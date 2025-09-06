Oamenii de știință au reușit să „dea timpul înapoi” în lumea cuantică

11:30

Vladimir Putin a declarat că este pregătit să poarte negocieri cu Ucraina și l-a invitat din nou pe președintele Volodimir Zelenski la Moscova, unde a promis că Rusia îi va asigura siguranța. „Uite cum stă treaba, partea ucraineană vrea această întâlniri și o propune. Noi suntem pregătiți pentru întâlniri la cel mai înalt nivel, eu […]