Descinderi masive într-o anchetă de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor. Ce au găsit polițiștii
Realitatea.md, 5 septembrie 2025 20:30
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS „Fulger” au descins, în dimineața zilei de vineri, 5 septembrie curent, cu percheziții în mai multe locații, pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani realizată de un […] Articolul Descinderi masive într-o anchetă de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor. Ce au găsit polițiștii apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
20:30
Descinderi masive într-o anchetă de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor. Ce au găsit polițiștii # Realitatea.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS „Fulger” au descins, în dimineața zilei de vineri, 5 septembrie curent, cu percheziții în mai multe locații, pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani realizată de un […] Articolul Descinderi masive într-o anchetă de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor. Ce au găsit polițiștii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
20:10
CSJ a respins recursul PDMM privind înscrierea în cursa electorală. Reacția partidului # Realitatea.md
Curtea Supremă de Justiție a respins recursul PDMM privind înscrierea în cursa electorală. Decizia a fost luată azi, 5 septembrie. În replică, PDMM a anunțat că va continua lupta și a acuzat partidul de la guvernare că deține controlul asupra justiției, a Comisiei Electorale Centrale. ”Această hotărâre este arbitrară, nejustificată și abuzivă și reprezintă un […] Articolul CSJ a respins recursul PDMM privind înscrierea în cursa electorală. Reacția partidului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
17:40
BANI.MD: Electoratul Moldovei îmbătrânește. Tinerii dispar, vârstnicii domină urnele # Realitatea.md
Creșterea ponderii alegătorilor vârstnici și scăderea numărului tinerilor vor influența pozitiv rata de participare la vot. Totuși, migrația masivă și excluderea electoratului din stânga Nistrului continuă să distorsioneze tabloul electoral din Republica Moldova, a declarat expertul în politici economice de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”, vineri, 5 […] Articolul BANI.MD: Electoratul Moldovei îmbătrânește. Tinerii dispar, vârstnicii domină urnele apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în ședința din 5 septembrie, înregistrarea Partidului Moldova Mare în cursa electorală. Hotărârea a fost adoptată cu rezerva revocării, în cazul în care lista nu va corespunde cerințelor prevăzute de Codul Electoral. Totodată, a fost confirmată trezoriera formațiunii și a fost înregistrat simbolul politic. Decizia survine după ce Comisia […] Articolul CEC a înregistrat Partidul Moldova Mare în cursa electorală apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
16:50
Trump ia apărarea lui Kennedy Jr., criticat pentru măsuri antivaccinare: Are intenţii bune şi idei puţin diferite # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat joi sprijinul pentru secretarului Sănătăţii, Robert Kennedy Jr., cu „idei puţin diferite”, după ce acesta din urmă a trebuit să-şi apere cu înverşunare măsurile antivaccinare criticate, într-un moment în care oameni de ştiinţă şi oponenţi îi cer demisia. Robert Kennedy Jr. este „un tip foarte bun”. „Are intenţii bune şi […] Articolul Trump ia apărarea lui Kennedy Jr., criticat pentru măsuri antivaccinare: Are intenţii bune şi idei puţin diferite apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028 # Realitatea.md
Ministrul Apărării din Letonia a declarat că țara sa ar trebui să înceapă recrutarea femeilor în armată în 2028, ca parte a eforturilor de extindere a forțelor armate, relatează Bloomberg. Andris Spruds a declarat miercuri, într-un interviu acordat site-ului Delfi, că partidul său politic, Progresiștii, intenționează să prezinte guvernului, anul viitor, o propunere privind extinderea serviciului militar, […] Articolul Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028 apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Duminică, 7 septembrie, și până luni, 8 septembrie, va fi suspendat traficul rutier pe timp de noapte pe șoseaua Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Sihastrului și Ialoveni. Măsura a fost luată din cauza lucrărilor de asfaltare a șoselei. „Astfel, va fi suspendat total traficul rutier pe șos. Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Sihastrului și Ialoveni, […] Articolul Atenție, șoferi! Șoseaua Hâncești va fi închisă duminică și luni noaptea apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Promo-LEX, despre atacuri asupra misiunii și refuzul autorităților de a oferi informații # Realitatea.md
Observatorii Promo-LEX documentează incidente în perioada electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025: de la atacul asupra unui reprezentant al Misiunii de observare la Orhei până la refuzurile Agenției Servicii Publice de a furniza informațiile necesare. Într-un interviu pentru grupul de presă REALITATEA, șeful Misiunii de observare a alegerilor din 28 septembrie, Nicolae Panfil, […] Articolul Promo-LEX, despre atacuri asupra misiunii și refuzul autorităților de a oferi informații apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare a mai multor ambasadori, printre care și cel al Belarusului # Realitatea.md
Șefa statului, Maia Sandu, a primit astăzi, 5 septembrie, scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați, printre care și ambasadorul Belarusului. Potrivit unui comunicat emis de Președinție, au prezentat scrisorile de acreditare: Iwona Daria Piorko Bermig, ambasadorul agreat al Uniunii Europene; Hubert Knirsch, ambasadorul agreat al Republicii Federale Germania; Myles Geiran, ambasadorul […] Articolul Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare a mai multor ambasadori, printre care și cel al Belarusului apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
VIDEO Vor face preoții propagandă electorală? Marta Kos a discutat cu mitropolitul Vladimir # Realitatea.md
Mitropolitul Vladimir s-a întâlnit la Palatul Mitropolitan din Chișinău cu Comisara Europeană Marta Kos. Cei doi au discutat despre rolul bisericii în societate și despre modul în care preoții vor evita implicarea în campanii electorale. Întrebată de jurnaliști dacă a reușit să-l convingă pe Mitropolit că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va aduce beneficii […] Articolul VIDEO Vor face preoții propagandă electorală? Marta Kos a discutat cu mitropolitul Vladimir apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Armenia face pași istorici către pacea cu Azerbaidjanul și apropierea de UE, învățând din experiența Republicii Moldova # Realitatea.md
Armenia și Azerbaidjanul se apropie de un acord de pace istoric, iar proiectul „Intersecțiile păcii”, susținut de Statele Unite ale Americii, ar putea transforma radical rutele comerciale eurasiatice, a declarat ambasadorul Armeniei în Belgia, Tigran Balayan, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Moldova 1. În același timp, Armenia își întărește cooperarea cu Republica Moldova, inspirându-se din […] Articolul Armenia face pași istorici către pacea cu Azerbaidjanul și apropierea de UE, învățând din experiența Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
ULTIMA ORĂ! Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, a fost plasat în arest preventiv # Realitatea.md
Ex- deputatul Vladimir Androncahi a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Sentința a fost pronunțată astăzi, 5 septembrie, în lipsa acestuia. „Procuratura Anticorupție informează că astăzi, Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive -arestul preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui ex-deputat. Acesta […] Articolul ULTIMA ORĂ! Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, a fost plasat în arest preventiv apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
R. Moldova găzduiește, în premieră, „Concours Mondial de Bruxelles” și scrie o nouă pagină în istoria vinicolă a țării # Realitatea.md
Republica Moldova scrie istorie, găzduind în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” – Sparkling Wines Session, care are loc în aceste zile, la Chișinău. Începând de astăzi și până pe 7 septembrie, peste 50 de jurați, cu experiență internațională, inclusiv 3 Master of Wine au misiunea de a degusta 1076 de vinuri spumante produse în 29 […] Articolul R. Moldova găzduiește, în premieră, „Concours Mondial de Bruxelles” și scrie o nouă pagină în istoria vinicolă a țării apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Spania, în top 10 parteneri comerciali ai Moldovei din UE. Exportăm ulei, sucuri și struguri # Realitatea.md
Spania se află în top 10 parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, volumul schimburilor comerciale moldo-spaniole a ajuns la 168,9 milioane USD, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al țării, arată datele Biroului Național de Statistică. Astfel, Spania ocupă locul 14 printre partenerii comerciali ai Moldovei la nivel mondial și […] Articolul Spania, în top 10 parteneri comerciali ai Moldovei din UE. Exportăm ulei, sucuri și struguri apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
14:40
STOP FALS Zeci de canale de Telegram și pagini pe X promovează un decret fake al președintei, sub brandingul Realitatea # Realitatea.md
Începând cu 5 septembrie 2025, zeci de canale de Telegram și pagini pe rețeaua se socializare X (fosta Twitter) promovează un decret fals, atribuit președintei Republicii Moldova, sub brandingul Grupului Media Realitatea. Echipa Realitatea se disociază de aceste materiale. Nu avem nici o legătură cu informațiile false apărute pe rețelele de socializare, iar logo RLIVE […] Articolul STOP FALS Zeci de canale de Telegram și pagini pe X promovează un decret fake al președintei, sub brandingul Realitatea apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
O femeie a fost lovită de o mașină pe zebră. Imagini VIDEO cu puternic impact emoțional # Realitatea.md
O femeie a suferit traumatisme grave după ce a fost lovită, joi dimineața, 4 septembrie, de o mașină pe o trecere de pietoni, la Tiraspol. Un Volkswagen, la volanul căruia se afla o tânără de 20 de ani, nu a oprit la trecerea pentru pietoni și a traversat o parte din aceasta, deși mai mulți […] Articolul O femeie a fost lovită de o mașină pe zebră. Imagini VIDEO cu puternic impact emoțional apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Roadă impresionantă în grădina lui Sergiu Surschi din satul Hagimus, raionul Căușeni. Gospodarul a cultivat și a crescut un pepene verde gigant de peste 40 de kilograme. Sergiu și familia sa sunt mândri de recordul înregistrat, dar au scopuri și mai mari. El a povestit pentru Info1.md cum i-a venit ideea, ce așteptări a avut, […] Articolul VIDEO Un harbuz gigant a crescut în grădina unui gospodar din raionul Căușeni apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Președintele american Donald Trump a declarat că va discuta în curând cu liderul rus Vladimir Putin, după convorbirile avute cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni. „Da, voi discuta cu el”, a răspuns Trump unei jurnaliste care l-a întrebat dacă va avea curând un nou dialog cu liderul de la Kremlin. […] Articolul Donald Trump anunță o nouă discuție cu Vladimir Putin. Kremlinul confirmă apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO Au văzut polițiștii de frontieră și au rupt-o la fugă în lanul cu porumb. Doi bărbați, reținuți # Realitatea.md
Doi cetățeni străini au fost reținuți marți, 2 septembrie, după ce au încercat să traverseze ilegal frontiera de stat, în zona localității Leușeni, raionul Hîncești. Potrivit Poliției de Frontieră, o patrulă mobilă, cu suportul dronei, i-a observat pe străini cu rucsacuri deplasânu-se spre frontieră, pe terenuri agricole. La apariția echipajului, bărbații au încercat să se ascundă […] Articolul VIDEO Au văzut polițiștii de frontieră și au rupt-o la fugă în lanul cu porumb. Doi bărbați, reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Filmul pe care trebuie să-l vadă toți candidații și alegătorii: Agenția Creativă „Clar de Lună” rulează acum la cinema # Realitatea.md
Cum se construiește o campanie electorală în Moldova? Cine scrie textele care ajung pe panouri, cine decide ce va spune candidatul într-un live și cum se transformă o promisiune vagă într-o emoție virală pe TikTok? Răspunsul nu e într-un manual de PR, ci într-un film care se difuzează acum în cinematografe – Agenția Creativă „Clar […] Articolul Filmul pe care trebuie să-l vadă toți candidații și alegătorii: Agenția Creativă „Clar de Lună” rulează acum la cinema apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Este realist termenul 2028 pentru aderarea Moldovei la UE? Experta Clara Volintiru răspunde # Realitatea.md
Republica Moldova are șanse reale să adere la Uniunea Europeană până în 2028-2029, consideră expertul Clara Volintiru, implicată de-a lungul timpului în programe operaționale și consultanță în România. „Ce văd în Republica Moldova, vorbind cu întregul arc administrativ, este o voință acerbă de a parcurge cât mai bine și cât mai repede aceste etape de […] Articolul Este realist termenul 2028 pentru aderarea Moldovei la UE? Experta Clara Volintiru răspunde apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
IGSU despre incendiul de aseară din Chișinău: Deflagrația a avut loc după evacuarea persoanelor # Realitatea.md
Incendiul de joi seara, 4 septembrie, a distrus acoperișul unei clădiri comerciale de 160 m² și o încăpere auxiliară de 80 m² pe strada Voluntarilor nr. 4, sectorul Ciocana din Chișinău. Flăcările au izbucnit în urma exploziei unei butelii de gaz, într-o clădire cu un singur nivel unde funcționau un magazin și o frizerie. „Pe […] Articolul IGSU despre incendiul de aseară din Chișinău: Deflagrația a avut loc după evacuarea persoanelor apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Un cetățean străin a încercat să mituiască un polițist de frontieră, din motiv că a depășit termenul de ședere în Republica Moldova. Incidentul a avut loc la punctul de trecere a frontierei „Leușeni-Albița, pe sensul de ieșire din țară. „Un cetățean ucrainean în vârstă de 46 de ani, pasager într-un autocar cu destinația Germania, a […] Articolul Incident la frontieră! Un străin a încercat să mituiască un angajat al IGPF apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
CNA din România sesizează TikTok despre „comportament coordonat” în favoarea unui concurent electoral din R. Moldova # Realitatea.md
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a trimis o notificare responsabililor de la TikTok privind existența „unui comportament neautentic coordonat” care poate influența alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din Republica Moldova. Decizia a fost luată joi, 4 septembrie curent, la propunerea președintelui CNA, Valentin Jucan, iar notificarea este expediată în baza Digital Services […] Articolul CNA din România sesizează TikTok despre „comportament coordonat” în favoarea unui concurent electoral din R. Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează publicul despre tentative de fraudă în care sunt utilizate ilegal denumirea și identitatea instituției. Un caz recent raportat către FGDSB relevă modul de operare al impostorilor: un cetățean a fost contactat telefonic după ce a accesat o reclamă publicată pe rețelele sociale privind câștiguri rapide […] Articolul FGDSB avertizează asupra tentativelor de fraudă în numele instituției apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
12:50
După aurul de la Milano, Tarnovschi cucerește argintul la mondialele de canoe din Ungaria # Realitatea.md
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a câștigat medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon de la Gyor, Ungaria. El a parcurs cei 3,6 km în 15:42:30 și a terminat pe locul doi, la doar 19,43 secunde în spatele spaniolului Jame Duro. Pe locul trei s-a clasat Balazs Adolf din Ungaria. Performanța remarcabilă a lui […] Articolul După aurul de la Milano, Tarnovschi cucerește argintul la mondialele de canoe din Ungaria apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Moldova-Israel: Tricolorii și-au propus să înregistreze prima victorie în calificările Campionatul Mondial 2026 # Realitatea.md
Naționala Republicii Moldova și-a propus să înregistreze prima victorie în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. După trei înfrângeri la rând, selecționerul Serghei Cleșcenco a promis că „tricolorii” vor face totul pentru a-i bucura pe suporteri cu un rezultat pozitiv în partida cu Israel. Antrenorul are, însă, probleme de lot, iar câțiva jucători […] Articolul Moldova-Israel: Tricolorii și-au propus să înregistreze prima victorie în calificările Campionatul Mondial 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Un cetățean străin a încercat să mituiască un polițist de frontieră, din motiv că a depășit termenul de ședere în Republica Moldova. Incidentul a avut loc la punctul de trecere a frontierei „Leușeni-Albița, pe sensul de ieșire din țară. „Un cetățean ucrainean în vârstă de 46 de ani, pasager într-un autocar cu destinația Germania, a […] Articolul Incident la frontieră! Un stăin a încercat să mituiască un angajat al IGPF apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Zuckerberg îl dă în judecată pe Zuckerberg. Conturile unui avocat sunt blocate repetat de Facebook mai bine de 15 ani # Realitatea.md
Un avocat din statul Indiana, SUA, care poartă același nume ca fondatorul rețelei Facebook, Mark Zuckerberg, a intentat un proces împotriva companiei Meta. Acesta acuză gigantul tehnologic de neglijență și încălcarea contractului, după ce conturile sale personale și profesionale au fost suspendate în mod repetat sub pretextul că ar imita identitatea cunoscutului miliardar, scrie NYP. […] Articolul Zuckerberg îl dă în judecată pe Zuckerberg. Conturile unui avocat sunt blocate repetat de Facebook mai bine de 15 ani apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Fiscul va bloca fondurile și resursele economice Irinei Vlah, anunță Recean. Care este motivul? # Realitatea.md
Premierul Dorin Recean anunță că autoritățile vor bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului. Azi Consiliul Interinstituțional de Supervizare a luat decizia de aplicare a măsurilor restrictive […] Articolul Fiscul va bloca fondurile și resursele economice Irinei Vlah, anunță Recean. Care este motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
O gheretă amplasată ilegal pe strada Ginta Latină, 17/1, a fost demontată și evacuată recent de angajații Preturii Ciocana, împreună cu Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Ciocana. Operațiunea s-a desfășurat respectând toate normele legale și măsurile de siguranță. Primăria Chișinău amintește cetățenilor că instalarea neautorizată a unor astfel de construcții contravine legislației, iar toate gheretele […] Articolul O gheretă din sectorul Ciocana a fost demontată și evacuată de angajații preturii apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Alegerile din 28 septembrie sunt foarte importante. Moldovenii vor decide în ce direcție merge țara lor: spre Uniunea Europeană, cu locuri de muncă, siguranță și dezvoltare, sau înapoi sub influența Rusiei. Experții spun ca forțele pro-ruse, susținute financiar și ideologic de la Kremlin, își intensifică atacurile. Folosesc dezinformarea, propaganda, banii murdari și campanii agresive pentru […] Articolul Urmărește RLIVE TV: Valentin Dediu, invitatul emisiunii „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Al doilea șofer prins în stare de ebrietate la volan a fost condamnat la închisoare. Este vorba despre un tânăr de 24 de ani, care, în luna iulie 2025, a condus cu viteză excesivă un automobil prin comuna Colonița, municipiul Chișinău. Testarea alcoolscopica a arătat o concentrație de 0,56 mg/l alcool în aerul expirat. Tânărul […] Articolul Al doilea șofer prins în stare de ebrietate, condamnat la 2 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Victor Guzun, expert în administrație publică și digitalizare, invitat la „Realitatea te privește” # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt un moment de cotitură, o alegere între două lumi. Pe de o parte, există drumul European: cu reforme, investiții, pace, libertăți și dezvoltare durabilă. Pe de altă parte, forțele eurosceptice încearcă să oprească acest parcurs, folosind bani murdari, propagandă și manipulare pentru a destabiliza țara. Miza acestor alegeri este […] Articolul Victor Guzun, expert în administrație publică și digitalizare, invitat la „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a explicat în cadrul emisiunii „Gonța media” că decizia privind retragerea licenței de furnizare a gazelor naturale companiei pe care o conduce este direct legată de condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru finanțarea sectorului energetic, transmite BANI.MD. „Efectiv, în primul rând, statul obține finanțarea de la Uniunea Europeană, pentru că asta […] Articolul Ceban a dezvăluit cum UE ajută Moldova să scape de Moldovagaz apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Agenția Proprietăți Publice (APP) informează vineri, 5 septembrie curent, că a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM). Serghei Cotelinic a fost declarat învingător. Tot el a fost până acum director general interimar. Concursul a fost desfășurat în două […] Articolul Candidatul care a câștigat prin concurs funcția de administrator al CFM apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Vladimir Putin insistă cu invitația la Moscova pentru Volodimir Zelenski: „Îi vom asigura siguranța. Vă garantez 100%” # Realitatea.md
Vladimir Putin a declarat că este pregătit să poarte negocieri cu Ucraina și l-a invitat din nou pe președintele Volodimir Zelenski la Moscova, unde a promis că Rusia îi va asigura siguranța. „Uite cum stă treaba, partea ucraineană vrea această întâlniri și o propune. Noi suntem pregătiți pentru întâlniri la cel mai înalt nivel, eu […] Articolul Vladimir Putin insistă cu invitația la Moscova pentru Volodimir Zelenski: „Îi vom asigura siguranța. Vă garantez 100%” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
CineMADE in Romania: Filmul „Din dragoste cu cele mai bune intenții”, la 22:00, la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „Din dragoste cu cele mai bune intenții” de Adrian Sitaru este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Filmul relatează povestea lui Alex, a cărui mamă este internată în spital în urma unui accident vascular cerebral. Viața lui iese de pe făgașul normal. La spital, tânărul […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Din dragoste cu cele mai bune intenții”, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Informația a fost confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, care a precizat că decizia a fost aprobată la 4 septembrie. Detalii suplimentare privind termenii și procedura de returnare a lui Plahotniuc în Republica Moldova nu au fost făcute publice […] Articolul Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, va afla astăzi, 5 septembrie, dacă va rămâne în închisoare. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, vor pronunța sentința astăzi, începând cu ora 11:15, transmite Moldova 1. Anterior, procurorii au cerut arest preventiv pentru 30 de zile pentru politician. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Ex-deputatul Vladimir Andronachi va afla astăzi dacă va rămâne după gratii apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Газа нет! Putin desființează arma electorală a partidelor pro-ruse de la Chișinău: Rusia se confruntă cu deficit de gaz # Realitatea.md
Promisiunile electorale ale partidelor pro-ruse din Republica Moldova privind gazul ieftin sunt puse sub semnul întrebării chiar de Vladimir Putin. Blocul Electoral Patriotic, format de PSRM, PCRM, dar și partidele conduse de Vasile Tarlev și Irina Vlah, a anunțat că va aduce gaz la 5 lei/metrul cub dacă ajunge la guvernare. Anterior, și Ilan Șor […] Articolul Газа нет! Putin desființează arma electorală a partidelor pro-ruse de la Chișinău: Rusia se confruntă cu deficit de gaz apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Locuitorii municipiilor Soroca și Comrat își pot programa acum online susținerea examenelor auto, atât la proba teoretică, cât și la cea practică. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice (ASP). Serviciul digital de programare a fost lansat în luna mai, în regim pilot, în subdiviziunile ASP din Cahul, Orhei, Căușeni, Edineț și Ungheni. Până […] Articolul Soroca și Comrat, incluse în serviciul de programare online la examenele auto apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Emilian Crețu a dat tonul? Marta Kos s-a întâlnit cu influenceri moldoveni de la care a primit cadouri # Realitatea.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, se află din nou la Chișinău zilele acestea și în agenda sa a fost inclusă o întâlnire cu câțiva influenceri moldoveni – promotori ai parcursului european. Din imaginile publicate pe rețele, se observă că au participat: moderatoarea de evenimente și prezentatoarea TV Lilu Ojovan, cântărețul de muzică populară Gabriel […] Articolul VIDEO Emilian Crețu a dat tonul? Marta Kos s-a întâlnit cu influenceri moldoveni de la care a primit cadouri apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
NU vă panicați dacă veți auzi împușcături și explozii la Buiucani! Mascații de la „Fulger” vor desfășura exerciții # Realitatea.md
Vineri, 5 septembrie, 52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” vor desfășura testul Bereta Neagră în sectorul Buiucani și suburbiile acestuia. În cadrul exercițiului se vor auzi focuri de armă și explozii. În acest sens, Poliția Națională îndeamnă cetățenii să-și păstreze calmul și să nu răspândească informații eronate în spațiul public. […] Articolul NU vă panicați dacă veți auzi împușcături și explozii la Buiucani! Mascații de la „Fulger” vor desfășura exerciții apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Accident fatal la Hîncești: minor de 14 ani, decedat cu motocicleta fratelui, luată pe ascuns # Realitatea.md
Un băiat de 14 ani a decedat în dimineața zilei de vineri, 05 septembrie, după ce motocicleta pe care o conducea a derapat și s-a izbit într-un copac, pe traseul Ivanovca–Cățăleni, raionul Hîncești. Potrivit Poliției, minorul ar fi luat motocicleta fratelui său mai mare, cumpărată recent, fără a avea permisiunea acestuia. În jurul orei 08:00, […] Articolul Accident fatal la Hîncești: minor de 14 ani, decedat cu motocicleta fratelui, luată pe ascuns apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Andrei Năstase Candidează independent la alegerile Parlamentare. Politicianul este jurist de profesie, a condus anterior Platforma Demnitate și Adevăr, a fost membru de Guvern și deputat în Parlament. Slogan: Vocea ta în Parlament. Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană. Priorități, angajamente și promisiuni cheie: Reducerea numărului de ministere și de deputați, alegerea procurorului general de către popor, […] Articolul Dosarul Candidatului: Andrei Năstase, candidat independent apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Orheiul Vechi, Soroca, Cricova sau Vadul lui Vodă: Locurile din Moldova, recomandate de vizitat străinilor # Realitatea.md
Orheiul Vechi, Soroca, Cricova, Lalova sau Vadul lui Vodă sunt câteva dintre locurile pe care moldovenii și străinii le recomandă turiștilor să le viziteze. Traian Stoianov a aflat de la cetățeni unde ar duce oaspeții țării ca să le arată toată frumusețea Moldovei. Printre opțiunile moldovenilor s-au mai numărat Năslavcea, Costeștiul, lunca Prutului, Ialoveniul, mănăstirile […] Articolul VIDEO Orheiul Vechi, Soroca, Cricova sau Vadul lui Vodă: Locurile din Moldova, recomandate de vizitat străinilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Potop cu grindină în Franța: Două case au fost lovite de trăsnet, iar mai multe străzi – inundate # Realitatea.md
Furtuni violente, însoţite de grindină, au provocat joi, 4 septembrie, inundaţii şi pagube semnificative în Franţa. Două case au fost lovite de trăsnet şi au luat foc. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. În alte zone, străzile s-au transformat în râuri, iar circulaţia pe şosele a fost aproape imposibilă. Potrivit Observatornews.ro, în doar […] Articolul VIDEO Potop cu grindină în Franța: Două case au fost lovite de trăsnet, iar mai multe străzi – inundate apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO Rețineri în dosarul organizației criminale „Kitaeț”: Percheziții și bunuri de milioane, confiscate # Realitatea.md
În perioada 02 -3 septembrie, oamenii legii au desfășurat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale. În urma acestora au fost ridicate trei mașini de lux, bani, telefoane mobile, muniții și alte bunuri relevante pentru investigații, în valoare totală de peste 2 […] Articolul VIDEO Rețineri în dosarul organizației criminale „Kitaeț”: Percheziții și bunuri de milioane, confiscate apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Poliția comentează acuzațiile lansate de Irina Vlah privind perchezițiile efectuate la colegii de partid # Realitatea.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, îi recomandă Irinei Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei”, să nu se victimizeze politic, în contextul acuzațiilor lansate de aceasta, precum că perchezițiile efectuate la colegii ei de partid sunt o formă de represiune din partea autorităților. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal […] Articolul Poliția comentează acuzațiile lansate de Irina Vlah privind perchezițiile efectuate la colegii de partid apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.