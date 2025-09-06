VIDEO | 32 de mascați ai BPDS „Fulger” au obținut Bereta Neagră
Radio Chisinau, 6 septembrie 2025 14:55
Treizeci și doi de angajați ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției au obținut dreptul de a purta emblema profesională „Bereta Neagră”, „simbol al excelenței în domeniul siguranței publice, curajului și profesionalismului în rândul forțelor speciale”.
• • •
Acum 30 minute
15:20
Eclipsă totală de lună în noaptea de 7 spre 8 septembrie, vizibilă și în Republica Moldova # Radio Chisinau
În noaptea de duminică spre luni, 7 spre 8 septembrie, locuitorii Republicii Moldova vor putea observa o eclipsă totală de Lună. Fenomenul va avea loc în constelația Aquarius, iar planeta Saturn va fi vizibilă în stânga Lunii pe tot parcursul nopții, transmite MOLDPRES.
Acum o oră
14:55
Acum 2 ore
14:30
Rusia a lansat peste 1.300 de drone și aproape 900 de bombe ghidate asupra Ucrainei de la începutul lunii septembrie # Radio Chisinau
Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei în primele zile ale lunii septembrie, utilizând peste 1.300 de drone de tip kamikaze, aproape 900 de bombe ghidate aeriene și aproximativ 50 de rachete de diferite tipuri, potrivit autorităților de la Kiev, transmite MOLDPRES.
14:05
Mărfurile exportate de Republica Moldova au depășit 64 de miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2025 # Radio Chisinau
Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare totală de 64,4 miliarde de lei în perioada ianuarie–august 2025, potrivit datelor prezentate de Serviciul Vamal, transmite MOLDPRES.
Acum 4 ore
13:40
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității # Radio Chisinau
Comisia Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor antitrust ale UE, prin denaturarea concurenței în industria tehnologiilor publicitare („adtech”). Potrivit comunicatului oficial, Google și-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți.
13:15
Dorin Junghietu, la Consiliul Informal al Miniștrilor Energiei din UE: „Republica Moldova poate deveni un hub energetic regional între România, Ucraina și UE” # Radio Chisinau
În perioada 4–5 septembrie 2025, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Consiliul Informal al Miniștrilor Energiei, desfășurat la Copenhaga, Danemarca. În intervențiile sale, ministrul Dorin Junghietu a subliniat că tranziția energetică a Republicii Moldova este ferm ancorată în valorile europene și în direcția Pactului Verde European.
12:50
Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon # Radio Chisinau
Canoista din Republica Moldova Elena Glizan a obținut cea de-a doua medalie de argint pentru Republica Moldova la Campionatele Mondiale de canoe marathon, care se desfășoară în orașul Gyor, Ungaria.
12:25
A fost dat startul programului „Școala Finanțelor Moderne”, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că ieri, 5 septembrie, a fost dat startul celei de-a V-a ediții a programului „Școala Finanțelor Moderne”, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României (BNR) și al Academiei de Studii Economice din București (ASE).
12:00
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american, Donald Trump # Radio Chisinau
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat vineri scrisorile de acreditare președintelui SUA, Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă.
Acum 6 ore
11:40
Un nou fals pe Telegram la 2-3 zile. Maia Sandu, cea mai des vizată în contexte negative # Radio Chisinau
Un nou fals a apărut pe Telegram la fiecare 2-3 zile, în a doua jumătate a lunii august. Unele postări au fost republicate de 3-4 ori, cu modificări minime, arată o analiză realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Monitorizarea s-a axat pe narațiunile de dezinformare și tehnicile de manipulare utilizate în această perioadă, transmite IPN.
11:05
Viorel Cernăuțeanu spune că deputații condamnați Nesterovschi și Lozovan încă se află în stânga Nistrului: „Am făcut solicitări către România, Ucraina și Turcia” # Radio Chisinau
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, condamnați ambii la închisoare, se află în continuare în stânga Nistrului. Declarația a fost făcută pentru MOLDPRES de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
10:40
Peste 74 de mii de persoane au traversat frontiera de stat în ultimele 24 de ore, iar 27 au primit refuz de intrare # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 74 167 de traversări.
10:20
Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care redenumește Pentagonul drept „Departamentul de Război” # Radio Chisinau
Președintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumește Pentagonul drept „Departamentul de Război”, spunându-le jurnaliștilor din Biroul Oval că este un nume mai „potrivit” având în vedere starea lumii, transmite CNN, citat de News.ro.
09:55
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în perioada 7–8 septembrie 2025, Republica Moldova va fi sub influența unui regim atmosferic stabil, fără precipitații.
Acum 8 ore
09:30
Senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă și finanțările ilegale înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova # Radio Chisinau
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta și Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă și finanțările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, înaintea alegerilor din 28 septembrie, transmite MOLDPRES.
09:05
Naționala Republicii Moldova a fost învinsă de Israel în preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Radio Chisinau
Naționala Republicii Moldova a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 0-4, în fața Israelului, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, care a avut loc aseară, pe stadionul „Zimbru” din Chișinău.
Acum 12 ore
05:40
Fonograful de vineri | Macy Gray - recunoaștere internațională de la primul album (audio) # Radio Chisinau
O interpretă americană cu o voce mai puțin obișnuită.
Acum 24 ore
21:05
Delegație europeană la Washington. Aliații Ucrainei vor să-l convingă pe Donald Trump să impună Rusiei noi sancțiuni # Radio Chisinau
O delegație europeană a plecat în SUA pentru a negocia cu administrația președintelui american Donald Trump posibile noi sancțiuni coordonate împotriva Rusiei, a anunțat, joi, președintele Consiliului European, Antonio Costa. Comisia Europeană a transmis că șefa acestei instituții, Ursula von der Leyen, a avut o convorbire telefonică cu vicepreședintele american JD Vance, tot pentru coordonarea sancțiunilor împotriva Rusiei.
20:45
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliile locale în unele localități din data de 16 noiembrie 2025.
20:20
Noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și-a prezentat vineri scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, începându-și astfel oficial mandatul, transmite IPN.
19:55
VIDEO | Ce au ridicat oamenii legii în urma perchezițiilor desfășurate la afiliații lui Șor # Radio Chisinau
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în cooperare cu procurorii Anticorupție și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară, în cadrul unor cauze penale ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
19:35
Consilierii agricoli din țară vor putea identifica nevoile, dificultățile și resursele necesare într-un chestionar lansat de autorități # Radio Chisinau
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR), instituție subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a lansat un chestionar adresat consilierilor agricoli din întreaga țară, transmite MOLDPRES.
19:15
Ministra pentru afaceri europene a Ciprului: R. Moldova poate adera la UE în pofida conflictului transnistrean înghețat # Radio Chisinau
Republica Moldova poate adera la Uniunea Europeană în pofida conflictului transnistrean înghețat, potrivit ministrului pentru afaceri europene a Republicii Cipru, Marilena Raouna. Declarația a fost făcută de oficialul cipriot în cadrul unui interviu pentru postul public de televiziune Moldova 1, citat de IPN.
18:55
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, inaugurată după modernizare completă (FOTO) # Radio Chisinau
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) a fost inaugurată oficial astăzi, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală și dotare cu echipament medical de ultimă generație. Evenimentul a avut loc în prezența ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, a reprezentanților Ambasadei României în Republica Moldova, precum și a conducerii și personalului medical al instituției.
18:25
Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Petru, în dialog cu comisara europeană Marta Kos despre viitorul european al Republicii Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a primit astăzi, la Reședința Mitropolitană, vizita oficială comisarei europeane pentru extindere, Marta Kos. Discuția bilaterală s-a concentrat asupra parcursului european al țării, asupra provocărilor acestuia, dar și asupra oportunităților pe care Uniunea Europeană le oferă cultelor religioase, în special în domeniul protejării libertății religioase, al finanțării proiectelor de conservare și promovare a patrimoniului cultural și bisericesc și al consolidării unui rol activ al Bisericii în viața societății.
18:00
ELECTORALA 2025 | CEC a înregistrat Partidul „Moldova Mare” în cursa electorală pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis în ședința de astăzi să înregistreze Partidul „Moldova Mare” în cursa electorală pentru alegerile parlamentare sub rezerva revocării dacă se vor constata ulterior ilegalități pe listele de candidați.
17:40
Câți soldați străini vrea Ucraina drept garanții de securitate. Anunțul lui Volodimir Zelenski # Radio Chisinau
„Mii” de soldați occidentali ar putea fi dislocați în Ucraina, în cadrul garanțiilor de securitate oferite de aliați Kievului pentru a preveni o nouă invazie rusă în cazul încheierii unui acord de pace, a declarat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
17:20
Marta Kos: Biserica se bucură de cea mai mare încredere, de aceea este importantă pentru UE # Radio Chisinau
Biserica este foarte importantă pentru Uniunea Europeană, întrucât noi apreciem diversitatea — a națiunilor, limbilor, religiilor — și acest principiu este un adevăr pe care îl transmitem și în Republica Moldova. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, în cadrul vizitei sale de astăzi la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, raionul Căușeni, transmite IPN.
17:05
Sprijin financiar de peste 39 de milioane de lei pentru 66 de companii din Republica Moldova # Radio Chisinau
Un număr de 66 de companii din Republica Moldova au beneficiat de granturi în valoare totală de 39,5 milioane de lei, sprijin care va stimula investiții de 64,6 de milioane de lei în economia națională. Fondurile sunt accesate prin mai multe programe gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
16:40
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar avertizează asupra tentativelor de fraudă în numele instituției # Radio Chisinau
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează publicul despre tentative de fraudă în care este folosită abuziv identitatea instituției, transmite MOLDPRES.
16:25
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut recent într-un dosar penal pentru spălare de bani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, transmite IPN.
15:55
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați în țara noastră. Ceremonia oficială a avut loc la Președinție și marchează începutul mandatelor diplomatice ale noilor reprezentanți ai statelor și organizațiilor respective în Republica Moldova.
Ieri
15:40
Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028 # Radio Chisinau
Ministrul Apărării din Letonia a declarat că țara sa ar trebui să înceapă recrutarea femeilor în armată în 2028, ca parte a eforturilor de extindere a forțelor armate, relatează Bloomberg.
15:20
Spania se numără printre primii zece parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană, ocupând locul nouă între statele membre ale UE și poziția paisprezece la nivel mondial. În anul 2024, volumul comerțului bilateral dintre cele două țări a atins valoarea de 168,9 milioane de dolari SUA, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al Republicii Moldova. Totuși, comparativ…
15:00
O tragedie de proporții a fost evitată, joi seara, când o butelie cu gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția salvatorilor. În urma incendiului, acoperișul clădirii comerciale, cu o suprafață de 160 de metri pătrați și o încăpere auxiliară de 80 de metri pătrați au fost distruse, transmite MOLDPRES.
14:40
„Concours Mondial de Bruxelles” | Peste 1000 de vinuri spumante din 29 de țări vor fi degustate în orb la Chișinău (FOTO) # Radio Chisinau
Chișinăul găzduiește, începând de astăzi una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale – Concours Mondial de Bruxelles, componenta vinurilor spumante. În jur de 1050 de mostre vinuri spumante din 29 de țări vor fi degustate în orb de către experți internaționali, timp de trei zile cât va dura evenimentul, transmite Radio Chișinău.
14:25
ELECTORALA 2025 | CSJ își anulează decizia. CEC va reexamina dosarul de înregistrare a Partidului „Moldova Mare” # Radio Chisinau
Cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală pentru alegerile parlamentare va fi reexaminată de către Comisia Electorală Centrale. Aceasta după ce un alt complet de judecători de la Curtea Supremă de Justiție a emis o nouă decizie în litiul formațiunii cu CEC, transmite IPN.
14:05
Analiză: Candidatele la parlamentare raportează venituri cu peste 30% mai mici decât bărbații candidați # Radio Chisinau
Candidatele femei la alegerile parlamentare din 28 septembrie declară venituri medii cu aproape 33 la sută mai mici decât candidații bărbați, arată o analiză prezentată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD). Potrivit autorilor analizei, această discrepanță financiară ar putea influența capacitatea femeilor de a participa eficient în procesul electoral și de a se poziționa pe locuri eligibile pe listele partidelor, transmite Radio Chișinău.
13:45
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos: Republica Moldova ar trebui să se axeze pe reformarea justiției și lupta anticorupție, pentru a crea un mediu sigur pentru investiții # Radio Chisinau
Republica Moldova face pași concreți spre integrarea în lanțul valoric al Uniunii Europene și are nevoie de investitori pe termen lung care să contribuie la dezvoltarea economiei naționale, a declarat Ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor în cadrul unei conferințe dedicate valorificării oportunităților de investiții în țara noastră. La evenimentul care a reunit la Digital Park reprezentanți ai comunității de afaceri a participat și comisara europeană pentru extindere Marta Kos care a subliniat sprijinul financiar al UE pentru dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova, transmite Radio Chișinău.
13:30
La ediția din acest an a Festivalului Pădurilor, care va avea loc pe 14 septembrie la Reședința prezidențială de la Condrița, Ecopresa reia campania de colectare de fonduri pentru împădurirea Republicii Moldova. Astfel, participanții festivalului sunt invitați să cumpere bilete de pe iTicket, fiecare dintre acestea urmând a fi „transformate” într-un copac plantat. Totuși, accesul la festival rămâne gratuit.
13:10
OAMENI ȘI IDEI | Directorul Asociației Editorilor din România, Mihai Mitrică: „Bookfest 2025 consolidează relația culturală dintre Republica Moldova și România” # Radio Chisinau
„Bookfest 2025 are cel mai consistent program dintre toate edițiile organizate de până acum la Chișinău și îi aduce pe cei mai spectaculoși autori. Bookfest a devenit, în timp, un spațiu de întâlnire între autori și editori din România și Republica Moldova”, a declarat directorul executiv al Asociației Editorilor din România (AER), Mihai Mitrică, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău.
12:55
Speakerul Igor Grosu, după apariția lui Șor în videoconferință cu Putin: „Pericolul este clar: toți candidații lui Putin vor lucra de azi înainte pentru Șor” # Radio Chisinau
Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova și de a o readuce sub influența Kremlinului nu va reuși, pentru că cetățenii își doresc libertate și un viitor european. Afirmația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce oligarhul fugar Ilan Șor a apărut într-o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin, alături de un reprezentant al băncii rusești PSB – instituție vizată de sancțiuni internaționale și acuzată că ar finanța coruperea alegătorilor din Moldova, transmite MOLDPRES.
12:35
Serghei Cotelinic a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al CFM # Radio Chisinau
Agenția Proprietăți Publice (APP) anunță că concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Căii Ferate din Moldova a fost finalizat, câștigător al acestuia fiind Serghei Cotelinic.
12:20
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile în perioada 6 – 8 septembrie.
12:05
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton # Radio Chisinau
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton, care se desfășoară în orașul Gyor din Ungaria, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv.
11:45
Dorin Recean anunță că SFS va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, în termen de 2 zile de la identificare # Radio Chisinau
Astăzi, 5 septembrie, Consiliul Interinstituțional de Supervizare a luat decizia de aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova. Prin urmare, Serviciul Fiscal de Stat va bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, a anunțat prim-ministrul Dorin Recean.
11:20
Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova. Avocatul Rogac confirmă # Radio Chisinau
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Avocatul acestuia, Lucian Rogac, a confirmat informația pentru IPN.
11:10
VIDEO | Percheziții la organizația criminală „Kitaeț”. Oamenii legii au ridicat bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că au fost ridicate bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei, inclusiv trei automobile de lux, bani, telefoane mobile și muniții, după descinderile efectuate de oamenii legii la domiciliile și automobilele unor persoane implicate în activitățile organizației criminale „Kitaeț”.
10:55
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că serviciul digital de depunere online a cererilor pentru susținerea examenelor auto, atât proba teoretică, cât și practică, este disponibil și pentru subdiviziunile ASP din municipiile Soroca și Comrat.
10:35
Exerciții cu focuri de armǎ și explozii la Buiucani, desfășurate de polițiștii BPDS „Fulger”. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu răspândească informații false # Radio Chisinau
Poliția Națională informează că astăzi, 5 septembrie, 52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”, din cadrul IGP, vor susține testul „Bereta Neagrǎ”, în cadrul căruia mascații își testează capacitățile și abilitățile fizice, implicând inclusiv focuri de armǎ și explozii.
