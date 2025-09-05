Suedia va susține reformele administrației publice din Republica Moldova

10:50

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, se află din nou la Chișinău zilele acestea și în agenda sa a fost inclusă o întâlnire cu câțiva influenceri moldoveni – promotori ai parcursului european. Din imaginile publicate pe rețele, se observă că au participat: moderatoarea de evenimente și prezentatoarea TV Lilu Ojovan, cântărețul de muzică populară Gabriel […]