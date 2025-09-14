Proiecte europene pentru dotarea și instruirea salvatorilor din Moldova

12:30

Un nou ministru din Albania, responsabil cu gestionarea achizițiilor publice, va fi imun la orice formă de corupție. Asta pentru că Diella, așa cum se numește, este un bot generat prin inteligență artificială, scrie Reuters. Conform premierului Albaniei, Edi Rama, Diella va gestiona și va atribui toate licitațiile publice prin care guvernul contractează companii private pentru