Partidului Nostru: Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate

Un avocat din statul Indiana, SUA, care poartă același nume ca fondatorul rețelei Facebook, Mark Zuckerberg, a intentat un proces împotriva companiei Meta. Acesta acuză gigantul tehnologic de neglijență și încălcarea contractului, după ce conturile sale personale și profesionale au fost suspendate în mod repetat sub pretextul că ar imita identitatea cunoscutului miliardar, scrie NYP. […] Articolul Zuckerberg îl dă în judecată pe Zuckerberg. Conturile unui avocat sunt blocate repetat de Facebook mai bine de 15 ani apare prima dată în Realitatea.md.