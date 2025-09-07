Maia Sandu condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei: „Tot ce oferă Rusia sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili fără discriminare”

17:05

Un număr de 66 de companii din Republica Moldova au beneficiat de granturi în valoare totală de 39,5 milioane de lei, sprijin care va stimula investiții de 64,6 de milioane de lei în economia națională. Fondurile sunt accesate prin mai multe programe gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.