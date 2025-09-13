Renato Usatîi propune crearea unui sistem de plăți prin „Poșta Moldovei” pentru cetățenii aflați în Rusia

11:20

Un șofer de 40 de ani, aflat la volanul unui Ford, a intrat astăzi dimineață, 12 septembrie, într-un semafor din Strășeni. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul ar fi încercat să evite coliziunea cu un alt vehicul, însă a pierdut controlul direcției. Poliția transmite că conducătorul auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Din fericire, nimeni