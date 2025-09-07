Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile nocturne asupra Ucrainei

13:30

În timp ce în viața de zi cu zi timpul curge doar înainte, în lumea particulelor cuantice regulile sunt diferite: evoluția lor poate fi, teoretic, inversată. O echipă de cercetători de la Viena a reușit să creeze un protocol care face exact asta, să „deruleze” înapoi starea unei particule. Cum au reușit? Au folosit un […] Articolul Oamenii de știință au reușit să „dea timpul înapoi” în lumea cuantică apare prima dată în Realitatea.md.