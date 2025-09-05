Armenia face pași istorici către pacea cu Azerbaidjanul și apropierea de UE, învățând din experiența Republicii Moldova

08:30

Fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc ar putea să fie extrădat în Republica Moldova în următoarele săptămâni, însă procedurile depind de decizia Ministerului Justiției din Grecia. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a mai dezvăluit că, de câteva zile, s-au făcut solicitări către companii aeriene, dar autoritățile încă nu au primit vreun răspuns. La fel, la emisiunea […]