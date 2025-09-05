VIDEO Un harbuz gigant a crescut în grădina unui gospodar din raionul Căușeni

07:20

Kremlinul a declarat vineri că garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi oferite de trupe militare străine şi că este încă un drum lung de parcurs până la o posibilă întâlnire la nivel înalt între Moscova şi Kiev pentru soluţionarea conflictului. Declaraţia vine în contextul în care, joi, 26 de ţări şi-au exprimat angajamentul […] Articolul Kremlinul respinge garanțiile de securitate oferite Ucrainei de forțe străine. Peskov: „Nu pot fi asigurate” apare prima dată în Realitatea.md.