprilie 2025, a stârnit controverse. Din totalul de 4,5 milioane de lei distribuiți, aproape o treime a ajuns la instituții de presă afiliate politic sau asupra cărora planează suspiciuni de nerespectare a Codului deontologic al jurnalistului, se arată într-o investigație Cu Sens. Fondul […] Articolul Investigație Cu Sens: O treime din banii statului alocați pentru presă au ajuns la televiziuni afiliate politic apare prima dată în Realitatea.md.
Strategia energetică 2050, lansată fix înainte de alegeri! Promisiuni de facturi mici și energie verde # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat lansarea Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în 2050, prezentată ca un plan pentru viitorul energetic al țării. Documentul prevede investiții masive în eficiență energetică, regenerabile și infrastructură, dar și măsuri sociale pentru protejarea celor mai vulnerabili, scrie bani.md. Până în anul 2050, autoritățile își propun ca peste 80% […] Articolul Strategia energetică 2050, lansată fix înainte de alegeri! Promisiuni de facturi mici și energie verde apare prima dată în Realitatea.md.
Incident la Parlamentul României! O moldoveancă, prinsă cu cuțite înainte de a participa la o activitate AUR # Realitatea.md
O moldoveancă de 25 de ani, care intenționa să participe la o activitate a Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a fost prinsă la filtrul de securitate de la intrarea în Parlamentul României cu șase cuțite, transmite G4media.ro. Inițial, se menționa că tânăra figura pe lista suplimentară a partidului la activitatea „Forumul Economic”. Ulterior, AUR […] Articolul Incident la Parlamentul României! O moldoveancă, prinsă cu cuțite înainte de a participa la o activitate AUR apare prima dată în Realitatea.md.
Cine moștenește imperiul lui Giorgio Armani: două testamente sigilate, scrise de mână, au fost deschise în prezența notarului # Realitatea.md
Viitorul casei de modă Giorgio Armani va fi gestionat de Fundaţia Armani, care va prelua 100% din acţiuni, conform testamentului creatorului italian, decedat pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Potrivit cotidianului La Stampa, Armani a lăsat două testamente scrise de mână, datate 15 martie şi 5 aprilie, păstrate în plicuri sigilate. Ambele […] Articolul Cine moștenește imperiul lui Giorgio Armani: două testamente sigilate, scrise de mână, au fost deschise în prezența notarului apare prima dată în Realitatea.md.
Gheorghe Urschi, în stare gravă la terapie intensivă. Familia actorului cere ajutorul ministrei Nemerenco # Realitatea.md
Familia actorului Gheorghe Urschi a lansat un apel public pe Facebook, cu speranța că va ajunge la ministra Ala Nemerenco, solicitând transferul urgent al acestuia din Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău către o altă terapie intensivă. Aceasta vine după ce actorul a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru ocluzie intestinală pe 26 august 2025. […] Articolul Gheorghe Urschi, în stare gravă la terapie intensivă. Familia actorului cere ajutorul ministrei Nemerenco apare prima dată în Realitatea.md.
Un șofer de 40 de ani, aflat la volanul unui Ford, a intrat astăzi dimineață, 12 septembrie, într-un semafor din Strășeni. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul ar fi încercat să evite coliziunea cu un alt vehicul, însă a pierdut controlul direcției. Poliția transmite că conducătorul auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Din fericire, nimeni […] Articolul Un șofer a ajuns cu mașina într-un semafor din Strășeni. Ce a dorit să facă? apare prima dată în Realitatea.md.
Olesea Stamate amintește cazul Estoniei: Un candidat independent s-a clasat pe locul 2 după cel mai mare partid # Realitatea.md
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, afirmă că un candidat independent are șanse reale să ajungă în Parlament și să aducă schimbări, dacă se bucură de sprijinul cetățenilor. Stamate a amintit exemplul Estoniei, unde în 2009 politicianul Indrek Tarand, candidat independent, a reușit să obțină peste 100.000 de voturi la alegerile […] Articolul Olesea Stamate amintește cazul Estoniei: Un candidat independent s-a clasat pe locul 2 după cel mai mare partid apare prima dată în Realitatea.md.
CineMADE in Romania: Filmul „Lumea e a mea” de Nicolae Constantin Tănase, la 22:00, la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „Lumea e a mea” de Nicolae Constantin Tănase este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Pelicula relatează drama generației anilor 2000, care vor influență, bani, valoare și popularitate. Protagonista este o adolescentă pe nume Larisa care se îndrăgostește și este gata să facă totul pentru […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Lumea e a mea” de Nicolae Constantin Tănase, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
Caz șocant la Cahul. Două persoane au fost ucise cu sânge rece de o altă persoană cu care consumaseră băuturi alcoolice. După miezul nopții, poliția a fost sesizată că un bărbat a fost găsit inconștient pe o stradă. La fața locului, oamenii legii au constatat decesul acestuia, cu semne vizibile de moarte violentă. Ulterior, într-o […] Articolul Caz șocant la Cahul. Un bărbat și o femeie au fost uciși în urma unui conflict apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova care ne unește: Povestea antrenorului ucrainean, devenit mentor pentru campionii din Bălți # Realitatea.md
Antrenorul din Donețk Artiom Driga a fugit din calea războiului și a găsit o nouă casă la Bălți. Aici și-a continuat activitatea sportivă și pregătește campioni la kickboxing. Bărbatul povestește că în Ucraina a devenit prea periculos să se afle împreună cu copiii, iar casa lui se află acolo unde îi este familia. Aici i […] Articolul Moldova care ne unește: Povestea antrenorului ucrainean, devenit mentor pentru campionii din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
Circulația rutieră va fi suspendată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin, în perioada 13 septembrie, ora 01:10 – 14 septembrie, ora 19:00. Transportul va fi redirecționat pe străzile adiacente. Totodată, pe 14 septembrie, între orele 02:00 și 17:00, traficul rutier va fi restricționat pe […] Articolul Circulația pe bd. Ștefan cel Mare, sistată în weekend pentru maraton apare prima dată în Realitatea.md.
Descinderi la Călărași! Reprezentanți afiliați unei formațiuni politice, bănuiți că ofereau bani alegătorilor # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere electorală. Mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar fi recrutat alegători, oferindu-le bani, bunuri sau servicii în schimbul susținerii unei formațiuni și exercitării votului într-un anumit […] Articolul Descinderi la Călărași! Reprezentanți afiliați unei formațiuni politice, bănuiți că ofereau bani alegătorilor apare prima dată în Realitatea.md.
Primul interviu al Allei Pugaciova de când a părăsit Rusia: Să-i spui patriei că greșește – asta înseamnă patriotism # Realitatea.md
Renumita artistă rusă Alla Pugaciova a oferit un amplu interviu jurnalistei Katerina Gordeeva publicat la 10 septembrie 2025. Materialul video, cu o durată de peste trei ore și jumătate, marchează prima apariție de acest fel a artistei în ultimii șapte ani, după interviul acordat actorului Oleg Menșikov. În discuția cu Gordeeva, Pugaciova a abordat subiecte delicate, […] Articolul Primul interviu al Allei Pugaciova de când a părăsit Rusia: Să-i spui patriei că greșește – asta înseamnă patriotism apare prima dată în Realitatea.md.
