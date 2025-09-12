Tradiționalele spectacole muzicale pentru seniori, pe 13 și 14 septembrie în capitală

10:30

Antrenorul din Donețk Artiom Driga a fugit din calea războiului și a găsit o nouă casă la Bălți. Aici și-a continuat activitatea sportivă și pregătește campioni la kickboxing. Bărbatul povestește că în Ucraina a devenit prea periculos să se afle împreună cu copiii, iar casa lui se află acolo unde îi este familia. Aici i […] Articolul Moldova care ne unește: Povestea antrenorului ucrainean, devenit mentor pentru campionii din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.