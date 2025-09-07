Cazul amenințării judecătoarei pe dosarul bașcanei Găgăuziei. Șeful IGP: „Evghenia Guțul și Ilan Șor sunt persoane cu interes”

15:20

Spania se numără printre primii zece parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană, ocupând locul nouă între statele membre ale UE și poziția paisprezece la nivel mondial. În anul 2024, volumul comerțului bilateral dintre cele două țări a atins valoarea de 168,9 milioane de dolari SUA, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al Republicii Moldova. Totuși, comparativ…