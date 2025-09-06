A fost dat startul programului „Școala Finanțelor Moderne”, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României

09:25

Presa de la Chișinău scrie despre avalanșa dezinformărilor propagate pe TikTok cu ajutorul inteligenței artificiale și despre noile anchete privind finanțarea ilegală a partidelor de către gruparea Șor. Jurnaliștii rețin acuzațiile privind legăturile lui Ion Ceban cu politehnologii ruși și vizita sa controversată la Moscova, dar și dezvăluirile lui Ion Sturza despre scenariul rusesc de ocupare a Chișinăului și întrebarea deschisă: cine ar fi fost pregătit să o înlocuiască pe Maia Sandu în cazul unei invazii.